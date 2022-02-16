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Sasha Shambilova

Власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока на иностранных языках: город назовут Крунг-Тхеп-Маха-Накхо Статьи редакции

В переводе это означает «Город ангелов, Великая столица».

Королевский учёный совет Таиланда (ORST) объявил о смене официального названия, Бангкок можно продолжать использовать в качестве неофициального. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление ведомства.

Это случилось после одобрения кабинетом министров проекта об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц. Название Крунг-Тхеп-Маха-Накхо не вступит в силу, пока его одобрит специальный комитет, который также попросили рассмотреть замечания от Министерства иностранных дел.

Также ORST обновил в словаре международных географических названий написание других стран, чтобы они «соответствовали текущей ситуации». Например, Королевство Непал переименовали в Федеративную Демократическую Республику Непал.

Крунг-Тхеп-Маха-Накхо — тайское название столицы, когда Бангкок — английское. Его официально закрепили в 2001 году. Полное название города состоит из 168 символов, что считается самым длинным географическим названием.

#новости #таиланд

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Математический месяц

Они тоже будут приходить на российские сайты и требовать называть Крунг-Тхеп-Маха-Накхо?

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12
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BTopHuk

В
Беларусь

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0
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Николай Бойко

Ага, а таиландские шлюхи будут требовать кончать не В, а НА)

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0
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Конечный татарин

Да, cock, не очень было

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9
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Vas Tupovets

Крунг-Тхеп-Маха-Накхо-вчане с тобой согласны

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5
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Пограничный паркур

в чане

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5
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Antony Duke

С чаном поосторожнее. Там премьер-министр по фамилии Чан-Оча

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1
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Пограничный паркур

это диктатор

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1
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Antony Duke

Тем более)

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1
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Antony Duke
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2
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Николай Бойко

ловите гомофоба!

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1
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Конечный татарин

Я гей

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0
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Николай Бойко

скажи что-нибудь на гейском

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2
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Конечный татарин

Нет

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4
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Николай Бойко

сам знаешь кого ответ)

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2
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Конечный татарин

Вот и доказал

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5
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Николай Бойко
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6
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No Name

- Куда поедешь отдыхать?
- Даааа в Крунг-Тхеп-Маха-Накхо
- Ммм норм

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2
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Корнелий Шнапс

- Куда поедешь отдыхать?
- Даааа в Крунг-Тхеп-Маха-Накхо
- Если кашляешь прими бромгексин берлин хеми!

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6
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Antony Duke

Да, и фильм переименуют.
"Мальчишник. Из Вегаса в Крунг-Тхеп-Маха-Накхо"

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2
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solawind

Пиздец они там ебанутые

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2
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Николай Бойко

Ага, ещё смешно было, когда на украшке куев переименовывать стали

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3
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Недавний фитиль

Мудрое решение, Бангкок - и правда город Ангелов

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2
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Antony Duke

Как будто от смены названия эти кварталы уйдут.

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1
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Недавний фитиль

вот не хотелось бы

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1
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Корнелий Шнапс

Нахуй-Похуй короче

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2
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Сделаю Россию вновь великой

Ребрединг Нур Султана мне больше нравился

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Корнелий Шнапс

Зачем Бомбей переименовали в Мумбаи? Сайгон в Хошимин? Это же были города-бренды, а теперь муть азиатская...
Впрочем Ленинграду тоже вернули историческое название...

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Пограничный паркур

Сайгон в Хошимин? Это же были города-бренды, а теперь муть азиатская...
 Зачем переименовали Кёнигсберг в Калининград, недоумевали немцы, «это же муть азиатская».

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3
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Пограничный паркур

а, ты Шнапс

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Корнелий Шнапс

Прост мне уже много лет и я не хочу привыкать ни к каким новым названиям(

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Пограничный паркур

окей, бумер

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Алексей Иванов
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Антигравитационный торт

Голландия

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Андрей Галицкий

нурсултан

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русский опарыш

комитет русского мира уже заявил, что никто не смеет указывать РУССКИМ как их называть город???????

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Павел Каташев

Все равно там один bang cock

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Genesi5 ­

Сильный Лидер, Нефритовый Стержень

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Solarex Lotos

Когда коту делать нечего

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