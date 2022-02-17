Суд отменил решение о признании песни «Нищих Убивай!» группы «Порнофильмы» экстремистской Статьи редакции
Дело отправили на новое рассмотрение.
Волгоградский областной суд удовлетворил жалобы адвокатов и отменил решение Дзержинского районного суда о признании песни «Нищих Убивай!» группы «Порнофильмы» экстремистской. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».
По словам адвоката группы Станислава Селезнёва, прокуратура сочла, что «песня призывает богатых россиян к враждебным действиям в отношении бедняков и негативно оценивает „нуждающихся, малоимущих россиян”», а эксперты МВД «не поняли иронии». Он также отметил, что «комиссия уважаемых учёных», в которую входят музыковед, литературовед и лингвист, определили композицию как «типичный сатирический памфлет», а её анализ нельзя проводить в отрыве от жанровых особенностей панк-рока.
Солист группы Владимир Котляров сообщил, что узнал о признании песни экстремистской из новостей. По его словам, трек — это кавер на композицию Kill the Poor группы Dead Kennedys, которая карикатурно иллюстрирует неравенство.
Минюст включил песню «Нищих Убивай!» группы «Порнофильмы» в список экстремистских материалов в конце ноября 2021 года. Вместе с ней в реестр попали ещё восемь материалов, среди которых книга Марты Хиллерс «Женщина в Берлине. Дневник — с 20 апреля по 22 июня 1945 года», в которой рассказывается о массовых изнасилованиях немецких женщин советскими солдатами в годы после Второй Мировой войны.
Факт. Только что узнал что у меня (айтишника) зп на процентов 10 всего лишь больше, чем у кальянщика в нашем же БЦ (не в самый хороший его месяц).
Сижу, повеситься хочется
таких айтишников не существует, там кальянщик просто около миллиона видимо зарабатывает
он Гале из бухгалтерии комп перезагружает
хороший
и ты
Я не про Москву
Так фиг поймешь. Или он просто дохуя классный такой студент или я в своей жизни свернул куда-то не туда после универа
Ну, может быть. Но смысла не особо вижу в этом, может немного приукрасил. Но тоже, даже если он себе немного прибавил на словах - если у кальянщика-студента зп больше 60к - это тоже нихуево так
Очень зависит от того, что он конкретно там делает. Если он ещё перепродаёт там угли и табак, у них там постоянно толпа и его реально ценят, то 100-160 в месяц легко можно выбивать/
регион то тоже надо учитывать, ну какие 160 у кальянщика в новосибе
И какая у него зп?
Хуевый ты айтишник, походу
Был бы хуевый - уволили бы. А так может просто хреновый
Справедливо!
эникейщик?
а сколько у него зп? А то умею кальяны делать, друзья хвалят, может тоже в кальянщики уйти?
ладно(
Ну, слава богам, разобрались.
Нейросеть меняет конфигурацию плазмы внутри реактора намного быстрее специалистов-людей — это сильно упрощает исследования.
За год количество сообщений с матом сократилось лишь на миллион.
Когда все твои друзья выступают на сцене, как минимум можно устроить мини-концерт для посетителей в кафе.