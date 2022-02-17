Минспорта предложило оснастить стадионы камерами видеонаблюдения для биометрической идентификации болельщиков Статьи редакции
Также собственники должны будут контролировать наличие у участников и зрителей мероприятия персонифицированной карты.
Минспорта подготовило проект постановления, согласно которому площадки должны оснастить системой видеонаблюдения для аутентификации болельщиков, он направлен на выполнение закона о Fun ID. Сейчас открыто общественное обсуждение документа, оно продлится до 2 марта. На это обратила внимание «Роскомсвобода».
Ведомство также предлагает:
- обязать собственников площадок и организаторов соревнований контролировать наличие действующей персонифицированной карты (Fan ID) у зрителей, участников и других лиц, задействованных в мероприятии;
- обязать собственников проводить аутентификацию указанных выше людей, а также определять список тех, кто может посещать мероприятия по другим документам.
- закрепить обязанность зрителей проходить идентификацию и аутентификацию на основе информации, полученной из информационной системы идентификации болельщиков. Fan ID впервые использовали во время Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Они нужны были для прохода в фан-зоны и на стадионы.
Путин подписал закон о введении электронных паспортов болельщика Fan ID в декабре 2020 года. Документ нужно оформлять на «Госуслугах», без него не пустят на спортивные соревнования.
24 декабря 2021 года движение фанатов футбольного клуба «Зенит» первым из болельщиков российских клубов заявило об отказе оформлять Fan ID для посещения спортивных мероприятий. Они назвали нововведение «непрозрачным, репрессивным и избыточным». В январе фанаты «Спартака» также объявили о бойкоте матчей чемпионата России по футболу из-за введения Fan ID.
It's not fun
Это уже цифровой гулаг или ещё нет?
трибуны будут полупустые, но зато в полной безопасности.
Они хотят чтобы вообще на стадионы перестали ходить?
а куда ходить ещё?
выгонят
Кудиа-нибудь еще
чтоб поорать в толпе, имею ввиду
театр - не годится
в кино видела, что на поезда и самолёты тоже можно было когда-то билет купить без паспорта.
и ниче, привыкли все по паспортам покупать
так и со спортом будет, думаю.
п.с.в самолётах ещё и общупывают и просвечивают рентгеновскими лучами.
Ты молодец, хорошо надрессированная овечка.
Чтобы вычислить нарушителя, если кто-то решит, например, кинуть что-то с трибун в футболистов?
редко смотрел последние годы
потому что играют херово?
В том числе
Отвратительная организация на вход и выход, оверпоайс на все внутри, дофига милиции, что морально нагнетает, ну и привет неадекватный омон, врывающийся периодически в людей
Добавить сюда фанид ну и все
Крч на футбол сейчас и так не как в кино сходить, а планируют ещё херовее сдеоать
на стадионах сейчас и так стоят камеры с распознаванием лиц. это обязательное требование рфпл к клубам участникам. просто кто-то работать не умеет. или не хочет.
я просто накидываю версии
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