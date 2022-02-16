{"id":1096,"title":"\u0417\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u0438\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0439\u0442\u0438\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432? \u041c\u044b \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=1096&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=c04a82cb8bfbb8a2ae6209cde4b6977a1b300b8aa9258d2480179c66b2e0404d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Производитель оружия Remington выплатит 73 миллиона долларов семьям жертв стрельбы в школе Сэнди-Хук Статьи редакции

Стороны пришли к мировому соглашению в суде — это первое подобное решение с 2004 года.

139 139 комментариев
2289 просмотров
Фото AP

Деньги разделят между семьями девяти детей, погибших при стрельбе в школе Сэнди-Хук в 2012 году. За мировое соглашение выступили четыре страховщика Remington. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Это станет переломным моментом, когда забота о детях, наконец, стала важнее прибыли отрасли, которая сделала возможным такой ужас как Сэнди-Хук. Это день наступившей ответственности для отрасли, которая до сих пор наслаждалась иммунитетом и безнаказанностью, и я благодарна за это.

Вероника Де Ла Роза
мать шестилетнего Ноя Познера, погибшего во время стрельбы в Сэнди-Хук

Как сообщил профессор юридического колледжа Университета штата Джорджии Тимоти Литтон, это первое мировое соглашение на выплату компенсаций с 2004 года. В 2005 году в США приняли закон, защищающий производителей от ответственности за противоправное использование их оружия, и с того времени компенсации выплачивали только за дефекты в продукции.

Родственники жертв подали иск в 2014 году, поскольку стрелок Адам Ланза использовал винтовку типа AR-15 от Bushmaster, принадлежащей Remington. Истцы утверждали, что производитель нарушил закон о защите прав потребителей, поскольку реклама этого оружия поощряла насилие. Например, в одном из объявлений с изображением этой винтовки утверждалось: «Считайте, что ваша мужская карта переиздана».

Фото AP

В 2019 году Верховный суд Коннектикута подтвердил, что из-за «аморального и недобросовестного» маркетинга Remington может нести ответственность за случившееся в Сэнди-Хук. Верховный суд США отказался рассмотреть апелляцию производителя по этому решению. После этого Remington объявила о банкротстве, компанию разделили и продали семи покупателям.

Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Адам Уинклер заявил, что теперь оружейная промышленность может столкнуться с большим количеством судебных исков, пытающихся привлечь их к ответственности за массовые расстрелы. Однако представители отрасли с этим мнением не согласны, поскольку компенсацию согласовали страховщики Remington, а сами производители будут тщательнее себя защищать в соответствии с законом 2005 года.

Президент США Джо Байден назвал это мировое соглашение «историческим». Он заявил, что Конгресс должен отменить закон, защищающий производителей оружия, поскольку они либо должны поменять свои бизнес-модели и помогать бороться с насилием, либо «нести финансовые издержки своего соучастия».

Хотя это соглашение не заглушает боль того трагического дня, оно начинает необходимую работу по привлечению производителей оружия к ответственности за производство боевого оружия и безответственную продажу такого оружия.

Джо Байден
президент США

#новости #сша #происшествия

139 139 комментариев
8
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
139 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Вася Пражкин

Неслабо они там упарываются, конечно. А если чел на Ford задавил кого-то, Ford теперь сотню лямов должен отстегнуть родственникам?

Ответить
45
Развернуть ветку
Ivar Ragnarsson

Ограничение права на хранение и ношение оружия противозаконно в США. 2-ая поправка Билля о правах.
Амеры сами себя загнали в эту жопу, когда писали Конституцию в 18 веке, к слову. Ибо сейчас свободное использование оружия становится опаснее с каждым годом.

Ответить
–7
Развернуть ветку
Astraeus

Они этой конституцией сделали себя самой свободной, богатой и развитой страной в истории. Но офк у жителей постсовка в голове не укладывается - как же это возможно, чтобы рабу в руки винтовку доверяли?

Ответить
7
5 комментариев
Развернуть ветку
Celica

Я конечно понимаю, что умение пользоваться гуглом — утерянное знание древних цивилизаций, но всё же
свободное использование оружия становится опаснее с каждым годом.

