{"id":1096,"title":"\u0417\u043d\u0430\u0435\u0442\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0438\u0442 \u0438\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0439\u0442\u0438\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432? \u041c\u044b \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=1096&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=c04a82cb8bfbb8a2ae6209cde4b6977a1b300b8aa9258d2480179c66b2e0404d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

В Общественной палате провели презентацию, зачем нужен реестр токсичного контента в рунете — вот тезисы оттуда Статьи редакции

Ютуб и тикток — «цифровая наркомания», детям угрожают алгоритмы, фанфики, фурри и пропаганда чайлдфри, спутники Илона Маска скоро будут «наливать дрянь на головы» и другие наблюдения автора идеи реестра.

132 132 комментария
4069 просмотров
Слайд о контенте в ютубе и тиктоке из презентации «Крибрума». Фото «Роем!»

Член СПЧ Игорь Ашманов на заседании Общественной палаты РФ показал презентацию своей исследовательской компании «Крибрум» о токсичном контенте в интернете. Фотографии экрана с текстом доклада опубликовали телеграм-канал «Двач» и интернет-издание Roem.ru. Подлинность снимков подтвердил TJ журналист Юрий Синодов, присутствовавший на заседании.

Слева — Игорь Ашманов. Фото из твиттера «Роем!»

Ашманову принадлежит идея создания реестра токсичного контента в интернете. По мнению предпринимателя, в него можно включить информацию о ЛГБТ-сообществах, радикальном феминизме, фурри и чайлдфри. Ашманов предложил «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ» подобный контент.

Основные направления «деструктивного» контента, рассчитанного на детей и подростков. Фото «Двача»
Примеры «токсичных» изображений в презентации «Крибрума». Снимок «Двача»

Вот что говорится о контенте в интернете в докладе «Крибрума»:

  • По мнению исследователей, в через 2-3 года «нам будут беспрепятственно наливать на головы любую дрянь мимо национальных провайдеров». Виной тому станет спутниковый интернет Илона Маска.
Фото «Двача»
  • Ютуб и тикток в докладе названы «цифровыми наркотиками», которые «крадут» тысячи жизней пользователей в день.

Подросток зашёл в тикток, очнулся через 3 часа, что смотрел — толком не помнит. Офисный планктон тратит на ролики 2-3-4 часа рабочего времени. [...] Даже если смотрят не токсичную дрянь (хотя там её 70-80%), а безобидные приколы и «полезные» ролики, это всё равно потерянные жизни.

из презентации «Крибрума»
  • Как считают исследователи, радикальный феминизм ведёт к мужененавистничеству, разрушению семьи, атаке на «неправильных» женщин и фрагментации общества.
  • Чайлдфри также приводит к радикализации: «от „может, я пока не буду рожать ради карьеры” и „хочется пожить для себя” — к ненависти к детям, вплоть до челленджей „ударь чужого ребёнка”».
Фото «Двача»

В «Крибруме» уверены, что отвечать за «чистоту» цифрового пространства должно государство. Однако ему «не хватает решимости, есть медийная зависимость чиновников». «„Жевать сопли” дальше нельзя», — заключили авторы презентации.

Фото «Двача»

Исследователи посоветовали властям несколько способов борьбы с токсичным контентом. В перечень мер вошли расширение списков запрещённой информации, выработка жёсткой политики в отношении «Интернета с неба» Илона Маска и нулевой общественной толерантности к «экстремальным меньшинствам». Авторы доклада призвали власти «перестать бояться избыточной чистоты и беречь избыточную грязь» и привыкнуть к мысли о блокировках.

Фото «Роем!»

Игорь Ашманов предложил создать реестр «токсичного» интернет-контента в ноябре 2021 года. Он обратился с инициативой к президенту России. В январе 2022 года Владимир Путин поручил администрации рассмотреть идею. Решение должно быть принято до 1 июня.

Общественная палата России — это совещательный орган, изначально созданный для связи между гражданским обществом и государством. Избранные члены палаты проводят экспертизы проектов законов — как федеральных, так и региональных. Орган неоднократно критиковали за «симуляцию гражданской активности» и неработоспособность.

