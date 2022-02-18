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Новости
Сергей Исенеков

Депутаты Госдумы создадут рабочую группу по борьбе с инфоцыганами. В планах — создание их реестра Статьи редакции

Также среди возможных вариантов регулирования онлайн-коучей — сертификация услуг и указание в договорах обязанности о возврате средств.

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Депутаты Госдумы по итогам совещания по вопросам лицензирования деятельности коучей и бизнес-тренеров выразили мнение, что нужно обдумать создание реестра недобросовестных представителей отрасли. Во встрече также приняли участие представители Минобрнауки, Минпросвещения, МВД, Рособрнадзора, Роспотребнадзора и Роскомнадзора. Об этом рассказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Ещё одна проблема — некачественное оказание услуг. Например, психологические курсы чреваты проблемами со здоровьем. С этим и будет бороться межфракционная рабочая группа, которую было решено создать в Госдуме 17 февраля.

Дмитрий Гусев
первый зампред комитета Госдумы по контролю

Глава Комитета Госдумы по науке Сергей Кабышев рассказал, что сейчас специальное правовое регулирование коучинга в интернете отсутствует, а бизнес-тренерам не требуются лицензии. Он также отметил, что правовые отношения инфоцыган и их зрителей и слушателей не охватываются законодательством о защите прав потребителей. «После совещания принято решение сначала изучить возможность изменения законодательства», — сказал Кабышев.

В докладе компании «Квибрум», представленном на совещании в Госдуме, сказано, что основная тема запросов об инфоцыганах — продвижение образа успешной жизни, выстраивание семейных отношений, здоровье и физкультура. Они наиболее популярны запросы на онлайн-коучинг среди женщин старше 45 лет.

Партнёр юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Дмитрий Клеточкин отметил, что бороться с некачественными курсами несертифицированными онлайн-экспертами сложно. По его словам, теоретически возможно обязать всех лиц, ведущих преподавательскую деятельность, получать лицензии и сертификаты, но в первую очередь это ударит по огромному количеству самозанятых репетиторов.

При этом первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала РИА «Новостям», что пока депутаты собрали идеи и обрисовали проблему. К следующему у заседанию представители министерств и ведомств подготовят конкретные предложения.

#новости #госдума

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Прочный якорь

В докладе компании «Квибрум»
Опять этот Шаманов, каждый день новости про него

(Его компанию и его самого нужно писать с ошибками, чтобы он не явился сюда)

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Божественный холод

Работать вместе с Касперской - это пиздец зашквар

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4
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Странный цветок

почему

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Божественный холод

Потому что это главный идеолог запрета всего цифрового и интернетного ради продвижения своего говна на российском рынке. Это просто плоть от крови наших самых мерзких чинуш, только ещё с зашкаливаюшим ЧСВ

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Роман Трусов

Ну неудивительно, учитывая что сам Каспер выходец прямиком из КГБ и вся его компания строилась под чутким присмотром и покровительством госбезопасности.

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Ник на замену

старики говорят тормозливый антивирус

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Божественный холод

Это его жена

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Железнодорожный ГОСТ
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Божественный холод

А ху еть

Вот это гадюшник

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Ваша Закладко

друг дружку а деньги в кружку

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Казенный паук например

жена антивируса

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Никита Борисова

Ашманов хуеманов

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Навальнята спасают Фермана

Боишься раз на раз?

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Прочный якорь

Сейчас придет и расскажет, что он это предусмотрел

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Навальнята спасают Фермана

Ходил в качалку

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Explosive Magic

Представляю, как на каждое своё упоминание Игорь Ашманов бегает по интернету и спорит с пенсионерами на Яндекс.Дзене.

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Sail

Шаманов Кингов

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Игорь Станиславович Ашманов

Что вас не устраивает, Артём?

