За год количество сообщений с матом сократилось лишь на миллион.

{"id":535423,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":535423,"gtm":null} 821 просмотров

«Медиалогия» выяснила, что за 2021 года пользователи соцсетей оставили около 93,3 миллиона публикаций с матом. Об этом пишет РБК со ссылкой на их исследование.

«Медиалогия» отмечает, что в 2021 году пик использования мата пришёлся на конец декабря. 30 декабря зафиксировали 380 тысяч сообщений, когда все пользователи обсуждали итоги года и коронавирус. В 2020 году пик пришёлся на 12 августа. Тогда было опубликовано более 400 тысяч сообщений, содержащих нецензурную брань. Они были посвящены событиям в Белоруссии.

В Meta рассказали РБК, что компания добилась «больших успехов в борьбе с противоправным контентом», особенно с информацией, разжигающей ненависть, однако точные цифры по нецензурной брани не привели. В пресс-службе «ВКонтакте» отказались от комментариев, в других компаниях на запросы издания не ответили.

Автор законопроекта о саморегулировании соцсетей, депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал изданию, что документ не подразумевает никаких «серьёзных последствий» за использование нецензурной брани.

Мы прекрасно понимаем, что эта часть нашего народного фольклора не может быть сокращена и не может подвергаться каким-то специальным гонениям, тем более на такой открытой и свободной площадке, как интернет. Работа соцсетей по удалению мата — выборочна и инициативна — всё зависит от политики самой площадки, а также от самого пользователя и его популярности. Сергей Боярский депутат Госдумы

С февраля 2021 года в силу вступил закон, обязывающий соцсети «не допускать» публикации с матом. Площадкам необходимо самостоятельно искать и удалять незаконный контент, в том числе материалы, содержащие нецензурную брань.