{"id":1095,"title":"\u0418\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0418\u0422-\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 ","url":"\/redirect?component=advertising&id=1095&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=5ff0f555ca1c4eedcb71902bea82d0cf3765d7bfb90bc817ff9fd239652fce95","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Сергей Исенеков

Российские производители стали уменьшать размер и вес товара для сохранения цен Статьи редакции

Вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий в упаковке уменьшился на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.

88 88 комментариев
2887 просмотров

Оптимизация упаковки связана с ростом издержек и цен. Такой способ позволяет не отпугнуть покупателя, сохраняя рентабельность производства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей розничных торговых сетей.

Собеседник издания в одном из ретейлеров рассказал, что Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а вес растворимого кофе уменьшился с 95 грамм до 85 в упаковке. Danone сократила объём питьевых йогуртов «Активиа» с 270 грамм до 260, «Макфа» стала поставлять макаронные изделия в упаковке по 400 грамм вместо 450. Heineken предложило пиво в банке объёмом 0,43 литра, рассказал источник газеты.

Он также добавил, что Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке с меньшим весом. Вес пачек печенья, сливочного масла и сметаны также уменьшился. По оценкам NielsenIQ, более 20% «новых позиций» в молочной категории на рынке — следствие снижения объёмов в упаковке.

В сети магазинов «Верный» рассказали изданию, что снижение объёма упаковок не приводит к падению спроса. В «Ленте» же заявили, что не фиксировали случаев сокращения в последнее время.

Сокращение объёмов — не новая практика для производителей продуктов и напитков. Вместо бутылок объёмом литр чаще распространен формат 0,9 литров, а вместо упаковки из десяти яиц встречается формат с девятью.

представитель сети гипермаркетов «Лента»

Производитель алкогольной продукции Heineken отметил, что изменение объёма напитков вынужденная мера, которая ориентирована на сохранение ценников. По его словам, ситуацию осложняет сохраняющийся дефицит алюминия на глобальном рынке, спрос на который увеличился в период пандемии.

В Unilever (Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко» и другие марки) рассказали изданию, что несколько лет оптимизируют размер упаковок продуктов питания, снижая количество материалов за счёт изменения конструкции и уменьшения толщины.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что даже снижение веса одного наименования продукта на 5–10 грамм при больших масштабах может позволить оптимизировать издержки.

Для потребителей этот процесс может быть не очень заметен и не вызывать отторжения, в отличие от повышения розничных цен, к чему у российских покупателей сохраняется высокая чувствительность. А производители товаров с известными брендами не могут экспериментировать с рецептурой ради экономии.

Алексей Поповичев

исполнительный директор «Русбренда»

#новости #цены

88 88 комментариев
22
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
88 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Подлинный паркур

Российские производители ПРОДОЛЖАЮТ уменьшать размер и вес товара

Ответить
56
Развернуть ветку
Frank Ferd

Зато качество на стабильном уровне - как было говно, так и осталось 👍 .

Ответить
26
Развернуть ветку
Senrigan

Лишь бы баз нато не было!

Ответить
4
Развернуть ветку
Vas Tupovets

Заголовок неправильный. Должен быть такой:
.
Российские производители стали отрицательно увеличивать размер и вес товара для уменьшения цен в положительной динамике, несмотря на попытки коллективного Запада нанести ущерб экономике России

Ответить
2
Развернуть ветку
Роман Горячкин

Положительный ущерб

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Fry

Это полный пиздёж. Объём уменьшается, но и цены растут. Наблюдаю это пару лет.

Ответить
36
Развернуть ветку
Симпатичный Женя

Просьба отнестись с пониманием.

Ответить
24
Развернуть ветку
Земной бинокль

Просьба отнестись с пониманием.

Ответить
–8
Развернуть ветку
Симпатичный Женя

Надо немного потерпеть

Ответить
6
Развернуть ветку
Земной бинокль

Надо немного потерпеть

Ответить
–7
Развернуть ветку
Алексей Иванов

Что нужно потерпеть? Потерпеть что нужно? Я не понял, долго ли еще нужно потерпеть?

Ответить
3
Развернуть ветку
Alex Fry

Долго. Ради стабильности. Вы же не хотите, как в Париже?

Ответить
0
Развернуть ветку
Земной бинокль

В Париже хорошо

Ответить
1
Развернуть ветку
Alex Fry

Это ты первый канал не смотрел. Посмотри и узнаешь, какой там ужас и нет стабильности.

Ответить
0
Развернуть ветку
Земной бинокль

Такой кал не смотрю

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Fry

Это пока... Скоро обрубят интернет и включат чебурнет. А то совсем охуели от недостатка духовных скреп.

Ответить
0
Развернуть ветку
Земной бинокль

Долго

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Кондратьев

Double penetration.

Ответить
0
Развернуть ветку
Роман Васильевич

Это скачок, или прорыв?

Ответить
15
Развернуть ветку
Alex Fry

Это стабильность

Ответить
5
Развернуть ветку
КоеКто

Прорывной скачок в райский бункер.

