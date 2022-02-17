Мэрия Москвы выделит 158 миллионов рублей на создание приложения с картой правонарушений в онлайн-режиме Статьи редакции
Доступ к системе получат чиновники и силовики.
Контракт на разработку приложения «Сводка» заключило подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) Москвы предприятие с пермской компанией «КАМА Технологии». Карточку опубликовали на портале Госзакупок, обратил внимание «Коммерсантъ».
Приложение будет использовать «Яндекс.Карты» и 2ГИС, которые отслеживают происшествия в режиме реального времени. В нём можно посмотреть информацию об «инцидентах» и отслеживать их при помощи ранжирования различных параметров. Также система соберёт данные по ключевым словам в поисковых запросах из «Яндекс Wordstat» и Google Trends.
Работы необходимо завершить через 190 дней с момента заключения контракта. Его стоимость — 158 миллионов рублей.
Глава департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров отметил, что такое приложение поможет правоохранительным органам быстрее расследовать «инциденты». Эксперты, опрошенные «Ъ» считают, что опасаться использования персональных данных о запросах конкретных пользователей в поисковиках властями не стоит, так как сервисы выдают обезличенную информацию.
«Сводка» дополнит систему мониторинга криминогенной обстановки, которую создали для правительства Москвы в 2016 году. Пока она отображает ДТП, правонарушения в общественном транспорте, пожары и преступления, связанные с распространением наркотиков.
Про госуслуги зобыл? они же топ
дешевле камента
80 коп. - сервисный сбор
Натуральный же киберпанк. Потом будут платить деньги тем, кто первый устранит правонарушение. Контракты будут делиться по цене и степени опасности. Набрал максимальный рейтинг опасности - у всех охотников (надо скачать приложение Яндекс.Охота) есть право тебя грохнуть. Вот заживем.
Яндекс.Каратель
Скорее "фонарики"
Кстати, а что она рекомендует? У меня нет Алисы, но интересно. :)
просто забивает это в поисковик
Значит, как я и думал: хрень вся эта Алиса, баловство. :)
да я без шуток. Не очень вижу как по анализу комментариев в соцсетях можно определить преступления, зато акции "гражданского неповиновения" или как там сейчас правительство это называет по белорусским сценариям — запросто
"Эксперты, опрошенные «Ъ» считают, что опасаться использования персональных данных о запросах конкретных пользователей в поисковиках властями не стоит"
Классная штука , потом можно подключить к сервисам типа циан и деньги отбить и на рынок недвижимости повлиять
Ради общего блага, как говаривал Грин-де-вальд
Доступ к системе получат чиновники [...]
Не понятно, какого уровня чиновники
Если зам помощника секретаря по мытью окон - то пожалуй радо доступа к БД можно и поработать немного
В UK что-то подобное имеется. Неплохая вещь, но что-то мне подсказывает, что реализация подкачает
«Яндекс.Карты» и 2ГИС, которые отслеживают происшествия в режиме реального времени
Где можно посмотреть?
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