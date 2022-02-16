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Новости
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Цукерберг объявил о новых ценностях Meta: сотрудники должны быть открытыми, смотреть в будущее и всё делать вместе Статьи редакции

Новый слоган компании призывает их ставить на первое место компанию и metamates — «напарников по Meta».

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Марк Цукерберг провёл виртуальную встречу для всех сотрудников, на которой объявил об изменении ключевых ценностей Meta, пишет Insider.

У Meta появился новый слоган — «Meta, metamates, me». Это отсылка к военно-морской пословице «Ship, shipmates, self», которая означает, что важнее всего корабль, затем его экипаж, а потом и ты сам. Таким образом, слоган призывает сотрудников ставить на первое место компанию и своих коллег.

Также компания поменяла некоторые другие слоганы, пишет журналист The Verge Алекс Хит:

  • «Move fast» («Делай быстро») поменяли на «Move fast together» («Делай быстро вместе»).
  • «Be bold» («Будь смелым») — на «Build awesome things» («Создавай классные вещи»).
  • «Be open» («Будь открытым») — на «Live in the future» («Живи в будущем») и «Be direct and respect your colleagues» («Будь непосредственным и уважай коллег»).
  • Появился слоган «Focus on long-term impact» («Сфокусируйся на долгосрочном эффекте»).
  • Цукерберг посоветовал сотрудникам не быть «nice ourselves to death» — «до смерти умилительными».

Также Facebook поменяла название ленты новостей: вместо News Feed осталось просто Feed.

В октябре 2021 года Марк Цукерберг переименовал компанию Facebook в Meta и заявил, что будет развивать метавселенную.

#новости #meta

29 29 комментариев
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Следственный цветок

Живу со слоганом "ebash kak loshad"

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Конечный татарин

И пей как свинья

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Следственный цветок

Как что-то плохое

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Dan

Фейсбук изобрел коммунизм

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Совершенный томагавк_два

Еще желательно знать кем они себя видят через пять лет

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Совершенный томагавк_два

Таким образом, слоган призывает сотрудников ставить на первое место компанию и своих коллег.
 Изобрели лицемерие

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Фантастический инструмент

возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя

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Прочий шмель

Цукерберг придумал коммунизм. Ок

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Shenmue

Meta, memes, me

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Даниил Слесарчук

"Самая крутая рептилия на West Coast". Netflix снимет сериал на основе событий. Поехавшего владельца соцсети сыграет темнокожая травести-актриса.

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Корнелий Шнапс

А оргии в качестве тим билдинга будут?

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Фантастический инструмент

Нет, социальное дистанцирование минимум 1.2 метра

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Корнелий Шнапс

жаль(

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Столичный рубин

Ждем когда этот титаник потонет

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Согласен

Маркса перечитал что ли

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Конечный татарин

Во имя будущего!

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user101

в 2022 году этой хуитой кто-то пользуется разве?

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Передовой кавалер

интернетом? нет

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user101

ладно

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Подходящий бокал

Он ещё козью бараденку не отростил?

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Фантастический инструмент

Совсем крыша поехала от богатства и власти

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Shenmue

Было уже

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Фантастический инструмент

Также Facebook поменяла название ленты новостей: вместо News Feed осталось просто Feed.
В переводе на русский "Корм"

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Валера спас Россию

Господе, как у него ещё пизда не выросла.

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Роман Трусов

А среди новых ценностей значится конфиденциальность информации и не слив её направо и налево?

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Selfish Ledger

У них один путь. Они должны сделать замену айфону. Конкурировать со шлемом от эпла будет очень сложно.

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Профессиональный глобус

Ждём выпуск цитатника мета.

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Frank Ferd

Ответку правилам Дурова.

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Frank Ferd

"За всё хорошее, против всего плохого." Цукерберг

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