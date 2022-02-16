«Граждане России, вы нам не враги»: Джо Байден выступил по поводу ситуации на границе с Украиной Статьи редакции
В случае начала военных действий президент США пообещал ввести экспортные и финансовые санкции, а также остановить «Северный поток-2».
Президент США Джо Байден вечером 15 февраля выступил с заявлением по поводу обострения ситуации на границе с Украиной и предполагаемого вторжения России. Трансляцию его обращения вёл Белый дом.
Главное из заявления американского президента:
- США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам безопасности. «Мы будем использовать каждый шанс на успех, который есть у дипломатии», — заявил Байден. Вашингтон представил свои предложения в нескольких сферах: новые меры по контролю вооружениями, обеспечению прозрачности и стратегической стабильности. Он подчеркнул, что обязательства должны взять на себя и Россия, и НАТО.
- США не размещали и не будут размешать свои ракеты на территории Украины.
- Вашингтон не намерен отправлять свои войска на территорию Украины в случае начала там военных действий. Вместо этого власти готовы снабжать страну боеприпасами и разведданными. США будут «защищать каждую пядь территории НАТО всей мощью Америки», отметил Байден.
- По данным американских властей, Россия сосредоточила на границе с Украиной более 150 тысяч войск. США приветствовали бы возвращение российских военных с учений, однако Вашингтон пока не может подтвердить информацию, что их отправили в места постоянной дислокации.
Страны Запада введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины. Также они не допустят начала работы трубопровода «Северный поток-2».
- Байден признался, что возможные новые санкции Запада против России могут ударить по США и привести к росту цен на топливо.
- Президент также обратился к россиянам. Он отметил «тесную связь» между Россией и Украиной, их общую культуру и историю. 77 лет назад народы вместе сражались, чтобы «положить конец самой страшной войне в истории», добавил Байден.
Президент США сообщил европейским партнёрам, что 16 февраля Россия может вторгнуться на территорию Украины, сообщило издание Politico. О переброске военных к границам страны свидетельствуют и спутниковые снимки, видео из соцсетей и данные расследователей. На фоне заявлений американских военных западные страны начали эвакуировать дипломатов из киевского посольства.
МИД Украины призвал «сохранять спокойствие». Российские власти отрицали заявления Запада, называя их «истерикой» и «сговором».
Байден такой:
Граждане России, вы нам не враги
Также Байден:
Срет в подъезде
У меня лампочку выкрутил в подъезде, гад
Люди делятся на два типа: те у кого в подъезде срёт Байден и те у кого в подъезде срёт Путин.
Не гони так. Пианист играет как умеет.
Граждане России, мы вам не враги. Наши враги – большевики
Капец он старый. Даже Леонид Ильич как-то более бодро смотрелся. И чего деду не сидится на грядках...
Раскрыт секрет долголетия. Срочно в номер! :D
Даже Трамп моложе... Трампу 75 лет, Байдену 78 или 79
Да не, я про вид больше. И это же учитывая всякий грим перед съёмками. Так-то есть деды и в 90 бодрячком, но этот...
Да была же фотка с мальчиком
Если немолодой жентельмен окучивает молодую женщину, то это надо только приветствовать. А вот когда молодой жеманно улыбается своей бывшей учительнице... Да нет, не осуждаю, но есть в этом что-то нездоровое. :)
Граждане России, вы нам не враги
В случае начала военных действий президент США пообещал ввести экспортные и финансовые санкции, а также остановить «Северный поток-2».
А также ебнуть по Воронежу
С этим Путин сам отлично справляется
Но вот ты когда-нибудь слышал, чтобы путин сказал «граждане России, вы нам не враги»? Не слышал? Вот то-то и оно!
Це зрада чи перемога?
Приятно, что пообещали въебать СП-2. Что касается призывов к миру, так мне из Украины тоже кажется, что русские как нация мне не враги. Ну есть промытые долбоебы, есть и нормальные люди, как везде. Враг скорее РФ как государство. Причем оно враг и для самих русских.
Приятно, что пообещали
Типичный путинист 😊
Ганьба!
Когда проснулся 16 февраля и не увидел обещанного вторжения - сталкер 2 перенесли, вторжение тоже перенесли!
Сказали когда GTA 6 выпустят - нападут
Иначе как Григорович доделает игру если война начнётся?
Так нет, там же что-то про Олимпиаду говорили или она уже кончилась? Какое размытое в последнее время информационное поле...
Очередной дед не пьет таблетки
"Значит будут бомбить". Netflix выпустит сериал на основе событий. Обманутых мирных жителей сыграют темнокожие актрисы.
До тех пор пока вы не водитель трака.
Кстати, даже глубинному народу, судя по его реакции в сети интернет - нах этот даунбас не нужен
Ну да. Отправлено прав. СССР и ОВД вот тоже НАТО и западом пугали. А оказалось что НАТО и Европа дают работу, инвестиции , лучшие товары и услуги, сводные выборы проводят
А чего так поздно? Редакторы разве спят?
Яна же девочка все-таки, нечего ей по ночам байдена у подъезда караулить
Байден - лучший президент России!
Нет Трамп!
Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги
Только вот санкции ебанут по простым жителям, а элите ебаной похуй
Исправьте склонение: «о переброскЕ»
Сушество вводящее санкции и при этом утверждающее что не хочет дестабилизации. Классический твиттерный таракан с повесткой, без зачатков логики.
Так это ж ты
Ты что написать то хотела. Вынь из за щеки и сформулируй мысль, онлайновый
Горжусь нашим президентом!
У меня этот БАЙДЕН все сугробы вокруг дома обоссал и на тротуары насрал, все многолетние насаждения своей машиной распахал
Вы нам не враги, вы нам рабы ))) как увидел отвод сразу сделал вид, что это он прогнал))) а Северный поток он ищет повод прикрыть чтобы свой сланец продвинуть))
В случае начала военных действий президент США пообещал ввести экспортные и финансовые санкции, а также остановить «Северный поток-2».
Правительство запланировало ввести сбор в 5% с продаж магазинов игр в России и получать до 10 миллиардов рублей в год.