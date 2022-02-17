Региональные власти, Сбер и Минцифры разработали «дорожную карту» по внедрению ИИ в субъектах РФ в 2022 году Статьи редакции
В соответствии с планом внедрения технологии регионы до конца года должны собрать обезличенные данные для обучения ИИ и отобрать лучшие проекты.
План мероприятий включает в себя 17 пунктов, в том числе разработку регионами к октябрю в 2022 году дата-сетов для обучения ИИ по разным отраслям экономики и обеспечение доступа к ним региональным властям. Также предусмотрены развитие вычислительных ресурсов, разработка механизмов стимулирования создания научно-производственных консорциумов для тестирования технологии. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что при активном участии руководителей регионов записанные в «дорожной карте» меры «дадут импульс развитию этого вектора цифровизации на уровне субъектов». При этом он отмечает, что «мероприятия требуют проработки с исполнителями, в том числе в части расходов».
Среди исполнителей в документе названы Центр экспертизы по реализации федерального проекта «Искусственный интеллект», Сбер, Минцифры, Минэкономики, Минфин, РАНХиГС и руководители региональных органов власти. В Минцифры рассказали изданию, что в марте планируют разработать методику оценки цифровой трансформации регионов по внедрению решений ИИ.
Руководитель Центра экспертизы по реализации проекта «Искусственный интеллект» Сергей Наквасин отметил, что сейчас цифровизация, в том числе в части ИИ, идёт стихийно. В Сбере же рассказали, что в первую очередь в регионах необходимо внедрять системы ИИ, которые повысят эффективность в решении прикладных задач.
При этом один из собеседников «Коммерсанта» в одном из ИТ-холдингов оценил «дорожную карту» как «крайне сырую».
ИИ...
громкие лозунги утонут в системах распила.
освоение бюджета - это основная тема всех кто работает в госструктурах.
При том никто даже не думает о конечном результате. Посмотрите плоды Роскосмоса, Роснано и других структур где раздутые бюджеты. Там просто издеваясь показывают работы каких-то школьников и выдают это за миллиардные разработки
Давно уже жду киберпутина как главу своего региона..
ИИ, и еще кибер какая то хуйня не сочетается с пкйзажем России. Москва и Питер да ладно, а Россия.
Вперёд Россия!
Сбер, минцифры, вычислительные ресурсы? Новая Ямища!
даешь ИИ в каждое село!
А как же Орлов???
Ne rvis. Я серьезно
Зачем рваться с кремлеботов??
Когда все твои друзья выступают на сцене, как минимум можно устроить мини-концерт для посетителей в кафе.
В настоящий момент, как отмечают медики, работнику IT-сферы ничего не угрожает. После двух витаминных капельниц он уже начал писать в свой Telegram-канал, посвящённый профессиональному успеху, а о его доходах теперь знают не только врачи, но и медсёстры, уборщицы и сосед по койке, который уже попросил о переводе в другую палату.
И за день до релиза решили отложить дополнение с ЛГБТ-свадьбой почти на неделю — до 23 февраля.