#новости #соцсети #право

132 132 комментария
61
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
132 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Социологический Мика

На слайде кринж. "Офисный планктон", типа так надменно, а депутатская бестолочь типа не сидит в соцсетях?

Ответить
82
Развернуть ветку
Slartibartfast

АО «Крибрум» основано Н.И. Касперской и И.С. Ашмановым

Крибрум
АО «Крибрум» основано Н.И. Касперской и И.С. Ашмановым в 2010 году, является разработчиком и…
arppsoft.ru
Ответить
12
Развернуть ветку
Социологический Мика

Ой блять касперская.

Ответить
19
5 комментариев
Развернуть ветку
Добро и позитив

Офисный планктон и составлял эту же презенташку

Ответить
6
Развернуть ветку
Социологический Мика

Презентация для палаты

Ответить
2
1 комментарий
Развернуть ветку
Alexandr Symbiotov

Такие может и не сидят, для них интернет - тёмная магия.

Ответить
4
Развернуть ветку
Необычный пришелец
Ответить
5
1 комментарий
Развернуть ветку
Anton NS

Этот барбос какую то телепередачу вел?

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Семёнов

Пушков высмеял четырех пожилых мужчин, с умным видом выслушивающих белиберду о цифровой наркомании.

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

не сидят сложа руки

Ответить
0
Развернуть ветку
Дратути

Тоже заметил, совсем охуели.

Ответить
2
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

ну ка работать

Ответить
1
Развернуть ветку
Photuum

Про планктон перебор, да. Но в целом всё так и есть ведь.

Ответить
0
Развернуть ветку
Порядочный Гоша

Какое же собрание мракобесов и клоунов, просто диву даёшься откуда эти выродки вообще берутся.

Ответить
45
Развернуть ветку
Непонятный теркин30см

Из пизды ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
5
Развернуть ветку
Социологический Мика

Пусть полезают обратно

Ответить
14
1 комментарий
Развернуть ветку
Застряла

Не в обиду пизде будет сказано

Ответить
0
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

погоди, сейчас еще этот больной на голову сюда в комментарии примчится свою позицию отстаивать (у него ж там в волшебном крибруме нотификации прилетают каждый раз, когда ему в интернете начинают за шиворот накидывать)

Ответить
8
Развернуть ветку
Chikk

Стравили же с месяц назад. Все два аккаунта и стравили.

Ответить
0
5 комментариев
Развернуть ветку
Selfish Ledger

ты сколько часов сегодня онлайн провел? Сколько из них были полезными? Посмотри на ютубе трансляцию передач из девяностых. Ты со скуки умрешь от того как все медленно происходит. Это баг в системе, мы запрограммированы на кротчайший путь к получению желаемого результата и алгоритмы это абьюзят.

Ответить
1
Развернуть ветку
Татьяна Кузнецова

Это просто сборище старпёров, которые уже давно утратили связь с реальностью

Ответить
0
Развернуть ветку
Точный хот-дог

угрожают алгоритмы, фанфики, фурри и пропаганда чайлдфри
 Ору

Ответить
38
Развернуть ветку
solawind

мы думали стремительное обнищание населения и отсутствие хоть какой-то уверенности в будущем мешают рождаемости, а оказывается фанфики и фурри.

как удобно для властей получается, и "бороться" с сраными анимешниками закручивая гайки в интернет легко, попутно закупая оборудование для этого у госпожи касперской.

Ответить
24
Развернуть ветку
Добро и позитив

Если представить средний возраст дедов у власти, можно понять почему они так всего этого боятся и почему им так всё это непонятное угрожает

Ответить
12
Развернуть ветку
Sail

Недописанные, брошенные и удаленные фанфики сломали мою веру в человечество

Ответить
6
Развернуть ветку
Роман Гавриль

Дай обниму, поплачем вместе.

Ответить
3
Развернуть ветку
Роман Гавриль

Насчет фурри чистая правда, инфа 100%.

Ответить
3
Развернуть ветку
Точный хот-дог

я прям чувствую угрозу

Ответить
11
Развернуть ветку
Непонятный теркин30см

алгоритмы
 Нейронки - это сразу терроризм, я так понимаю?

