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Новости
DTF

Разработчики The Sims 4 «пересмотрели ситуацию» и намерены выпустить DLC «Свадебные истории» в России без изменений Статьи редакции

И за день до релиза решили отложить дополнение с ЛГБТ-свадьбой почти на неделю — до 23 февраля.

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745 просмотров

После скандала и критики со стороны игроков из-за отказа выпускать набор «Свадебные истории» на территории РФ, сотрудники EA и Maxis опубликовали на официальном сайте The Sims объявление о том, что релиз всё же должен состояться.

В обращении говорится, что разработчики хотят, чтобы DLC вышло в России безо всяких изменений. Удалять из него какой-либо контент, включая сюжетную линию супружеской пары Доминики и Камиллы, изображённых на ключевом арте дополнения, не собираются, несмотря на свои предыдущие заявления.

Изначально мы думали, что наша команда не сможет свободно поделиться историей однополой пары Кэм и Дом в России, поэтому решили, что лучшим выходом будет отказаться от релиза этого набора в этой стране.

С тех пор мы выслушали мысли и чувства представителей нашего сообщества на этот счёт. Кто-ты высказывался в поддержку нашего решения, а кто-то беспокоился за других поклонников. И мы понимаем, насколько важно для нас выступить против гомофобии и поделиться подобными историями с теми, кому они нужны больше всего.

В связи с этим мы пересмотрели ситуацию и варианты действий, а сейчас активно работаем над тем, чтобы выпустить набор The Sims 4 «Свадебные истории» в России без изменений и купюр, с участием Дом и Кэм.

из обращения команды разработчиков The Sims 4

При этом релиз набора по всему миру решили перенесли с 17 на 23 февраля, чтобы он состоялся одновременно по всему миру, включая РФ.

10 февраля стало известно, что студия-разработчик Maxis и издатель Electronic Arts выступили с заявлением об отказе выпускать в России дополнение «Свадебные истории» для The Sims 4 из-за ЛГБТ-свадьбы двух персонаже. Разработчики не стали вдаваться в подробности о конкретных причинах своего отказа от релиза на территории страны, но многие поклонники предположили, что дело в возрастном рейтинге. Обычно контенту, где демонстрируются однополые отношения, присваивают ограничение «18+».

После предыдущего заявления фанаты The Sims развернули в социальных сетях целую кампанию в поддержку релиза «Свадебных историй» в РФ, запустив хештег #weddingsforrussia .

Интернет
Максим Друковский
#WeddingsForRussia: в рунете требуют выпустить дополнение для The Sims, которое ранее отменили из-за ЛГБТ-свадьбы симов Статьи редакции

Игроки считают, что своим решением авторы не только не поддерживают «свободную любовь», но и присоединяются к дискриминации меньшинств.

#новости #игры #sims_4 #лгбт

14 14 комментариев
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Николай Бойко

DTF на территорию Климова залезть решили? Совсем страх потеряли?

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Глупый меч

DTF на территорию Климова залезть решили? Совсем страх потеряли?

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Прошедший бас

Опоздали ребятки https://tjournal.ru/news/535310-avtory-the-sims-4-vse-zhe-vypustyat-v-rossii-dopolnenie-svadebnye-istorii-s-lgbt-paroy-v-glavnoy-roli

Авторы The Sims 4 всё же выпустят в России…
Релиз набора перенесли с 17 на 23 февраля, чтобы он состоялся одновременно по всему миру, включая…
tjournal.ru
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3
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Глупый меч

Не постите сюда дтф

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Сергей Исенеков

блин, извини!

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Прошедший бас

по идее надо вообще все материалы от дтф удалить с тж. Это вторжение на нашу территорию

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2
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Глупый меч

по идее надо вообще все материалы от дтф удалить с тж

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0
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Zero-one-one

Извинения не приняты. Удаляйте пост дтф

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1
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Ivan Uralskiy

А в Саудовской Аравии выпустят?

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Путин спас Россию

Это другое

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Навальнята спасают Фермана

Пизда скрепам

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Глупый меч

Было

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Дмитрий Медведев

Всегда игры с лгбт темой выходили, никто не запрещал, а тут решили похайпиться и развели клоунаду.

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Selfish Ledger

Рекламная кампания на ровном месте. Скоро закон примут об играх и метавселенных и это dlc пропадёт. Это не с викингом мутить в Скайрима, это полный лайфстайл.

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1
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