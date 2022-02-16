Однако слово «ублюдок» никогда не признавалось матерным, несмотря на то что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором. Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно. Ситуация забавная, но все очень серьезно. Страннее всего было бы теперь оказаться в роли мучеников режима.

