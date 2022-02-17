В Москве госпитализировали айтишника, который больше суток нигде не писал о своей зарплате и исключительности

В настоящий момент, как отмечают медики, работнику IT-сферы ничего не угрожает. После двух витаминных капельниц он уже начал писать в свой Telegram-канал, посвящённый профессиональному успеху, а о его доходах теперь знают не только врачи, но и медсёстры, уборщицы и сосед по койке, который уже попросил о переводе в другую палату.