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Chikk

Да ладно тебе, напротив - надо позвать и не стравливать, пока более-менее внятно не объяснит вопрос: нахуя он на старости лет пошёл генерить откровенную чушь и хуету популистскую, и всё это писать не в бложик в интернетах (которые всё стерпят), а отправлять законодателям да ещё под соусом "зощиты детей". @Игорь Ашманов у тебя же ещё осталось чуть мощи в аккаунте, так расскажи обществу. Спокойно и уравновешенно расскажи, без обычного твоего обиженного ребёнка.

Опс, вчера и этот стравили. Теперь всё, пропал совсем. :)

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Легендарный Валера

на борьбу с инфоцыганами вполне себе подойдет закон о просветительской деятельности.
а, я забыл , это закон чтобы россияне не умнели

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Земной бинокль

Жаль

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Rocco

Бороться или доить?

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Прочный якорь

Бороться и искать, найти и не сдаваться

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Добро и позитив

на содержание инфоцыганства будет похер, если скрепы не шатает

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Прочный якорь

Я думал, депутаты в первых рядах потребителей всяких тони роббинсов

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Божественный холод

Ты его не трогай. Он гений.
Мне так бомж на теплотрассе грворил

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Миллениал флакон

Зачем создавать реестр, когда он уже есть в Буквоеде на полке "бизнес"?

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Зянон

Пиздец, теперь на курсы по фитнесу и образу успешной жизни нужна будет сертификация? Лишь бы запретить.

Следующее, полагаю, будет запрет на образовательные курсы не от учреждений образования.

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умный человек

Дайте список, на кого подписаться, за кем следить, кому плотить

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Божественный холод

Я

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Божественный холод

Умные люди подписываются на Зоибану

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Подлинный паркур

умный человек подпишется на отметке 499

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Божественный холод

Это гении

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Подлинный паркур
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умный человек

и как увеличить, каким будет совет?

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Божественный холод

Совсем скоро я запускаю продажу уникальных луп, созданных специально для увеличения

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умный человек

Скоро будет установлен контроль качества за лупами

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Железнодорожный ГОСТ

Лупы для залупы?

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Божественный холод

Предлагаю тебе заниматься маркетингом

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Земной бинокль

Мне

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Легендарный Валера

как там у аварии :
Я твой Коуч - ты мой Коуч,
Мы друг-друга коуч-коуч.

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Sail

Пей пиво пенное под ритмы современные

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Легендарный Валера

заколебал ты

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Ваша Закладко

а кем там начинал циганить бастард всех инфоциган осипов? не помдепом случайно?

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Фамилия и имя

Схерали и когда он стал папой, когда сам у парабелума сосал?

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Ваша Закладко

принято. будет бастард

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Различный чайник

Наконец-то Ковалева за жопу схватят.

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Стеклянный рак

Лучше Блиновскую

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Фамилия и имя

Эти как раз не хило налоги платят

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Семь потомков Ноя

Дыня, тикай з городу

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Железнодорожный ГОСТ

Ну всё: попиздеть на кухне за пивком с другом - уже будет преступлением.

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Автономный Петя

Точно не "Панорама"?

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Земной бинокль

Я инфо, но не цыган. Что будет со мной?

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Яблочный спас казахский

Коня дадут

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Земной бинокль

Тыгыдык

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Кобзон Хиггса
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Конкретный Денис

Как меня с Бизнес молодостью одно время задалбывали…
Сходи, посмотри, там инициативные и т.д.
А я смотрю одно из видео: «Берём телефоны и начинаем звонить и договариваться с клиентами/поставщиками все! Кто о чём думал, о том и договаривайтесь! Быстрее, скорее, главное сделать!».
И хоть и были иногда интересную мысли, но в целом посмотришь на эту херь на Ютубе и думаешь: «Ну не делается так нормальный бизнес.»
Потом узнаёшь от знакомых, что сходили несколько ребят, слили деньги, с бизнесом не получилось. Типа нет гарантий, и на самих семинарах говорят, что нет гарантий. Ну так себе продукт тогда.
Понимаю, бизнес это наверное не та вещь на которую можно давать гарантию, но и не та наверное, которой можно вот так типа учить.

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Странный цветок

«Ну не делается так нормальный бизнес.»
 Ты будешь смеяться но примерно так и делается зачастую )))

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