Ответить
1
Развернуть ветку
Some Dude

будни сверхдержавы же

Ответить
1
Развернуть ветку
Земной бинокль

*просадка

Ответить
0
Развернуть ветку
Прочный якорь

Это всё отголоски Великой Отечественной Войны и лихих девяностых

Ответить
16
Развернуть ветку
Роман Горячкин

Сэкономленные излишки отсылают машиной времени дедам в 1941й

Ответить
1
Развернуть ветку
Трансгендолет

Вот хоть кто-то понимает

Ответить
0
Развернуть ветку
Frank Ferd

Восьмёрок яиц когда уже?

Ответить
9
Развернуть ветку
Земной бинокль

Уже 7 кладут

Ответить
1
Развернуть ветку
Bender Rodriguez

есть и по 6)

Ответить
0
Развернуть ветку
Земной бинокль

У меня 2

Ответить
11
Развернуть ветку
Подлинный паркур

А знаешь, у кого было одно?

Ответить
2
Развернуть ветку
Земной бинокль

Г?

Ответить
0
Развернуть ветку
Подлинный паркур

И

Ответить
0
Развернуть ветку
Земной бинокль

Т?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Егоров

А

Ответить
0
Развернуть ветку
Земной бинокль

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Егоров

Нет. Гита и Зита. По два на двоих.

Ответить
1
Развернуть ветку
Земной бинокль

Звучит как тост

Ответить
0
Развернуть ветку
Былое и думер

Р

Ответить
0
Развернуть ветку
Симпатичный Женя

Да количество не проблема, в Болгарии продают по 6, 10, 12 и 30 штук, но цена везде будет одинаковая за 1 штуку у одного производителя и одного сорта яиц.

Проблема в том, что в РФ пытаются сохранить "такую же цену" держа людей за дураков, как будто никто не замечает уменьшение количества миллилитров в молоке или яиц в упаковке.

Ответить
2
Развернуть ветку
Дмитрий Григорьев

Не то, чтобы никто, но многие и правда не замечают.

Ответить
0
Развернуть ветку
Симпатичный Женя

Значит маркетологи не зря едят свою 0,9 хлеба )

Ответить
6
Развернуть ветку
Дмитрий Григорьев

Не знаю, способы обмана старше маркетологов, тоже мне заслуга.

Ответить
0
Развернуть ветку
Подлинный паркур

Кто-то заметит, кто-то — нет. Людям важнее отдать за Хайнекен прежние 50 рублей или сколько он там, а выпить 0,43 вместо 0,45 не так страшно.

Ответить
2
Развернуть ветку
Симпатичный Женя

Наша пинта 0,05683 литра!

Ответить
0
Развернуть ветку
Земной бинокль

Или хлеб 0,75

Ответить
1
Развернуть ветку
Симпатичный Женя

Ну осьмушка и т.п. хлеба - это вообще скрепа ).

Ответить
2
Развернуть ветку
Миша Рашкин

Ну как вы там, потомки? Боритесь с инфляцией?

Ответить
7
Развернуть ветку
Frank Ferd

Следующий шаг - сделать упаковку размером с обычную для 10 яиц, но класть 6.

Ответить
4
Развернуть ветку
ИгорьOK
Ответить
0
Развернуть ветку
лала лало

Предлагаю продавать нихуя в пустых упаковках и повысить на это цены, россияне купят

Ответить
7
Развернуть ветку
Alex Fry

Вспомнил случай недавний. Пропагандоны с Первого канала собрали бабло на подарки детям в онкоцентр, а вместо подарков привезли пустые коробки.

Ответить
1
Развернуть ветку
Vyacheslav Khristolyubov

Налицо отрицательный рост благосостояния населения

Ответить
6
Развернуть ветку
Владислав Тихонов

Наоборот, люди стали такими богатыми, что платят столько же за меньший объем товаров
Рост благосостояния налицо

Ответить
2
Развернуть ветку
vitek112

Камшот населению

Ответить
0
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

Это новость десятилетней давности?

Ответить
5
Развернуть ветку
Легендарный Валера

уменьшили всё кроме ценника

Ответить
5
Развернуть ветку
Земной бинокль

уменьшили всё кроме ценника

Ответить
–3
Развернуть ветку
Andre Err

А какая граница этой практики? И увидим ли мы, например, шоколад 20гр за 100р?

Ответить
3
Развернуть ветку
Павел Каташев

А потом будет шоколадная деноминация, нули срежут... у веса

Ответить
3
Развернуть ветку
Gedevan

Думаю параллельно со снижением до 50г запустят новую мегабольшую шоколадку весом 100г

Ответить
1
Развернуть ветку
робот-бёрдвотчер

Расширят рамки названия "шоколад", чтобы вывезти на пальмовом масле, к примеру.

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Каташев

Это все сговор АМЕРИКАНЦЕВ по переводу нас на свои ебанутые единицы, потом появятся жидкие унции и всякие эти вот ваши, и рулонные материалы будут ярдами и футами продавать

Ответить
3
Развернуть ветку
Stan Majors

Спустя год заметил колы 0,9. До сих пор не могу это принять;(

Ответить
2
Развернуть ветку
Никита Ю.

При этом Pepsi предлагает честный литр!

