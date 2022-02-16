«Ъ»: Минцифры хочет ввести налог для Steam и других, чтобы найти деньги для разработчиков игр про русскую культуру Статьи редакции
Правительство запланировало ввести сбор в 5% с продаж магазинов игр в России и получать до 10 миллиардов рублей в год.
Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки разработчиков игр про русскую культуру и историю, пишет«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.
Создание такого фонда — одна из предложенных мер во втором пакете поддержки ИТ-отрасли. Согласно предварительной концепции Минцифры, пополнять его будут за счёт дополнительного налога на зарубежные магазины игр, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и другие.
Их могут обязать платить сбор в размере 5% от продаж в России. По словам источника «Ъ», так правительство надеется обеспечить фонду около 10 миллиардов рублей поступлений в год.
В Минцифры сообщили «Ъ», что доклад с предложениями по созданию фонда направлен в правительство. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что предложения проходят межведомственное согласование и проработку. В SberGames считают, что проект «в процессе разработки, возможные концепции не утверждены и пока рассматриваются как гипотезы».
Введение сбора с иностранных платформ «сопряжено с определенными сложностями», считает заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин. Один из создателей World of Tanks и креативный продюсер Wargaming Вячеслав Макаров уверен, что при желании такой налог можно ввести, а сами площадки «воспримут эти 5% как неприятные, но не критичные потери».
Весной 2021 года «Коммерсантъ» выяснил, что правительство России запланировало создать Фонд поддержки разработки игровых проектов про русскую культуру и историю. Субсидии могут получить создатели компьютерных, мобильных и онлайн-игр. По словам двух собеседников издания, идею создать фонд продвигали Mail.ru Group и «Яндекс». Её активно поддерживают в Администрация президента, добавил другой источник.
Русский ведьмак в татаро монгольское иго, вот это идея 👍
Эбсэлютли
Так русский ведьмак это волкодав, вроде
Уже есть такое
Ты не понял. Она не может быть завершена, потому что ещё не началась. Это часть временной петли
Расслабься это скорее фонд поддержки карманов чиновников
Ну а хуле и нет бы. Фонд кино 2.0.
"Культура Ваньков". Netflix снимет сериал на основе событий. Разгневанных геймеров русофобов сыграют темнокожие актеры.
Дядь, ну остановись. Реально, уже на шизу какую-то похоже.
Ну вот как-то вот... Нет. :)
Он первый раз своим высером в тему попал.
А потом пошло и поехало...
там режиссер горько вроде сейчас кастинг проводит для сериала про "казанский феномен". про 90 в казани, в общем, про подростковую преступность и банды) близко к твоей культуре ваньков?)
Вспомнилось классическое
«Анончик, верь – придёт она,
На диски прежняя цена,
И на компьютер будет скидка,
Когда помрёт говнюк Никитка!»
Главная механика игры - вовремя сдавать кал, чтобы встретиться с Путиным
И если сдаешь не вовремя - стол в кабинете для приемов удлиняется
возможно, это есть в игре "секс со сталиным". не путать с другой игрой, секс с гитлером. на нее яжмать недавно жаловалась
про это уже 2 части Beholder есть и третья выйдет в начале марта
так я играю, и говорю тебе, что есть такая игра уже
Интересно, если я запилю игру, где ГГ в патриотических чувствах начинает расследовать воровство и кумовство чиновников, тянет цепочку выше и выше и вдруг выходит на федеральный уровень, узнаёт что премьер министр и президент воруют как ни в себя, распределяют бюджетные потоки между своими корешами детства, отменяют часть пенсии чтобы завалить царя южной республики деньгами. А потом ГГ травят и сажают по приказу коррумпированной верхушки.
Само собой история выдуманная, но в целом этот фонд мог бы ее проспонсировать?
включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и другие
Наконец dtf выйдет из манямирка
И войдёт в ванямирок
площадки «воспримут эти 5% как неприятные, но не критичные потери»
Которые заложат в цену на полке. Блять, правительство, министры, депутаты, оставьте все как есть, заебали хуевертить. К чему ни прикоснуться - все дерьмом становится.
Мне кажется, вряд ли. Сейчас цена в ру регионе чаще всего и так ниже западного рынка, и у этого есть свои причины.
мы же и так ндс платим втф
А если я не хочу чтоб деньги с моих покупок шли на ватное говно?
Не живи в России.
Игры по этому будут, очевидно
Интересно, будет ли там миссия «Ни слова по-украински»
И еще есть темы для русских культрегеров...
Вперёд ведёт нас смелый вождь – самый!
А рядом едет, ну-ка глянь, кто там?! – Залдостанов,
А кто ещё спасает нас, босых и сирых?
Академик и лауреат – Рамзан Кадыров
(с) Наив
блять, есть уже игры про русскую культуру.
Beholder - игра про управляющего домом. надо следить за жильцами, писать на камеры их действия, сдавать за проступки копам. можно брать взятки и не сдавать копам.
Beholder 2 - игра про то, как мелкий чиновник подставляет и сдает коллег, плетет интриги и берет взятки, не выполняя свои прямые обязаности. и продвигается по карьерной лестнице.
Beholder 3 скоро выйдет. там будет микс первых 2х частей вроде
Don't feed the monkeys - вроде тоже русская игра, симулятор мизулиной, можно сказать. сидишь дома, покупаешь доступ к камерам в разных местах, палишь что там происходит, разбираешься что к чему, записываешь в тетрадочку и передаешь эту инфу в органы.
это я только с ходу назвал, не задумываясь. и без всяких нологов русские чуваки это все сделали. так что, нахуй пусть чиновники сходят и в петьку сначала поиграют. там культуру, которую они любят
не играл, но вроде хорошее о ней только слышал. и предыдущая "игра" тех ребят как раз была альманахом русских сказок и поверий, вроде
Бресидж
пришлось задуматься что за игра такая)
лучше пусть квесты пилят, по классике)
А игры делать будут по истории, которая совпадает с реальность, или по нынешней?
Вот бы игру по его роману «Стена»
идею создать фонд продвигали Mail.ru Group и «Яндекс»
Яндекс, яндекс... до чего же ты докатился...
Михалков 2.0
Так стоп. Я тёмный немного. Разве эти платформы уже не платят налоги с продаж в РФ?
Нет. Налога с продаж в России нет уже 18 лет
Культу - это культяпка?
А игры про русскую культуру будут бесплатно раздавать гражданам? Можно ключами на госуслугах. Что-то про это ничего не написано. Наверное забыли упомянуть.
очередной налог на налог.
Российские чиновники находят деньги с помощью поборов, которые потом в итоге будут распилены, как в истории с 2 млрн. полетом в космос, где внезапно стерлись все жесткие диски
О, а что за история такая? Где почитать?
Пусть идут нахуй со своими "патриотичными" играми и не лезут туда, куда им не нужно лезть
Идея для игры:
Темнокожие украиноговорящие геи оппозиционеры иноагенты экстремисты штурмуют отделение единой россии. Единая россия ради восстановления демократии, семейных ценностей, народной воли и государственности призывает из прошлого ветерана вов, который поведет в бой лоялистов патриотов россии. Жанр: шутан с элементами стратегии
Надеюсь проспонсируют ДЛС к сэру бранте
С таким отношение только торрент
Правительство запланировало ввести сбор в 5% с продаж магазинов игр в России и получать до 10 миллиардов рублей в год.
В случае начала военных действий президент США пообещал ввести экспортные и финансовые санкции, а также остановить «Северный поток-2».