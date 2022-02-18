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Новости
Сергей Исенеков

Российские производители стали уменьшать размер и вес товара для сохранения ценников Статьи редакции

Вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий в упаковке уменьшился на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.

189 189 комментариев
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Оптимизация упаковки связана с ростом издержек и цен. Такой способ позволяет не отпугнуть покупателя, сохраняя рентабельность производства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей розничных торговых сетей.

Собеседник издания в одном из ретейлеров рассказал, что Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а вес растворимого кофе уменьшился с 95 грамм до 85 в упаковке. Danone сократила объём питьевых йогуртов «Активиа» с 270 грамм до 260, «Макфа» стала поставлять макаронные изделия в упаковке по 400 грамм вместо 450. Heineken предложило пиво в банке объёмом 0,43 литра, рассказал источник газеты.

Он также добавил, что Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке с меньшим весом. Вес пачек печенья, сливочного масла и сметаны также уменьшился. По оценкам NielsenIQ, более 20% «новых позиций» в молочной категории на рынке — следствие снижения объёмов в упаковке.

В сети магазинов «Верный» рассказали изданию, что снижение объёма упаковок не приводит к падению спроса. В «Ленте» же заявили, что не фиксировали случаев сокращения в последнее время.

Сокращение объёмов — не новая практика для производителей продуктов и напитков. Вместо бутылок объёмом литр чаще распространен формат 0,9 литров, а вместо упаковки из десяти яиц встречается формат с девятью.

представитель сети гипермаркетов «Лента»

Производитель алкогольной продукции Heineken отметил, что изменение объёма напитков вынужденная мера, которая ориентирована на сохранение ценников. По его словам, ситуацию осложняет сохраняющийся дефицит алюминия на глобальном рынке, спрос на который увеличился в период пандемии.

В Unilever (Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко» и другие марки) рассказали изданию, что несколько лет оптимизируют размер упаковок продуктов питания, снижая количество материалов за счёт изменения конструкции и уменьшения толщины.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что даже снижение веса одного наименования продукта на 5–10 грамм при больших масштабах может позволить оптимизировать издержки.

Для потребителей этот процесс может быть не очень заметен и не вызывать отторжения, в отличие от повышения розничных цен, к чему у российских покупателей сохраняется высокая чувствительность. А производители товаров с известными брендами не могут экспериментировать с рецептурой ради экономии.

Алексей Поповичев

исполнительный директор «Русбренда»

#новости #цены

189 189 комментариев
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189 комментариев
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Подлинный паркур

Российские производители ПРОДОЛЖАЮТ уменьшать размер и вес товара

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214
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Frank Ferd

Зато качество на стабильном уровне - как было говно, так и осталось 👍 .

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102
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Железнодорожный ГОСТ

Русофоб! Русофоб!

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1
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Vas Tupovets

Заголовок неправильный. Должен быть такой:
.
Российские производители стали отрицательно увеличивать размер и вес товара для уменьшения цен в положительной динамике, несмотря на попытки коллективного Запада нанести ущерб экономике России

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52
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Николай Дюкарев

Лучше,думаю так:
"Российские производители увеличили средний обьем упаковки в 0,9 раз "

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16
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Роман Горячкин

Положительный ущерб

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5
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Senrigan

Лишь бы баз нато не было!

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15
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Железнодорожный ГОСТ

ещё одну надпись?

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0
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Shenmue

Это буржуи волну цепную запустили

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2
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Alex Fry

Это полный пиздёж. Объём уменьшается, но и цены растут. Наблюдаю это пару лет.

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132
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Симпатичный Женя

Просьба отнестись с пониманием.

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85
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Земной бинокль

Просьба отнестись с пониманием.

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–14
9 комментариев
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Vladislav Pauls
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0
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123

Мороженое Магнат уменьшилась до размера сырка и стало стоит сотку :(

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7
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Vlad Kucherenko

Для настоящих магнатов

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1
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Компьютерный цветок

Сырков захотелось...

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Иван Кондратьев

Double penetration.

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2
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Ilya Grigöryev

Да, автор новичок не только в этой теме но и в рф, видимо. Цены растут давно и неуклонно и вместе с этим упаковка систематически активно уменьшается с 14-го года. Есть вроде где то статья с разбором

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2
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Драгоценный череп

Ну так СПАСИБОПУТИНУЗАЭТО.

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0
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Прочный якорь

Это всё отголоски Великой Отечественной Войны и лихих девяностых

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75
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Роман Горячкин

Сэкономленные излишки отсылают машиной времени дедам в 1941й

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42
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Прочный якорь

Всё для Фронта, всё для Победы!

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3
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Центральный паук например
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0
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Nuckelavee

Дотянулись печенеги ебаные!

