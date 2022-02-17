В Общественной палате провели презентацию, зачем нужен реестр токсичного контента в рунете — вот тезисы оттуда Статьи редакции
Ютуб и тикток — «цифровая наркомания», детям угрожают алгоритмы, фанфики, фурри и пропаганда чайлдфри, спутники Илона Маска скоро будут «наливать дрянь на головы» и другие наблюдения автора идеи реестра.
Член СПЧ Игорь Ашманов на заседании Общественной палаты РФ показал презентацию своей исследовательской компании «Крибрум» о токсичном контенте в интернете. Фотографии экрана с текстом доклада опубликовали телеграм-канал «Двач» и интернет-издание Roem.ru. Подлинность снимков подтвердил TJ журналист Юрий Синодов, присутствовавший на заседании.
Ашманову принадлежит идея создания реестра токсичного контента в интернете. По мнению предпринимателя, в него можно включить информацию о ЛГБТ-сообществах, радикальном феминизме, фурри и чайлдфри. Ашманов предложил «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ» подобный контент.
Вот что говорится о контенте в интернете в докладе «Крибрума»:
- По мнению исследователей, в через 2-3 года «нам будут беспрепятственно наливать на головы любую дрянь мимо национальных провайдеров». Виной тому станет спутниковый интернет Илона Маска.
- Ютуб и тикток в докладе названы «цифровыми наркотиками», которые «крадут» тысячи жизней пользователей в день.
- Как считают исследователи, радикальный феминизм ведёт к мужененавистничеству, разрушению семьи, атаке на «неправильных» женщин и фрагментации общества.
- Чайлдфри также приводит к радикализации: «от „может, я пока не буду рожать ради карьеры” и „хочется пожить для себя” — к ненависти к детям, вплоть до челленджей „ударь чужого ребёнка”».
В «Крибруме» уверены, что отвечать за «чистоту» цифрового пространства должно государство. Однако ему «не хватает решимости, есть медийная зависимость чиновников». «„Жевать сопли” дальше нельзя», — заключили авторы презентации.
Исследователи посоветовали властям несколько способов борьбы с токсичным контентом. В перечень мер вошли расширение списков запрещённой информации, выработка жёсткой политики в отношении «Интернета с неба» Илона Маска и нулевой общественной толерантности к «экстремальным меньшинствам». Авторы доклада призвали власти «перестать бояться избыточной чистоты и беречь избыточную грязь» и привыкнуть к мысли о блокировках.
Игорь Ашманов предложил создать реестр «токсичного» интернет-контента в ноябре 2021 года. Он обратился с инициативой к президенту России. В январе 2022 года Владимир Путин поручил администрации рассмотреть идею. Решение должно быть принято до 1 июня.
Общественная палата России — это совещательный орган, изначально созданный для связи между гражданским обществом и государством. Избранные члены палаты проводят экспертизы проектов законов — как федеральных, так и региональных. Орган неоднократно критиковали за «симуляцию гражданской активности» и неработоспособность.
АО «Крибрум» основано Н.И. Касперской и И.С. Ашмановым
Офисный планктон и составлял эту же презенташку
Такие может и не сидят, для них интернет - тёмная магия.
Этот барбос какую то телепередачу вел?
Пушков высмеял четырех пожилых мужчин, с умным видом выслушивающих белиберду о цифровой наркомании.
не сидят сложа руки
Тоже заметил, совсем охуели.
ну ка работать
Про планктон перебор, да. Но в целом всё так и есть ведь.
Не в обиду пизде будет сказано
погоди, сейчас еще этот больной на голову сюда в комментарии примчится свою позицию отстаивать (у него ж там в волшебном крибруме нотификации прилетают каждый раз, когда ему в интернете начинают за шиворот накидывать)
Стравили же с месяц назад. Все два аккаунта и стравили.
ты сколько часов сегодня онлайн провел? Сколько из них были полезными? Посмотри на ютубе трансляцию передач из девяностых. Ты со скуки умрешь от того как все медленно происходит. Это баг в системе, мы запрограммированы на кротчайший путь к получению желаемого результата и алгоритмы это абьюзят.
Это просто сборище старпёров, которые уже давно утратили связь с реальностью
мы думали стремительное обнищание населения и отсутствие хоть какой-то уверенности в будущем мешают рождаемости, а оказывается фанфики и фурри.
