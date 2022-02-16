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Новости
Сергей Исенеков

СМИ заметили в прямой трансляции из Киева дрон с объявлением «Продам гараж» и номером российского посольства Статьи редакции

Это произошло во время эфира Reuters, посвящённого «предсказанному» российскому вторжению.

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15 февраля информационное агентство Reuters запустило прямую трансляцию с видом на Площадь Независимости в Киеве, посвящённое угрозе ввода российских войск на территорию Украины. Днём во время эфира в кадр попал дрон, к которому прицепили картонку с объявлением о продаже гаража. Об этом пишет «Страна.ua».

На картонке было написано: «Продам гараж на Соломе». Внизу надписи оставили также и номер телефона, который принадлежит посольству России, расположенному в Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе Киева. Как отмечает «Страна.ua», после инцидента агентство сразу же прекратило трансляцию.

Пользователь твиттера также опубликовал запись телефонного разговора, в котором он спрашивает вероятного сотрудника посольства об объявлении. На вопросы мужчина отвечает, что звонивший «ошибся номером» и сбрасывает звонок.

Регіоналіті @regionalityUA
Нам у Регіоналіті як раз потрібен був гараж. Не розуміємо навіщо посольство розміщує об'яву, якщо гараж не продається

Издание также отметило, что в ночь с 15 на 16 февраля во время прямого эфира Reuters был слышен гимн СССР. Откуда именно включили фрагмент песни, неизвестно. В комментарии для РБК пресс-служба полиции Киева заявила, что после случившегося правоохранители начали искать людей, которые включили гимн.

Продюсер проекта TV Reuters в Украине Сергей Каразий рассказал, что камера установлена на отеле «Украина» и работает в автоматическом режиме без оператора. Поэтому агентство новостей не может отвечать за то, что происходит в кадре.

Мы не можем контролировать звуки большого города. Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко крутил Верку Сердючку.

Сергей Каразий
продюсер TV Reuters

В начале февраля власти США заявили, что Россия стягивает войска к границам Украины, а СМИ со ссылкой на источники назвали предполагаемой датой начала наступления 16 февраля. О переброске техники свидетельствовали и спутниковые снимки, видео из соцсетей и данные расследователей. Россия в ответ на заявления утверждала, что проводит учения и «ни на кого нападать не собирается».

Новости
Яна Ломакина
Обострение конфликта вокруг Украины: СМИ пишут о датах и сценариях вторжения, а санкции против России грозятся усилить Статьи редакции

Европейские страны эвакуируют дипломатов из Киева, расследователи публикуют данные о войсках вблизи границ, а Россия говорит о «сговоре» и «истерике» Запада.

Российские военные части и техника в Крыму, спутниковый снимок Maxar Technologies

#новости #украина

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Вот он повод, который был так нужен

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Конечный татарин

Ракета вылетела

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Elza Turner

"Стало просто интересно, может ли русский свободно запустить дрон на главной площади своей страньі"

https://twitter.com/kremen_x/status/1493951763531112451

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16
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Сделаю Россию вновь великой

Стало интересно, можно ли в свободной великой Украине постить цитаты Ленина в одноклассниках?
Оказывается нельзя, срок дадут.

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Spider Jerusalem

Ну а можно в великой РФ процитировать Гитлера? Может свастики можно публиковать в соц сетях?

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Сделаю Россию вновь великой

А РФ не кричат, что они свободная страна в комментах

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Spider Jerusalem

В вашем понимании свобода - это анархия
Это вам к батьку Махно, товарищ)

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Сделаю Россию вновь великой

https://reyestr.court.gov.ua/Review/102898934?ref=tjournal.ru
Пруф

Єдиний державний реєстр судових рішень
Єдиний державний реєстр судових рішень
reyestr.court.gov.ua
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1
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Elza Turner

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1 від відбування покарання з іспитовим строком на 2 (два) роки, та покласти на нього обов`язки.
срок дадут.
Пиздабол.

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Сделаю Россию вновь великой

Условный срок

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Elza Turner

И?

можно ли в свободной великой Украине постить цитаты Ленина в одноклассниках
нет, нельзя, Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів»

На вот тебе сразу 2 года ограничения свободы за флаг со свастикой, поори про свободу.

https://verdictum.ligazakon.net/document/86079662
https://verdictum.ligazakon.net/document/86079662
verdictum.ligazakon.net
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Сделаю Россию вновь великой

Не рвись, Украина не свободная страна и этим все сказано.

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Elza Turner

Свобода для русского - когда русский делает что хочет и как хочет. Русским - все, закон для слабаков.

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Antony Duke

А зачем параметр запроса 'ref=tjournal.ru' в адресной строке? Там считают перешедших отсюда что ли?)

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Сделаю Россию вновь великой

Я взял ссылку из своей статьи на тж

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Antony Duke

Ясно)

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Gedevan

Неужели вы не понимаете что это другое?