Ответить
3
2 комментария
Развернуть ветку
Роковой щит

С одной стороны оружие создано исключительно для убийства, но с другой — любые проблемы жертв решаются деньгами.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Роман Олегович

Не надо своё воспалённое сознание трансливать на всех людей: если ты можешь только убивать людей из оружия, не значит, что все люди только для этого его и используют. Оружие могут использовать и против животных, например, когда дикие животные нападают на дома, особенно заражённые бешенством, потому что пользоваться транквилизаторами в этом случае довольно глупая затея.

Ответить
2
14 комментариев
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Пистолетом можно бутылки открывать, там много применений.

Ответить
1
11 комментариев
Развернуть ветку
Павел Мухунов

Тут смотря с какой стороны посмотреть. Если условный Форд будет активно продвигать свои машины с автопилотом и в дальнейшем это приведет к росту смертности на дорогах то с Форда вполне могут стрясти компенсацию.
В данном случае оружейная компания провела агрессивную рекламную кампанию, заработала на этом, но за побочные эффекты этой кампании нести ответственность не должна? Почему?
Что если производители оружия активно лобируют законы, которые упрощают их покупателям покупку продукции и это приводит к попаданию оружия в руки людей, которые не должны были бы им обладать.
Тут есть о чем задуматься.

Ответить
0
Развернуть ветку
Валенок

машины с автопилотом
 там оружие с автонаводкой и автоспуском что ли было или всё таки человек нажал на спуск?

Ответить
3
2 комментария
Развернуть ветку
Рекламный бас

Да

Ответить
1
Развернуть ветку
Сеня

Если решит, что выгодней для него заплатить, то почему нет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Конечный татарин

Да, как ты угадал?

Ответить
0
Развернуть ветку
Родной паркур

Cтопэ, но ведь убивает не оружие?

Ответить
18
Развернуть ветку
Ze Katze

Но подать в суд на оружие нельзя, а убийца - мёртв
А денюжек то хочется...

Ответить
7
Развернуть ветку
Komatsu D335A

Но подать в суд на оружие нельзя
 Получается, теперь можно.

Ответить
2
Развернуть ветку
Komatsu D335A

Ага, ещё скажи что кастрюли не варят суп, а ручки не пишут сочинения

Ответить
3
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Так-то да, конечно. А я вот еще слышал "Вкалывают роботы, а не человек". А работы меньше не становится :(.

Ответить
1
Развернуть ветку
Родной паркур

сами вкалывайте!

Ответить
0
Развернуть ветку
Корнелий Шнапс

А производители патронов? А пороха? А металла?

Ответить
14
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Это второй этап, пока по производителям оружия прошлись.

Ответить
6
Развернуть ветку
Корнелий Шнапс

так можно и до добытчиков железной руды дойти... где корень зла в итоге?

Ответить
2
3 комментария
Развернуть ветку
Ze Katze

Ну вот теперь в стоимость оружия заложат "Компенсационную составляющую"

Ответить
1
Развернуть ветку
Вторичный Никита

В 2005 году в США приняли закон, защищающий производителей от ответственности за противоправное использование их оружия
 Ну так а какая вина производителя?

Ответить
10
Развернуть ветку
Рекламный бас

У него есть деньги, их нужно отнять и поделить

Ответить
4
Развернуть ветку
Вторичный Никита
Ответить
1
Развернуть ветку
Astraeus

В 2005 году в США приняли закон, защищающий производителей от ответственности за противоправное использование их оружия, и с того времени компенсации выплачивали только за дефекты в продукции.
Интересно, есть ли подобный закон про автомобили? Или я могу в суд подать на Тойоту за то, что мне ногу на пешеходном переходе отдавили? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
8
Развернуть ветку
Профессиональный чайник

Только если ногу отдавит вот эта Тойота

Ответить
3
Развернуть ветку
Роковой щит

Управляй мечтой.

