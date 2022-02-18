Российские производители стали уменьшать размер и вес товара для сохранения ценников Статьи редакции
Вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий в упаковке уменьшился на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.
Оптимизация упаковки связана с ростом издержек и цен. Такой способ позволяет не отпугнуть покупателя, сохраняя рентабельность производства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей розничных торговых сетей.
Собеседник издания в одном из ретейлеров рассказал, что Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а вес растворимого кофе уменьшился с 95 грамм до 85 в упаковке. Danone сократила объём питьевых йогуртов «Активиа» с 270 грамм до 260, «Макфа» стала поставлять макаронные изделия в упаковке по 400 грамм вместо 450. Heineken предложило пиво в банке объёмом 0,43 литра, рассказал источник газеты.
Он также добавил, что Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке с меньшим весом. Вес пачек печенья, сливочного масла и сметаны также уменьшился. По оценкам NielsenIQ, более 20% «новых позиций» в молочной категории на рынке — следствие снижения объёмов в упаковке.
В сети магазинов «Верный» рассказали изданию, что снижение объёма упаковок не приводит к падению спроса. В «Ленте» же заявили, что не фиксировали случаев сокращения в последнее время.
Производитель алкогольной продукции Heineken отметил, что изменение объёма напитков вынужденная мера, которая ориентирована на сохранение ценников. По его словам, ситуацию осложняет сохраняющийся дефицит алюминия на глобальном рынке, спрос на который увеличился в период пандемии.
В Unilever (Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко» и другие марки) рассказали изданию, что несколько лет оптимизируют размер упаковок продуктов питания, снижая количество материалов за счёт изменения конструкции и уменьшения толщины.
Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что даже снижение веса одного наименования продукта на 5–10 грамм при больших масштабах может позволить оптимизировать издержки.
Зато качество на стабильном уровне - как было говно, так и осталось 👍 .
Заголовок неправильный. Должен быть такой:
.
Российские производители стали отрицательно увеличивать размер и вес товара для уменьшения цен в положительной динамике, несмотря на попытки коллективного Запада нанести ущерб экономике России
Лучше,думаю так:
"Российские производители увеличили средний обьем упаковки в 0,9 раз "
Положительный ущерб
Лишь бы баз нато не было!
Это буржуи волну цепную запустили
Это полный пиздёж. Объём уменьшается, но и цены растут. Наблюдаю это пару лет.
Мороженое Магнат уменьшилась до размера сырка и стало стоит сотку :(
Для настоящих магнатов
Double penetration.
Да, автор новичок не только в этой теме но и в рф, видимо. Цены растут давно и неуклонно и вместе с этим упаковка систематически активно уменьшается с 14-го года. Есть вроде где то статья с разбором
Сэкономленные излишки отсылают машиной времени дедам в 1941й
Дотянулись печенеги ебаные!
Вот хоть кто-то понимает
Вы думаете у наших западных коллег дела обстоят иным образом?
Это скачок, или прорыв?
Это стабильность
будни сверхдержавы же
Прорывной скачок в райский бункер.
Для большинства комментаторов - порыв
Налицо отрицательный рост благосостояния населения
Наоборот, люди стали такими богатыми, что платят столько же за меньший объем товаров
Рост благосостояния налицо
Только не на лицо!!!
Можем себе позволить. Заешь сладкой химозой из мороженого "обамка" и успокойся
Камшот населению
Предлагаю продавать нихуя в пустых упаковках и повысить на это цены, россияне купят
Вспомнил случай недавний. Пропагандоны с Первого канала собрали бабло на подарки детям в онкоцентр, а вместо подарков привезли пустые коробки.
Не совсем так было, хоть и ситуация пиздец
Это из Модного приговора. Они сначала подарили пустые коробки, а потом волонтеры начали собирать деньги на подарки
Килограммосодержащий
обнулить килограмм - новый 760 грам
Ну как вы там, потомки? Боритесь с инфляцией?
Следующий шаг - сделать упаковку размером с обычную для 10 яиц, но класть 6.
