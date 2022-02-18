Заместитель генпрокурора США призвала компании прекратить «злоупотребления криптовалютой», а всех несогласных пригрозила привлечь к ответственности.

{"id":536016,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":536016,"gtm":null} 869 просмотров

Новое подразделение ФБР займётся контролем над виртуальными активами и их возможной конфискацией. Об этом рассказала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, пишет Reuters.

Монако добавила, что новый отдел возглавит прокурор Ын Ён Чой. Он вёл дело российского хакера Андрея Тюрина, укравшего данные более 80 миллионов клиентов американского банка JPMorgan Chase & Co и других компаний.

Мы делаем чёткое предупреждение преступникам, которые используют криптовалюту для подпитки своих схем. Мы также призываем все компании, занимающиеся криптовалютой, — нам нужно, чтобы вы искоренили злоупотребления криптовалютой.

Лиза Монако заместитель генерального прокурора США

По словам замгенопрокурора, преступникам, требующим выкуп в криптовалюте, оправится отчётливый сигнал, как и компаниям, имеющим дело с оборотом криптовалюты. Если они не будут искоренять злоупотребление криптоактивами, их будут привлекать к ответственности при первой возможности.

8 февраля Минюст США заявил, что арестовал Илью Лихтенштейна и его супругу Хизер Морган за отмывание 4,5 миллиарда долларов после взлома криптобиржи Bitfinex. По данным ФБР, изъятая сумма в биткоинах стала рекордной в истории США.