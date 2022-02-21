Первый провалившийся под лёд мужчина не выжил.

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Фото пресс-службы ДСНС Украины

Сотрудники спасательной службы украинского города Днепр достали из-подо льда на одноимённой реке пять человек: рыбака, трёх сотрудников полиции, которые пытались его спасти, и местного жителя, пытавшегося спасти четверых предыдущих. Об этом сообщила пресс-служба спасателей.

Рыбак провалился под лёд 20 февраля. Прибывшие на место полицейские попытались спасти его, но провалились сами: один — на расстоянии около 70 метров от берега, двое других — на расстоянии около 40 метров от берега.

На помощь к ним пришёл местный житель. В итоге он оказался в такой же ситуации, как и рыбак с полицейскими.