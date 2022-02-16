В переводе это означает «Город ангелов, Великая столица».

Королевский учёный совет Таиланда (ORST) объявил о смене официального названия, Бангкок можно продолжать использовать в качестве неофициального. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление ведомства.

Это случилось после одобрения кабинетом министров проекта об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц. Название Крунг-Тхеп-Маха-Накхо не вступит в силу, пока его одобрит специальный комитет, который также попросили рассмотреть замечания от Министерства иностранных дел.

Также ORST обновил в словаре международных географических названий написание других стран, чтобы они «соответствовали текущей ситуации». Например, Королевство Непал переименовали в Федеративную Демократическую Республику Непал.

Крунг-Тхеп-Маха-Накхо — тайское название столицы, когда Бангкок — английское. Его официально закрепили в 2001 году. Полное название города состоит из 168 символов, что считается самым длинным географическим названием.