Ютуб и тикток — «цифровая наркомания», детям угрожают алгоритмы, фанфики, фурри и пропаганда чайлдфри, спутники Илона Маска скоро будут «наливать дрянь на головы» и другие наблюдения автора идеи реестра.

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Слайд о контенте в ютубе и тиктоке из презентации «Крибрума». Фото «Роем!»

Член СПЧ Игорь Ашманов на заседании Общественной палаты РФ показал презентацию своей исследовательской компании «Крибрум» о токсичном контенте в интернете. Фотографии экрана с текстом доклада опубликовали телеграм-канал «Двач» и интернет-издание Roem.ru. Подлинность снимков подтвердил TJ журналист Юрий Синодов, присутствовавший на заседании.

Слева — Игорь Ашманов. Фото из твиттера «Роем!»



Ашманову принадлежит идея создания реестра токсичного контента в интернете. По мнению предпринимателя, в него можно включить информацию о ЛГБТ-сообществах, радикальном феминизме, фурри и чайлдфри. Ашманов предложил «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ» подобный контент.

Основные направления «деструктивного» контента, рассчитанного на детей и подростков. Фото «Двача»

Примеры «токсичных» изображений в презентации «Крибрума». Снимок «Двача»

Вот что говорится о контенте в интернете в докладе «Крибрума»:

По мнению исследователей, в через 2-3 года «нам будут беспрепятственно наливать на головы любую дрянь мимо национальных провайдеров». Виной тому станет спутниковый интернет Илона Маска.

Фото «Двача»

Ютуб и тикток в докладе названы «цифровыми наркотиками», которые «крадут» тысячи жизней пользователей в день.

Подросток зашёл в тикток, очнулся через 3 часа, что смотрел — толком не помнит. Офисный планктон тратит на ролики 2-3-4 часа рабочего времени. [...] Даже если смотрят не токсичную дрянь (хотя там её 70-80%), а безобидные приколы и «полезные» ролики, это всё равно потерянные жизни. из презентации «Крибрума»

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Как считают исследователи, радикальный феминизм ведёт к мужененавистничеству, разрушению семьи, атаке на «неправильных» женщин и фрагментации общества.

Чайлдфри также приводит к радикализации: «от „может, я пока не буду рожать ради карьеры” и „хочется пожить для себя” — к ненависти к детям, вплоть до челленджей „ударь чужого ребёнка”».

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Фото «Двача»

В «Крибруме» уверены, что отвечать за «чистоту» цифрового пространства должно государство. Однако ему «не хватает решимости, есть медийная зависимость чиновников». «„Жевать сопли” дальше нельзя», — заключили авторы презентации.

Фото «Двача»

Исследователи посоветовали властям несколько способов борьбы с токсичным контентом. В перечень мер вошли расширение списков запрещённой информации, выработка жёсткой политики в отношении «Интернета с неба» Илона Маска и нулевой общественной толерантности к «экстремальным меньшинствам». Авторы доклада призвали власти «перестать бояться избыточной чистоты и беречь избыточную грязь» и привыкнуть к мысли о блокировках.

Фото «Роем!»

Игорь Ашманов предложил создать реестр «токсичного» интернет-контента в ноябре 2021 года. Он обратился с инициативой к президенту России. В январе 2022 года Владимир Путин поручил администрации рассмотреть идею. Решение должно быть принято до 1 июня.