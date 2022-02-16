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Новости
vc.ru

«Ъ»: Минцифры хочет ввести налог для Steam и других, чтобы найти деньги для разработчиков игр про русскую культуру Статьи редакции

Правительство запланировало ввести сбор в 5% с продаж магазинов игр в России и получать до 10 миллиардов рублей в год.

75 75 комментариев
2793 просмотров

Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки разработчиков игр про русскую культуру и историю, пишет«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Создание такого фонда — одна из предложенных мер во втором пакете поддержки ИТ-отрасли. Согласно предварительной концепции Минцифры, пополнять его будут за счёт дополнительного налога на зарубежные магазины игр, включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и другие.

Их могут обязать платить сбор в размере 5% от продаж в России. По словам источника «Ъ», так правительство надеется обеспечить фонду около 10 миллиардов рублей поступлений в год.

В Минцифры сообщили «Ъ», что доклад с предложениями по созданию фонда направлен в правительство. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что предложения проходят межведомственное согласование и проработку. В SberGames считают, что проект «в процессе разработки, возможные концепции не утверждены и пока рассматриваются как гипотезы».

Введение сбора с иностранных платформ «сопряжено с определенными сложностями», считает заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин. Один из создателей World of Tanks и креативный продюсер Wargaming Вячеслав Макаров уверен, что при желании такой налог можно ввести, а сами площадки «воспримут эти 5% как неприятные, но не критичные потери».

Весной 2021 года «Коммерсантъ» выяснил, что правительство России запланировало создать Фонд поддержки разработки игровых проектов про русскую культуру и историю. Субсидии могут получить создатели компьютерных, мобильных и онлайн-игр. По словам двух собеседников издания, идею создать фонд продвигали Mail.ru Group и «Яндекс». Её активно поддерживают в Администрация президента, добавил другой источник.

#новости #игры

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Огненный Гоша

Фонд поддержки разработки игровых проектов про русскую культуру и историю
 бляяяяяяяяяяяя

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28
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Огненный Гоша

хочу симулятор крепостного и подданого татаро-монгольского ига, такой симулятор временной петли где тебе ничего нельзя несколько веков

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9
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Русский ведьмак в татаро монгольское иго, вот это идея 👍

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4
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Огненный Гоша

байопик Невского

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1
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Эбсэлютли

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1
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Огненный Гоша

да другого, который качок - он хороший

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0
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Mishko Boyansky

Так русский ведьмак это волкодав, вроде

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Конечный татарин

Там скорее киберпук получится

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Стас Картузов

Уже есть такое

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0
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Огненный Гоша

ну всё тогда, работа фонда завершена

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0
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Стас Картузов

Ты не понял. Она не может быть завершена, потому что ещё не началась. Это часть временной петли

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3
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Огненный Гоша

видишь как глубоко продуман сюжет, я даже не заметил четвертой стены

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2
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Максим Соколовский

Расслабься это скорее фонд поддержки карманов чиновников

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2
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Дон Бужарон

Ну а хуле и нет бы. Фонд кино 2.0.

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1
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Огненный Гоша

в голове проехало несколько лад рейсинг клабов

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1
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Даниил Слесарчук

"Культура Ваньков". Netflix снимет сериал на основе событий. Разгневанных геймеров русофобов сыграют темнокожие актеры.

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8
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Chikk

Дядь, ну остановись. Реально, уже на шизу какую-то похоже.

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7
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Математический месяц

с каждым новым это уже становиться смешно

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3
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Chikk

Ну вот как-то вот... Нет. :)

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1
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aliftin

Он первый раз своим высером в тему попал.

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1
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Chikk

А потом пошло и поехало...

Найденные результаты — сыграют темнокожие актрисы
Новости про интернет: тренды, скандалы, технологии и медиа.
tjournal.ru
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1
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Some Dude

там режиссер горько вроде сейчас кастинг проводит для сериала про "казанский феномен". про 90 в казани, в общем, про подростковую преступность и банды) близко к твоей культуре ваньков?)

