Депутаты Госдумы создадут рабочую группу по борьбе с инфоцыганами. В планах — создание их реестра Статьи редакции
Также среди возможных вариантов регулирования онлайн-коучей — сертификация услуг и указание в договорах обязанности о возврате средств.
Депутаты Госдумы по итогам совещания по вопросам лицензирования деятельности коучей и бизнес-тренеров выразили мнение, что нужно обдумать создание реестра недобросовестных представителей отрасли. Во встрече также приняли участие представители Минобрнауки, Минпросвещения, МВД, Рособрнадзора, Роспотребнадзора и Роскомнадзора. Об этом рассказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
Глава Комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев рассказал, что сейчас специальное правовое регулирование коучинга в интернете отсутствует, а бизнес-тренерам не требуются лицензии. Он также отметил, что правовые отношения инфоцыган и их зрителей и слушателей не охватываются законодательством о защите прав потребителей. «После совещания принято решение сначала изучить возможность изменения законодательства», — сказал Кабышев.
В докладе компании «Квибрум», представленном на совещании в Госдуме, сказано, что основная тема запросов об инфоцыганах — продвижение образа успешной жизни, выстраивание семейных отношений, здоровье и физкультура. Они наиболее популярны запросы на онлайн-коучинг среди женщин старше 45 лет.
Партнёр юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Дмитрий Клеточкин отметил, что бороться с некачественными курсами несертифицированными онлайн-экспертами сложно. По его словам, теоретически возможно обязать всех лиц, ведущих преподавательскую деятельность, получать лицензии и сертификаты, но в первую очередь это ударит по огромному количеству самозанятых репетиторов.
При этом первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА «Новостям», что пока депутаты собрали идеи и обрисовали проблему. К следующему у заседанию представители министерств и ведомств подготовят конкретные предложения.
Ну неудивительно, учитывая что сам Каспер выходец прямиком из КГБ и вся его компания строилась под чутким присмотром и покровительством госбезопасности.
старики говорят тормозливый антивирус
друг дружку а деньги в кружку
Ашманов хуеманов
Боишься раз на раз?
Ходил в качалку
Представляю, как на каждое своё упоминание Игорь Ашманов бегает по интернету и спорит с пенсионерами на Яндекс.Дзене.
Шаманов Кингов
Что вас не устраивает, Артём?
Да ладно тебе, напротив - надо позвать и не стравливать, пока более-менее внятно не объяснит вопрос: нахуя он на старости лет пошёл генерить откровенную чушь и хуету популистскую, и всё это писать не в бложик в интернетах (которые всё стерпят), а отправлять законодателям да ещё под соусом "зощиты детей". @Игорь Ашманов у тебя же ещё осталось чуть мощи в аккаунте, так расскажи обществу. Спокойно и уравновешенно расскажи, без обычного твоего обиженного ребёнка.
Опс, вчера и этот стравили. Теперь всё, пропал совсем. :)
Бороться или доить?
на содержание инфоцыганства будет похер, если скрепы не шатает
Зачем создавать реестр, когда он уже есть в Буквоеде на полке "бизнес"?
Пиздец, теперь на курсы по фитнесу и образу успешной жизни нужна будет сертификация? Лишь бы запретить.
Следующее, полагаю, будет запрет на образовательные курсы не от учреждений образования.
Дайте список, на кого подписаться, за кем следить, кому плотить
и как увеличить, каким будет совет?
Скоро будет установлен контроль качества за лупами
Пей пиво пенное под ритмы современные
а кем там начинал циганить бастард всех инфоциган осипов? не помдепом случайно?
Схерали и когда он стал папой, когда сам у парабелума сосал?
принято. будет бастард
Эти как раз не хило налоги платят
Дыня, тикай з городу
Коня дадут
Как меня с Бизнес молодостью одно время задалбывали…
Сходи, посмотри, там инициативные и т.д.
А я смотрю одно из видео: «Берём телефоны и начинаем звонить и договариваться с клиентами/поставщиками все! Кто о чём думал, о том и договаривайтесь! Быстрее, скорее, главное сделать!».
И хоть и были иногда интересную мысли, но в целом посмотришь на эту херь на Ютубе и думаешь: «Ну не делается так нормальный бизнес.»
Потом узнаёшь от знакомых, что сходили несколько ребят, слили деньги, с бизнесом не получилось. Типа нет гарантий, и на самих семинарах говорят, что нет гарантий. Ну так себе продукт тогда.
Понимаю, бизнес это наверное не та вещь на которую можно давать гарантию, но и не та наверное, которой можно вот так типа учить.
Они появились на заборах в нескольких местах города.
Вес сладостей, кофе, молочных продуктов и макаронных изделий в упаковке уменьшился на 5-50 граммов, а пива — до 0,43 литра в банке.