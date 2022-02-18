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Новости
Сергей Исенеков

ФБР создаст подразделение по контролю за оборотом криптовалюты Статьи редакции

Заместитель генпрокурора США призвала компании прекратить «злоупотребления криптовалютой», а всех несогласных пригрозила привлечь к ответственности.

22 22 комментария
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Новое подразделение ФБР займётся контролем над виртуальными активами и их возможной конфискацией. Об этом рассказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, пишет Reuters.

Монако добавила, что новый отдел возглавит прокурор Ын Ён Чой. Он вёл дело российского хакера Андрея Тюрина, укравшего данные более 80 миллионов клиентов американского банка JPMorgan Chase & Co и других компаний.

Мы делаем чёткое предупреждение преступникам, которые используют криптовалюту для подпитки своих схем. Мы также призываем все компании, занимающиеся криптовалютой, — нам нужно, чтобы вы искоренили злоупотребления криптовалютой.

Лиза Монако

заместитель генерального прокурора США

По словам замгенопрокурора, преступникам, требующим выкуп в криптовалюте, оправится отчётливый сигнал, как и компаниям, имеющим дело с оборотом криптовалюты. Если они не будут искоренять злоупотребление криптоактивами, их будут привлекать к ответственности при первой возможности.

8 февраля Минюст США заявил, что арестовал Илью Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган за отмывание 4,5 миллиарда долларов после взлома криптобиржи Bitfinex. По данным ФБР, изъятая сумма в биткоинах стала рекордной в истории США.

Интернет
Максим Друковский
ФБР обвиняет супругов в отмывании $5 млрд после крупного криптовзлома. Интернет больше волнует «кринж-рэп» подозреваемой Статьи редакции

Власти США провели крупнейшую конфискацию криптовалюты в своей истории. В сети не верят, что за масштабной схемой стоит автор треков, где буквально поётся про взлом кошельков.

Кадр из клипа Razzlekhan

#новости #криптовалюты #сша #фбр

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Земной бинокль

Это другое

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Миллениал флакон

Как вы заебали с "это другое". Нихуя не другое - такая же хуйня как и у нас с рвением залезть к каждому гражданину в трусы. С одной лишь разницей, что с уровенем жизни, количеством прав и свобод там сейчас гораздо лучше чем у нас, но последнее время они тоже стремятся к закручиванию гаек с ложным либеральным лицом.

Порвался да

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4
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Земной бинокль

Не рвись, я просто фермер

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1
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Миллениал флакон

Не получается)
Меня адски триггерит в таком контексте:
- это другое
- БАРНАУЛ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

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2
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Никита Борисова

Но ведь Барнаульцы, которые рвутся с пустого места при виде негра или женщины без сисек, действительно заслуживают такого отношения к себе.

Не вижу ничего плохого в шутке про Алтайский край.

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1
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Миллениал флакон

Проблема мышления "барнаул алтайский край" в том, что с момента появления интернета мы живём не где-то отдельно в своём селе ото всего мира отрезанные, а связаны и зависимы от событий , которые происходят по всему миру. Плюс риторика "барнаул алтайский край" как бы говорит нам - "чо вы доебались до США/Европки если сами живёте в селе в говне, холопы не мытые", что как бы разновидность говноедства которое также известно как "начни с себя", которое используется чтобы тупо любую критику и недовольство маргинализировать и заткнуть.

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0
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Миллениал флакон

И проблема твоего примера ещё в том, что даже если соглашаться с ней, то всё это ещё не убирает лицемерия, когда с одной стороны кричат "барнаул алтайский край", а с другой стороны всякие прогрессивные ребята начинают натягивать западную повесточку на этот самый барнаул(например, в айтишке) без какого-либо учитывания опыта и желаний этих самых барнаульцев под соусом, что вот это вот всё правильно а вы просто ещё не доросли и не понимаете как хорошо мы вам сейчас делаем.

В идеале для развития нужно не тупо копировать западное(это местами до карго культа доходит), а разбирать все эти штуки, брать из них подходящее нам и перерабатывать/откидывать то, что либо не подходит нам, либо вредит даже на западе. Тупая копирка не жизнеспособна потому что хотя бы в первую очередь вызывает отторжение, не говоря об остальных проблемах

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0
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Путин спас Россию

Как заебал уже путинский режим гайки закручивать....

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9
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Яблочный спас казахский

Ежедневно напоминаю тебе, что ты клоун 🤡

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–1
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Навальнята спасают Фермана

Я пока достаточно приисполнился запахом величия от других новостей поэтому пока скажу тебе привет

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0
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Павел Морозов
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5
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Roman Trifonov
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5
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Новый Уренгой

Ща местные либерахи тж опять начнут оправдывать сша

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2
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Путин спас Россию

Пока только минусами рвутся)

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Подозрительный Кот

ну это фбр, им можно доверять, там работают очень честные люди. разве ты не смотрел голливудские фильмы об этом?

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2
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Никита Борисова

Пока в коментах рвутся "ета другое, щас либерахи навальнята хомячки".

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Компьютерный цветок

Обычно 'Мёрика творит примерно такую же херню как путин и ко.
Вот в случае с ЕС я бы сказал, что "это другое".

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Миллениал флакон

Наймут пилота, который будет летать ниже уровня радаров и сбрасывать в поле пакеты с данными

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2
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Сергей Торяников

Опять деды спецились насчёт крипты , ктоже победит в бредовых законах про крипту ?

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Bolshov

Я думал такое подразделение у правительства США давно есть.

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Никита Борисова

Берут лучшее из мирового опыта, так сказать.

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web-watcher

Давно пора

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Читать все 22 комментария
Twitter
Видный велосипед
Журнал Холод @holodmedia
В Новосибирском зоопарке проснулся барсук.

Мы все сегодня — новосибирский барсук.
2 2 комментария
35
Владислав Васильев
2 2 комментария
11
Офтоп
Сергей Исенеков
«У нас больше воды, чем в твоём курсаче»: в Казани «Водоканал» украсил шуточными плакатами места ремонта Статьи редакции

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Сегодня #НавальныйЧетверг , поэтому:
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некипишуй
Marcel Dirsus @marceldirsus
There's a storm in Hamburg and some of the images are terrifying. Imagine being on this ferry
3 3 комментария
13
Жесткий огонь

Доброе утро, жертвы капитализма. Будние дни заканчиваются, завтра выспимся и неспешно подрочим в умывальник. Хорошей пятницы друзяки.

56 56 комментариев
10
Кривоноженков Максим
catdreams @catdreams5
カミカミ...❣ 🤣😆😂
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4
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