Ответить
4
Развернуть ветку
Точный хот-дог

кроме той, на которой нейропутин будет основан

Ответить
3
1 комментарий
Развернуть ветку
Ilia
Ответить
32
Развернуть ветку
Статистический рубин

Офис Дарьи Лазаренко

Ответить
12
Развернуть ветку
Глупый меч

Офис Дарьи Лазаренко

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Добро и позитив

Когда очнулся через 8 часов, и сидишь слушаешь о каком-то Крибруме

Ответить
24
Развернуть ветку
Слава Инженеров

Нет, когда всю ночь изучал примудрости гей-гуро-садо-хенти-квенти

Ответить
1
Развернуть ветку
Мяонное нейтрино

И что смотрел толком не помнишь

Ответить
0
Развернуть ветку
Символический Денис

На СВЯТОЕ покусились.

Ответить
13
Развернуть ветку
Социологический Мика

Я правильно понял что если делать как они говорят то в интернете останутся только госуслуги ?

Ответить
18
Развернуть ветку
Символический Денис

Конечно, ведь

Ответить
19
4 комментария
Развернуть ветку
Slartibartfast

Еще соловьебоброеды на канале звезда

Ответить
1
Развернуть ветку
Непонятный теркин30см

Подходит как то анимешник к отцу и говорит:
— Бать чо из аниме посоветуешь посмотреть?
А отец ему отвечает:
— Посмотри во что ты, блять, превратился

Ответить
11
Развернуть ветку
Символический Денис
Ответить
9
Развернуть ветку
Frank Ferd

Хентай(лгбт-извращения)
 Возникают вопросы в профессионализме экспертов.

Ответить
11
Развернуть ветку
Символический Денис

Меня удивило сколько всего они там написали. Кто-то же сидел и искал.

Ответить
2
1 комментарий
Развернуть ветку
Застряла

Да там по 98% текста демонстрация профессионализма "экспертов"

Ответить
0
Развернуть ветку
Забавный спрей

Ох, ебаные деды заебали дальше некуда

Ашманов, детекть своим сраным мониторингом, ты - мудак.
Своей безудержной жадностью разрушаешь то, что годами строилось тобой же

Стасу привет.

Ответить
14
Развернуть ветку
Никита Борисова

Этот ваш Ашманов реально проверяет каждое упоминание себя?
Знал я одного шизоида, Трясин. Он тоже монитор каждое упоминание себя и нетсталкеров, после чего прилетает спамить своим пабликом.

Чё у этих шизов за мания преследования такая.

Ответить
0
Развернуть ветку
Уютный франт

всё так и есть, посмотрите на ТЖ

Ответить
8
Развернуть ветку
Слава Инженеров

Так это только по одному тж отчет

Ответить
3
Развернуть ветку
Frank Ferd

Так часто упоминали про "чистоту", что рука сама от сердца к солнцу тянутся начала.

Ответить
9
Развернуть ветку
Научный кот

Во всём правы, не знаю, что вам не нравится

Ответить
0
Развернуть ветку
Заметный парфюмер
Ответить
23
Развернуть ветку
No Name

TJ:

Ответить
7
Развернуть ветку
Статистический рубин

Кажется это лучшая подводка что я читал

Ответить
7
Развернуть ветку
Explosive Magic

Работайте, лахта!

Ответить
7
Развернуть ветку
Никого не спас

Пошел поспать - минус 8 часов. А ещё фури снились. Срочно в реестр

Ответить
6
Развернуть ветку
Chikk

А ещё фури снились.

Ответить
1
Развернуть ветку
Salesman

Ща будут учить нас жить опять, овощеводы бесполезные.

Ответить
6
Развернуть ветку
пепси

Классический контроль ради контроля. Ведь чем больше контроля, тем ниже вероятность, что кто-то будет мешать государству: лезть куда-то там, в дела уважаемых людей, высказываться как-то не так про уважаемых людей, противоречить тому, что уважаемые люди для тебя расписали... У Путина в уме этатизм и лицо Дуче, за спиной серп и молот, а на столе то, что нужно подписать! Ну и норм!

