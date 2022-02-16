Власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока на иностранных языках: город назовут Крунг-Тхеп-Маха-Накхон Статьи редакции
В переводе это означает «Город ангелов, Великая столица».
Королевский учёный совет Таиланда (ORST) объявил о смене официального названия, Бангкок можно продолжать использовать в качестве неофициального. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление ведомства.
Это случилось после одобрения кабинетом министров проекта об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц. Название Крунг-Тхеп-Маха-Накхон не вступит в силу, пока его одобрит специальный комитет, который также попросили рассмотреть замечания от Министерства иностранных дел.
Также ORST обновил в словаре международных географических названий написание других стран, чтобы они «соответствовали текущей ситуации». Например, Королевство Непал переименовали в Федеративную Демократическую Республику Непал.
Крунг-Тхеп-Маха-Накхон — тайское название столицы, когда Бангкок — английское. Его официально закрепили в 2001 году. Полное название города состоит из 168 символов, что считается самым длинным географическим названием: Крунг Теп Маха Накхон Амон Раттанакосин Маханиндра Аюттая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратнивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Висануккам Прасит.
Ага, а таиландские шлюхи будут требовать кончать не В, а НА)
думаю тайские шлюхи могут тебе кончить и на, и в
Тогда в Тайланд - ни ногой!
Лицо абсолютно удовлетворённого человека
В
Беларусь
Сакартвело
ну не звучит же!
а как много в слове "Грузия" и сразу горы, шашлык, киндзмараули, песня пошла на заднем плане
Ну грузины хотя бы не особо парятся на этот счёт
что радует
впрочем если бы россия была частью гемании и называлась по-старинке русланд, а мы бы хотели вернуть "россию", то нас можно было бы понять
Хорошо, что русские по западным интернетам не бегают и ничего не требуют
Крунг-Тхеп-Маха-Накхо-вчане с тобой согласны
С чаном поосторожнее. Там премьер-министр по фамилии Чан-Оча
Тем более)
Ого, никогда этого не замечал
ловите гомофоба!
скажи что-нибудь на гейском
сам знаешь кого ответ)
А bang не мило?
Пиздец они там ебанутые
Ага, ещё смешно было, когда на украшке куев переименовывать стали
Почему вы так решили?
21 век, а всякие дауны до сих пор считают хоть сколько-нибудь серьёзным национальный вопрос
Ок, тогда извиняюсь, зря быканул
- Куда поедешь отдыхать?
- Даааа в Крунг-Тхеп-Маха-Накхо
- Ммм норм
- Куда поедешь отдыхать?
- Даааа в Крунг-Тхеп-Маха-Накхо
- Если кашляешь прими бромгексин берлин хеми!
Да, и фильм переименуют.
"Мальчишник. Из Вегаса в Крунг-Тхеп-Маха-Накхо"
Как будто от смены названия эти кварталы уйдут.
Зачем Бомбей переименовали в Мумбаи? Сайгон в Хошимин? Это же были города-бренды, а теперь муть азиатская...
Впрочем Ленинграду тоже вернули историческое название...
Прост мне уже много лет и я не хочу привыкать ни к каким новым названиям(
Ребрединг Нур Султана мне больше нравился
Нахуй-Похуй короче
Нахуй-Похуй-Маха-Накхо? Это проект нового названия для Паттайи?
в русских путеводителях
Когда коту делать нечего
… он признает террористические формирования независимыми государствами
Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление ведомства.
Об этом сообщает Krung Thep Maha Nakhon Post со ссылкой на заявление ведомства.
Все равно там один bang cock
Голландия
нурсултан
Комментарий удален
Сильный Лидер, Нефритовый Стержень
Переезжаю в Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Праси
Один хуй все Бангкок будут называть
комментарий удален
То, что было в Вегасе, там и остаётся, но то, что случается в Крунг-Тхеп-Маха-Накхо, не всегда может остаться в Таиланде.
официальное название Бангкока на иностранных языках: город назовут Крунг-Тхеп-Маха-Накхо
Надеюсь, белорусы будут последовательны и станут Бангкок называть только как Крунг-Тхеп-Маха-Накхо.
Маха-Накхо-Фо
Как вы заебали
Ебать спасибо нахуй
Ещё одни любители менять таблички
Что происходит в Крунг Теп Маха Накхон Амон Раттанакосин Маханиндра Аюттая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратнивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Висануккам Прасите остаётся в Крунг Теп Маха Накхон Амон Раттанакосин Маханиндра Аюттая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратнивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Висануккам Прасите
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