{"id":1095,"title":"\u0418\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0418\u0422-\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 ","url":"\/redirect?component=advertising&id=1095&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=5ff0f555ca1c4eedcb71902bea82d0cf3765d7bfb90bc817ff9fd239652fce95","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Минспорта предложило оснастить стадионы камерами видеонаблюдения для биометрической идентификации болельщиков Статьи редакции

Также собственники должны будут контролировать наличие у участников и зрителей мероприятия персонифицированной карты.

23 23 комментария
544 просмотров

Минспорта подготовило проект постановления, согласно которому площадки должны оснастить системой видеонаблюдения для аутентификации болельщиков, он направлен на выполнение закона о Fun ID. Сейчас открыто общественное обсуждение документа, оно продлится до 2 марта. На это обратила внимание «Роскомсвобода».

Ведомство также предлагает:

  • обязать собственников площадок и организаторов соревнований контролировать наличие действующей персонифицированной карты (Fan ID) у зрителей, участников и других лиц, задействованных в мероприятии;
  • обязать собственников проводить аутентификацию указанных выше людей, а также определять список тех, кто может посещать мероприятия по другим документам.
  • закрепить обязанность зрителей проходить идентификацию и аутентификацию на основе информации, полученной из информационной системы идентификации болельщиков. Fan ID впервые использовали во время Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Они нужны были для прохода в фан-зоны и на стадионы.

Путин подписал закон о введении электронных паспортов болельщика Fan ID в декабре 2020 года. Документ нужно оформлять на «Госуслугах», без него не пустят на спортивные соревнования.

24 декабря 2021 года движение фанатов футбольного клуба «Зенит» первым из болельщиков российских клубов заявило об отказе оформлять Fan ID для посещения спортивных мероприятий. Они назвали нововведение «непрозрачным, репрессивным и избыточным». В январе фанаты «Спартака» также объявили о бойкоте матчей чемпионата России по футболу из-за введения Fan ID.

#новости #футбол #спорт #законы #fanid

23 23 комментария
4
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Символический Денис

У них всё плохо с FunID и поэтому они решили ещё и камер поставить? Л - Логика.

Ответить
10
Развернуть ветку
Рудольф Нуриев

It's not fun

Ответить
2
Развернуть ветку
Коровка спасла Россию

Это уже цифровой гулаг или ещё нет?

Ответить
6
Развернуть ветку
zwergchelovek.

трибуны будут полупустые, но зато в полной безопасности.

Ответить
3
Развернуть ветку
Символический Денис
Ответить
8
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Они хотят чтобы вообще на стадионы перестали ходить?

Ответить
1
Развернуть ветку
Aireen Marie

а куда ходить ещё?

Ответить
0
Развернуть ветку
Непростой бокал

В храм

Ответить
2
Развернуть ветку
Aireen Marie

выгонят

Ответить
0
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Кудиа-нибудь еще

Ответить
0
Развернуть ветку
Aireen Marie

чтоб поорать в толпе, имею ввиду
театр - не годится

Ответить
0
Развернуть ветку
Aireen Marie

в кино видела, что на поезда и самолёты тоже можно было когда-то билет купить без паспорта.
и ниче, привыкли все по паспортам покупать

так и со спортом будет, думаю.

п.с.в самолётах ещё и общупывают и просвечивают рентгеновскими лучами.

Ответить
–12
Развернуть ветку
Anderkeks

Ты молодец, хорошо надрессированная овечка.

Ответить
2
Развернуть ветку
Денежный Орзэмэс

Угадайте для чего!

Ответить
0
Развернуть ветку
Сеня

Чтобы вычислить нарушителя, если кто-то решит, например, кинуть что-то с трибун в футболистов?

Ответить
0
Развернуть ветку
Образованный колос

Сколько было инцидентов в рпл за последние несколько лет?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сеня

редко смотрел последние годы

Ответить
0
Развернуть ветку
Образованный колос

Намекну что очень мало
«безопасности семьям и детям» уже давно ничего не мешает и на стадион не ходят совсем по другим причинам

Ответить
3
Развернуть ветку
Сеня

потому что играют херово?