как удобно для властей получается, и "бороться" с сраными анимешниками закручивая гайки в интернет легко, попутно закупая оборудование для этого у госпожи касперской.
Если представить средний возраст дедов у власти, можно понять почему они так всего этого боятся и почему им так всё это непонятное угрожает
Недописанные, брошенные и удаленные фанфики сломали мою веру в человечество
Дай обниму, поплачем вместе.
Насчет фурри чистая правда, инфа 100%.
Когда очнулся через 8 часов, и сидишь слушаешь о каком-то Крибруме
Нет, когда всю ночь изучал примудрости гей-гуро-садо-хенти-квенти
И что смотрел толком не помнишь
Еще соловьебоброеды на канале звезда
Хентай(лгбт-извращения)
Возникают вопросы в профессионализме экспертов.
Да там по 98% текста демонстрация профессионализма "экспертов"
Этот ваш Ашманов реально проверяет каждое упоминание себя?
Знал я одного шизоида, Трясин. Он тоже монитор каждое упоминание себя и нетсталкеров, после чего прилетает спамить своим пабликом.
Чё у этих шизов за мания преследования такая.
Так это только по одному тж отчет
Так часто упоминали про "чистоту", что рука сама от сердца к солнцу тянутся начала.
TJ:
Работайте, лахта!
Пошел поспать - минус 8 часов. А ещё фури снились. Срочно в реестр
А ещё фури снились.
Ща будут учить нас жить опять, овощеводы бесполезные.
Классический контроль ради контроля. Ведь чем больше контроля, тем ниже вероятность, что кто-то будет мешать государству: лезть куда-то там, в дела уважаемых людей, высказываться как-то не так про уважаемых людей, противоречить тому, что уважаемые люди для тебя расписали... У Путина в уме этатизм и лицо Дуче, за спиной серп и молот, а на столе то, что нужно подписать! Ну и норм!
Ебать они поехавшие
Запретите фанфики, я согласен. Там школьники пишут как ебутся Гарри Поттеры, Гермионы и всякие Малфои
Не надо лезть к людям в постель, пусть и воображаемую
а должны работать и платить налоги
и слушать радио "Радонеж" же
Старушкам дров наколоть, макулатуру сдать, вот это всё
Пошёл он нахуй, в стадо себеподобных пидорасов
Житель Нарьян-Мара: да ёбаные пидарасы
Да уж, этот Ашманов — человек с предельно скудным, примитивным обыденным мышлением, что проявляется и в речи (просторечные "гопницкие" выражения) и в том, что и почему он предлагает. Но при этом он явно очень хочет власти, впрочем, как и большинство скудоумных чиновников в правительствах всех уровней в РФ. Но то, что на подобные "перезентации" и идеи обращает внимание Царь, в общем, в очередной раз показывает и уровень самого Царя.
офисный планктон
— официальный термин Общественной палаты
субкультура «крипипаста»
субкультура «скулшутинг»
сексуальные извращения — одиночество
Анна Каренина с разрешения родителей
— Бедная Лиза и Катерина из «Грозы» проползают мимо радаров
депрессивный контент
— это ежедневные новости
привыкать к мыслям о блокировках
— обучающие блокировки
смартфоны как соска
родители не имеют цифровой квалификации
— А деды—борцы с «интернетами с неба» имеют.
полезные ролики == потерянные жизни
демотиваторы как пример контента
— <current year>
может не буду заводить детей сейчас
— потому что «точно не буду рожать никогда» — это…
ненависть к семье
ненависть к детям
мужененавистничество
радикализация ЛГБТ, политизация, протесты
— против «превышения самообороны на почве внезапно возникшей ненависти», какбудточтотоплохое.jpg
фиксация на уровне законов
— клятi граждане хотят законодательно закреплённых прав
романтизация насилия — выезды в лес
— не то, что скрепные выезды в лес с журналистом в багажнике или выезд законной супруги (семейные ценности!) в лес с последующим отрубанием рук
ложной информации о безопасности абортов
— в отличие от расово верной информации о бесплодии, старении, раке жопы
изживание расизма, чувство вины, медитация, холотропное дыхание
— arson, murder, and jaywalking, где arson — это изживание расизма.
концентрация стабилизируется или падает, пользователи перебегают, шифруют
— укрываются, перекатываются
Как и комиссия по делам молодежи в Беларуси, состоящая из 60–70 дедов, так и здешние «специалисты» с песком из жопы вместо мозга.
