СМИ заметили в прямой трансляции из Киева дрон с объявлением «Продам гараж» и номером российского посольства Статьи редакции
Это произошло во время эфира Reuters, посвящённого «предсказанному» российскому вторжению.
15 февраля информационное агентство Reuters запустило прямую трансляцию с видом на Площадь Независимости в Киеве, посвящённое угрозе ввода российских войск на территорию Украины. Днём во время эфира в кадр попал дрон, к которому прицепили картонку с объявлением о продаже гаража. Об этом пишет «Страна.ua».
На картонке было написано: «Продам гараж на Соломе». Внизу надписи оставили также и номер телефона, который принадлежит посольству России, расположенному в Воздухофлотском проспекте в Соломенском районе Киева. Как отмечает «Страна.ua», после инцидента агентство сразу же прекратило трансляцию.
Пользователь твиттера также опубликовал запись телефонного разговора, в котором он спрашивает вероятного сотрудника посольства об объявлении. На вопросы мужчина отвечает, что звонивший «ошибся номером» и сбрасывает звонок.
Издание также отметило, что в ночь с 15 на 16 февраля во время прямого эфира Reuters был слышен гимн СССР. Откуда именно включили фрагмент песни, неизвестно. В комментарии для РБК пресс-служба полиции Киева заявила, что после случившегося правоохранители начали искать людей, которые включили гимн.
Продюсер проекта TV Reuters в Украине Сергей Каразий рассказал, что камера установлена на отеле «Украина» и работает в автоматическом режиме без оператора. Поэтому агентство новостей не может отвечать за то, что происходит в кадре.
В начале февраля власти США заявили, что Россия стягивает войска к границам Украины, а СМИ со ссылкой на источники назвали предполагаемой датой начала наступления 16 февраля. О переброске техники свидетельствовали и спутниковые снимки, видео из соцсетей и данные расследователей. Россия в ответ на заявления утверждала, что проводит учения и «ни на кого нападать не собирается».
"Стало просто интересно, может ли русский свободно запустить дрон на главной площади своей страньі"
Стало интересно, можно ли в свободной великой Украине постить цитаты Ленина в одноклассниках?
Оказывается нельзя, срок дадут.
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Ну а можно в великой РФ процитировать Гитлера? Может свастики можно публиковать в соц сетях?
А РФ не кричат, что они свободная страна в комментах
В вашем понимании свобода - это анархия
Это вам к батьку Махно, товарищ)
На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1 від відбування покарання з іспитовим строком на 2 (два) роки, та покласти на нього обов`язки.
срок дадут.
Пиздабол.
Условный срок
И?
можно ли в свободной великой Украине постить цитаты Ленина в одноклассниках
нет, нельзя, Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів»
На вот тебе сразу 2 года ограничения свободы за флаг со свастикой, поори про свободу.
Не рвись, Украина не свободная страна и этим все сказано.
Свобода для русского - когда русский делает что хочет и как хочет. Русским - все, закон для слабаков.
А зачем параметр запроса 'ref=tjournal.ru' в адресной строке? Там считают перешедших отсюда что ли?)
Я взял ссылку из своей статьи на тж
Ясно)
Неужели вы не понимаете что это другое?
И? За цитаты в вк уже условку и штрафы давать? Это разве свободная страна?
Свобода не равно вседозволенность.
За цитаты в вк
Ща ВК можно просто ссать на ебало, разрешаю.
За двач - срать (им правда может понравится).
вседозволенность это цитаты которые не призывают никчему?
А давно СССР стал соседней страной?
Хотя, пожалуй, да.
Почему ты коверкаешь слово "Европа"? Ты не европеец?
Лол, ответил вопросом на вопрос и обижается ещё.
на вопрос ответит википедия!
гимн СССР
соседней страны
И в чем мартышка не права?
Мелодия у нас осталась старая.
явно не только мелодия
Украина получилась благодаря советскому союзу.
явно НЕ ТОЛЬКО мелодия осталась старая
google: Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів»
Мартишкоруссу плевать на здравый смысл
По этому закону уже всех участников митингов в поддержку СС "Галичина" посадили?
ст. 173 (мелкое хулиганство)
Ну это правильно, бабушке за фотографию Брежнева 5 лет условно, а многотысячной толпе с націонал-соціалістичного митинга - ничего.
Главная проблема русских - неимоверный пиздеж русских.
@Сторож розжиг
\о
кримінальне провадження за фактом використання нацистської символіки
иди сам в гугл ищи, а
И ЧТО С ТОГО?!!1111
И она упала на русского... Путин, введи войска для защиты русскоязычного населения!
А почему они гараж за солому продают? Всё так плохо?
Нет. Плохо у тебя с юморком: "Солома" — это сокращённое название Соломенского района в Киеве. Но ты решил сверкнуть остротами! Смело!
Я бы рекламу продавал за большие бабки
Батарейки. Слишком много нужно, чтоб дрон с Москвы до Киева долетел до этой камеры. Не рентабельно
Ничего себе no name. Да ты гений
Зачем брать видео "страны" с вотермаркой, ещё и не во весь экран, когда можно найти более качественный вариант?
Азаза))00
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