Ответить
0
Развернуть ветку
Образованный колос

В том числе
Отвратительная организация на вход и выход, оверпоайс на все внутри, дофига милиции, что морально нагнетает, ну и привет неадекватный омон, врывающийся периодически в людей
Добавить сюда фанид ну и все
Крч на футбол сейчас и так не как в кино сходить, а планируют ещё херовее сдеоать

Ответить
3
Развернуть ветку
zwergchelovek.

на стадионах сейчас и так стоят камеры с распознаванием лиц. это обязательное требование рфпл к клубам участникам. просто кто-то работать не умеет. или не хочет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сеня

я просто накидываю версии

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Алексей

Был пару раз в Нижнем на футболе,со второго тайма сидел в кафе. Стадион отличный,но то что происходило на поле,вызывало рвотный рефлекс.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Новости
Яна Ломакина
В Общественной палате провели презентацию, зачем нужен реестр токсичного контента в рунете — вот тезисы оттуда Статьи редакции

Ютуб и тикток — «цифровая наркомания», детям угрожают алгоритмы, фанфики, фурри и пропаганда чайлдфри, спутники Илона Маска скоро будут «наливать дрянь на головы» и другие наблюдения автора идеи реестра.

Слайд о контенте в ютубе и тиктоке из презентации «Крибрума». Фото «Роем!»
215 215 комментариев
101
Законодательный алмаз
Я выбрал, какой баян запощу сегодня

🇵🇱🇮🇩🇵🇱🇮🇩🇵🇱🇮🇩

9 9 комментариев
47
Интернет
Артём Мазанов
«Я ненавижу спорт»: самый эмоциональный момент Олимпиады — Александра Трусова, завоевавшая серебро в фигурном катании Статьи редакции

После рекордной серии прыжков и победы в произвольной программе Трусова заняла второе место — ей не хватило баллов короткой программы, чтобы опередить Анну Щербакову.

107 107 комментариев
34
Интернет
Анна Павлова
На маркетплейсах заметили бьющие током ошейники для питомцев. После критики компании пообещали удалить товары Статьи редакции

Пользователи соцсетей посчитали, что «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries поддерживают жестокое обращение с животными.

Пример ошейника «Антимяу»
146 146 комментариев
72
Наука
Софья Сажнева
Американские физики создали самые точные часы в истории — они сбиваются всего на секунду за 300 миллиардов лет работы Статьи редакции

Атомные часы исключительной точности могут помочь в поиске тёмной материи и гравитационных волн.

Стронцевые атомные часы на оптической решётке, Эндрю Брукс, NPL/SPL/Corbis
52 52 комментария
53
Мнения
Коммунистический каякер
Мнение с дивана: у Украины нет мотивации наступать на Донбасс и нарушать текущий статус-кво. В отличии от России

Пока кремлевская пропаганда оголтело пытается нас убедить в неминуемом вероломном наступлении на Донбасс, который Россия всячески пытается избежать, элементарный логический анализ показывает, что все ровно с точностью наоборот.

251 251 комментарий
83
Автомобильный месяц

Первый день после недельного карантина по ковиду. Вышел на улицу, тут так классно! Рекомендую!

36 36 комментариев
51
Новости
They Say I Say
Отца соратника Навального Ивана Жданова приговорили с трем годам лишения свободы

Заседание суда длилось 25 минут.

162 162 комментария
122
Интернет
Анна Павлова
Пользователи реддита соревнуются в создании самого короткого рабочего Ethernet-кабеля — побеждает сантиметровый вариант Статьи редакции

Ради победы в абсурдном соревновании участники начали срезать пластик со штекеров, когда длина проводов закончилась.

15 15 комментариев
16
Больше статей
null