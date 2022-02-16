Это произошло во время эфира Reuters, посвящённого «предсказанному» российскому вторжению.

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15 февраля информационное агентство Reuters запустило прямую трансляцию с видом на Площадь Независимости в Киеве, посвящённое угрозе ввода российских войск на территорию Украины. Днём во время эфира в кадр попал дрон, к которому прицепили картонку с объявлением о продаже гаража. Об этом пишет «Страна.ua».

На картонке было написано: «Продам гараж на Соломе». Внизу надписи оставили также и номер телефона, который принадлежит посольству России, расположенному в Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе Киева. Как отмечает «Страна.ua», после инцидента агентство сразу же прекратило трансляцию.

Пользователь твиттера также опубликовал запись телефонного разговора, в котором он спрашивает вероятного сотрудника посольства об объявлении. На вопросы мужчина отвечает, что звонивший «ошибся номером» и сбрасывает звонок.

Регіоналіті @regionalityUA Нам у Регіоналіті як раз потрібен був гараж. Не розуміємо навіщо посольство розміщує об'яву, якщо гараж не продається

Издание также отметило, что в ночь с 15 на 16 февраля во время прямого эфира Reuters был слышен гимн СССР. Откуда именно включили фрагмент песни, неизвестно. В комментарии для РБК пресс-служба полиции Киева заявила, что после случившегося правоохранители начали искать людей, которые включили гимн.

Продюсер проекта TV Reuters в Украине Сергей Каразий рассказал, что камера установлена на отеле «Украина» и работает в автоматическом режиме без оператора. Поэтому агентство новостей не может отвечать за то, что происходит в кадре.

Мы не можем контролировать звуки большого города. Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко крутил Верку Сердючку. Сергей Каразий продюсер TV Reuters



В начале февраля власти США заявили, что Россия стягивает войска к границам Украины, а СМИ со ссылкой на источники назвали предполагаемой датой начала наступления 16 февраля. О переброске техники свидетельствовали и спутниковые снимки, видео из соцсетей и данные расследователей. Россия в ответ на заявления утверждала, что проводит учения и «ни на кого нападать не собирается».