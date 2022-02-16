Среди функций таких устройств — контроль целостности файлов, уничтожение их содержимого при удалении, а также контроль действий пользователей.

Федеральное казённое учреждение «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» закупить почти 11 тысяч устройств, чтобы защитить информацию от «несанкционированного доступа». Заявку опубликовали на портале Госзакупок, на это обратил внимание телеграмм-канал «ЧТД».

На средства защиты потратят 252 миллиона рублей. Среди их функций авторы заявки указали доверенную загрузку, сторожевой таймер, многоуровневую систему учётных записей, разграничение доступа к защищаемым файлам, контроль действий пользователей, связанных с доступом к ним, а также уничтожение содержимого файлов при их удалении.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Его передал проекту 31-летний программист Сергей Савельев, который после покинул страну.

Разборы Саша Кириллова 19.10.2021 правозащитников Статьи редакции Программист, передавший Gulagu.net видео пыток, ждёт убежища во Франции. Главное об информаторе Им оказался 31-летний белорус — его имя скрывали до отъезда из России из соображений безопасности. Сергей Савельев Фото AFP