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0
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Организационный щит

Михалковского налога на болванки в 1% уже не хватает, понимаю

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11
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Славой Жижек

Вспомнилось классическое

«Анончик, верь – придёт она,
На диски прежняя цена,
И на компьютер будет скидка,
Когда помрёт говнюк Никитка!»

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2
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Конечный татарин

Гг будет чиновником-коррупционером

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8
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Коровка спасла Россию

Главная механика игры - вовремя сдавать кал, чтобы встретиться с Путиным

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8
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Илья Синица

И если сдаешь не вовремя - стол в кабинете для приемов удлиняется

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2
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Some Dude

возможно, это есть в игре "секс со сталиным". не путать с другой игрой, секс с гитлером. на нее яжмать недавно жаловалась

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1
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Some Dude

про это уже 2 части Beholder есть и третья выйдет в начале марта

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2
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Конечный татарин

Не играю в игры

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0
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Some Dude

так я играю, и говорю тебе, что есть такая игра уже

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2
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Конечный татарин

Спасибо за информацию в таком случае

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1
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Трансгендолет

Интересно, если я запилю игру, где ГГ в патриотических чувствах начинает расследовать воровство и кумовство чиновников, тянет цепочку выше и выше и вдруг выходит на федеральный уровень, узнаёт что премьер министр и президент воруют как ни в себя, распределяют бюджетные потоки между своими корешами детства, отменяют часть пенсии чтобы завалить царя южной республики деньгами. А потом ГГ травят и сажают по приказу коррумпированной верхушки.
Само собой история выдуманная, но в целом этот фонд мог бы ее проспонсировать?

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5
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Огненный Гоша

понятно майнкрафтер

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0
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Bibba La Bibba

включая Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и другие
 Наконец dtf выйдет из манямирка

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4
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Северный цветок

)))

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0
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Pavel Zamyatin

И войдёт в ванямирок

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0
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Дмитрий Галицкий

площадки «воспримут эти 5% как неприятные, но не критичные потери»

Которые заложат в цену на полке. Блять, правительство, министры, депутаты, оставьте все как есть, заебали хуевертить. К чему ни прикоснуться - все дерьмом становится.

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4
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Marat Khamadeev

Мне кажется, вряд ли. Сейчас цена в ру регионе чаще всего и так ниже западного рынка, и у этого есть свои причины.

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0
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Илья Пашин

мы же и так ндс платим втф

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2
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Огненный Гоша

ндс ты платишь потому что можешь. а надо чтобы еще хотел

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3
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Конечный татарин

Ауф

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1
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Stanley H. Tweedle

А если я не хочу чтоб деньги с моих покупок шли на ватное говно?

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2
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Vasya Ivasya

Не живи в России.

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2
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Огненный Гоша

покупай через аргентину

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1
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Frank Ferd

Игры по этому будут, очевидно

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2
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Славой Жижек

Интересно, будет ли там миссия «Ни слова по-украински»

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2
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Огненный Гоша

Миссии в лифте и кафешке будут вырезаны

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1
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Друз Фаруэл

И еще есть темы для русских культрегеров...

Вперёд ведёт нас смелый вождь – самый!
А рядом едет, ну-ка глянь, кто там?! – Залдостанов,
А кто ещё спасает нас, босых и сирых?
Академик и лауреат – Рамзан Кадыров
(с) Наив

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0
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Традиционный парфюмер

Ебать спасибо нахуй, а можно ненадо

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2
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Some Dude

блять, есть уже игры про русскую культуру.
Beholder - игра про управляющего домом. надо следить за жильцами, писать на камеры их действия, сдавать за проступки копам. можно брать взятки и не сдавать копам.
Beholder 2 - игра про то, как мелкий чиновник подставляет и сдает коллег, плетет интриги и берет взятки, не выполняя свои прямые обязаности. и продвигается по карьерной лестнице.
Beholder 3 скоро выйдет. там будет микс первых 2х частей вроде
Don't feed the monkeys - вроде тоже русская игра, симулятор мизулиной, можно сказать. сидишь дома, покупаешь доступ к камерам в разных местах, палишь что там происходит, разбираешься что к чему, записываешь в тетрадочку и передаешь эту инфу в органы.
это я только с ходу назвал, не задумываясь. и без всяких нологов русские чуваки это все сделали. так что, нахуй пусть чиновники сходят и в петьку сначала поиграют. там культуру, которую они любят