Ответить
0
Развернуть ветку
Рекламный бас

Можешь

Ответить
0
Развернуть ветку
Madegghead

Едрить шизофрения...
А я правильно понимаю, что в Китае и Японии(запрещено оружие), где крайне часты масс. зарезинги в дет.садах, в школах, на улицах надо привлекать к ответственности производителей кухонных ножей? Они же тоже провоцируют насилие, да?
А во Франции надо привлечь к ответственности Рено, т.к. там при помощи их грузовика поехавший выпилил сотню человек.

Ответить
7
Развернуть ветку
Роковой щит

Кухонные ножи и автомобили используют не по назначению, а у оружия одно назначение.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Madegghead

да ладно.
И какое же одно предназначение то?
Я так на память могу назвать основные назначения:
- спорт и развлечение
- охота
- защита

Ответить
5
6 комментариев
Развернуть ветку
Decadence

Окей, свое функциональное назначение оно выполнило. Почему привлекают производителя, а не оружейный салон-продавца или их аналог нашего лицензионно-разрешительного отдела.

Ответить
5
1 комментарий
Развернуть ветку
Миша Рашкин

Когда в России производители водки пойдут на мировую и выплатят деньги семьям погибших и убитых по синьке?

Ответить
4
Развернуть ветку
zwergchelovek.

если бы не водка, ты бы не появился на свет, але.

Ответить
1
Развернуть ветку
Слава Инженеров

Так вот в чем суть всех различий этих поколений Z Y X. Одних зачали под водку, других под блейзер

Ответить
4
Развернуть ветку
Миша Рашкин

За это тоже кстати можно компенсацию дать

Ответить
0
Развернуть ветку
Недоперепил

Да, на первый взгляд нелогично, но есть одно но. Власти пытаются совладать с оружейным лобби. Претензия не к самому производителю, а к их безответственному поощрению свободной продаже и перепродаже оружия. Производитель, в данном случае Ремингтон в погоне за прибылями продавливает любые способы облегчения продажи огнестрела в разных штатах и никак не препятствует ограничению распространения стволов среди неадекватных людей. Даже в тех штатах где есть запрет на штурмовые винтовки вы можете спокойно купить запчасти в разных магазинах и собрать незарегистрированное оружие у себя дома. Проблема давно известна, но никто ничего не делал. Также все обходят законы о винтовках продажей укороченных образцов, которые отличаются от штурмовых образцов лишь отсутствием приклада, что позволяет их формально отнести к пистолетам. Производители те ещё судаки, так что 70 лямов это ещё лёгкая цена.

Ответить
2
Развернуть ветку
Komatsu D335A
Ответить
1
Развернуть ветку
Madegghead

«Считайте, что ваша мужская карта переиздана»
 нормальный человек будет использовать оружие как инструмент защиты слабых. Таково человеческое общество. Иначе бы мы вымерли как вид на...
И этот рекламный слоган аппелирует именно к этой мужской черте.
Если человек в этом увидел другое, то скорее всего у него лично огромные проблемы с головушкой. Что-то типа запущенной социопатии с примесью шизофрении...
Ну и циферки:
Статистика об оружии в США
- В США около 283 миллионов стволов на руках у гражданских
- Количество полицейских 794 300. Количество вооруженных гражданских 80 000 000.
- Каждый год в США продается около 4,5 млн. стволов, из них примерно 2 милииона пистолетов.
- Среднее число стволов на одного владельца увеличилось с 4,1 в 1994 году до 6,9 в 2004 году.
- Огнестрельное оружие используется 2,5 миллиона раз в год для самообороны. Или 6 850 в день.
- Огнестрельное оружие используется в 80 раз чаще для сохранения жизни, чем для убийства во время преступления.
- Вооруженные граждане убивают примерно в 2 раза больше преступников чем полиция(1 527 к 606). При этом процент ошибок у полицейских 11%, у гражданских 2%.
- В среднем в бойне (mass shooting), остановленной полицией погибает 14,3 человек. В бойне, остановленной гражданским погибает в среднем 2,3 человека. Это связано с большим шансом нахождения рядом с преступником вооруженного прохожего, который предотвратит/остановит преступление еще до приезда полиции.

