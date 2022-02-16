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Sasha Shambilova

Власти Таиланда решили сменить официальное название Бангкока на иностранных языках: город назовут Крунг-Тхеп-Маха-Накхон Статьи редакции

В переводе это означает «Город ангелов, Великая столица».

Королевский учёный совет Таиланда (ORST) объявил о смене официального названия, Бангкок можно продолжать использовать в качестве неофициального. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление ведомства.

Это случилось после одобрения кабинетом министров проекта об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц. Название Крунг-Тхеп-Маха-Накхон не вступит в силу, пока его одобрит специальный комитет, который также попросили рассмотреть замечания от Министерства иностранных дел.

Также ORST обновил в словаре международных географических названий написание других стран, чтобы они «соответствовали текущей ситуации». Например, Королевство Непал переименовали в Федеративную Демократическую Республику Непал.

Крунг-Тхеп-Маха-Накхон — тайское название столицы, когда Бангкок — английское. Его официально закрепили в 2001 году. Полное название города состоит из 168 символов, что считается самым длинным географическим названием: Крунг Теп Маха Накхон Амон Раттанакосин Маханиндра Аюттая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратнивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Висануккам Прасит.

Город ангелов, великий город, резиденция изумрудного Будды, неприступный город, великая столица мира, одарённая девятью старинными камнями, изобилующая огромными королевскими дворцами, напоминающими райское жилище, из которых правит олицетворение Бога, город, преподнесенный Индрой, построенный Виссанукамом.

перевод тайского названия Бангкока

#новости #таиланд

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Математический месяц

Они тоже будут приходить на российские сайты и требовать называть Крунг-Тхеп-Маха-Накхо?

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64
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Николай Бойко

Ага, а таиландские шлюхи будут требовать кончать не В, а НА)

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6
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Дмитрий Михейкин

думаю тайские шлюхи могут тебе кончить и на, и в

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26
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Николай Бойко

Тогда в Тайланд - ни ногой!

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0
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Внутренний шар

"БРАТАН, ПОДЕРЖИ МОЁ ПИВО!"

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2
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Clear

Лицо абсолютно удовлетворённого человека

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Внутренний шар

Бахнув пельменiв

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–1
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BTopHuk

В
Беларусь

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Дизайнер Павленко

Сакартвело

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2
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Корнелий Шнапс

ну не звучит же!
а как много в слове "Грузия" и сразу горы, шашлык, киндзмараули, песня пошла на заднем плане

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Дизайнер Павленко

Ну грузины хотя бы не особо парятся на этот счёт

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Корнелий Шнапс

что радует
впрочем если бы россия была частью гемании и называлась по-старинке русланд, а мы бы хотели вернуть "россию", то нас можно было бы понять

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othige9iz relay.firefox.com

Хорошо, что русские по западным интернетам не бегают и ничего не требуют

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–1
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Конечный татарин

Да, cock, не очень было

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18
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Vas Tupovets

Крунг-Тхеп-Маха-Накхо-вчане с тобой согласны

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16
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Пограничный паркур

в чане

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16
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Antony Duke

С чаном поосторожнее. Там премьер-министр по фамилии Чан-Оча

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4
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Пограничный паркур

это диктатор

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3
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Antony Duke

Тем более)

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1
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Antony Duke
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7
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Clear

Ого, никогда этого не замечал

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1
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Николай Бойко

ловите гомофоба!

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1
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Конечный татарин

Я гей

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0
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Николай Бойко

скажи что-нибудь на гейском

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Конечный татарин

Нет

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6
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Николай Бойко

сам знаешь кого ответ)

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4
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Конечный татарин

Вот и доказал

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Petr

А bang не мило?

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Николай Бойко
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18
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solawind

Пиздец они там ебанутые

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7
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Николай Бойко

Ага, ещё смешно было, когда на украшке куев переименовывать стали

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Японский холод

Почему вы так свою родину не любите?

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3
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Николай Бойко

Почему вы так решили?

