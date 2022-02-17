Microsoft закрыла социальные центры в AltspaceVR для борьбы с домогательствами в метавселенной Статьи редакции
Теперь пользователям нельзя приближаться близко друг к другу.
Компания удалила социальные разделы Campfire, News и Entertainment Commons — пространства, где пользователи AltspaceVR могли собираться и разговаривать друг с другом. Об этом сказано на сайте компании.
Компания включила для всех пользователей функцию «Пузырь безопасности», которая мешает другим людям войти в личное пространство аватара. Также Microsoft отключила в приложении звук, уведомляющий о присоединении к мероприятию новых участников. В компании пообещали усилить модерацию и улучшить рейтинги контента событий.
В компании также заявили, что в ближайшие недели для входа в AltspaceVR пользователи должны использовать учётную запись Microsoft. Благодаря этому родители смогут контролировать время, которое их дети проводят в приложении.
В декабре 2021 года тестировщица Horizon Worlds заявила, что незнакомец ощупал её аватар, и назвала это сексуальным домогательством. В январе 2022 года жительница США пожаловалась, что к ней в виртуальной реальности подбежали четыре мужских аватара, «изнасиловали её» и сделали несколько фотографий.
В начале февраля Meta ввела функцию «личные границы» для защиты аватаров после жалоб на домогательства в метавселенной. По новым правилам аватары должны соблюдать дистанцию в 1,2 метра.
фича опциональная и удобная, включаешь если не хочешь чтоб к тебе приближались. В виаре, когда тебе лезут в лицо, ощущается вполне реально и всяких троллей удобно так держать на дистанции.
в VRChat давно такая фича существует, не знаю чего тут русские опять возбудились
Так уж и быть, разрешаю домогаться
Снова изобретут пиратский дарк мета сервер, где будут делать что хотят
Ито другоее!!!!!!! !!!!
идут
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
не засматривайся, для россиян будет гулагVR и адVR
как пособник пойдешь
про русских разговора не шло
Да кто такие эти либералы?!
Когда, Я ВАС СПРАШИВАЮ, на уютном ТэЖэ будет пузырь безопасности? 🤲🏻 Чтобы ни один пользователь не мог написать другому гадость? 🤬 ЧС — это уже метод ограждения по факту. А как же превентивные меры? 💁♀️ Чтобы никто не подходил близко и не просил член в лс 🍌⛔️
привет, скинь хуй в лс
посмотрел, впечатлён
учитесь, девочки, как мужики умеют быстро договариваться
будешь приглашать покататься в своей машине, а потом трансформироваться в траходром?
первый-первый, приём
Я представил метавселенную на пыхапе и мне стало хуёво
Весь этот метадрочь выглядит как песочница в вр с кастомизации аватара, а разговоров то пиздеуу, хотя ничего нового так и не сделали
Можно примеры выполненных работ? А то развелось в интернетах цыган, доверия к объявлениям совсем нет...
Без доверия общество нежизнеспособно
А отключать этот "пузырь безопасности" можно? а если люди хотят трахаться в виртуальной реальности почему надо запрещать?
Можно, и фича как раз норм для виара, те кто не юзал не поймут. Но уже кричат о концлагерях и диктатуре
фича норм, главное что бы был выбор
Да, он есть, и написано в релиз ноутсах всё. Но не в этой новости.
а виноваты окажутся программисты
Ладно, не нужна нам ваша тоталитарная мета концлагерь, тем более для нее вр треьуется и мощный пк.
Ебучие снежинки.
Нахуй эта метавселенная нужна если там нельзя ничего
Так это игра или будущее этих вот интернетов? Если первое - да и ладно, в общем-то.
пока ни то, ни другое. сейчас это виарчаты, существовавшие годами, которые стали называть м е т а в с е л е н н ы м и
Значит - да и хуйсними, пусть хоть задом наперёд ябутца там. :)
Но вот то, что удаляют "пространства", что по сути игровые карты - странно.
до сих пор верят что смогут это победить?))) бугагашенька
Нейросеть меняет конфигурацию плазмы внутри реактора намного быстрее специалистов-людей — это сильно упрощает исследования.
Когда все твои друзья выступают на сцене, как минимум можно устроить мини-концерт для посетителей в кафе.
Дело отправили на новое рассмотрение.
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