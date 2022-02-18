Вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий в упаковке уменьшился на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.

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Оптимизация упаковки связана с ростом издержек и цен. Такой способ позволяет не отпугнуть покупателя, сохраняя рентабельность производства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей розничных торговых сетей.

Собеседник издания в одном из ретейлеров рассказал, что Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 грамма вместо 85, а вес растворимого кофе уменьшился с 95 грамм до 85 в упаковке. Danone сократила объём питьевых йогуртов «Активиа» с 270 грамм до 260, «Макфа» стала поставлять макаронные изделия в упаковке по 400 грамм вместо 450. Heineken предложило пиво в банке объёмом 0,43 литра, рассказал источник газеты.

Он также добавил, что Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке с меньшим весом. Вес пачек печенья, сливочного масла и сметаны также уменьшился. По оценкам NielsenIQ, более 20% «новых позиций» в молочной категории на рынке — следствие снижения объёмов в упаковке.

В сети магазинов «Верный» рассказали изданию, что снижение объёма упаковок не приводит к падению спроса. В «Ленте» же заявили, что не фиксировали случаев сокращения в последнее время.

Сокращение объёмов — не новая практика для производителей продуктов и напитков. Вместо бутылок объёмом литр чаще распространен формат 0,9 литров, а вместо упаковки из десяти яиц встречается формат с девятью. представитель сети гипермаркетов «Лента»



Производитель алкогольной продукции Heineken отметил, что изменение объёма напитков вынужденная мера, которая ориентирована на сохранение ценников. По его словам, ситуацию осложняет сохраняющийся дефицит алюминия на глобальном рынке, спрос на который увеличился в период пандемии.

В Unilever (Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко» и другие марки) рассказали изданию, что несколько лет оптимизируют размер упаковок продуктов питания, снижая количество материалов за счёт изменения конструкции и уменьшения толщины.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что даже снижение веса одного наименования продукта на 5–10 грамм при больших масштабах может позволить оптимизировать издержки.