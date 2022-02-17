Теперь пользователям нельзя приближаться близко друг к другу.

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Скриншот AltspaceVR



Компания удалила социальные разделы Campfire, News и Entertainment Commons — пространства, где пользователи AltspaceVR могли собираться и разговаривать друг с другом. Об этом сказано на сайте компании.

Компания включила для всех пользователей функцию «Пузырь безопасности», которая мешает другим людям войти в личное пространство аватара. Также Microsoft отключила в приложении звук, уведомляющий о присоединении к мероприятию новых участников. В компании пообещали усилить модерацию и улучшить рейтинги контента событий.

Пример работы функции «Пузырь безопасности» / Скриншот AltspaceVR



В компании также заявили, что в ближайшие недели для входа в AltspaceVR пользователи должны использовать учётную запись Microsoft. Благодаря этому родители смогут контролировать время, которое их дети проводят в приложении.

Поскольку такие платформы, как AltspaceVR продолжают развиваться, важно чтобы мы анализировали существующий опыт и оценивали, адекватно ли они удовлетворяют потребности клиентов сегодня и в будущем. Это включает в себя лучшее общение с людьми, кто разделяет общие интересы, а также создание пространства, где пользователи защищены от ненадлежащего поведения и домогательств. Алекс Кипман глава отдела смешанной реальности Microsoft

В декабре 2021 года тестировщица Horizon Worlds заявила, что незнакомец ощупал её аватар, и назвала это сексуальным домогательством. В январе 2022 года жительница США пожаловалась, что к ней в виртуальной реальности подбежали четыре мужских аватара, «изнасиловали её» и сделали несколько фотографий.