Просто заполнить оставшееся место аксессуарами: наклейками, защитными пленками и пасхальными красками
Лучше сразу одно класть
Девяток яиц
Это все сговор АМЕРИКАНЦЕВ по переводу нас на свои ебанутые единицы, потом появятся жидкие унции и всякие эти вот ваши, и рулонные материалы будут ярдами и футами продавать
А можно тогда топливо галонами, но что бы цена была как за литр?
Восьмёрок яиц когда уже?
есть и по 6)
Это новость десятилетней давности?
10 лет простоя
20 лет отстоя
Читаю это и понимаю как приходят к весовой фасовке.
Я, кстати, в табаке работаю - с сигами давно эту тему прокручивают: придумали слимс, а сейчас супер слимс, и еще кинг сайз супер слимс. Чем больше слов, тем меньше там табака. А продажи прям прут этих наименований. Классический «кинг сайз» просто вымирает на глазах, хотя казалось бы за эти же деньги табака больше в пересчете на 1 сигу.
Бросай
Так я в жизни ни одной не выкурил. На спорте.
народ России поддержал
по просьбам трудящихся
А какая граница этой практики? И увидим ли мы, например, шоколад 20гр за 100р?
Думаю параллельно со снижением до 50г запустят новую мегабольшую шоколадку весом 100г
А потом будет шоколадная деноминация, нули срежут... у веса
Расширят рамки названия "шоколад", чтобы вывезти на пальмовом масле, к примеру.
Наверно остановятся на 80-70 граммах в шоколадке, а потом уже начнут удешевлять сам продукт путём запахивания в него дешевого говна и добавок.
будут снижать и качество, дешевое сырье, заменители чего нибудь натурального, чтоб совсем до безобразия вес не снижать
Россиянин в 2024 покупает борщевую корзину
В сети магазинов «Верный» рассказали изданию, что снижение объёма упаковок не приводит к падению спроса.
Так кушать-то надо что-то. Я стараюсь из принципа не брать путинские размеры товаров, но если пиво импортное какое-нибудь еще можно найти в пятерочке-перекрестке 0.5 или пинту, то пельмени, молоко, сок и многое другое в человеческих объемах просто не продают уже давно.
молоко еще можно найти. но либо это дорогой пармалат, либо новинка на рынке
Лол, а в чем цены сохраняются?))) цена получается увеличивается, товара же меньше стало за эту цену)
Эх помню времена когда пачка пельменей была стандартно 1кг
Хочу сеть магазинов Неверный
виноват будет ритейл
Производители таким образом сдерживают цены
Я бы взял в кавычки, цена растёт, а то, что мы видим, примитивное мошенничество с целью завуалировать этот факт
Как они смели! в такой великой сверх державе с ростущей экономикой и не зависящей от санкций!
Любители пива остро реагируют на снижение объема. Они, то есть мы, обращаем внимание и на градус, и на объем. Так что вместо хайнекена выберем другое.
В Беларуси лидское пиво темное было по 0,4, но и цена высокая. И вот недавно смотрю, появилось 0,5 такого же сорта, но ещё дороже.
Не, ну ребят, вы чего переживаете о мирском, о еде? Ну будем кушать скромнее, ну и что - когда на нас НАТО нападет, это зачтется, и пока эти твари будут в аду гореть, мы будем в раю стограммовые шоколадки кушать
Сохранение цен? Три раза ха, ни хуя они не сохраняют, как росли цены, так и растут, так ещё и объём уменьшается. Пидарасы, одним словом.
Спустя год заметил колы 0,9. До сих пор не могу это принять;(
Победа за победой 💪
Блять тж вот это ты проснулся! С добрым утром!
Блять, вот тебе и хроники сверхдержавы, претендующей на "полюс мира"! Все уменьшается, кроме путинских сроков и богатства его друзей...
Заебись, скоро большую часть цены в продукте будет составлять его упаковка. Очень скрепно, очень экологично
Так цены тоже вырастут ЛОЛ 🤠🤠🤠
Потребители начали какать на 60 грамм меньше.
Ну вот, а говорили что Россия в мировой экономике занимается несущественное место. А тут прям гордость, аш трисёт. Как говорится, подмяли рынок под себя.
Также среди возможных вариантов регулирования онлайн-коучей — сертификация услуг и указание в договорах обязанности о возврате средств.
Они появились на заборах в нескольких местах города.