Стороны пришли к мировому соглашению в суде — это первое подобное решение с 2004 года.

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Фото AP

Деньги разделят между семьями девяти детей, погибших при стрельбе в школе Сэнди-Хук в 2012 году. За мировое соглашение выступили четыре страховщика Remington. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Это станет переломным моментом, когда забота о детях, наконец, стала важнее прибыли отрасли, которая сделала возможным такой ужас как Сэнди-Хук. Это день наступившей ответственности для отрасли, которая до сих пор наслаждалась иммунитетом и безнаказанностью, и я благодарна за это. Вероника Де Ла Роза мать шестилетнего Ноя Познера, погибшего во время стрельбы в Сэнди-Хук

Как сообщил профессор юридического колледжа Университета штата Джорджии Тимоти Литтон, это первое мировое соглашение на выплату компенсаций с 2004 года. В 2005 году в США приняли закон, защищающий производителей от ответственности за противоправное использование их оружия, и с того времени компенсации выплачивали только за дефекты в продукции.

Родственники жертв подали иск в 2014 году, поскольку стрелок Адам Ланза использовал винтовку типа AR-15 от Bushmaster, принадлежащей Remington. Истцы утверждали, что производитель нарушил закон о защите прав потребителей, поскольку реклама этого оружия поощряла насилие. Например, в одном из объявлений с изображением этой винтовки утверждалось: «Считайте, что ваша мужская карта переиздана».

Фото AP

В 2019 году Верховный суд Коннектикута подтвердил, что из-за «аморального и недобросовестного» маркетинга Remington может нести ответственность за случившееся в Сэнди-Хук. Верховный суд США отказался рассмотреть апелляцию производителя по этому решению. После этого Remington объявила о банкротстве, компанию разделили и продали семи покупателям.

Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Адам Уинклер заявил, что теперь оружейная промышленность может столкнуться с большим количеством судебных исков, пытающихся привлечь их к ответственности за массовые расстрелы. Однако представители отрасли с этим мнением не согласны, поскольку компенсацию согласовали страховщики Remington, а сами производители будут тщательнее себя защищать в соответствии с законом 2005 года.

Президент США Джо Байден назвал это мировое соглашение «историческим». Он заявил, что Конгресс должен отменить закон, защищающий производителей оружия, поскольку они либо должны поменять свои бизнес-модели и помогать бороться с насилием, либо «нести финансовые издержки своего соучастия».