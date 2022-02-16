Производитель оружия Remington выплатит 73 миллиона долларов семьям жертв стрельбы в школе Сэнди-Хук Статьи редакции
Стороны пришли к мировому соглашению в суде — это первое подобное решение с 2004 года.
Деньги разделят между семьями девяти детей, погибших при стрельбе в школе Сэнди-Хук в 2012 году. За мировое соглашение выступили четыре страховщика Remington. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как сообщил профессор юридического колледжа Университета штата Джорджии Тимоти Литтон, это первое мировое соглашение на выплату компенсаций с 2004 года. В 2005 году в США приняли закон, защищающий производителей от ответственности за противоправное использование их оружия, и с того времени компенсации выплачивали только за дефекты в продукции.
Родственники жертв подали иск в 2014 году, поскольку стрелок Адам Ланза использовал винтовку типа AR-15 от Bushmaster, принадлежащей Remington. Истцы утверждали, что производитель нарушил закон о защите прав потребителей, поскольку реклама этого оружия поощряла насилие. Например, в одном из объявлений с изображением этой винтовки утверждалось: «Считайте, что ваша мужская карта переиздана».
В 2019 году Верховный суд Коннектикута подтвердил, что из-за «аморального и недобросовестного» маркетинга Remington может нести ответственность за случившееся в Сэнди-Хук. Верховный суд США отказался рассмотреть апелляцию производителя по этому решению. После этого Remington объявила о банкротстве, компанию разделили и продали семи покупателям.
Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Адам Уинклер заявил, что теперь оружейная промышленность может столкнуться с большим количеством судебных исков, пытающихся привлечь их к ответственности за массовые расстрелы. Однако представители отрасли с этим мнением не согласны, поскольку компенсацию согласовали страховщики Remington, а сами производители будут тщательнее себя защищать в соответствии с законом 2005 года.
Президент США Джо Байден назвал это мировое соглашение «историческим». Он заявил, что Конгресс должен отменить закон, защищающий производителей оружия, поскольку они либо должны поменять свои бизнес-модели и помогать бороться с насилием, либо «нести финансовые издержки своего соучастия».
Неслабо они там упарываются, конечно. А если чел на Ford задавил кого-то, Ford теперь сотню лямов должен отстегнуть родственникам?
Ограничение права на хранение и ношение оружия противозаконно в США. 2-ая поправка Билля о правах.
Амеры сами себя загнали в эту жопу, когда писали Конституцию в 18 веке, к слову. Ибо сейчас свободное использование оружия становится опаснее с каждым годом.
Они этой конституцией сделали себя самой свободной, богатой и развитой страной в истории. Но офк у жителей постсовка в голове не укладывается - как же это возможно, чтобы рабу в руки винтовку доверяли?
Я конечно понимаю, что умение пользоваться гуглом — утерянное знание древних цивилизаций, но всё же
свободное использование оружия становится опаснее с каждым годом.
Не надо своё воспалённое сознание трансливать на всех людей: если ты можешь только убивать людей из оружия, не значит, что все люди только для этого его и используют. Оружие могут использовать и против животных, например, когда дикие животные нападают на дома, особенно заражённые бешенством, потому что пользоваться транквилизаторами в этом случае довольно глупая затея.
Пистолетом можно бутылки открывать, там много применений.
Тут смотря с какой стороны посмотреть. Если условный Форд будет активно продвигать свои машины с автопилотом и в дальнейшем это приведет к росту смертности на дорогах то с Форда вполне могут стрясти компенсацию.
В данном случае оружейная компания провела агрессивную рекламную кампанию, заработала на этом, но за побочные эффекты этой кампании нести ответственность не должна? Почему?
Что если производители оружия активно лобируют законы, которые упрощают их покупателям покупку продукции и это приводит к попаданию оружия в руки людей, которые не должны были бы им обладать.
Тут есть о чем задуматься.
машины с автопилотом
там оружие с автонаводкой и автоспуском что ли было или всё таки человек нажал на спуск?
