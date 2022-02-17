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Sasha Shambilova

Суд отменил решение о признании песни «Нищих Убивай!» группы «Порнофильмы» экстремистской Статьи редакции

Дело отправили на новое рассмотрение.

Солист группы Владимир Котляров и адвокаты Станислав Селезнёв и Нарек Акопян. Фото из телеграм-канала «Сетевые свободы»

Волгоградский областной суд удовлетворил жалобы адвокатов и отменил решение Дзержинского районного суда о признании песни «Нищих Убивай!» группы «Порнофильмы» экстремистской. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

По словам адвоката группы Станислава Селезнёва, прокуратура сочла, что «песня призывает богатых россиян к враждебным действиям в отношении бедняков и негативно оценивает „нуждающихся, малоимущих россиян”», а эксперты МВД «не поняли иронии». Он также отметил, что «комиссия уважаемых учёных», в которую входят музыковед, литературовед и лингвист, определили композицию как «типичный сатирический памфлет», а её анализ нельзя проводить в отрыве от жанровых особенностей панк-рока.

Солист группы Владимир Котляров сообщил, что узнал о признании песни экстремистской из новостей. По его словам, трек — это кавер на композицию Kill the Poor группы Dead Kennedys, которая карикатурно иллюстрирует неравенство.

Минюст включил песню «Нищих Убивай!» группы «Порнофильмы» в список экстремистских материалов в конце ноября 2021 года. Вместе с ней в реестр попали ещё восемь материалов, среди которых книга Марты Хиллерс «Женщина в Берлине. Дневник — с 20 апреля по 22 июня 1945 года», в которой рассказывается о массовых изнасилованиях немецких женщин советскими солдатами в годы после Второй Мировой войны.

#новости #экстремизм

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Символический Денис

а эксперты МВД «не поняли иронии»

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Точный хот-дог

нельзя электорат убивать

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2
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Рыжий

Факт. Только что узнал что у меня (айтишника) зп на процентов 10 всего лишь больше, чем у кальянщика в нашем же БЦ (не в самый хороший его месяц).
Сижу, повеситься хочется

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Механический корабль

Нужно открыть группу поддержки для айтишников с зарплатой ниже 300 тысяч

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Непростой бокал

фонд поддержки

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4
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Мешок

таких айтишников не существует, там кальянщик просто около миллиона видимо зарабатывает

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Непростой бокал

У кальянщика зарплата 270 тысяч рублей в месяц?

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1
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Навальнята спасают Фермана

он Гале из бухгалтерии комп перезагружает

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Порядочный Гоша

Странный кальянщик

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Навальнята спасают Фермана

хороший

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Порядочный Гоша

Ты тоже!

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Навальнята спасают Фермана

и ты

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Рыжий

Я не про Москву

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Организационный месяц

это кальянщик так много получает или ты мало?

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Рыжий

Так фиг поймешь. Или он просто дохуя классный такой студент или я в своей жизни свернул куда-то не туда после универа

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Социологический Мика

Или он тебе напиздел

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7
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Организационный месяц

Дед на приеме у сексопатолога:
— Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
— Дед, а лет тебе сколько?
— 85.
— Дед, ну это же превосходно!
— Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
— Ну так и вы говорите!

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6
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Рыжий

Ну, может быть. Но смысла не особо вижу в этом, может немного приукрасил. Но тоже, даже если он себе немного прибавил на словах - если у кальянщика-студента зп больше 60к - это тоже нихуево так

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Социологический Мика

Он приукрасил, не немного. Там за в районе 30к( в Сибири точно )

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Лысина Арика

Очень зависит от того, что он конкретно там делает. Если он ещё перепродаёт там угли и табак, у них там постоянно толпа и его реально ценят, то 100-160 в месяц легко можно выбивать/

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Мешок

регион то тоже надо учитывать, ну какие 160 у кальянщика в новосибе

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Социологический Мика

я не знаю мест в новосибе где постоянно толпы на калик

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Андрей Малинин

И какая у него зп?

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Eugene Gultyaev

Хуевый ты айтишник, походу

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Рыжий

Был бы хуевый - уволили бы. А так может просто хреновый

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Eugene Gultyaev

Справедливо!

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Алексей Клыков

эникейщик?

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Рыжий

Не
Да тут @MMT2.0 подсказывает, что он напиздел. Мне получше стало

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Николай Бойко

а сколько у него зп? А то умею кальяны делать, друзья хвалят, может тоже в кальянщики уйти?

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Порядочный Гоша

Так все равно ты будешь сосать трубу за меньшие деньги, чем Инстаграм-инфлюэнсерка. Замкнутый круг. Из него не выйти.

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Николай Бойко

ладно(

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Пермский кран

Странно что за песню "Система" им ещё не прилетело.

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И засмеялся еще так неприятно.

Ну, слава богам, разобрались.

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Акционерный рак

Роди мне тысячу детей и раздели их пополам, дай половине имя "мент", другую половину сдай ментам

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Crazy .
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