Ответить
5
Развернуть ветку
Добро и позитив

Ебать они поехавшие

Ответить
5
Развернуть ветку
Zero-one-one

Запретите фанфики, я согласен. Там школьники пишут как ебутся Гарри Поттеры, Гермионы и всякие Малфои

Ответить
–1
Развернуть ветку
Порядочный Гоша

А нет ссылочки хочу пойти их осудить

Ответить
10
Развернуть ветку
Социологический Мика

Мне тоже дайте ссылочку нужно лично ознакомиться с этим безобразием

Ответить
1
Развернуть ветку
пепси

Не надо лезть к людям в постель, пусть и воображаемую

Ответить
3
Развернуть ветку
Символический Денис

Малафьи
 Фикс.

Ответить
0
Развернуть ветку
Зарегистрировался только что

а должны работать и платить налоги

Ответить
3
Развернуть ветку
Vasily Nalivayko

и слушать радио "Радонеж" же

Ответить
0
Развернуть ветку
BTopHuk

Старушкам дров наколоть, макулатуру сдать, вот это всё

Ответить
0
Развернуть ветку
Кирилл Молчанов

Пошёл он нахуй, в стадо себеподобных пидорасов

Ответить
3
Развернуть ветку
Вольдемаръ Дурбовскiй

Житель Нарьян-Мара: да ёбаные пидарасы

Ответить
3
Развернуть ветку
Закрытый калькулятор

Да уж, этот Ашманов — человек с предельно скудным, примитивным обыденным мышлением, что проявляется и в речи (просторечные "гопницкие" выражения) и в том, что и почему он предлагает. Но при этом он явно очень хочет власти, впрочем, как и большинство скудоумных чиновников в правительствах всех уровней в РФ. Но то, что на подобные "перезентации" и идеи обращает внимание Царь, в общем, в очередной раз показывает и уровень самого Царя.

Ответить
3
Развернуть ветку
Rina

офисный планктон
 — официальный термин Общественной палаты
субкультура «крипипаста»
 субкультура «скулшутинг»
 сексуальные извращения — одиночество
 Анна Каренина с разрешения родителей
 — Бедная Лиза и Катерина из «Грозы» проползают мимо радаров
депрессивный контент
 — это ежедневные новости
привыкать к мыслям о блокировках
 — обучающие блокировки
смартфоны как соска
 родители не имеют цифровой квалификации
 — А деды—борцы с «интернетами с неба» имеют.
полезные ролики == потерянные жизни
 демотиваторы как пример контента
 — <current year>
может не буду заводить детей сейчас
 — потому что «точно не буду рожать никогда» — это…
ненависть к семье
 ненависть к детям
 мужененавистничество
радикализация ЛГБТ, политизация, протесты
 — против «превышения самообороны на почве внезапно возникшей ненависти», какбудточтотоплохое.jpg
фиксация на уровне законов
 — клятi граждане хотят законодательно закреплённых прав
романтизация насилия — выезды в лес
 — не то, что скрепные выезды в лес с журналистом в багажнике или выезд законной супруги (семейные ценности!) в лес с последующим отрубанием рук
ложной информации о безопасности абортов
 — в отличие от расово верной информации о бесплодии, старении, раке жопы
изживание расизма, чувство вины, медитация, холотропное дыхание
 — arson, murder, and jaywalking, где arson — это изживание расизма.
концентрация стабилизируется или падает, пользователи перебегают, шифруют
— укрываются, перекатываются

Как и комиссия по делам молодежи в Беларуси, состоящая из 60–70 дедов, так и здешние «специалисты» с песком из жопы вместо мозга.
Чистота против грязи, ага.

Ответить
3
Развернуть ветку
Hooligan

Ничего нового: усиление контроля и непрозрачности блокировок.

Ответить
2
Развернуть ветку
OleGo17

Какое же говно...

Ответить
2
Развернуть ветку
Eugene Gultyaev

За одни только такие "презентации" надо сковородой по ебалу бить

Ответить
2
Развернуть ветку
Merlin Wachowski

Чайлдфри также приводит к радикализации: «от „может, я пока не буду рожать ради карьеры” и „хочется пожить для себя” — к ненависти к детям, вплоть до челленджей „ударь чужого ребёнка”».
 если что - я как раз ЧФ с вазектомией.
чужих детей бить пока не тянет, но кто знает, толи еще будет...

