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Новости
Сергей Исенеков

Региональные власти, Сбер и Минцифры разработали «дорожную карту» по внедрению ИИ в субъектах РФ в 2022 году Статьи редакции

В соответствии с планом внедрения технологии регионы до конца года должны собрать обезличенные данные для обучения ИИ и отобрать лучшие проекты.

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План мероприятий включает в себя 17 пунктов, в том числе разработку регионами к октябрю в 2022 году дата-сетов для обучения ИИ по разным отраслям экономики и обеспечение доступа к ним региональным властям. Также предусмотрены развитие вычислительных ресурсов, разработка механизмов стимулирования создания научно-производственных консорциумов для тестирования технологии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что при активном участии руководителей регионов записанные в «дорожной карте» меры «дадут импульс развитию этого вектора цифровизации на уровне субъектов». При этом он отмечает, что «мероприятия требуют проработки с исполнителями, в том числе в части расходов».

Среди исполнителей в документе названы Центр экспертизы по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект», Сбер, Минцифры, Минэкономики, Минфин, РАНХиГС и руководители региональных органов власти. В Минцифры рассказали изданию, что в марте планируют разработать методику оценки цифровой трансформации регионов по внедрению решений ИИ.

Руководитель Центра экспертизы по реализации проекта «Искусственный интеллект» Сергей Наквасин отметил, что сейчас цифровизация, в том числе в части ИИ, идёт стихийно. В Сбере же рассказали, что в первую очередь в регионах необходимо внедрять системы ИИ, которые повысят эффективность в решении прикладных задач.

При этом один из собеседников «Коммерсанта» в одном из ИТ-холдингов оценил «дорожную карту» как «крайне сырую».

Конкретный план мероприятий больше похож на попытку взрыхлить рынок и продвинуть упомянутые технологии сбора больших данных. В документе отсутствует информация о том, кто конкретно обеспечит вычислительные мощности для проведения экспериментов по внедрению ИИ. В «дорожной карте» нет вектора импортозамещения, а в перечне ответственных организаций — ни одного технологичного игрока, кроме Сбера.

представитель ИТ-холдингда

#новости #ии #регионы #минцифры #сбер

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отобрать лучшие проекты.
комитет

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Характерный супер_стар

Даёшь редизайн регионов от Комитета. Чтобы трамвайные ветки прямо по руслам рек и чтоб на почте технический перерыв круглосуточно, чтоб поля заасфальтировать, а тротуары распахать и чтоб выход из подъезда на уровне третьего этажа.

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6
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Вероятный хот-дог
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2
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Характерный супер_стар

Вход в офис Комитета

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2
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Глупый меч

Тж

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Непростой бокал

Это Россия. Здесь не хватает ИИ

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3
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Оперативный химик

Это зимник, он там не нужен.

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Jonny Odyssey

ИИ...
громкие лозунги утонут в системах распила.
освоение бюджета - это основная тема всех кто работает в госструктурах.
При том никто даже не думает о конечном результате. Посмотрите плоды Роскосмоса, Роснано и других структур где раздутые бюджеты. Там просто издеваясь показывают работы каких-то школьников и выдают это за миллиардные разработки

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2
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miniawe .

Давно уже жду киберпутина как главу своего региона..

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Эчис Тюлюш

ИИ, и еще кибер какая то хуйня не сочетается с пкйзажем России. Москва и Питер да ладно, а Россия.

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Zero-one-one

Вперёд Россия!

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Vladislav Pauls

Сбер, минцифры, вычислительные ресурсы? Новая Ямища!

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Andrew Sychev

даешь ИИ в каждое село!

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Характерный супер_стар

А они в курсе, что ИИ пока что не существует?

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Zero-one-one

А как же Орлов???

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Характерный супер_стар

Орлов это Естественный Интеллект

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Zero-one-one

@Нейроорлов

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Нейроорлов

Ne rvis. Я серьезно

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Zero-one-one

@Нейроорлов

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Нейроорлов

Зачем рваться с кремлеботов??

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Непростой бокал

один из собеседников «Коммерсанта» в одном из ИТ-холдингов оценил «дорожную карту» как «крайне сырую».
Это правда, дорожная карта в России крайне сырая

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Непростой бокал

регионы до конца года должны отобрать лучшие проекты
у их создателей, а самих создателей - посадить

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Многий чайник

Так-то ИИ уже не в тренде. Почему не выпустили государственные NFT?

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Железнодорожный Артем

Можно просто выпускать почтовые марки с уникальным рисунком и огромным номиналом.

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Железнодорожный Артем

Это будет даже лучше NFT. Их нельзя будет украсть копипастой.

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Роман Александров
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Кривоноженков Максим
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