Роскомнадзор подал в суд на журнал о поэзии за цитату с матерным словом из письма Тургенева Статьи редакции
В переписке поэт написал слово «в******к» [ублюдок].
Донское управление Роскомнадзора составило административный протокол на ростовский журнал о поэзии Prosodia из-за цитаты письма Ивана Тургенева к публицисту Александру Герцену, в котором присутствует матерное слово. Об этом рассказал главный редактор издания Владимир Козлов.
Поводом для обращения в суд стало цитирование в заметке о выходе поэтического сборника поэта 19-го века Степана Шевырева письма, которое Тургенев написал Герцену. В нём присутствует слово «в******к», которое в то время использовалось в значении «ублюдок» — то есть «внебрачный сын», согласно словарю Даля.
Козлов отметил, что редакция литературного журнала направляла объяснения в Роскомнадзор тремя разными способами. Однако в протоколе утверждается, что ведомство «не получило обратной связи от издания».
Главный редактор также добавил, что Prosodia работает для аудитории 18+, а маркировка об этом есть на сайте. По его словам, теперь изданию грозят «непосильные штрафы».
Выблядок!
вращайте барабан
Верблюжонок
уважительно, на "вы".
а ты тыблядок.
Неуважительно сейчас назову тебя тыеблюдок
вспомнилось
Чтобы не было возможности проводить кое-какие параллели, будут просто запрещать, а сжигать будут уже тех, кто читал
Премию этому депутату!
Когда 20 лет назад мы смотрели фильм "Эквилибриум", мы же не думали, что увидим сами что-то похожее. А оно вон как вышло.)
Электронные
и русский язык
канцелярит
но и охранять людей в возрасте 18+ от
Именно их и надо охранять! Они у нас самые незащищенные и оскорбляемые, все же это знают. Вон скок взрослых людей по каждой хуйне оскорбляются
Министерство правды
Я всегда думал что ублюдок от слова "блуд", а выблядок от "блядства"
Выродок?
вурдалак
однозначно террорист, 5 лет ему!
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Чёт сначала хотела постебаться над списком мечтаний некоей девули, который притащили в твитор, а потом вчиталась, резко расхотелось и грустно как-то стало. То есть ладно бы смишнявка с золотыми украшениями, часами и прочими прелестями жизни пабахатому, но ноутбук, заказ роллов, лекарства для мамы... Песдец какой-то. Страна победы.