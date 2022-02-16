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Новости
Яна Ломакина

«Граждане России, вы нам не враги»: Джо Байден выступил по поводу ситуации на границе с Украиной Статьи редакции

В случае начала военных действий президент США пообещал ввести экспортные и финансовые санкции, а также остановить «Северный поток-2».

63 63 комментария
4881 просмотров
Фото Alex Brandon/AP

Президент США Джо Байден вечером 15 февраля выступил с заявлением по поводу обострения ситуации на границе с Украиной и предполагаемого вторжения России. Трансляцию его обращения вёл Белый дом.

Главное из заявления американского президента:

  • США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам безопасности. «Мы будем использовать каждый шанс на успех, который есть у дипломатии», — заявил Байден. Вашингтон представил свои предложения в нескольких сферах: новые меры по контролю вооружениями, обеспечению прозрачности и стратегической стабильности. Он подчеркнул, что обязательства должны взять на себя и Россия, и НАТО.
  • США не размещали и не будут размешать свои ракеты на территории Украины.
  • Вашингтон не намерен отправлять свои войска на территорию Украины в случае начала там военных действий. Вместо этого власти готовы снабжать страну боеприпасами и разведданными. США будут «защищать каждую пядь территории НАТО всей мощью Америки», отметил Байден.
  • По данным американских властей, Россия сосредоточила на границе с Украиной более 150 тысяч войск. США приветствовали бы возвращение российских военных с учений, однако Вашингтон пока не может подтвердить информацию, что их отправили в места постоянной дислокации.

Мы считаем, что вторжение по-прежнему может иметь место, поэтому я предложил всем американцам покинуть территорию Украины.

Джо Байден

  • Страны Запада введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины. Также они не допустят начала работы трубопровода «Северный поток-2».

  • Байден признался, что возможные новые санкции Запада против России могут ударить по США и привести к росту цен на топливо.

Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере. Так что мы предпринимаем активные шаги, чтобы облегчить давление на наши энергетические рынки и противодействовать росту цен путём координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии, чтобы задействовать все инструменты в нашем распоряжении и помочь с ценами на бензин.

Джо Байден
  • Президент также обратился к россиянам. Он отметил «тесную связь» между Россией и Украиной, их общую культуру и историю. 77 лет назад народы вместе сражались, чтобы «положить конец самой страшной войне в истории», добавил Байден.

Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины.

Джо Байден

Президент США сообщил европейским партнёрам, что 16 февраля Россия может вторгнуться на территорию Украины, сообщило издание Politico. О переброске военных к границам страны свидетельствуют и спутниковые снимки, видео из соцсетей и данные расследователей. На фоне заявлений американских военных западные страны начали эвакуировать дипломатов из киевского посольства.

МИД Украины призвал «сохранять спокойствие». Российские власти отрицали заявления Запада, называя их «истерикой» и «сговором».

Новости
Яна Ломакина
Обострение конфликта вокруг Украины: СМИ пишут о датах и сценариях вторжения, а санкции против России грозятся усилить Статьи редакции

Европейские страны эвакуируют дипломатов из Киева, расследователи публикуют данные о войсках вблизи границ, а Россия говорит о «сговоре» и «истерике» Запада.

Российские военные части и техника в Крыму, спутниковый снимок Maxar Technologies

#новости #политика #украина #россия #сша

63 63 комментария
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63 комментария
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No Name

Байден такой:
Граждане России, вы нам не враги
 Также Байден:
Срет в подъезде

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70
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Подходящий бокал

Всё так

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24
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Paletz

У меня лампочку выкрутил в подъезде, гад

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9
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Alexander Golubev

Люди делятся на два типа: те у кого в подъезде срёт Байден и те у кого в подъезде срёт Путин.

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3
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Полицейский дебаркадер

Не знаю что там Байден, но мне в подъезде Эдуард Латыпов насрал(

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2
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Ramierl

Не гони так. Пианист играет как умеет.

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0
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умный человек

Граждане России, мы вам не враги. Наши враги – большевики

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Chikk

Капец он старый. Даже Леонид Ильич как-то более бодро смотрелся. И чего деду не сидится на грядках...

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14
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Процентный череп

Регулярные поцелуи творят чудеса :)

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14
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Chikk

Раскрыт секрет долголетия. Срочно в номер! :D

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2
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Процентный череп

секретный Кремлевский рецепт! )

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2
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Рыжий

Даже Трамп моложе... Трампу 75 лет, Байдену 78 или 79

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1
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Chikk

Да не, я про вид больше. И это же учитывая всякий грим перед съёмками. Так-то есть деды и в 90 бодрячком, но этот...

