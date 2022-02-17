Разработчики The Sims 4 «пересмотрели ситуацию» и намерены выпустить DLC «Свадебные истории» в России без изменений Статьи редакции
И за день до релиза решили отложить дополнение с ЛГБТ-свадьбой почти на неделю — до 23 февраля.
После скандала и критики со стороны игроков из-за отказа выпускать набор «Свадебные истории» на территории РФ, сотрудники EA и Maxis опубликовали на официальном сайте The Sims объявление о том, что релиз всё же должен состояться.
В обращении говорится, что разработчики хотят, чтобы DLC вышло в России безо всяких изменений. Удалять из него какой-либо контент, включая сюжетную линию супружеской пары Доминики и Камиллы, изображённых на ключевом арте дополнения, не собираются, несмотря на свои предыдущие заявления.
При этом релиз набора по всему миру решили перенесли с 17 на 23 февраля, чтобы он состоялся одновременно по всему миру, включая РФ.
10 февраля стало известно, что студия-разработчик Maxis и издатель Electronic Arts выступили с заявлением об отказе выпускать в России дополнение «Свадебные истории» для The Sims 4 из-за ЛГБТ-свадьбы двух персонаже. Разработчики не стали вдаваться в подробности о конкретных причинах своего отказа от релиза на территории страны, но многие поклонники предположили, что дело в возрастном рейтинге. Обычно контенту, где демонстрируются однополые отношения, присваивают ограничение «18+».
После предыдущего заявления фанаты The Sims развернули в социальных сетях целую кампанию в поддержку релиза «Свадебных историй» в РФ, запустив хештег #weddingsforrussia .
DTF на территорию Климова залезть решили? Совсем страх потеряли?
Опоздали ребятки https://tjournal.ru/news/535310-avtory-the-sims-4-vse-zhe-vypustyat-v-rossii-dopolnenie-svadebnye-istorii-s-lgbt-paroy-v-glavnoy-roli
блин, извини!
Извинения не приняты. Удаляйте пост дтф
А в Саудовской Аравии выпустят?
Это другое
Пизда скрепам
Всегда игры с лгбт темой выходили, никто не запрещал, а тут решили похайпиться и развели клоунаду.
Рекламная кампания на ровном месте. Скоро закон примут об играх и метавселенных и это dlc пропадёт. Это не с викингом мутить в Скайрима, это полный лайфстайл.
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