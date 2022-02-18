Российские производители стали уменьшать размер и вес товара для сохранения цен Статьи редакции
Вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий в упаковке уменьшился на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.
Оптимизация упаковки связана с ростом издержек и цен. Такой способ позволяет не отпугнуть покупателя, сохраняя рентабельность производства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей розничных торговых сетей.
Собеседник издания в одном из ретейлеров рассказал, что Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а вес растворимого кофе уменьшился с 95 грамм до 85 в упаковке. Danone сократила объём питьевых йогуртов «Активиа» с 270 грамм до 260, «Макфа» стала поставлять макаронные изделия в упаковке по 400 грамм вместо 450. Heineken предложило пиво в банке объёмом 0,43 литра, рассказал источник газеты.
Он также добавил, что Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке с меньшим весом. Вес пачек печенья, сливочного масла и сметаны также уменьшился. По оценкам NielsenIQ, более 20% «новых позиций» в молочной категории на рынке — следствие снижения объёмов в упаковке.
В сети магазинов «Верный» рассказали изданию, что снижение объёма упаковок не приводит к падению спроса. В «Ленте» же заявили, что не фиксировали случаев сокращения в последнее время.
Производитель алкогольной продукции Heineken отметил, что изменение объёма напитков вынужденная мера, которая ориентирована на сохранение ценников. По его словам, ситуацию осложняет сохраняющийся дефицит алюминия на глобальном рынке, спрос на который увеличился в период пандемии.
В Unilever (Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко» и другие марки) рассказали изданию, что несколько лет оптимизируют размер упаковок продуктов питания, снижая количество материалов за счёт изменения конструкции и уменьшения толщины.
Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что даже снижение веса одного наименования продукта на 5–10 грамм при больших масштабах может позволить оптимизировать издержки.
Зато качество на стабильном уровне - как было говно, так и осталось 👍 .
Лишь бы баз нато не было!
Заголовок неправильный. Должен быть такой:
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Российские производители стали отрицательно увеличивать размер и вес товара для уменьшения цен в положительной динамике, несмотря на попытки коллективного Запада нанести ущерб экономике России
Положительный ущерб
Это полный пиздёж. Объём уменьшается, но и цены растут. Наблюдаю это пару лет.
Что нужно потерпеть? Потерпеть что нужно? Я не понял, долго ли еще нужно потерпеть?
Долго. Ради стабильности. Вы же не хотите, как в Париже?
Это ты первый канал не смотрел. Посмотри и узнаешь, какой там ужас и нет стабильности.
Это пока... Скоро обрубят интернет и включат чебурнет. А то совсем охуели от недостатка духовных скреп.
Double penetration.
Это скачок, или прорыв?
Это стабильность
Прорывной скачок в райский бункер.
будни сверхдержавы же
Сэкономленные излишки отсылают машиной времени дедам в 1941й
Вот хоть кто-то понимает
Восьмёрок яиц когда уже?
есть и по 6)
А
Нет. Гита и Зита. По два на двоих.
Р
Да количество не проблема, в Болгарии продают по 6, 10, 12 и 30 штук, но цена везде будет одинаковая за 1 штуку у одного производителя и одного сорта яиц.
Проблема в том, что в РФ пытаются сохранить "такую же цену" держа людей за дураков, как будто никто не замечает уменьшение количества миллилитров в молоке или яиц в упаковке.
Не то, чтобы никто, но многие и правда не замечают.
Не знаю, способы обмана старше маркетологов, тоже мне заслуга.
Ну как вы там, потомки? Боритесь с инфляцией?
Следующий шаг - сделать упаковку размером с обычную для 10 яиц, но класть 6.
Предлагаю продавать нихуя в пустых упаковках и повысить на это цены, россияне купят
Вспомнил случай недавний. Пропагандоны с Первого канала собрали бабло на подарки детям в онкоцентр, а вместо подарков привезли пустые коробки.
Налицо отрицательный рост благосостояния населения
Наоборот, люди стали такими богатыми, что платят столько же за меньший объем товаров
Рост благосостояния налицо
Камшот населению
Это новость десятилетней давности?
А какая граница этой практики? И увидим ли мы, например, шоколад 20гр за 100р?
А потом будет шоколадная деноминация, нули срежут... у веса
Думаю параллельно со снижением до 50г запустят новую мегабольшую шоколадку весом 100г
Расширят рамки названия "шоколад", чтобы вывезти на пальмовом масле, к примеру.
Это все сговор АМЕРИКАНЦЕВ по переводу нас на свои ебанутые единицы, потом появятся жидкие унции и всякие эти вот ваши, и рулонные материалы будут ярдами и футами продавать
Спустя год заметил колы 0,9. До сих пор не могу это принять;(
При этом Pepsi предлагает честный литр!
Было в этом что то романтичное от @Сиська Багбира
Пепси раньше 2,25 была а не 2
Взяли с запасом, чтобы в будущем уменьшится до ровных 2л за те же деньги. Хитрая многоходовочка
виноват будет ритейл
Любители пива остро реагируют на снижение объема. Они, то есть мы, обращаем внимание и на градус, и на объем. Так что вместо хайнекена выберем другое.
В Беларуси лидское пиво темное было по 0,4, но и цена высокая. И вот недавно смотрю, появилось 0,5 такого же сорта, но ещё дороже.
народ России поддержал
по просьбам трудящихся
Производители таким образом сдерживают цены
Я бы взял в кавычки, цена растёт, а то, что мы видим, примитивное мошенничество с целью завуалировать этот факт
Как они смели! в такой великой сверх державе с ростущей экономикой и не зависящей от санкций!
Лол, а в чем цены сохраняются?))) цена получается увеличивается, товара же меньше стало за эту цену)
Эх помню времена когда пачка пельменей была стандартно 1кг
Читаю это и понимаю как приходят к весовой фасовке.
Я, кстати, в табаке работаю - с сигами давно эту тему прокручивают: придумали слимс, а сейчас супер слимс, и еще кинг сайз супер слимс. Чем больше слов, тем меньше там табака. А продажи прям прут этих наименований. Классический «кинг сайз» просто вымирает на глазах, хотя казалось бы за эти же деньги табака больше в пересчете на 1 сигу.
Никогда такого не было и вот опять.
Победа за победой 💪
Шринкфляция явление повсеместное, а ситуация печальная.
Так цены тоже вырастут ЛОЛ 🤠🤠🤠
Хочу сеть магазинов Неверный
Россиянин в 2024 покупает борщевую корзину
Они появились на заборах в нескольких местах города.