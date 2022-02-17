Также собственники должны будут контролировать наличие у участников и зрителей мероприятия персонифицированной карты.

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Минспорта подготовило проект постановления, согласно которому площадки должны оснастить системой видеонаблюдения для аутентификации болельщиков, он направлен на выполнение закона о Fun ID. Сейчас открыто общественное обсуждение документа, оно продлится до 2 марта. На это обратила внимание «Роскомсвобода».

Ведомство также предлагает:

обязать собственников площадок и организаторов соревнований контролировать наличие действующей персонифицированной карты (Fan ID) у зрителей, участников и других лиц, задействованных в мероприятии;

обязать собственников проводить аутентификацию указанных выше людей, а также определять список тех, кто может посещать мероприятия по другим документам.

закрепить обязанность зрителей проходить идентификацию и аутентификацию на основе информации, полученной из информационной системы идентификации болельщиков. Fan ID впервые использовали во время Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Они нужны были для прохода в фан-зоны и на стадионы.

Путин подписал закон о введении электронных паспортов болельщика Fan ID в декабре 2020 года. Документ нужно оформлять на «Госуслугах», без него не пустят на спортивные соревнования.