Ответить
2
Развернуть ветку
Денежный Орзэмэс

Либераха зашёл на ТЖ и очнулся через три часа с Климовым в постели! Срочно в номер!

Ответить
2
Развернуть ветку
Alan Wake

А где они не правы?

Ответить
1
Развернуть ветку
Alan Wake

Вы не поймите неправильно, я не люблю руку дедов у себя в тырнете, но тут же по фактам разъёб. Имхо, нужна некая система контроля возраста на всех площадках, типа как авторизация через ВК на порнхаб, чтобы малолетние дебилы не срали своим "мнением" и "контентом" везде и всюду. Допустим, в России всё это можно было бы через госуслуги провести без особых проблем. Так сказать, цифровой ГУЛАГ. Да, государство ещё лучше будет знать кто и где сидит, но будем честны сами перед собой - гэбня и так знает, только неофициально. В этой моей гипотетической ситуации происходит примерно следующее: заходишь на сайт, сайт видит, что тебе 18 есть, можно нормально работать без доков от яжматерей "это увидят дети". Дети пусть пиздуют в свой "безопасный интернет", где будет одна постная хуйня. Честно, похуй. Я бы ещё и всем выдал QR-коды на госуслугах, как id в штатах. Пошёл сиги покупать - предъявить извольте. Отсканировали - попал в реестр, твой рейтинг здравоохранения упал, теперь за ОМС платить будешь какой-то процент. Не явился на ежегодный осмотр терапевта - ещё минус, будешь платить больше. И всякая такая движуха мне была бы очень по душе. Спасибо, что прочитали

Ответить
1
Развернуть ветку
Vasily Mordovin

Выводы - нужно запретить презентации с орфографическими ошибками!

Ответить
1
Развернуть ветку
Никита Борисова

Некогда писать правильно, нужно очистить интернет от грязи. Хайль.

Ответить
0
Развернуть ветку
dvrkwl

уверен на 100%, что данный господин был постоянным слушателем аудионаркотиков в вк, и теперь пытается запретить весь "мусор" интернета, чтобы никто не наступал на его грабли!

Ответить
1
Развернуть ветку
Былое и думер

крипипасты\рисованная порнография

РУКИ ПРОЧЬ!!!111

Ответить
1
Развернуть ветку
A Z

Не трогайте крипоту, сволочи!!!

Ответить
1
Развернуть ветку
Пермский кран

Лет 10 назад Ашманов казался нормальным чуваком. Помню смотрел его довольно интересные доклады и читал roem. Не то что сейчас.

Ответить
1
Развернуть ветку
Максим Иванов

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности

Не хочу конечно быть душнилой, но придётся. Если я хочу деградировать в тиктоке или смотреть ютуб, почему меня в этом хотят ограничить?

Ответить
1
Развернуть ветку
Матвей Нилов

А что такое Крибрум, что вообще это слово значит? И почему в презентации для госучреждения фигурируют слова у которых вообще нет определений в русском языке - там ведь сленг сплошной.

Ответить
0
Развернуть ветку
Yufers

Крибрум - это такое ментальное сальто ,в процессе которого пытаешься обосрать что либо, но забываешь снять штаны.

Ответить
1
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

Не нужно искать смысл ни в том что ашманов говорит, ни в том что он пишет, ни в названиях, которые он придумывает своим конторам и продуктам. Там смысла никакого нет и быть не может.

Ответить
0
Развернуть ветку
Забавный спрей

Название «Крибрум» на латыни означает «решето». Чтобы вычленить знания из информационного потока социальных сетей, нужно собирать его весь и пропускать через «решето» соответствующих лингвистических моделей. Название придумал сын основателя «Крибрума» Станислав Ашманов, который тогда еще учился в школе.

Ответить
0
Развернуть ветку
Арсений Зябликов

Бля...

Ответить
0
Развернуть ветку
Центральный спрей

наконец-то заговорили про аудио\видеонаркотики)))

Ответить
0
Развернуть ветку
Центральный ГОСТ

Россия 24 работает круглосуточно

Ответить
0
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

Запретить, уничтожить, как обычно

Ответить
0
Развернуть ветку
Никитин Алексей

Фразе "Ох уж эти деды" наверняка сотни тысяч лет

Ответить
0
Развернуть ветку
Anderkeks

Как же заебали эти старперы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Структурный огонь

Упоролись аргентинского кокса и афганского герыча и вещают о том, какой интернет плохой?

