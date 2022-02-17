Дело отправили на новое рассмотрение.

Солист группы Владимир Котляров и адвокаты Станислав Селезнёв и Нарек Акопян. Фото из телеграм-канала «Сетевые свободы»



Волгоградский областной суд удовлетворил жалобы адвокатов и отменил решение Дзержинского районного суда о признании песни «Нищих Убивай!» группы «Порнофильмы» экстремистской. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

По словам адвоката группы Станислава Селезнёва, прокуратура сочла, что «песня призывает богатых россиян к враждебным действиям в отношении бедняков и негативно оценивает „нуждающихся, малоимущих россиян”», а эксперты МВД «не поняли иронии». Он также отметил, что «комиссия уважаемых учёных», в которую входят музыковед, литературовед и лингвист, определили композицию как «типичный сатирический памфлет», а её анализ нельзя проводить в отрыве от жанровых особенностей панк-рока.

Солист группы Владимир Котляров сообщил, что узнал о признании песни экстремистской из новостей. По его словам, трек — это кавер на композицию Kill the Poor группы Dead Kennedys, которая карикатурно иллюстрирует неравенство.

Минюст включил песню «Нищих Убивай!» группы «Порнофильмы» в список экстремистских материалов в конце ноября 2021 года. Вместе с ней в реестр попали ещё восемь материалов, среди которых книга Марты Хиллерс «Женщина в Берлине. Дневник — с 20 апреля по 22 июня 1945 года», в которой рассказывается о массовых изнасилованиях немецких женщин советскими солдатами в годы после Второй Мировой войны.