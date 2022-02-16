Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор троим бывшим полицейским из Екатеринбурга по делу об изнасиловании 22-летней девушки в патрульной машине. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Согласно данным следствия, в 2019 году сотрудники ППС Вадим Мустафин, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов задержали вышедшую из сауны уроженку Казахстана и изнасиловали её в служебном автомобиле. По словам потерпевшей, силовики грозились отвезти её в отдел полиции и «пустить по кругу».

После этого полицейских уволили, 14 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности, троих их руководителей сняли с должностей. В июле 2020 года трое бывших полицейских получили от 6 до 6,5 лет колонии, однако в конце года суд отменил приговор. Он постановил, что в их действиях не было состава преступления.