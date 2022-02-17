Изначально мы думали, что наша команда не сможет свободно поделиться историей однополой пары Кэм и Дом в России, поэтому решили, что лучшим выходом будет отказаться от релиза этого набора в этой стране.

С тех пор мы выслушали мысли и чувства представителей нашего сообщества на этот счёт. Кто-ты высказывался в поддержку нашего решения, а кто-то беспокоился за других поклонников. И мы понимаем, насколько важно для нас выступить против гомофобии и поделиться подобными историями с теми, кому они нужны больше всего.

В связи с этим мы пересмотрели ситуацию и варианты действий, а сейчас активно работаем над тем, чтобы выпустить набор The Sims 4 «Свадебные истории» в России без изменений и купюр, с участием Дом и Кэм.