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5
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Трансгендолет

Вот хоть кто-то понимает

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3
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Dmitry Pasyutin

Вы думаете у наших западных коллег дела обстоят иным образом?

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–1
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Невероятный Гоша

С ценами нет, с зарплатами да

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–1
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Роман Васильевич

Это скачок, или прорыв?

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37
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Alex Fry

Это стабильность

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24
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Some Dude

будни сверхдержавы же

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4
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КоеКто

Прорывной скачок в райский бункер.

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2
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Земной бинокль

*просадка

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0
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Anatoliy Lyashenko

Для большинства комментаторов - порыв

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0
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Vyacheslav Khristolyubov

Налицо отрицательный рост благосостояния населения

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31
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Владислав Тихонов

Наоборот, люди стали такими богатыми, что платят столько же за меньший объем товаров
Рост благосостояния налицо

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31
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Роман Горячкин

Только не на лицо!!!

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11
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Andvart

Можем себе позволить. Заешь сладкой химозой из мороженого "обамка" и успокойся

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0
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vitek112

Камшот населению

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5
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лала лало

Предлагаю продавать нихуя в пустых упаковках и повысить на это цены, россияне купят

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32
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Alex Fry

Вспомнил случай недавний. Пропагандоны с Первого канала собрали бабло на подарки детям в онкоцентр, а вместо подарков привезли пустые коробки.

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20
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Недовольный Денис

Не совсем так было, хоть и ситуация пиздец
Это из Модного приговора. Они сначала подарили пустые коробки, а потом волонтеры начали собирать деньги на подарки

«Модный приговор» вручил онкобольным детям…
Накануне нового года передача Первого канала «Модный приговор» подарила пустые коробки детям из…
tjournal.ru
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1
1 комментарий
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Сегодняшний динозавр

Путинский килограмм.

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32
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Kirill Semin

Килограммосодержащий

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11
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Oliver f

обнулить килограмм - новый 760 грам

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3
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Миша Рашкин

Ну как вы там, потомки? Боритесь с инфляцией?

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26
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Frank Ferd

Следующий шаг - сделать упаковку размером с обычную для 10 яиц, но класть 6.

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18
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ИгорьOK
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10
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Роман Горячкин

Просто заполнить оставшееся место аксессуарами: наклейками, защитными пленками и пасхальными красками

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1
2 комментария
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Pipez 999

Лучше сразу одно класть

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1
3 комментария
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Dmitry Pasyutin

Девяток яиц

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4
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Конкретный Денис

А кстати с точки зрения дизайна неплохо придумали. Я думал будет 8 и одно сбоку, а тут ровненько так, чётенько.

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2
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Компьютерный цветок

Предпочитаю упаковки по 15 штук

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1
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Павел Каташев

Это все сговор АМЕРИКАНЦЕВ по переводу нас на свои ебанутые единицы, потом появятся жидкие унции и всякие эти вот ваши, и рулонные материалы будут ярдами и футами продавать

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24
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Ilya Plushkin

А можно тогда топливо галонами, но что бы цена была как за литр?

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0
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Frank Ferd

Восьмёрок яиц когда уже?

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19
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Земной бинокль

Уже 7 кладут

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2
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Bender Rodriguez

есть и по 6)

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2
20 комментариев
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Навальнята спасают Фермана

Это новость десятилетней давности?

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14
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Oliver f

10 лет простоя

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0
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Damir ReDevil

20 лет отстоя

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1
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робот-бёрдвотчер

https://ru.wikipedia.org/wiki/Шринкфляция

Шринкфляция
Шринкфляция (англ. shrinkflation) — снижение производителем количества, объёма или веса товара в…
ru.wikipedia.org
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14
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Salesman

Читаю это и понимаю как приходят к весовой фасовке.

Я, кстати, в табаке работаю - с сигами давно эту тему прокручивают: придумали слимс, а сейчас супер слимс, и еще кинг сайз супер слимс. Чем больше слов, тем меньше там табака. А продажи прям прут этих наименований. Классический «кинг сайз» просто вымирает на глазах, хотя казалось бы за эти же деньги табака больше в пересчете на 1 сигу.

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13
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red blue

Бросай

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–2
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Salesman

Так я в жизни ни одной не выкурил. На спорте.

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0
2 комментария
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FOX

народ России поддержал

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11
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Подозрительный Кот

по просьбам трудящихся

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5
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Andre Err

А какая граница этой практики? И увидим ли мы, например, шоколад 20гр за 100р?

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7
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Gedevan

Думаю параллельно со снижением до 50г запустят новую мегабольшую шоколадку весом 100г

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13
1 комментарий
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Павел Каташев

А потом будет шоколадная деноминация, нули срежут... у веса

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4
3 комментария
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робот-бёрдвотчер

Расширят рамки названия "шоколад", чтобы вывезти на пальмовом масле, к примеру.

