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Сергей Исенеков

Роскомнадзор подал в суд на журнал о поэзии за цитату с матерным словом из письма Тургенева Статьи редакции

В переписке поэт написал слово «в******к» [ублюдок].

Донское управление Роскомнадзора составило административный протокол на ростовский журнал о поэзии Prosodia из-за цитаты письма Ивана Тургенева к публицисту Александру Герцену, в котором присутствует матерное слово. Об этом рассказал главный редактор издания Владимир Козлов.

Поводом для обращения в суд стало цитирование в заметке о выходе поэтического сборника поэта 19-го века Степана Шевырева письма, которое Тургенев написал Герцену. В нём присутствует слово «в******к», которое в то время использовалось в значении «ублюдок» — то есть «внебрачный сын», согласно словарю Даля.

Однако слово «ублюдок» никогда не признавалось матерным, несмотря на то что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором. Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно. Ситуация забавная, но все очень серьезно. Страннее всего было бы теперь оказаться в роли мучеников режима.

Владимир Козлов
главный редактор литературного журнала Prosodia

Козлов отметил, что редакция литературного журнала направляла объяснения в Роскомнадзор тремя разными способами. Однако в протоколе утверждается, что ведомство «не получило обратной связи от издания».

Главный редактор также добавил, что Prosodia работает для аудитории 18+, а маркировка об этом есть на сайте. По его словам, теперь изданию грозят «непосильные штрафы».

#новости #роскомнадзор

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AleXXX

Выблядок!

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Слава Инженеров

вращайте барабан

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Надежный единорожек88

Только мушку спилите

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Твердый Филипп

Выеблюдок?

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Вторичный Никита

Выебленюк

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Вторичный Никита

Сейчас известный как выхлебушек.

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Пограничный паркур

выползень

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Корнелий Шнапс

Верблюжонок

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Пограничный паркур

салажонок

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Рекламный бас

Я думал это ватник

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zwergchelovek.

уважительно, на "вы".

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zwergchelovek.

а ты тыблядок.

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Dmitry Ryleev
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Dmitry Ryleev

Неуважительно сейчас назову тебя тыеблюдок

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Конечный татарин

Возможно и так

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Славой Жижек

вспомнилось

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Вторичный Никита

Когда книги жечь начнут??

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Трансгендолет

Чтобы не было возможности проводить кое-какие параллели, будут просто запрещать, а сжигать будут уже тех, кто читал

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Фантастический инструмент

Это не проблема. Проведших параллели посадят

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Трансгендолет

Премию этому депутату!

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Фантастический инструмент

Квартиру 200 метров в ЦАО

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Вторичный Никита

К такому и машину с мигалкой не грех попросить.

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Фантастический инструмент

Не хочу никуда ездить

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Рекламный бас

Я уже жгу

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Голый Макс

Да книги, а не глаголом

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Нефтяной крюк

Так а чего бы и не жечь, когда цены на газ такие?

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Antony Duke

Когда 20 лет назад мы смотрели фильм "Эквилибриум", мы же не думали, что увидим сами что-то похожее. А оно вон как вышло.)

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Andrew Sychev

Электронные

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Фантастический инструмент

то есть «внебрачный сын», согласно словарю Даля.
Если защита упомянет это на процессе, следом запретят словарь Даля

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Пограничный паркур

Даль иноагент

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Корнелий Шнапс

и русский язык

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Фантастический инструмент

Оставят только чиновничий, который русским можно назвать с большой натяжкой

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Корнелий Шнапс

канцелярит

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Трансгендолет

но и охранять людей в возрасте 18+ от

Именно их и надо охранять! Они у нас самые незащищенные и оскорбляемые, все же это знают. Вон скок взрослых людей по каждой хуйне оскорбляются

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Komatsu D335A

Министерство правды

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Павел Каташев

Я всегда думал что ублюдок от слова "блуд", а выблядок от "блядства"

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Пограничный паркур

так корень изначально один

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Голый Макс

Где разрешение думать получали, там и уточняйте

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CrusaderRamzan

Выродок?

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Максим Шпилёв

вурдалак

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Jonny Odyssey

однозначно террорист, 5 лет ему!

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Исполнительный алмаз

Бюрократия может только расширяться.

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