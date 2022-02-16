Власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока на иностранных языках: город назовут Крунг-Тхеп-Маха-Накхо Статьи редакции
В переводе это означает «Город ангелов, Великая столица».
Королевский учёный совет Таиланда (ORST) объявил о смене официального названия, Бангкок можно продолжать использовать в качестве неофициального. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление ведомства.
Это случилось после одобрения кабинетом министров проекта об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц. Название Крунг-Тхеп-Маха-Накхо не вступит в силу, пока его одобрит специальный комитет, который также попросили рассмотреть замечания от Министерства иностранных дел.
Также ORST обновил в словаре международных географических названий написание других стран, чтобы они «соответствовали текущей ситуации». Например, Королевство Непал переименовали в Федеративную Демократическую Республику Непал.
Крунг-Тхеп-Маха-Накхо — тайское название столицы, когда Бангкок — английское. Его официально закрепили в 2001 году. Полное название города состоит из 168 символов, что считается самым длинным географическим названием.
В
Беларусь
Ага, а таиландские шлюхи будут требовать кончать не В, а НА)
Крунг-Тхеп-Маха-Накхо-вчане с тобой согласны
С чаном поосторожнее. Там премьер-министр по фамилии Чан-Оча
Тем более)
ловите гомофоба!
скажи что-нибудь на гейском
сам знаешь кого ответ)
- Куда поедешь отдыхать?
- Даааа в Крунг-Тхеп-Маха-Накхо
- Ммм норм
- Куда поедешь отдыхать?
- Даааа в Крунг-Тхеп-Маха-Накхо
- Если кашляешь прими бромгексин берлин хеми!
Да, и фильм переименуют.
"Мальчишник. Из Вегаса в Крунг-Тхеп-Маха-Накхо"
Пиздец они там ебанутые
Ага, ещё смешно было, когда на украшке куев переименовывать стали
Как будто от смены названия эти кварталы уйдут.
Нахуй-Похуй короче
Ребрединг Нур Султана мне больше нравился
Зачем Бомбей переименовали в Мумбаи? Сайгон в Хошимин? Это же были города-бренды, а теперь муть азиатская...
Впрочем Ленинграду тоже вернули историческое название...
Прост мне уже много лет и я не хочу привыкать ни к каким новым названиям(
Голландия
нурсултан
комитет русского мира уже заявил, что никто не смеет указывать РУССКИМ как их называть город???????
Все равно там один bang cock
Сильный Лидер, Нефритовый Стержень
Когда коту делать нечего
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