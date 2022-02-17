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Sasha Shambilova

Мэрия Москвы выделит 158 миллионов рублей на создание приложения с картой правонарушений в онлайн-режиме Статьи редакции

Доступ к системе получат чиновники и силовики.

Контракт на разработку приложения «Сводка» заключило подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы предприятие с пермской компанией «КАМА Технологии». Карточку опубликовали на портале Госзакупок, обратил внимание «Коммерсантъ».

Приложение будет использовать «Яндекс.Карты» и 2ГИС, которые отслеживают происшествия в режиме реального времени. В нём можно посмотреть информацию об «инцидентах» и отслеживать их при помощи ранжирования различных параметров. Также система соберёт данные по ключевым словам в поисковых запросах из «Яндекс Wordstat» и Google Trends.

Работы необходимо завершить через 190 дней с момента заключения контракта. Его стоимость — 158 миллионов рублей.

Глава департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров отметил, что такое приложение поможет правоохранительным органам быстрее расследовать «инциденты». Эксперты, опрошенные «Ъ» считают, что опасаться использования персональных данных о запросах конкретных пользователей в поисковиках властями не стоит, так как сервисы выдают обезличенную информацию.

«Сводка» дополнит систему мониторинга криминогенной обстановки, которую создали для правительства Москвы в 2016 году. Пока она отображает ДТП, правонарушения в общественном транспорте, пожары и преступления, связанные с распространением наркотиков.

#новости #технологии

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Заметный парфюмер

выделит 158 миллионов рублей
 Гифка на все времена для всего, что связано с освоением бюджета государством

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10
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умный человек

Про госуслуги зобыл? они же топ

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1
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Точный хот-дог

Комитет выделит 15,8 рублей на редизайн приложения

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8
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умный человек

дешевле камента

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2
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И засмеялся еще так неприятно.

80 коп. - сервисный сбор

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1
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Михаил Желтухин
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1
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Anton NS

Натуральный же киберпанк. Потом будут платить деньги тем, кто первый устранит правонарушение. Контракты будут делиться по цене и степени опасности. Набрал максимальный рейтинг опасности - у всех охотников (надо скачать приложение Яндекс.Охота) есть право тебя грохнуть. Вот заживем.

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8
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Слава Инженеров

Яндекс.Каратель

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1
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Социологический Мика

акция "отметь либерала"

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2
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Точный хот-дог

(ДИТ)
 [ковский]

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Знакомый утюг

Также система соберёт данные по ключевым словам в поисковых запросах из «Яндекс Wordstat»
Например: «Алиса, как спрятать тело»

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solawind

Скорее "фонарики"

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Знакомый утюг

«Алиса, как свергнуть правительство при помощи фонарика?»

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Chikk

Кстати, а что она рекомендует? У меня нет Алисы, но интересно. :)

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Знакомый утюг

Ничего, просто забивает это в поисковик. (Ну и майору наверное пересылает)

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Chikk

просто забивает это в поисковик
 Значит, как я и думал: хрень вся эта Алиса, баловство. :)

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solawind

да я без шуток. Не очень вижу как по анализу комментариев в соцсетях можно определить преступления, зато акции "гражданского неповиновения" или как там сейчас правительство это называет по белорусским сценариям — запросто

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Знакомый утюг

Какие шутки, если подросток уже сидит из-за переписки в вк.

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Руслан Астратов

"Эксперты, опрошенные «Ъ» считают, что опасаться использования персональных данных о запросах конкретных пользователей в поисковиках властями не стоит"

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Роман Александров
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Igor Tkhorik

Классная штука , потом можно подключить к сервисам типа циан и деньги отбить и на рынок недвижимости повлиять

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Глупый меч

На благо общества

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умный человек

Ради общего блага, как говаривал Грин-де-вальд

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умный человек

Доступ к системе получат чиновники [...]
 Не понятно, какого уровня чиновники
Если зам помощника секретаря по мытью окон - то пожалуй радо доступа к БД можно и поработать немного

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Rocco

В UK что-то подобное имеется. Неплохая вещь, но что-то мне подсказывает, что реализация подкачает

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Максим Шпилёв

«Яндекс.Карты» и 2ГИС, которые отслеживают происшествия в режиме реального времени
Где можно посмотреть?

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Zoibana
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