Ответить
3
Развернуть ветку
Роковой щит

нормальный человек будет использовать оружие как инструмент защиты слабых
Трактовка нормальности, защиты и слабых людей сильно различаются. Но за всем словоблудием всё равно простой принцип — оружие создано для убийства людей. Мотивы каждый себе придумывает сам.

Ответить
–4
Развернуть ветку
Madegghead

сходи к доктору братан... Все что могу тебе посоветовать.
Потому что статистика есть статистика. И 99.9% людей использует оружие для спорта, охоты, развлечения, защиты себя и близких.
И если ты относишься к этому 0,1%, то да лично тебе оружие не надо. Да и доктор справку тебе не даст.

Ответить
2
16 комментариев
Развернуть ветку
Serge

оружие создано для убийства людей.
 А биатлон создан для пропаганды убийства!

Ответить
0
Развернуть ветку
Jonny Odyssey

по такой логике можно любого производителя засудить.
Производителя мяса, потому что мой кот подавился их колбасой, а производителей самолетов, потому что они агитируют людей на добровольную смерть и т.п. ....
ну бред же

Ответить
2
Развернуть ветку
Mikhail Manuylov

Блять, а если набор ножей охуенно так мясо в рекламе разделывают, то чо жертвы расчленителя на Takeda подадут?

Ответить
2
Развернуть ветку
Andrew Sychev

А на кого подавать в суд если убьют палкой? Ответчик боюсь уже давно вымер

Ответить
2
Развернуть ветку
Komatsu D335A

Чертовы органические углеродные соединения

Ответить
0
Развернуть ветку
Arthur Sergeev

Интересно, что каждый раз, после таких случаев, ходят мысли о запрете оружия в США, но этого никогда, при текущей власти не будет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ферман спас Россию

Алё, барнаульский край, за призывы к свержению действующей плешивой залупы не хочешь присесть?

Ответить
1
Развернуть ветку
Arthur Sergeev

Такое ощущение, как будто ты к себе домой зашел, пьяный и несешь хрень.

Ответить
1
5 комментариев
Развернуть ветку
Сергей Степанов

Идиотизм как он есть

Ответить
1
Развернуть ветку
IPA и говнокод

Требую привлечь Ролтон к ответственности за мою изжогу

Ответить
1
Развернуть ветку
Genesi5 ­

Всё ещё далеко до короля байтов на донаты

Ответить
1
Развернуть ветку
Serge

Учитывая, сколько в США диабетиков, с лишним весом, это ж какие перспективы для подачи в суд на производителей углеводной хрени с требованием денежных компенсаций!

Ответить
1
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

В Барнауле трагедия, анкапистан рушится

Ответить
1
Развернуть ветку
Роман Олегович

ЛОЛ ЧТО
То есть какой-то производитель оружия, теперь сможет спонсировать всяких преступников для приобретения оружия конкурента, чтобы конкуренты потом жертвам этих самых преступников выплачивали деньги вплоть до разорения?
Байден политик, который должен обладать некоторой дальновидностью, или просто говорящая голова, поднимающая свой рейтинг на хайповой теме?
Чо вообще происходит в мире...

Ответить
0
Развернуть ветку
Komatsu D335A

Принес специально для @Kircore

Ответить
0
Развернуть ветку
Роковой щит

А чо из фильма с нападением марсиан не вставил картинку?

Ответить
0
Развернуть ветку
Komatsu D335A

Та не рвись так, нормально ж общались

Ответить
0
Развернуть ветку
Зимний Никита

Пизда тебе Калашников

Ответить
0
Развернуть ветку
zwergchelovek.

калашников туда не поставляет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Madegghead

есть Калашников ЮСА. С 2014 года начал производить все в США, до этого поставляли.

Ответить
1
1 комментарий
Развернуть ветку
Задумчивой Кот

До недавнего времени возили активно патроны, покрывали значительную часть сегмента дешманских боеприпасов. Но попали под санкции

Ответить
0
Развернуть ветку
Корнелий Шнапс

повод наложить санкции на россию за все конфликты в мире с применением калаша

Ответить
0
Развернуть ветку
Тяжкий крюк

Отвратительно

Ответить
0
Развернуть ветку
zwergchelovek.