Если решит, что выгодней для него заплатить, то почему нет?
Но подать в суд на оружие нельзя, а убийца - мёртв
А денюжек то хочется...
Но подать в суд на оружие нельзя
Получается, теперь можно.
Ага, ещё скажи что кастрюли не варят суп, а ручки не пишут сочинения
Так-то да, конечно. А я вот еще слышал "Вкалывают роботы, а не человек". А работы меньше не становится :(.
А производители патронов? А пороха? А металла?
Это второй этап, пока по производителям оружия прошлись.
так можно и до добытчиков железной руды дойти... где корень зла в итоге?
Ну вот теперь в стоимость оружия заложат "Компенсационную составляющую"
В 2005 году в США приняли закон, защищающий производителей от ответственности за противоправное использование их оружия, и с того времени компенсации выплачивали только за дефекты в продукции.
Интересно, есть ли подобный закон про автомобили? Или я могу в суд подать на Тойоту за то, что мне ногу на пешеходном переходе отдавили? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Едрить шизофрения...
А я правильно понимаю, что в Китае и Японии(запрещено оружие), где крайне часты масс. зарезинги в дет.садах, в школах, на улицах надо привлекать к ответственности производителей кухонных ножей? Они же тоже провоцируют насилие, да?
А во Франции надо привлечь к ответственности Рено, т.к. там при помощи их грузовика поехавший выпилил сотню человек.
да ладно.
И какое же одно предназначение то?
Я так на память могу назвать основные назначения:
- спорт и развлечение
- охота
- защита
Окей, свое функциональное назначение оно выполнило. Почему привлекают производителя, а не оружейный салон-продавца или их аналог нашего лицензионно-разрешительного отдела.
Когда в России производители водки пойдут на мировую и выплатят деньги семьям погибших и убитых по синьке?
если бы не водка, ты бы не появился на свет, але.
Так вот в чем суть всех различий этих поколений Z Y X. Одних зачали под водку, других под блейзер
За это тоже кстати можно компенсацию дать
Да, на первый взгляд нелогично, но есть одно но. Власти пытаются совладать с оружейным лобби. Претензия не к самому производителю, а к их безответственному поощрению свободной продаже и перепродаже оружия. Производитель, в данном случае Ремингтон в погоне за прибылями продавливает любые способы облегчения продажи огнестрела в разных штатах и никак не препятствует ограничению распространения стволов среди неадекватных людей. Даже в тех штатах где есть запрет на штурмовые винтовки вы можете спокойно купить запчасти в разных магазинах и собрать незарегистрированное оружие у себя дома. Проблема давно известна, но никто ничего не делал. Также все обходят законы о винтовках продажей укороченных образцов, которые отличаются от штурмовых образцов лишь отсутствием приклада, что позволяет их формально отнести к пистолетам. Производители те ещё судаки, так что 70 лямов это ещё лёгкая цена.
«Считайте, что ваша мужская карта переиздана»
нормальный человек будет использовать оружие как инструмент защиты слабых. Таково человеческое общество. Иначе бы мы вымерли как вид на...
И этот рекламный слоган аппелирует именно к этой мужской черте.
Если человек в этом увидел другое, то скорее всего у него лично огромные проблемы с головушкой. Что-то типа запущенной социопатии с примесью шизофрении...
Ну и циферки:
Статистика об оружии в США
- В США около 283 миллионов стволов на руках у гражданских
- Количество полицейских 794 300. Количество вооруженных гражданских 80 000 000.
- Каждый год в США продается около 4,5 млн. стволов, из них примерно 2 милииона пистолетов.
- Среднее число стволов на одного владельца увеличилось с 4,1 в 1994 году до 6,9 в 2004 году.
- Огнестрельное оружие используется 2,5 миллиона раз в год для самообороны. Или 6 850 в день.
- Огнестрельное оружие используется в 80 раз чаще для сохранения жизни, чем для убийства во время преступления.
