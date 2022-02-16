Новости
Sasha Shambilova

ФСИН закупит устройства для защиты информации на компьютерах от «несанкционированного доступа». На это потратят ₽252 млн Статьи редакции

Среди функций таких устройств — контроль целостности файлов, уничтожение их содержимого при удалении, а также контроль действий пользователей.

Федеральное казённое учреждение «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» закупить почти 11 тысяч устройств, чтобы защитить информацию от «несанкционированного доступа». Заявку опубликовали на портале Госзакупок, на это обратил внимание телеграмм-канал «ЧТД».

На средства защиты потратят 252 миллиона рублей. Среди их функций авторы заявки указали доверенную загрузку, сторожевой таймер, многоуровневую систему учётных записей, разграничение доступа к защищаемым файлам, контроль действий пользователей, связанных с доступом к ним, а также уничтожение содержимого файлов при их удалении.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Его передал проекту 31-летний программист Сергей Савельев, который после покинул страну.

Разборы
Саша Кириллова
Программист, передавший Gulagu.net видео пыток, ждёт убежища во Франции. Главное об информаторе правозащитников Статьи редакции

Им оказался 31-летний белорус — его имя скрывали до отъезда из России из соображений безопасности.

Сергей Савельев Фото AFP

#новости #пыткивколонии #тюрьмы

1417 просмотров
27 27 комментариев
25
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
27 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Вторичный Никита

Что защищать будут? Доказательства своего насилия над заключёнными?

Ответить
21
Развернуть ветку
Фантастический инструмент

И другие секреты Полишинеля, также известные как "государственная тайна"

Ответить
6
Развернуть ветку
Вторичный Никита

Видели мы эти тайны, за них и посадить не грех.

Ответить
2
Развернуть ветку
Фантастический инструмент

Видели? А допуск есть? Возбудить немедленно!

Ответить
3
Развернуть ветку
Petr

Возбудить? Славик и Влас возбудились уже на тебя

Ответить
1
Развернуть ветку
Фантастический инструмент

Кто такие?

Ответить
0
Развернуть ветку
Petr

Известные капо из Красноярска, которые работали с Тесаком. Или Степа и Влас.

Ответить
0
Развернуть ветку
Вторичный Никита

Возбудить немедленно!
 Это мы в лс обсудить можем.

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

да

Ответить
0
Развернуть ветку
Закрытый ихтиандр

На это потратят ₽252 млн

Ответить
9
Развернуть ветку
Огненный Гоша

Не пихать швабры дешевле

Ответить
3
Развернуть ветку
Фантастический инструмент

Конечно, но вопрос так не стоит

Ответить
8
Развернуть ветку
Конечный татарин

Конечно, ведь вопрос стоит так

Ответить
1
Развернуть ветку
Рекламный бас

Откуда ты знаешь как он стоит?

Ответить
1
Развернуть ветку
Конечный татарин

Я знаю как стоит

Ответить
0
Развернуть ветку
Василий Бочанцев

Ииии что? Обычная централизованная закупка ФСИН по теме технической защиты информации, составляющей государственную тайну. У них есть обязательные требования законодательства в этой области, которые надо исполнять

Ответить
–4
Развернуть ветку
Petr

Аа ясн. Расходимся, посоны. Это ж не госзакупка бутылок и швабр

Ответить
8
Развернуть ветку
Конечный татарин

Спасибо за пояснение заметки

Ответить
3
Развернуть ветку
syrslava

В танке не жарко?

Ответить
2
Развернуть ветку
Повышенный Даниль

ебля черенком с навальным продолжится?

Ответить
1
Развернуть ветку
Конечный татарин

Да

Ответить
2
Развернуть ветку
Коровка спасла Россию

Рад за них

Ответить
1
Развернуть ветку
Конечный татарин

Когда будем за Россию радоваться?

Ответить
0
Развернуть ветку
Коровка спасла Россию

Когда будет повод

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

красавы, учатся на своих ошибках

Ответить
0
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Обычное СЗИ от НСД, почти во всех госорганах применяется

Ответить
0
Развернуть ветку
Никита Борисова

Как можно защититься от директора, который сам всё и сливает за копейки?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 27 комментариев
Наука
Яна Ломакина
В США женщину вылечили от ВИЧ переливанием «мутантной» крови младенца, устойчивой к вирусу Статьи редакции

Пациентка не проходит антиретровирусную терапию с 2020 года.

Т-лимфоцит, атакуемый ВИЧ. Изображение AP
89 89 комментариев
121
Дитковский
Мощный коктейль

Комплимент дня

37 37 комментариев
31
Интернет
Даша Лейзаренко
Курьера Delivery Club уволили за невыход на смену из-за похорон матери. В соцсетях объявили компании бойкот Статьи редакции

В Delivery Club заявили, что сотрудника уволил не сервис, а подрядчик. Они пообещали компенсировать курьеру штраф и предложили выйти на работу через другую фирму.

Переписка курьера с супервайзером, которая его уволила
165 165 комментариев
114
Офтоп
Кузькин отец
Безжалостная правда о детях в фигурном катании

Ничто так не выдаёт неофита среди болельщиков в фигурном катании, как фраза "Смотрите, ей всего 15, а она уже прыгает четверной!"

132 132 комментария
334
the art of гепард
Твердый Филипп

Чёт сначала хотела постебаться над списком мечтаний некоей девули, который притащили в твитор, а потом вчиталась, резко расхотелось и грустно как-то стало. То есть ладно бы смишнявка с золотыми украшениями, часами и прочими прелестями жизни пабахатому, но ноутбук, заказ роллов, лекарства для мамы... Песдец какой-то. Страна победы.

134 134 комментария
33
Twitter
Максим Мирович @MirovichMedia
На улицы российских городов вышли трамваи с угрозами:
4 4 комментария
69
Кирилл Деревянко
Доработки снегохода V2
5 5 комментариев
9
Twitter
Anton NS
Настоящее Время @CurrentTimeTv
"У некоторых очень велик соблазн уйти сегодня в тему внешнего врага от проблем нашего избирателя: это высокая инфляция, рост цен, падение реальных доходов"

Выступление депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой, которая сегодня была против признания так называемых "ДНР" и "ЛНР"
78 78 комментариев
156
Больше статей
null