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–2
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Японский холод

Человек с украинской фамилией яростно поливает помоями Украину. Ну да, с чего я так решил.
Изучите своё генеалогическое древо.

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3
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Влад Гагай

21 век, а всякие дауны до сих пор считают хоть сколько-нибудь серьёзным национальный вопрос

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0
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Японский холод

Мне национальность побоку, но этот человек ведёт себя неадекватно, так что почему бы не пошатнуть его ватную скрепу

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1
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Влад Гагай

Ок, тогда извиняюсь, зря быканул

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0
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No Name

- Куда поедешь отдыхать?
- Даааа в Крунг-Тхеп-Маха-Накхо
- Ммм норм

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3
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Корнелий Шнапс

- Куда поедешь отдыхать?
- Даааа в Крунг-Тхеп-Маха-Накхо
- Если кашляешь прими бромгексин берлин хеми!

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20
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Antony Duke

Да, и фильм переименуют.
"Мальчишник. Из Вегаса в Крунг-Тхеп-Маха-Накхо"

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4
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Недавний фитиль

Мудрое решение, Бангкок - и правда город Ангелов

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4
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Antony Duke

Как будто от смены названия эти кварталы уйдут.

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1
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Недавний фитиль

вот не хотелось бы

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5
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Корнелий Шнапс

Зачем Бомбей переименовали в Мумбаи? Сайгон в Хошимин? Это же были города-бренды, а теперь муть азиатская...
Впрочем Ленинграду тоже вернули историческое название...

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1
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Пограничный паркур

Сайгон в Хошимин? Это же были города-бренды, а теперь муть азиатская...
 Зачем переименовали Кёнигсберг в Калининград, недоумевали немцы, «это же муть азиатская».

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9
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Пограничный паркур

а, ты Шнапс

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2
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Корнелий Шнапс

Прост мне уже много лет и я не хочу привыкать ни к каким новым названиям(

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1
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Пограничный паркур

окей, бумер

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2
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Сделаю Россию вновь великой

Ребрединг Нур Султана мне больше нравился

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3
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Корнелий Шнапс

Нахуй-Похуй короче

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2
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Antony Duke

Нахуй-Похуй-Маха-Накхо? Это проект нового названия для Паттайи?

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1
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Корнелий Шнапс

в русских путеводителях

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1
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Solarex Lotos

Когда коту делать нечего

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othige9iz relay.firefox.com

… он признает террористические формирования независимыми государствами

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Vasily Nalivayko

Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на заявление ведомства.
 Об этом сообщает Krung Thep Maha Nakhon Post со ссылкой на заявление ведомства.

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Павел Каташев

Все равно там один bang cock

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Алексей Иванов
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Антигравитационный торт

Голландия

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Андрей Галицкий

нурсултан

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Комментарий удален

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Genesi5 ­

Сильный Лидер, Нефритовый Стержень

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Leopold Malkovich

Переезжаю в Крунг Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Праси

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Magnat

Один хуй все Бангкок будут называть

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Степан Анейчик

комментарий удален

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Alex Rembish

То, что было в Вегасе, там и остаётся, но то, что случается в Крунг-Тхеп-Маха-Накхо, не всегда может остаться в Таиланде.

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Serge

официальное название Бангкока на иностранных языках: город назовут Крунг-Тхеп-Маха-Накхо
 Надеюсь, белорусы будут последовательны и станут Бангкок называть только как Крунг-Тхеп-Маха-Накхо.

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Внутренний шар

Предлагаю сменить название на Ледибойск

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Colonial Waster

Маха-Накхо-Фо

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Не тупи

Как вы заебали

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Кредитный шмель

We'll BANG OK?

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Petr

Ебать спасибо нахуй

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Photuum

Ещё одни любители менять таблички

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anwas

Что происходит в Крунг Теп Маха Накхон Амон Раттанакосин Маханиндра Аюттая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратнивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Висануккам Прасите остаётся в Крунг Теп Маха Накхон Амон Раттанакосин Маханиндра Аюттая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратнивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Висануккам Прасите

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