- Вооруженные граждане убивают примерно в 2 раза больше преступников чем полиция(1 527 к 606). При этом процент ошибок у полицейских 11%, у гражданских 2%.
- В среднем в бойне (mass shooting), остановленной полицией погибает 14,3 человек. В бойне, остановленной гражданским погибает в среднем 2,3 человека. Это связано с большим шансом нахождения рядом с преступником вооруженного прохожего, который предотвратит/остановит преступление еще до приезда полиции.
сходи к доктору братан... Все что могу тебе посоветовать.
Потому что статистика есть статистика. И 99.9% людей использует оружие для спорта, охоты, развлечения, защиты себя и близких.
И если ты относишься к этому 0,1%, то да лично тебе оружие не надо. Да и доктор справку тебе не даст.
оружие создано для убийства людей.
А биатлон создан для пропаганды убийства!
по такой логике можно любого производителя засудить.
Производителя мяса, потому что мой кот подавился их колбасой, а производителей самолетов, потому что они агитируют людей на добровольную смерть и т.п. ....
ну бред же
Блять, а если набор ножей охуенно так мясо в рекламе разделывают, то чо жертвы расчленителя на Takeda подадут?
А на кого подавать в суд если убьют палкой? Ответчик боюсь уже давно вымер
Чертовы органические углеродные соединения
Интересно, что каждый раз, после таких случаев, ходят мысли о запрете оружия в США, но этого никогда, при текущей власти не будет.
Алё, барнаульский край, за призывы к свержению действующей плешивой залупы не хочешь присесть?
Такое ощущение, как будто ты к себе домой зашел, пьяный и несешь хрень.
Идиотизм как он есть
Требую привлечь Ролтон к ответственности за мою изжогу
Всё ещё далеко до короля байтов на донаты
Учитывая, сколько в США диабетиков, с лишним весом, это ж какие перспективы для подачи в суд на производителей углеводной хрени с требованием денежных компенсаций!
В Барнауле трагедия, анкапистан рушится
ЛОЛ ЧТО
То есть какой-то производитель оружия, теперь сможет спонсировать всяких преступников для приобретения оружия конкурента, чтобы конкуренты потом жертвам этих самых преступников выплачивали деньги вплоть до разорения?
Байден политик, который должен обладать некоторой дальновидностью, или просто говорящая голова, поднимающая свой рейтинг на хайповой теме?
Чо вообще происходит в мире...
Принес специально для @Kircore
Та не рвись так, нормально ж общались
Пизда тебе Калашников
калашников туда не поставляет.
есть Калашников ЮСА. С 2014 года начал производить все в США, до этого поставляли.
До недавнего времени возили активно патроны, покрывали значительную часть сегмента дешманских боеприпасов. Но попали под санкции
повод наложить санкции на россию за все конфликты в мире с применением калаша
первая ассоциация.
That's very nice. In America, all people have a right to get money if they die.
Коммунизм победил
Руководство Ремингтона походу не понимает, но теперь они будут нести финансовую ответственность за каждый случай шутинга. Один раз пошли на поводу, теперь будут платить постоянно. Я чет неочень представляю чтобы родственники убитых Битцевским маньяком требовали у производителя молотков деньги. И получается что это и реверсивно должно работать, то есть если на тебя напал преступник и ты успешно защитился это ты должен задонатить Ремингтону. Убивают люди, а не оружие само по себе.
неа. Родственники преступника должны Ремингтону деньги ))
Надо прояснить местным комментаторам, что убийство в Сэнди-Хук для США национальная трагедия и похлеще Колумбайна. В этой школе были преимущественно убиты первоклассники, фактически вчерашние детсадовцы. И это дело пошло в пользу родителей только затем, чтобы как-то загладить вину перед ними. Я конечно считаю с юр точки это несправедливым, но здесь исключение
чтобы как-то загладить вину перед ними.
"Загладили" показухой, спихнув всё на частную компанию. А государство как всегда не при чём.
В случае начала военных действий президент США пообещал ввести экспортные и финансовые санкции, а также остановить «Северный поток-2».
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