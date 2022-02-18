Также среди возможных вариантов регулирования онлайн-коучей — сертификация услуг и указание в договорах обязанности о возврате средств.

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Депутаты Госдумы по итогам совещания по вопросам лицензирования деятельности коучей и бизнес-тренеров выразили мнение, что нужно обдумать создание реестра недобросовестных представителей отрасли. Во встрече также приняли участие представители Минобрнауки, Минпросвещения, МВД, Рособрнадзора, Роспотребнадзора и Роскомнадзора. Об этом рассказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Ещё одна проблема — некачественное оказание услуг. Например, психологические курсы чреваты проблемами со здоровьем. С этим и будет бороться межфракционная рабочая группа, которую было решено создать в Госдуме 17 февраля. Дмитрий Гусев первый зампред комитета Госдумы по контролю

Глава Комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев рассказал, что сейчас специальное правовое регулирование коучинга в интернете отсутствует, а бизнес-тренерам не требуются лицензии. Он также отметил, что правовые отношения инфоцыган и их зрителей и слушателей не охватываются законодательством о защите прав потребителей. «После совещания принято решение сначала изучить возможность изменения законодательства», — сказал Кабышев.

В докладе компании «Квибрум», представленном на совещании в Госдуме, сказано, что основная тема запросов об инфоцыганах — продвижение образа успешной жизни, выстраивание семейных отношений, здоровье и физкультура. Они наиболее популярны запросы на онлайн-коучинг среди женщин старше 45 лет.

Партнёр юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Дмитрий Клеточкин отметил, что бороться с некачественными курсами несертифицированными онлайн-экспертами сложно. По его словам, теоретически возможно обязать всех лиц, ведущих преподавательскую деятельность, получать лицензии и сертификаты, но в первую очередь это ударит по огромному количеству самозанятых репетиторов.