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1
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Огненный Гоша

когда увидел продажи Black Book и понял что твоя зп депутата чет не оч

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1
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Some Dude

не играл, но вроде хорошее о ней только слышал. и предыдущая "игра" тех ребят как раз была альманахом русских сказок и поверий, вроде

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Огненный Гоша

там издательство Hypetrain вообще годноту подвозит последнее время.
О, я придумал. Пусть Бресидж возьмут в качестве черновика. там как раз по сюжету есть партия "единый космос"

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1
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Some Dude

Бресидж
пришлось задуматься что за игра такая)
лучше пусть квесты пилят, по классике)

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1
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Pulp Fiction

А игры делать будут по истории, которая совпадает с реальность, или по нынешней?

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1
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Огненный Гоша

по истории Мединского

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Славой Жижек

Вот бы игру по его роману «Стена»

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Огненный Гоша

не читал но ожидаю кринж на входе и выходе

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Друз Фаруэл

идею создать фонд продвигали Mail.ru Group и «Яндекс»

Яндекс, яндекс... до чего же ты докатился...

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1
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FOX

Михалков 2.0

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Станислав Мыров

Так стоп. Я тёмный немного. Разве эти платформы уже не платят налоги с продаж в РФ?

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Mrixs

Нет. Налога с продаж в России нет уже 18 лет

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Андрей Апанасик
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Митрандир

Культу - это культяпка?

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🍺 Ernest Vasilevskiy

А игры про русскую культуру будут бесплатно раздавать гражданам? Можно ключами на госуслугах. Что-то про это ничего не написано. Наверное забыли упомянуть.

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Jonny Odyssey

очередной налог на налог.
Российские чиновники находят деньги с помощью поборов, которые потом в итоге будут распилены, как в истории с 2 млрн. полетом в космос, где внезапно стерлись все жесткие диски

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Groosha

О, а что за история такая? Где почитать?

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Огненный Гоша

а если серьёзно, то почему бы этот налог не брать с издателей и локализаторов. аналитики которые будут читать отзывы в соцсетях, вы ценники видели на играх? зайдите в офис 1С или Буки, там все денежки и прибыль лежат , почему люди то вечны должны доплачивать

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савен

Пусть идут нахуй со своими "патриотичными" играми и не лезут туда, куда им не нужно лезть

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anwas
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лала лало

Идея для игры:
Темнокожие украиноговорящие геи оппозиционеры иноагенты экстремисты штурмуют отделение единой россии. Единая россия ради восстановления демократии, семейных ценностей, народной воли и государственности призывает из прошлого ветерана вов, который поведет в бой лоялистов патриотов россии. Жанр: шутан с элементами стратегии

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лала лало

Надеюсь проспонсируют ДЛС к сэру бранте

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Внутренний шар

Я вам сэкономил миллиарды

Не благодарите

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Seon

С таким отношение только торрент

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Новости
vc.ru
«Ъ»: Минцифры хочет ввести налог для Steam и других, чтобы найти деньги для разработчиков игр про русскую культуру Статьи редакции

Правительство запланировало ввести сбор в 5% с продаж магазинов игр в России и получать до 10 миллиардов рублей в год.

75 75 комментариев
13
Олег Ивахнов
Прочий шмель
Иванов через ХА
Уходит эпоха газа.
Пункты установки и обслуживания ГБО закрываются или перепрофилируются (тот, что на фото больше года стоял пустой с табличкой АРЕНДА. Сейчас заехали масленщики)

В прошлом году несколько раз приходили на собеседование люди из газовых СТО. Все рассказывают про ка...
Уходит эпоха газа.
Пункты установки и обслуживания ГБО закрываются или перепрофилируются (тот, что на фото больше года стоял пустой с табличкой АРЕНДА. Сейчас заехали масленщики)

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