Чистота против грязи, ага.
Ничего нового: усиление контроля и непрозрачности блокировок.
Какое же говно...
За одни только такие "презентации" надо сковородой по ебалу бить
Чайлдфри также приводит к радикализации: «от „может, я пока не буду рожать ради карьеры” и „хочется пожить для себя” — к ненависти к детям, вплоть до челленджей „ударь чужого ребёнка”».
если что - я как раз ЧФ с вазектомией.
чужих детей бить пока не тянет, но кто знает, толи еще будет...
А где они не правы?
Вы не поймите неправильно, я не люблю руку дедов у себя в тырнете, но тут же по фактам разъёб. Имхо, нужна некая система контроля возраста на всех площадках, типа как авторизация через ВК на порнхаб, чтобы малолетние дебилы не срали своим "мнением" и "контентом" везде и всюду. Допустим, в России всё это можно было бы через госуслуги провести без особых проблем. Так сказать, цифровой ГУЛАГ. Да, государство ещё лучше будет знать кто и где сидит, но будем честны сами перед собой - гэбня и так знает, только неофициально. В этой моей гипотетической ситуации происходит примерно следующее: заходишь на сайт, сайт видит, что тебе 18 есть, можно нормально работать без доков от яжматерей "это увидят дети". Дети пусть пиздуют в свой "безопасный интернет", где будет одна постная хуйня. Честно, похуй. Я бы ещё и всем выдал QR-коды на госуслугах, как id в штатах. Пошёл сиги покупать - предъявить извольте. Отсканировали - попал в реестр, твой рейтинг здравоохранения упал, теперь за ОМС платить будешь какой-то процент. Не явился на ежегодный осмотр терапевта - ещё минус, будешь платить больше. И всякая такая движуха мне была бы очень по душе. Спасибо, что прочитали
Выводы - нужно запретить презентации с орфографическими ошибками!
Некогда писать правильно, нужно очистить интернет от грязи. Хайль.
уверен на 100%, что данный господин был постоянным слушателем аудионаркотиков в вк, и теперь пытается запретить весь "мусор" интернета, чтобы никто не наступал на его грабли!
крипипасты\рисованная порнография
РУКИ ПРОЧЬ!!!111
Не трогайте крипоту, сволочи!!!
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности
Не хочу конечно быть душнилой, но придётся. Если я хочу деградировать в тиктоке или смотреть ютуб, почему меня в этом хотят ограничить?
А что такое Крибрум, что вообще это слово значит? И почему в презентации для госучреждения фигурируют слова у которых вообще нет определений в русском языке - там ведь сленг сплошной.
Крибрум - это такое ментальное сальто ,в процессе которого пытаешься обосрать что либо, но забываешь снять штаны.
Не нужно искать смысл ни в том что ашманов говорит, ни в том что он пишет, ни в названиях, которые он придумывает своим конторам и продуктам. Там смысла никакого нет и быть не может.
Название «Крибрум» на латыни означает «решето». Чтобы вычленить знания из информационного потока социальных сетей, нужно собирать его весь и пропускать через «решето» соответствующих лингвистических моделей. Название придумал сын основателя «Крибрума» Станислав Ашманов, который тогда еще учился в школе.
Бля...
Запретить, уничтожить, как обычно
Фразе "Ох уж эти деды" наверняка сотни тысяч лет
Как же заебали эти старперы.
Основные направления «деструктивного» контента, рассчитанного на детей и подростков. Фото «Двача»
Если все это запретить, тогда вконтакте и писать будет не о чем.
That's very nice. In America, we believe in freedom of speech. Have a nice day!
Фурри же = сильно антропоморфные животные, за что фурри-то. Значит придётся им запретить даже сказки Пушкина, «Ну погоди!», и кучу другого советского.
Короче, судя по всему списку, они хотят откатить культуру до средневековья, как сделали в Афганистане.
Из списка поддерживаю лишь 8 (про-анорексия), 9 (про-селф-харм, ибо кто-то себя поранит ради лайков, а мы — налоги платить за лечение), 13 (ставки на спорт), хз насчёт трэш-стримов. Остальное всё — тупо вкусовщина и тупо страх пред всем новым.
Культуролуддизм — вот так это я называю. По аналогии с «неолуддизм» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
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