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Величкин

Основные направления «деструктивного» контента, рассчитанного на детей и подростков. Фото «Двача»
Если все это запретить, тогда вконтакте и писать будет не о чем.

Ответить
0
Развернуть ветку
President Biden

That's very nice. In America, we believe in freedom of speech. Have a nice day!

Ответить
0
Развернуть ветку
Арзэт Ро

Фурри же = сильно антропоморфные животные, за что фурри-то. Значит придётся им запретить даже сказки Пушкина, «Ну погоди!», и кучу другого советского.

Короче, судя по всему списку, они хотят откатить культуру до средневековья, как сделали в Афганистане.

Из списка поддерживаю лишь 8 (про-анорексия), 9 (про-селф-харм, ибо кто-то себя поранит ради лайков, а мы — налоги платить за лечение), 13 (ставки на спорт), хз насчёт трэш-стримов. Остальное всё — тупо вкусовщина и тупо страх пред всем новым.

Культуролуддизм — вот так это я называю. По аналогии с «неолуддизм» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC)

Ответить
0
3 комментария
Развернуть ветку
Ещё 9 комментариев
Написать комментарий...
Читать все 132 комментария
Автомобильный месяц
Утренний высер №3

Маркетинговые исследования показали, что менее экстрентричный заголовок привлекает меньше лайков (а возможно просто Водолей был не в Меркурии). Поэтому с вами сегодня снова ваша любимая (и единственная интересная на этом сайте) рубрика "Утренний высер".

15 15 комментариев
23
Интернет
Анна Павлова
На маркетплейсах заметили бьющие током ошейники для питомцев. После критики компании пообещали удалить товары Статьи редакции

Пользователи соцсетей посчитали, что «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries поддерживают жестокое обращение с животными.

Пример ошейника «Антимяу»
138 138 комментариев
65
Twitter
Neketa Fo
ИА «Панорама» @ia_panorama
В Москве госпитализировали айтишника, который больше суток нигде не писал о своей зарплате и исключительности

В настоящий момент, как отмечают медики, работнику IT-сферы ничего не угрожает. После двух витаминных капельниц он уже начал писать в свой Telegram-канал, посвящённый профессиональному успеху, а о его доходах теперь знают не только врачи, но и медсёстры, уборщицы и сосед по койке, который уже попросил о переводе в другую палату.

147 147 комментариев
214
Наука
Никита Логинов
DeepMind обучила ИИ управлению термоядерным реактором, чтобы ускорить освоение энергии синтеза Статьи редакции

Нейросеть меняет конфигурацию плазмы внутри реактора намного быстрее специалистов-людей — это сильно упрощает исследования.

Плазма внутри термоядерного реактора TCV, фото SPC
71 71 комментарий
117
Законодательный алмаз
Я выбрал, какой баян запощу сегодня

🇵🇱🇮🇩🇵🇱🇮🇩🇵🇱🇮🇩

9 9 комментариев
39
Наука
Софья Сажнева
Американские физики создали самые точные часы в истории — они сбиваются всего на секунду за 300 миллиардов лет работы Статьи редакции

Атомные часы исключительной точности могут помочь в поиске тёмной материи и гравитационных волн.

Стронцевые атомные часы на оптической решётке, Эндрю Брукс, NPL/SPL/Corbis
46 46 комментариев
42
Мнения
Коммунистический каякер
Мнение с дивана: у Украины нет мотивации наступать на Донбасс и нарушать текущий статус-кво. В отличии от России

Пока кремлевская пропаганда оголтело пытается нас убедить в неминуемом вероломном наступлении на Донбасс, который Россия всячески пытается избежать, элементарный логический анализ показывает, что все ровно с точностью наоборот.

235 235 комментариев
69
Автомобильный месяц

Первый день после недельного карантина по ковиду. Вышел на улицу, тут так классно! Рекомендую!

36 36 комментариев
50
Больше статей
null