первая ассоциация.

Ответить
0
Развернуть ветку
Внутренний шар

Бред какой-то.

Ответить
0
Развернуть ветку
President Biden

That's very nice. In America, all people have a right to get money if they die.

Ответить
0
Развернуть ветку
Веня Геморроев

Коммунизм победил

Ответить
0
Развернуть ветку
Магомед-Султан Байболатович

Руководство Ремингтона походу не понимает, но теперь они будут нести финансовую ответственность за каждый случай шутинга. Один раз пошли на поводу, теперь будут платить постоянно. Я чет неочень представляю чтобы родственники убитых Битцевским маньяком требовали у производителя молотков деньги. И получается что это и реверсивно должно работать, то есть если на тебя напал преступник и ты успешно защитился это ты должен задонатить Ремингтону. Убивают люди, а не оружие само по себе.

Ответить
0
Развернуть ветку
Madegghead

неа. Родственники преступника должны Ремингтону деньги ))

Ответить
0
Развернуть ветку
Странный щит

Надо прояснить местным комментаторам, что убийство в Сэнди-Хук для США национальная трагедия и похлеще Колумбайна. В этой школе были преимущественно убиты первоклассники, фактически вчерашние детсадовцы. И это дело пошло в пользу родителей только затем, чтобы как-то загладить вину перед ними. Я конечно считаю с юр точки это несправедливым, но здесь исключение

Ответить
0
Развернуть ветку
Serge

чтобы как-то загладить вину перед ними.
"Загладили" показухой, спихнув всё на частную компанию. А государство как всегда не при чём.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 139 комментариев
Twitter
Anton NS
Настоящее Время @CurrentTimeTv
"У некоторых очень велик соблазн уйти сегодня в тему внешнего врага от проблем нашего избирателя: это высокая инфляция, рост цен, падение реальных доходов"

Выступление депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой, которая сегодня была против признания так называемых "ДНР" и "ЛНР"
75 75 комментариев
137
Офтоп
Кузькин отец
Безжалостная правда о детях в фигурном катании

Ничто так не выдаёт неофита среди болельщиков в фигурном катании, как фраза "Смотрите, ей всего 15, а она уже прыгает четверной!"

121 121 комментарий
259
Дитковский
Мощный коктейль

Комплимент дня

32 32 комментария
28
Новости
Яна Ломакина
«Граждане России, вы нам не враги»: Джо Байден выступил по поводу ситуации на границе с Украиной Статьи редакции

В случае начала военных действий президент США пообещал ввести экспортные и финансовые санкции, а также остановить «Северный поток-2».

Фото Alex Brandon/AP
154 154 комментария
163
Наука
Яна Ломакина
В США женщину вылечили от ВИЧ переливанием «мутантной» крови младенца, устойчивой к вирусу Статьи редакции

Пациентка не проходит антиретровирусную терапию с 2020 года.

Т-лимфоцит, атакуемый ВИЧ. Изображение AP
88 88 комментариев
110
Виктор Тарасов
0 Обсудить
16
the art of гепард
Твердый Филипп

Чёт сначала хотела постебаться над списком мечтаний некоей девули, который притащили в твитор, а потом вчиталась, резко расхотелось и грустно как-то стало. То есть ладно бы смишнявка с золотыми украшениями, часами и прочими прелестями жизни пабахатому, но ноутбук, заказ роллов, лекарства для мамы... Песдец какой-то. Страна победы.

121 121 комментарий
31
Интернет
Даша Лейзаренко
Курьера Delivery Club уволили за невыход на смену из-за похорон матери. В соцсетях объявили компании бойкот Статьи редакции

В Delivery Club заявили, что сотрудника уволил не сервис, а подрядчик. Они пообещали компенсировать курьеру штраф и предложили выйти на работу через другую фирму.

Переписка курьера с супервайзером, которая его уволила
66 66 комментариев
38
Twitter
Максим Мирович @MirovichMedia
На улицы российских городов вышли трамваи с угрозами:
4 4 комментария
50
Больше статей
null