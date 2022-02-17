Прошёл год после принятия закона о «запрете мата в интернете». Число нецензурных постов в соцсетях снизилось на 1% Статьи редакции
За год количество сообщений с матом сократилось лишь на миллион.
«Медиалогия» выяснила, что за 2021 года пользователи соцсетей оставили около 93,3 миллиона публикаций с матом. Об этом пишет РБК со ссылкой на их исследование.
«Медиалогия» отмечает, что в 2021 году пик использования мата пришёлся на конец декабря. 30 декабря зафиксировали 380 тысяч сообщений, когда все пользователи обсуждали итоги года и коронавирус. В 2020 году пик пришёлся на 12 августа. Тогда было опубликовано более 400 тысяч сообщений, содержащих нецензурную брань. Они были посвящены событиям в Белоруссии.
В Meta рассказали РБК, что компания добилась «больших успехов в борьбе с противоправным контентом», особенно с информацией, разжигающей ненависть, однако точные цифры по нецензурной брани не привели. В пресс-службе «ВКонтакте» отказались от комментариев, в других компаниях на запросы издания не ответили.
Автор законопроекта о саморегулировании соцсетей, депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал изданию, что документ не подразумевает никаких «серьёзных последствий» за использование нецензурной брани.
С февраля 2021 года в силу вступил закон, обязывающий соцсети «не допускать» публикации с матом. Площадкам необходимо самостоятельно искать и удалять незаконный контент, в том числе материалы, содержащие нецензурную брань.
Для мониторинга Роскомнадзор в сентябре 2021 года создал реестр соцсетей, куда попали сайты с суточной посещаемостью на территории России более 500 тысяч человек. В него входят в том числе Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram.
Сейчас в этом посте вернут назад этот процент
Схуяли?
А чего нет-то бля
Ну и заебись
пиздец вы, конечно
Суки!
Сука это не мат нахой
Я думаю, не только вернут все в зад, так сказать, но и понизят уровень культуры в Восточной Европе
Как ебать-колотить, так бля пиздец. А как ёбаный в рот, так нихуя!
лучше и не скажешь, нахой
Эта новость наберёт максимальное количество мата в комментах. Вангую. :)
Ну а хули
У Р А !
М А Т Е Р Ш И Н А !
Это слоган над воротами СТО в Тольятти.
Роскомнадзор - бесполезная помойка, которая приносит ноль целых, ноль десятых пользы
Вот это новость
Охуеть, не встать
Ееее! Это победа!
На уровне достижений с удвоением ВВП!
ТакЪ держатЬ1
а, забыл добавить - пиздец, блять, канешн
Вроде и матернуться хочется, но это как-то ожидаемо.
Ебош
здесь и сейчас можно
Есть такой закон?
Блять не перестану я употреблять
Потому-что вносивший этот закон Сережа Байярскей выблядок алкогольного зачатия и ошибка акушера не удавившего его при рождении.
Более тупой борьбы сложно себе представить. Но какие-нибудь деньги выделились и попилились, так что всё не зря.
Все такие охуенно остроумные, оставляя пост с матом под новостью о мате.
Похуй, в этом году наверстаем
Пиздануться
Бля пиздец сука нахуй ебаная рот, мараткуным. Охуевшие рожи ебаные бляди . Ебануться просто
В настоящий момент, как отмечают медики, работнику IT-сферы ничего не угрожает. После двух витаминных капельниц он уже начал писать в свой Telegram-канал, посвящённый профессиональному успеху, а о его доходах теперь знают не только врачи, но и медсёстры, уборщицы и сосед по койке, который уже попросил о переводе в другую палату.
Нейросеть меняет конфигурацию плазмы внутри реактора намного быстрее специалистов-людей — это сильно упрощает исследования.
Дело отправили на новое рассмотрение.