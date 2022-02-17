В соответствии с планом внедрения технологии регионы до конца года должны собрать обезличенные данные для обучения ИИ и отобрать лучшие проекты.

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План мероприятий включает в себя 17 пунктов, в том числе разработку регионами к октябрю в 2022 году дата-сетов для обучения ИИ по разным отраслям экономики и обеспечение доступа к ним региональным властям. Также предусмотрены развитие вычислительных ресурсов, разработка механизмов стимулирования создания научно-производственных консорциумов для тестирования технологии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что при активном участии руководителей регионов записанные в «дорожной карте» меры «дадут импульс развитию этого вектора цифровизации на уровне субъектов». При этом он отмечает, что «мероприятия требуют проработки с исполнителями, в том числе в части расходов».

Среди исполнителей в документе названы Центр экспертизы по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект», Сбер, Минцифры, Минэкономики, Минфин, РАНХиГС и руководители региональных органов власти. В Минцифры рассказали изданию, что в марте планируют разработать методику оценки цифровой трансформации регионов по внедрению решений ИИ.

Руководитель Центра экспертизы по реализации проекта «Искусственный интеллект» Сергей Наквасин отметил, что сейчас цифровизация, в том числе в части ИИ, идёт стихийно. В Сбере же рассказали, что в первую очередь в регионах необходимо внедрять системы ИИ, которые повысят эффективность в решении прикладных задач.

При этом один из собеседников «Коммерсанта» в одном из ИТ-холдингов оценил «дорожную карту» как «крайне сырую».