{"id":1096,"title":"\u0417\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u0438\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0439\u0442\u0438\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432? \u041c\u044b \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=1096&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=c04a82cb8bfbb8a2ae6209cde4b6977a1b300b8aa9258d2480179c66b2e0404d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

Microsoft закрыла социальные центры в AltspaceVR для борьбы с домогательствами в метавселенной Статьи редакции

Теперь пользователям нельзя приближаться близко друг к другу.

43 43 комментария
1153 просмотров
Скриншот AltspaceVR

Компания удалила социальные разделы Campfire, News и Entertainment Commons — пространства, где пользователи AltspaceVR могли собираться и разговаривать друг с другом. Об этом сказано на сайте компании.

Компания включила для всех пользователей функцию «Пузырь безопасности», которая мешает другим людям войти в личное пространство аватара. Также Microsoft отключила в приложении звук, уведомляющий о присоединении к мероприятию новых участников. В компании пообещали усилить модерацию и улучшить рейтинги контента событий.

Пример работы функции «Пузырь безопасности» / Скриншот AltspaceVR

В компании также заявили, что в ближайшие недели для входа в AltspaceVR пользователи должны использовать учётную запись Microsoft. Благодаря этому родители смогут контролировать время, которое их дети проводят в приложении.

Поскольку такие платформы, как AltspaceVR продолжают развиваться, важно чтобы мы анализировали существующий опыт и оценивали, адекватно ли они удовлетворяют потребности клиентов сегодня и в будущем. Это включает в себя лучшее общение с людьми, кто разделяет общие интересы, а также создание пространства, где пользователи защищены от ненадлежащего поведения и домогательств.

Алекс Кипман

глава отдела смешанной реальности Microsoft

В декабре 2021 года тестировщица Horizon Worlds заявила, что незнакомец ощупал её аватар, и назвала это сексуальным домогательством. В январе 2022 года жительница США пожаловалась, что к ней в виртуальной реальности подбежали четыре мужских аватара, «изнасиловали её» и сделали несколько фотографий.

В начале февраля Meta ввела функцию «личные границы» для защиты аватаров после жалоб на домогательства в метавселенной. По новым правилам аватары должны соблюдать дистанцию в 1,2 метра.

#новости #microsoft

43 43 комментария
7
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
43 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Обязанный шмель

Мне очень нравится сегодняшний интернет, демократы либералы на своём примере отлично показывают, как идут к диктатуре и ограничениям, против которых они так борются и выступают.

Ответить
10
Развернуть ветку
Добро и позитив

фича опциональная и удобная, включаешь если не хочешь чтоб к тебе приближались. В виаре, когда тебе лезут в лицо, ощущается вполне реально и всяких троллей удобно так держать на дистанции.

Ответить
12
Развернуть ветку
Добро и позитив

в VRChat давно такая фича существует, не знаю чего тут русские опять возбудились

Ответить
11
Развернуть ветку
Глупый меч

Нет давай все разрешим

Ответить
5
Развернуть ветку
KingOfTheDivan

Так уж и быть, разрешаю домогаться

Ответить
3
Развернуть ветку
лала лало

Снова изобретут пиратский дарк мета сервер, где будут делать что хотят

Ответить
3
Развернуть ветку
Новый Уренгой

Ито другоее!!!!!!! !!!!

Ответить
1
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

идут
 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Ответить
0
Развернуть ветку
Chef

не засматривайся, для россиян будет гулагVR и адVR

Ответить
0
Развернуть ветку
Обязанный шмель

Я тут причём?

Ответить
0
Развернуть ветку
Chef

как пособник пойдешь

Ответить
0
Развернуть ветку
Обязанный шмель

Я к счастью не русский

Ответить
0
Развернуть ветку
Chef

про русских разговора не шло

Ответить
0
Развернуть ветку
Цент спас Доллар

Да кто такие эти либералы?!

Ответить
0
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

Когда, Я ВАС СПРАШИВАЮ, на уютном ТэЖэ будет пузырь безопасности? 🤲🏻 Чтобы ни один пользователь не мог написать другому гадость? 🤬 ЧС — это уже метод ограждения по факту. А как же превентивные меры? 💁‍♀️ Чтобы никто не подходил близко и не просил член в лс 🍌⛔️

Ответить
13
Развернуть ветку
Точный хот-дог

*и не просил член в попу

Ответить
0
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

привет, скинь хуй в лс

Ответить
3
Развернуть ветку
Точный хот-дог

отправил

Ответить
3
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

посмотрел, впечатлён

Ответить
3
Развернуть ветку
Мистер Андерсон

учитесь, девочки, как мужики умеют быстро договариваться

Ответить
5
Развернуть ветку
Точный хот-дог

бля, когда на тж метадвиж начнётся, тоже хочу ощупывать чужие аватары и делать несколько фотографий

Ответить
8
Развернуть ветку
И засмеялся еще так неприятно.

будешь приглашать покататься в своей машине, а потом трансформироваться в траходром?

Ответить
3
Развернуть ветку
Точный хот-дог

пятый, это ты?

Ответить
0
Развернуть ветку
И засмеялся еще так неприятно.