Ответить
0
Развернуть ветку
Павел Каташев

Было в этом что то романтичное от @Сиська Багбира

Ответить
2
Развернуть ветку
Павел Каташев

Пепси раньше 2,25 была а не 2

Ответить
0
Развернуть ветку
Миша Рашкин

Взяли с запасом, чтобы в будущем уменьшится до ровных 2л за те же деньги. Хитрая многоходовочка

Ответить
0
Развернуть ветку
FOX

виноват будет ритейл

Ответить
2
Развернуть ветку
Сегодняшний динозавр

Путинский килограмм.

Ответить
2
Развернуть ветку
Зянон

Любители пива остро реагируют на снижение объема. Они, то есть мы, обращаем внимание и на градус, и на объем. Так что вместо хайнекена выберем другое.

В Беларуси лидское пиво темное было по 0,4, но и цена высокая. И вот недавно смотрю, появилось 0,5 такого же сорта, но ещё дороже.

Ответить
2
Развернуть ветку
Романтический якорь
Ответить
1
Развернуть ветку
FOX

народ России поддержал

Ответить
1
Развернуть ветку
Подозрительный Кот

по просьбам трудящихся

Ответить
1
Развернуть ветку
Иностранный Гоша

Быдланам паёк урезали

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Григорьев

Производители таким образом сдерживают цены
Я бы взял в кавычки, цена растёт, а то, что мы видим, примитивное мошенничество с целью завуалировать этот факт

Ответить
1
Развернуть ветку
vitek112

Как они смели! в такой великой сверх державе с ростущей экономикой и не зависящей от санкций!

Ответить
1
Развернуть ветку
Ivan

Лол, а в чем цены сохраняются?))) цена получается увеличивается, товара же меньше стало за эту цену)
Эх помню времена когда пачка пельменей была стандартно 1кг

Ответить
1
Развернуть ветку
робот-бёрдвотчер

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шринкфляция

Шринкфляция
Шринкфляция (англ. shrinkflation) — снижение производителем количества, объёма или веса товара в…
ru.wikipedia.org
Ответить
1
Развернуть ветку
Salesman

Читаю это и понимаю как приходят к весовой фасовке.

Я, кстати, в табаке работаю - с сигами давно эту тему прокручивают: придумали слимс, а сейчас супер слимс, и еще кинг сайз супер слимс. Чем больше слов, тем меньше там табака. А продажи прям прут этих наименований. Классический «кинг сайз» просто вымирает на глазах, хотя казалось бы за эти же деньги табака больше в пересчете на 1 сигу.

Ответить
1
Развернуть ветку
Ramierl

Никогда такого не было и вот опять.

Ответить
0
Развернуть ветку
Bibba La Bibba

Победа за победой 💪

Ответить
0
Развернуть ветку
Roland Dallakian

Шринкфляция явление повсеместное, а ситуация печальная.

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

Так цены тоже вырастут ЛОЛ 🤠🤠🤠

Ответить
0
Развернуть ветку
испанский смех

Хочу сеть магазинов Неверный

Ответить
0
Развернуть ветку
Возрастной Кирилл

крылья кфц теперь 8 вместо 9, по той же цене, точнее не теперь, а уже полгода где-то

Ответить
0
Развернуть ветку
Яблочный спас казахский

Россиянин в 2024 покупает борщевую корзину

Ответить
0
Развернуть ветку
Симпатичный Женя

Зато борщевик бесплатен и в огромных количествах

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 88 комментариев
Twitter
Видный велосипед
Журнал Холод @holodmedia
В Новосибирском зоопарке проснулся барсук.

Мы все сегодня — новосибирский барсук.
2 2 комментария
27
Офтоп
Сергей Исенеков
«У нас больше воды, чем в твоём курсаче»: в Казани «Водоканал» украсил шуточными плакатами места ремонта Статьи редакции

Они появились на заборах в нескольких местах города.

Фото Enter
37 37 комментариев
50
Twitter
Секретный ингредиент
анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin
11 11 комментариев
157
Светлана Деревянко
Немного о непредвиденном расходе времени или история одного маленького бота

К прочтению не обязательно, просто пусть будет здесь.

3 3 комментария
6
Кривоноженков Максим
catdreams @catdreams5
カミカミ...❣ 🤣😆😂
0 Обсудить
2
Владислав Васильев
2 2 комментария
5
Twitter
Кузькин отец
Alver ❌ @Alla91748059
Суд не стал конфисковать (https://www.znak.com/2022-02-17/sud_ne_stal_konfiskovat_62_zemelnyh_uchastka_u_oficera_fsb_obvinyavshegosya_v_moshennichestve) 62 земельных участка у отставного офицера ФСБ, обвинявшегося в мошенничестве. Более того, бывшему майору службы экономической безопасности вернули особняк, а до этого он добился возвращения коллекции из 17 золотых часов и около
5 5 комментариев
28
Twitter
Lyovkina Darya @Levkina_Darya
Сегодня #НавальныйЧетверг , поэтому:
-Свободу Алексею Навальному!
-Свободу Лилии Чанышевой!
-Свободу Юрию Жданову!
8 8 комментариев
33
Больше статей
null