Уходит эпоха газа.

Пункты установки и обслуживания ГБО закрываются или перепрофилируются (тот, что на фото больше года стоял пустой с табличкой АРЕНДА. Сейчас заехали масленщики)



В прошлом году несколько раз приходили на собеседование люди из газовых СТО. Все рассказывают про катастрофически упавшие объемы(если раньше в месяц устанавливали 80 комплектов то сейчас 6-8).

Газ скоро пробьет отметку 30р и экономически целесообразен только коммерческому транспорту с огромными пробегами.

К тому же ужесточены(и удорожены) условия по переоборудованию ТС и регистрации этих изменений.

Уходит эпоха газа.Пункты установки и обслуживания ГБО закрываются или перепрофилируются (тот, что на фото больше года стоял пустой с табличкой АРЕНДА. Сейчас заехали масленщики)В прошлом году несколько раз приходили на собеседование люди из газовых СТО. Все рассказывают про ка...