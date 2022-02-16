ФСИН закупит устройства для защиты информации на компьютерах от «несанкционированного доступа». На это потратят ₽252 млн Статьи редакции
Среди функций таких устройств — контроль целостности файлов, уничтожение их содержимого при удалении, а также контроль действий пользователей.
Федеральное казённое учреждение «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» закупить почти 11 тысяч устройств, чтобы защитить информацию от «несанкционированного доступа». Заявку опубликовали на портале Госзакупок, на это обратил внимание телеграмм-канал «ЧТД».
На средства защиты потратят 252 миллиона рублей. Среди их функций авторы заявки указали доверенную загрузку, сторожевой таймер, многоуровневую систему учётных записей, разграничение доступа к защищаемым файлам, контроль действий пользователей, связанных с доступом к ним, а также уничтожение содержимого файлов при их удалении.
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Возбудить? Славик и Влас возбудились уже на тебя
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да
Ииии что? Обычная централизованная закупка ФСИН по теме технической защиты информации, составляющей государственную тайну. У них есть обязательные требования законодательства в этой области, которые надо исполнять
Аа ясн. Расходимся, посоны. Это ж не госзакупка бутылок и швабр
В танке не жарко?
Рад за них
Когда будет повод
красавы, учатся на своих ошибках
Обычное СЗИ от НСД, почти во всех госорганах применяется
Как можно защититься от директора, который сам всё и сливает за копейки?
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Чёт сначала хотела постебаться над списком мечтаний некоей девули, который притащили в твитор, а потом вчиталась, резко расхотелось и грустно как-то стало. То есть ладно бы смишнявка с золотыми украшениями, часами и прочими прелестями жизни пабахатому, но ноутбук, заказ роллов, лекарства для мамы... Песдец какой-то. Страна победы.