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1
1 комментарий
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Pulp Fiction

Наверно остановятся на 80-70 граммах в шоколадке, а потом уже начнут удешевлять сам продукт путём запахивания в него дешевого говна и добавок.

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1
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Глеб Ворончихин

будут снижать и качество, дешевое сырье, заменители чего нибудь натурального, чтоб совсем до безобразия вес не снижать

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0
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Легендарный Валера

уменьшили всё кроме ценника

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Земной бинокль

уменьшили всё кроме ценника

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–7
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Яблочный спас казахский

Россиянин в 2024 покупает борщевую корзину

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8
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Симпатичный Женя

Зато борщевик бесплатен и в огромных количествах

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6
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Vladislav Kobyakov

В сети магазинов «Верный» рассказали изданию, что снижение объёма упаковок не приводит к падению спроса.
Так кушать-то надо что-то. Я стараюсь из принципа не брать путинские размеры товаров, но если пиво импортное какое-нибудь еще можно найти в пятерочке-перекрестке 0.5 или пинту, то пельмени, молоко, сок и многое другое в человеческих объемах просто не продают уже давно.

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8
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French potato

молоко еще можно найти. но либо это дорогой пармалат, либо новинка на рынке

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0
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Ivan

Лол, а в чем цены сохраняются?))) цена получается увеличивается, товара же меньше стало за эту цену)
Эх помню времена когда пачка пельменей была стандартно 1кг

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7
1 комментарий
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Странный цветок

самый пиздец это пиво по 0.44
Выпил 5 банок и имеешь недогон на 300мл

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5
2 комментария
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испанский смех

Хочу сеть магазинов Неверный

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5
2 комментария
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Возрастной Кирилл

крылья кфц теперь 8 вместо 9, по той же цене, точнее не теперь, а уже полгода где-то

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5
2 комментария
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FOX

виноват будет ритейл

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5
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Дмитрий Григорьев

Производители таким образом сдерживают цены
Я бы взял в кавычки, цена растёт, а то, что мы видим, примитивное мошенничество с целью завуалировать этот факт

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5
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vitek112

Как они смели! в такой великой сверх державе с ростущей экономикой и не зависящей от санкций!

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4
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Зянон

Любители пива остро реагируют на снижение объема. Они, то есть мы, обращаем внимание и на градус, и на объем. Так что вместо хайнекена выберем другое.

В Беларуси лидское пиво темное было по 0,4, но и цена высокая. И вот недавно смотрю, появилось 0,5 такого же сорта, но ещё дороже.

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4
1 комментарий
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Иван Семериков

Не, ну ребят, вы чего переживаете о мирском, о еде? Ну будем кушать скромнее, ну и что - когда на нас НАТО нападет, это зачтется, и пока эти твари будут в аду гореть, мы будем в раю стограммовые шоколадки кушать

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4
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Тимур Валиулин

Сохранение цен? Три раза ха, ни хуя они не сохраняют, как росли цены, так и растут, так ещё и объём уменьшается. Пидарасы, одним словом.

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4
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Stan Majors

Спустя год заметил колы 0,9. До сих пор не могу это принять;(

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2
5 комментариев
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Романтический якорь
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3
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Bibba La Bibba

Победа за победой 💪

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3
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Даниил Слесарчук

Блять тж вот это ты проснулся! С добрым утром!

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3
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Alexander Star

Блять, вот тебе и хроники сверхдержавы, претендующей на "полюс мира"! Все уменьшается, кроме путинских сроков и богатства его друзей...

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3
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Роман Олегович

Заебись, скоро большую часть цены в продукте будет составлять его упаковка. Очень скрепно, очень экологично

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3
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Нынешний магнит

Жду не дождусь когда стандартный объем пива станет 0.33. Очень практично и удобно

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–1
2 комментария
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Иностранный Гоша

Быдланам паёк урезали

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1
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испанский смех

Так цены тоже вырастут ЛОЛ 🤠🤠🤠

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1
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Alex Blake

Потребители начали какать на 60 грамм меньше.

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1
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Симпатичный Женя

В продаже появились уменьшенные холодильники, чтобы глубинный народ не почуял неладное ).

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1
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Егор Ниглов

Ну вот, а говорили что Россия в мировой экономике занимается несущественное место. А тут прям гордость, аш трисёт. Как говорится, подмяли рынок под себя.

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1
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Ещё 32 комментария
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Читать все 189 комментариев
Жесткий огонь

Доброе утро, жертвы капитализма. Будние дни заканчиваются, завтра выспимся и неспешно подрочим в умывальник. Хорошей пятницы друзяки.

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14 14 комментариев
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