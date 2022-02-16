Суд отменил оправдательный приговор полицейским за изнасилование девушки в машине. Ранее отменили обвинительный приговор Статьи редакции
Дело екатеринбургских силовиков отправили на новое рассмотрение.
Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор троим бывшим полицейским из Екатеринбурга по делу об изнасиловании 22-летней девушки в патрульной машине. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Согласно данным следствия, в 2019 году сотрудники ППС Вадим Мустафин, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов задержали вышедшую из сауны уроженку Казахстана и изнасиловали её в служебном автомобиле. По словам потерпевшей, силовики грозились отвезти её в отдел полиции и «пустить по кругу».
После этого полицейских уволили, 14 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, троих их руководителей сняли с должностей. В июле 2020 года трое бывших полицейских получили от 6 до 6,5 лет колонии, однако в конце года суд отменил приговор. Он постановил, что в их действиях не было состава преступления.
хочешь прогуляться в сауну?
В наличии только такая, подойдет?
Мигалки же включили, чё ты
Хули насильники на скамье сидят, а не в клетке, обезьяны ебаные?
А что они такого сделали? Они же не комменты в соцсетях писали
Они не угрожают национальной безопасности
"Не прокатило". Новый сериал Netflix о правосудии в России. В главных ролях темнокожие актеры.
тебя скоро за спам забанят дурилка
Звучит как угроза для тж-комьюнити.
Башорг? Это что-то с Башкортостаном связано?
Не, смотри:
В июле 2020 года трое бывших полицейских получили от 6 до 6,5 лет колонии, однако в конце года суд отменил приговор.
Все такие сначала — чот маловато, не?
А суд такой — а ваще нахой невиновные.
Все — да вы ахуели чтоли, что за хуйня, где справедливость?
Суд, потом — 2-3 годика, но они уже в сизо отсидели почти все, так что через полгода свобода.
Все — ну лан, хоть столько-то, а то ведь вообще хотели отпустить.
Надеюсь, все же посадят, а на зоне их "пустят по кругу", как и обещали.
А можно кого-нибудь убить без состава преступления?
Я вам запрещаю отменять
Так как надо то в итоге приговорить?!? Суд реально уже не понимает!)
Опять оправдают
А что с этим судом, который оправдал. Его же тоже надо на нары в полном составе
В случае начала военных действий президент США пообещал ввести экспортные и финансовые санкции, а также остановить «Северный поток-2».
Пациентка не проходит антиретровирусную терапию с 2020 года.
Чёт сначала хотела постебаться над списком мечтаний некоей девули, который притащили в твитор, а потом вчиталась, резко расхотелось и грустно как-то стало. То есть ладно бы смишнявка с золотыми украшениями, часами и прочими прелестями жизни пабахатому, но ноутбук, заказ роллов, лекарства для мамы... Песдец какой-то. Страна победы.