Цукерберг объявил о новых ценностях Meta: сотрудники должны быть открытыми, смотреть в будущее и всё делать вместе Статьи редакции
Новый слоган компании призывает их ставить на первое место компанию и metamates — «напарников по Meta».
Марк Цукерберг провёл виртуальную встречу для всех сотрудников, на которой объявил об изменении ключевых ценностей Meta, пишет Insider.
У Meta появился новый слоган — «Meta, metamates, me». Это отсылка к военно-морской пословице «Ship, shipmates, self», которая означает, что важнее всего корабль, затем его экипаж, а потом и ты сам. Таким образом, слоган призывает сотрудников ставить на первое место компанию и своих коллег.
Также компания поменяла некоторые другие слоганы, пишет журналист The Verge Алекс Хит:
- «Move fast» («Делай быстро») поменяли на «Move fast together» («Делай быстро вместе»).
- «Be bold» («Будь смелым») — на «Build awesome things» («Создавай классные вещи»).
- «Be open» («Будь открытым») — на «Live in the future» («Живи в будущем») и «Be direct and respect your colleagues» («Будь непосредственным и уважай коллег»).
- Появился слоган «Focus on long-term impact» («Сфокусируйся на долгосрочном эффекте»).
- Цукерберг посоветовал сотрудникам не быть «nice ourselves to death» — «до смерти умилительными».
Также Facebook поменяла название ленты новостей: вместо News Feed осталось просто Feed.
В октябре 2021 года Марк Цукерберг переименовал компанию Facebook в Meta и заявил, что будет развивать метавселенную.
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Meta, memes, me
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А оргии в качестве тим билдинга будут?
жаль(
Маркса перечитал что ли
в 2022 году этой хуитой кто-то пользуется разве?
ладно
Было уже
Господе, как у него ещё пизда не выросла.
А среди новых ценностей значится конфиденциальность информации и не слив её направо и налево?
У них один путь. Они должны сделать замену айфону. Конкурировать со шлемом от эпла будет очень сложно.
Ответку правилам Дурова.
"За всё хорошее, против всего плохого." Цукерберг
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