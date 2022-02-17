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Новости
Сергей Исенеков

Прошёл год после принятия закона о «запрете мата в интернете». Число нецензурных постов в соцсетях снизилось на 1% Статьи редакции

За год количество сообщений с матом сократилось лишь на миллион.

38 38 комментариев
821 просмотров

«Медиалогия» выяснила, что за 2021 года пользователи соцсетей оставили около 93,3 миллиона публикаций с матом. Об этом пишет РБК со ссылкой на их исследование.

«Медиалогия» отмечает, что в 2021 году пик использования мата пришёлся на конец декабря. 30 декабря зафиксировали 380 тысяч сообщений, когда все пользователи обсуждали итоги года и коронавирус. В 2020 году пик пришёлся на 12 августа. Тогда было опубликовано более 400 тысяч сообщений, содержащих нецензурную брань. Они были посвящены событиям в Белоруссии.

В Meta рассказали РБК, что компания добилась «больших успехов в борьбе с противоправным контентом», особенно с информацией, разжигающей ненависть, однако точные цифры по нецензурной брани не привели. В пресс-службе «ВКонтакте» отказались от комментариев, в других компаниях на запросы издания не ответили.

Автор законопроекта о саморегулировании соцсетей, депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал изданию, что документ не подразумевает никаких «серьёзных последствий» за использование нецензурной брани.

Мы прекрасно понимаем, что эта часть нашего народного фольклора не может быть сокращена и не может подвергаться каким-то специальным гонениям, тем более на такой открытой и свободной площадке, как интернет. Работа соцсетей по удалению мата — выборочна и инициативна — всё зависит от политики самой площадки, а также от самого пользователя и его популярности.

Сергей Боярский
депутат Госдумы

С февраля 2021 года в силу вступил закон, обязывающий соцсети «не допускать» публикации с матом. Площадкам необходимо самостоятельно искать и удалять незаконный контент, в том числе материалы, содержащие нецензурную брань.

Для мониторинга Роскомнадзор в сентябре 2021 года создал реестр соцсетей, куда попали сайты с суточной посещаемостью на территории России более 500 тысяч человек. В него входят в том числе Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram.

#новости #соцсети #роскомнадзор

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bor_vn

Сейчас в этом посте вернут назад этот процент

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Берг

Схуяли?

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Николай Бойко

А чего нет-то бля

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6
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Игорь Самарин

Ну и заебись

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4
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умный человек

пиздец вы, конечно

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Максим Ростокин

Суки!

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Zee Zao

Сука это не мат нахой

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Глупый меч

А ты блять ванга нахуй

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4
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Николай Бойко

Я думаю, не только вернут все в зад, так сказать, но и понизят уровень культуры в Восточной Европе

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Сеня

Как ебать-колотить, так бля пиздец. А как ёбаный в рот, так нихуя!

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7
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И засмеялся еще так неприятно.

лучше и не скажешь, нахой

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3
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Здешний Слава

1%
 Это погрешность, в этом году мы им нахуй покажем!

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7
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Chikk

Эта новость наберёт максимальное количество мата в комментах. Вангую. :)

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6
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Центральный ГОСТ

а как иначе

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3
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doffys

Ну а хули

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1
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Грузинский шар

Нихуясе ебать

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5
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Центральный ГОСТ

после этого поста на тж начался сущий ад

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4
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И засмеялся еще так неприятно.

У Р А !
М А Т Е Р Ш И Н А !

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1
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Центральный ГОСТ

матерь шина

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1
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И засмеялся еще так неприятно.

Это слоган над воротами СТО в Тольятти.

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3
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Точный хот-дог

За год количество сообщений с матом сократилось лишь на миллион.
 Ну пиздец.

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3
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Центральный ГОСТ

заебись

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4
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Komatsu D335A

Роскомнадзор - бесполезная помойка, которая приносит ноль целых, ноль десятых пользы
 Вот это новость

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4
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Семен Петров

Охуеть, не встать

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3
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И засмеялся еще так неприятно.

Ееее! Это победа!
На уровне достижений с удвоением ВВП!
ТакЪ держатЬ1

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2
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И засмеялся еще так неприятно.

а, забыл добавить - пиздец, блять, канешн

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Dmitry Smirnoff

Вроде и матернуться хочется, но это как-то ожидаемо.

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2
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Семь потомков Ноя

Ебош

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2
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И засмеялся еще так неприятно.

здесь и сейчас можно

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Семь потомков Ноя

Есть такой закон?

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Трагический ГОСТ

Запретить часть русского языка, ебанутые

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Ilya Tazikov

Блять не перестану я употреблять

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Соколов Андрей

Потому-что вносивший этот закон Сережа Байярскей выблядок алкогольного зачатия и ошибка акушера не удавившего его при рождении.

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PRIME XXVII

Более тупой борьбы сложно себе представить. Но какие-нибудь деньги выделились и попилились, так что всё не зря.

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x mst

Все такие охуенно остроумные, оставляя пост с матом под новостью о мате.

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киллер для Дыни

Похуй, в этом году наверстаем

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Павел Морозов

Пиздануться

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Марк Цукор

Бля пиздец сука нахуй ебаная рот, мараткуным. Охуевшие рожи ебаные бляди . Ебануться просто

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