первый-первый, приём

Ответить
1
Развернуть ветку
Имя И Фамилия

Я представил метавселенную на пыхапе и мне стало хуёво

Ответить
1
Развернуть ветку
Илья Захаров

Весь этот метадрочь выглядит как песочница в вр с кастомизации аватара, а разговоров то пиздеуу, хотя ничего нового так и не сделали

Ответить
5
Развернуть ветку
Разумный пёс_анон

Изнасилую чужой аватар, не дорого, пишите в личку

Ответить
3
Развернуть ветку
Chikk

Можно примеры выполненных работ? А то развелось в интернетах цыган, доверия к объявлениям совсем нет...

Ответить
0
Развернуть ветку
И засмеялся еще так неприятно.

Без доверия общество нежизнеспособно

Ответить
0
Развернуть ветку
И засмеялся еще так неприятно.

А отключать этот "пузырь безопасности" можно? а если люди хотят трахаться в виртуальной реальности почему надо запрещать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Добро и позитив

Можно, и фича как раз норм для виара, те кто не юзал не поймут. Но уже кричат о концлагерях и диктатуре

Ответить
1
Развернуть ветку
И засмеялся еще так неприятно.

фича норм, главное что бы был выбор

Ответить
1
Развернуть ветку
Добро и позитив

Да, он есть, и написано в релиз ноутсах всё. Но не в этой новости.

Ответить
2
Развернуть ветку
Крайний историк

глава отдела смешанной реальности Microsoft
 Иными словами зам. по нихуям

Ответить
1
Развернуть ветку
Символический Денис

Когда ждать исков от NPC??

Ответить
1
Развернуть ветку
И засмеялся еще так неприятно.

а виноваты окажутся программисты

Ответить
0
Развернуть ветку
лала лало

Ладно, не нужна нам ваша тоталитарная мета концлагерь, тем более для нее вр треьуется и мощный пк.

Ответить
0
Развернуть ветку
KingOfTheDivan

Ебучие снежинки.
Нахуй эта метавселенная нужна если там нельзя ничего

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

Так это игра или будущее этих вот интернетов? Если первое - да и ладно, в общем-то.

Ответить
0
Развернуть ветку
Женя Кузьмин

пока ни то, ни другое. сейчас это виарчаты, существовавшие годами, которые стали называть м е т а в с е л е н н ы м и

Ответить
1
Развернуть ветку
Chikk

Значит - да и хуйсними, пусть хоть задом наперёд ябутца там. :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Добро и позитив

Но вот то, что удаляют "пространства", что по сути игровые карты - странно.

Ответить
0
Развернуть ветку
ImPReZ

до сих пор верят что смогут это победить?))) бугагашенька

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
Twitter
Иноагент Алиса❗ @lubovsilneestra
МНЕ ПРИШЛО ПИСЬМО ОТ НАВАЛЬНОГО!!!!!😭❤❤❤
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
4 4 комментария
14
Наука
Никита Логинов
DeepMind обучила ИИ управлению термоядерным реактором, чтобы ускорить освоение энергии синтеза Статьи редакции

Нейросеть меняет конфигурацию плазмы внутри реактора намного быстрее специалистов-людей — это сильно упрощает исследования.

Плазма внутри термоядерного реактора TCV, фото SPC
17 17 комментариев
31
Дитковский
Обязанный шмель

Будь мужиком. Ненавидь свою жизнь и сдохни на работе

7 7 комментариев
12
Интернет
Сергей Исенеков
Поздравление с днём рождения от оперных певцов Статьи редакции

Когда все твои друзья выступают на сцене, как минимум можно устроить мини-концерт для посетителей в кафе.

@microphonegangster
6 6 комментариев
28
Владислав Васильев
3 3 комментария
13
Новости
Прошедший бас
В Совете Федерации предложили признать чайлдфри и радикальный феминизм запрещённым контентом

Документ уже проходит проверку в Роскомнадзоре.

Маргарита Павлова / Фото РИА «Новости»
195 195 комментариев
66
Новости
Sasha Shambilova
Суд отменил решение о признании песни «Нищих Убивай!» группы «Порнофильмы» экстремистской Статьи редакции

Дело отправили на новое рассмотрение.

Солист группы Владимир Котляров и адвокаты Станислав Селезнёв и Нарек Акопян. Фото из телеграм-канала «Сетевые свободы»
35 35 комментариев
21
Zoibana
Автомобильный месяц

Первый день после недельного карантина по ковиду. Вышел на улицу, тут так классно! Рекомендую!

28 28 комментариев
32
Twitter
Neketa Fo
ИА «Панорама» @ia_panorama
В Москве госпитализировали айтишника, который больше суток нигде не писал о своей зарплате и исключительности

В настоящий момент, как отмечают медики, работнику IT-сферы ничего не угрожает. После двух витаминных капельниц он уже начал писать в свой Telegram-канал, посвящённый профессиональному успеху, а о его доходах теперь знают не только врачи, но и медсёстры, уборщицы и сосед по койке, который уже попросил о переводе в другую палату.

51 51 комментарий
136
Больше статей
null