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4
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Конечный татарин

А Путин молодой по сравнению с ними

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2
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Процентный череп

Надо уточнить с кем целуется Путин

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3
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Рыжий

Да была же фотка с мальчиком

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4
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Процентный череп
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2
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Конечный татарин

Тонко

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1
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Конечный татарин

Говорят с Кабаевой

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1
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Процентный череп

Это тоже старые слухи, Кабаева уже чет отцветает, а Путин - молодец (политик, лидер и боец), думаю там уже новая креатура есть :)

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2
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Слава Инженеров
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17
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Chikk

Если немолодой жентельмен окучивает молодую женщину, то это надо только приветствовать. А вот когда молодой жеманно улыбается своей бывшей учительнице... Да нет, не осуждаю, но есть в этом что-то нездоровое. :)

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0
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Конечный татарин

Согласен про макарона

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0
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Миллениал флакон

Граждане России, вы нам не враги
 В случае начала военных действий президент США пообещал ввести экспортные и финансовые санкции, а также остановить «Северный поток-2».
А также ебнуть по Воронежу

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11
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VladimirV

С этим Путин сам отлично справляется

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14
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Миллениал флакон

Но вот ты когда-нибудь слышал, чтобы путин сказал «граждане России, вы нам не враги»? Не слышал? Вот то-то и оно!

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11
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Путин спас Россию

Це зрада чи перемога?

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5
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Андрей Петкевич

Приятно, что пообещали въебать СП-2. Что касается призывов к миру, так мне из Украины тоже кажется, что русские как нация мне не враги. Ну есть промытые долбоебы, есть и нормальные люди, как везде. Враг скорее РФ как государство. Причем оно враг и для самих русских.

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22
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Путин спас Россию

Приятно, что пообещали
Типичный путинист 😊

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2
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Конечный татарин

Согласен с тобой

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0
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Роман Трусов

Ганьба!

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4
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Миллениал флакон

Когда проснулся 16 февраля и не увидел обещанного вторжения - сталкер 2 перенесли, вторжение тоже перенесли!

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7
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Процентный череп
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13
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Даниил Слесарчук

Сказали когда GTA 6 выпустят - нападут

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3
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Миллениал флакон

Иначе как Григорович доделает игру если война начнётся?

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2
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Застряла

Так нет, там же что-то про Олимпиаду говорили или она уже кончилась? Какое размытое в последнее время информационное поле...

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–1
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Andrew Gladkov

Очередной дед не пьет таблетки

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10
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Процентный череп

Бидон зассал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(все подъезды)

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6
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Даниил Слесарчук

"Значит будут бомбить". Netflix выпустит сериал на основе событий. Обманутых мирных жителей сыграют темнокожие актрисы.

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0
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Подходящий бокал

Трансы

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0
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Даниил Слесарчук

До тех пор пока вы не водитель трака.

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3
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Илья Ильин

Кстати, даже глубинному народу, судя по его реакции в сети интернет - нах этот даунбас не нужен

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3
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Столичный рубин

Уже да

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0
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Конечный татарин

Спасибо и на этом, господин президент

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2
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BTopHuk

Ты зае в лифте сцать, ,kooorwa

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2
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VladimirV

Ну да. Отправлено прав. СССР и ОВД вот тоже НАТО и западом пугали. А оказалось что НАТО и Европа дают работу, инвестиции , лучшие товары и услуги, сводные выборы проводят

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–3
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Столичный рубин

Ты с кем разговариваешь?

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0
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Dan

А чего так поздно? Редакторы разве спят?

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1
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Some Dude

Яна же девочка все-таки, нечего ей по ночам байдена у подъезда караулить

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1
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Stanley H. Tweedle

Байден - лучший президент России!

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1
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Petr

Нет Трамп!

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1
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Подходящий бокал

А как же Обамэ?

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Никита Смирнов

Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги
Только вот санкции ебанут по простым жителям, а элите ебаной похуй

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1
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Big Lebowski

Исправьте склонение: «о переброскЕ»

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1
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Андрей Иванов

Сушество вводящее санкции и при этом утверждающее что не хочет дестабилизации. Классический твиттерный таракан с повесткой, без зачатков логики.

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–5
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Мишански

Так это ж ты

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Андрей Иванов

Ты что написать то хотела. Вынь из за щеки и сформулируй мысль, онлайновый

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Татьяна Васильевна Кораблёва

Горжусь нашим президентом!

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Организационный щит

Было бы неплохо подтвердить это американским ВНЖ, товарищ Байден :>

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лала лало

У меня этот БАЙДЕН все сугробы вокруг дома обоссал и на тротуары насрал, все многолетние насаждения своей машиной распахал

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0
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Внутренний шар

Боже, храни Байдена

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–1
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Petr

Вы нам не враги, вы нам рабы ))) как увидел отвод сразу сделал вид, что это он прогнал))) а Северный поток он ищет повод прикрыть чтобы свой сланец продвинуть))

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–3
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Пограничный паркур

Слушаешь Sunn O)))?

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