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Elza Turner
Список стран, когда-либо запрещавших…
По состоянию на 2020 год публичное использование коммунистической и связанной с ней советской…
ru.wikipedia.org
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–3
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Сделаю Россию вновь великой

И? За цитаты в вк уже условку и штрафы давать? Это разве свободная страна?

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Elza Turner

Свобода не равно вседозволенность.

За цитаты в вк
 Ща ВК можно просто ссать на ебало, разрешаю.
За двач - срать (им правда может понравится).

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Сделаю Россию вновь великой

вседозволенность это цитаты которые не призывают никчему?

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Голый Макс

Мопед не мой, я просто разместил объяву

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12
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Традиционный парфюмер

после случившегося правоохранители начали искать людей, которые включили гимн
 Сейчас вот непонятно стало, разве в свободной, демократической, ЕВРОПЕЙСКОЙ странэ могут посадить за прослушивание гимна соседней страны?
Быть такого не может! Это всё пропаганда!

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2
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ziggy stardust

А давно СССР стал соседней страной?

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ziggy stardust

Хотя, пожалуй, да.

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3
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Традиционный парфюмер

Разве в свободной, демократической, ЕВРОПЕЙСКОЙ странэ могут посадить за прослушивание музыки?
Ты на вопрос то ответь, эвропеец

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–3
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ziggy stardust

Почему ты коверкаешь слово "Европа"? Ты не европеец?

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9
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Традиционный парфюмер

Я понял, ты не способен отвечать на поставленные вопросы, как это отвечает эвропейским ценностям.
Всё, пока, не пиши мне больше.

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–3
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ziggy stardust

Лол, ответил вопросом на вопрос и обижается ещё.

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4
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Японский холод

Попался, азиат!

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3
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Elza Turner

на вопрос ответит википедия!

Список стран, когда-либо запрещавших…
По состоянию на 2020 год публичное использование коммунистической и связанной с ней советской…
ru.wikipedia.org
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0
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Традиционный парфюмер

Не позорься

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–2
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Elza Turner

гимн СССР
 соседней страны
И в чем мартышка не права?

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Традиционный парфюмер

Мелодия у нас осталась старая.

Да даже если и СССР, что с того? Этой страны больше нет, да и Украина получилась благодаря советскому союзу.

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Elza Turner

Мелодия у нас осталась старая.
 явно не только мелодия

Украина получилась благодаря советскому союзу.
 явно НЕ ТОЛЬКО мелодия осталась старая

google: Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів»

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пепси

Мартишкоруссу плевать на здравый смысл

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Агент ЦРУ

По этому закону уже всех участников митингов в поддержку СС "Галичина" посадили?

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Elza Turner

ст. 173 (мелкое хулиганство)

Правоохранители составили админпротокол на…
Правоохранители составили административный протокол на мужчину, участвовавшего в марше по случаю…
interfax.com.ua
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0
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Агент ЦРУ

Ну это правильно, бабушке за фотографию Брежнева 5 лет условно, а многотысячной толпе с націонал-соціалістичного митинга - ничего.

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Elza Turner

Главная проблема русских - неимоверный пиздеж русских.

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Сделаю Россию вновь великой

@Сторож розжиг

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пепси

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Elza Turner

кримінальне провадження за фактом використання нацистської символіки

иди сам в гугл ищи, а

Учасникам маршу на відзначення дивізії СС…
Поліція Києва порушила кримінальне провадження за фактом використання нацистської символіки під…
www.dw.com
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0
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пепси

И ЧТО С ТОГО?!!1111

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Модный Филипп

На прямой трансляции из центра Киева дрон уронил сосиску

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7
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пепси

И она упала на русского... Путин, введи войска для защиты русскоязычного населения!

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3
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Немалый Слава

К сосиске лучше вводить гречу или пюрешку.

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2
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Sergei Timofeyev

А почему они гараж за солому продают? Всё так плохо?

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–2
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пепси

Нет. Плохо у тебя с юморком: "Солома" — это сокращённое название Соломенского района в Киеве. Но ты решил сверкнуть остротами! Смело!

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3
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No Name

Я бы рекламу продавал за большие бабки

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0
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Рекламный бас

И что тебе мешает?

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0
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No Name

Батарейки. Слишком много нужно, чтоб дрон с Москвы до Киева долетел до этой камеры. Не рентабельно

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10
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Стас Картузов

Ничего себе no name. Да ты гений

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1
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No Name

Спасибо

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0
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No Name

Спасибо

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0
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Сознательный франт
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Сознательный франт
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Немалый Слава

Может Динамо Киев играл в это время и какой-то Кузьмич запустил дрон, что продает гараж ).

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Евгений Галковский

Зачем брать видео "страны" с вотермаркой, ещё и не во весь экран, когда можно найти более качественный вариант?

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пепси

Азаза))00

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