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Яна Ломакина

Суд отменил оправдательный приговор полицейским за изнасилование девушки в машине. Ранее отменили обвинительный приговор Статьи редакции

Дело екатеринбургских силовиков отправили на новое рассмотрение.

Вадим Мустафин, Андрей Бессарабов и Вячеслав Тропин (слева направо), фото издания Ura.ru

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор троим бывшим полицейским из Екатеринбурга по делу об изнасиловании 22-летней девушки в патрульной машине. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Согласно данным следствия, в 2019 году сотрудники ППС Вадим Мустафин, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов задержали вышедшую из сауны уроженку Казахстана и изнасиловали её в служебном автомобиле. По словам потерпевшей, силовики грозились отвезти её в отдел полиции и «пустить по кругу».

После этого полицейских уволили, 14 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, троих их руководителей сняли с должностей. В июле 2020 года трое бывших полицейских получили от 6 до 6,5 лет колонии, однако в конце года суд отменил приговор. Он постановил, что в их действиях не было состава преступления.

#новости #полиция #суды

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Родной паркур

Дело направили на новое изнасилование.

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Мистер Андерсон

хочешь прогуляться в сауну?

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Родной паркур

Заржавею

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11
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Конечный татарин

А мы со смазкой

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14
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Родной паркур

Ладно, готовь вд40

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3
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Artemy Kozodaev

В наличии только такая, подойдет?

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BTopHuk

Мигалки же включили, чё ты

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Роман Олегович

Хули насильники на скамье сидят, а не в клетке, обезьяны ебаные?

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25
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Gedevan

А что они такого сделали? Они же не комменты в соцсетях писали

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Александр Кулида

Они не угрожают национальной безопасности

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Даниил Слесарчук

"Не прокатило". Новый сериал Netflix о правосудии в России. В главных ролях темнокожие актеры.

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Taras Klunyk

тебя скоро за спам забанят дурилка

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16
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Даниил Слесарчук

Звучит как угроза для тж-комьюнити.

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Мужской Макс

Тяжело наверное жить, когда придумал одну-единственную шутку, да и ту спиздил с Башорга. И пихаешь теперь её во все дыры, а она воняет.

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Даниил Слесарчук

Башорг? Это что-то с Башкортостаном связано?

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–3
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Сырой бинокль

оттепель

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2
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Трансгендолет

Не, смотри:
В июле 2020 года трое бывших полицейских получили от 6 до 6,5 лет колонии, однако в конце года суд отменил приговор.
Все такие сначала — чот маловато, не?
А суд такой — а ваще нахой невиновные.
Все — да вы ахуели чтоли, что за хуйня, где справедливость?
Суд, потом — 2-3 годика, но они уже в сизо отсидели почти все, так что через полгода свобода.
Все — ну лан, хоть столько-то, а то ведь вообще хотели отпустить.

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Сырой бинокль

А, точно. Я уж забыл ход событий. Спасибо!

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Закрытый ихтиандр

Перед заморозками в виде огромной дубины

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Подходящий бокал

Чето не узнал автора по заголовку

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Исполнительный алмаз

Изнасилование кота шредингера

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Неизвестный пёс_анон

Котиков не трожь!

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Котик Ботик
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Bitchcraft

Надеюсь, все же посадят, а на зоне их "пустят по кругу", как и обещали.

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Мужской Макс

Не пустят. В ментовской зоне таких большинство

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Dmitry Pasyutin

А можно кого-нибудь убить без состава преступления?

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Пакет с пакетами

Я вам запрещаю отменять

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Peter Skokov

Так как надо то в итоге приговорить?!? Суд реально уже не понимает!)

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Догнадонтий Иванович

Опять оправдают

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Внутренний шар

Да что эти казахi себе позволяют?!

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Ilya Grigöryev

А что с этим судом, который оправдал. Его же тоже надо на нары в полном составе

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