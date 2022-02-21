Украинские спасатели достали из-подо льда мужчину, пытавшегося достать полицейских, которые пытались достать рыбака Статьи редакции
Первый провалившийся под лёд мужчина не выжил.
Сотрудники спасательной службы украинского города Днепр достали из-подо льда на одноимённой реке пять человек: рыбака, трёх сотрудников полиции, которые пытались его спасти, и местного жителя, пытавшегося спасти четверых предыдущих. Об этом сообщила пресс-служба спасателей.
Рыбак провалился под лёд 20 февраля. Прибывшие на место полицейские попытались спасти его, но провалились сами: один — на расстоянии около 70 метров от берега, двое других — на расстоянии около 40 метров от берега.
На помощь к ним пришёл местный житель. В итоге он оказался в такой же ситуации, как и рыбак с полицейскими.
Всех пятерых из-подо льда достали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. К реке направили 13 спасателей и 5 единиц техники. Рыбак, первым провалившийся под лёд, умер в машине скорой помощи.
Простите, друзья, за неправильный раздел сначала. Случайно вышло (и очень тупо) 🥲
Теперь редакция все новости про украинцев будет в разделе Животные постить?
UPD: раздел поменяли на Новости, но осадочек остался.
Наверное это была отсылка к вот этому комментарию
ну в плюсовую температуру на зимнюю рыбалку реально только отбитые животные ходят
хорошо, что никто из пытавшихся спасти не пострадал
Простите, друзья, за неправильный раздел сначала. Случайно вышло (и очень тупо) 🥲
Да нормально вышло 🙃
Ничего, видео с извинениями на фоне украинского флага хватит, чтобы загладить вину.
У меня дед украинец, этого хватит?
Бабушка немка?
Татарка 👹
Жаль, а то у меня в голове уже выстроилась логическая цепочка из деда украинца, бабушки немки и украинской повстанческой армии.
Комментарий удален
Вопиющий случай непрофессионализма.
Зачем рисковать жизнью из-за долбаёбов. Я понимаю когда человек случайно в беду попадает, но помогать ебанутым рыбакам я бы не стал!
У нас в Гомеле +7 градусов, а долбаёбов посреди Сожа сидит куча. Если они начнут тонуть нахуй их спасть.
Одно дело спасать отчаянно реально кого нужно, но вот таких идиотов можно особо не спасать, да делать вид что ты пытаешься что-то сделать, бегать там по берегу туда-сюда и кричать КАРАУЛ, помогите, если это твоя работа, но особо не париться, и совестью своей потом не терзаться.
Спасать надо, но при условии, что это любители испытать судьбу, стоит перевыставлять им счёт за спасение: топливо, ФОТ спасателей и т.д. Можно штрафом, чтобы не повадно было.
Знаю таких же любителей покататься на вертолёте за гос счёт в Ленинградской области. Как их начали штрафовать, выбираться на лёд в + стали реже.
Электорат, ёпта
антиваксеров тогда тоже можно было не спасать
Современная версия сказки про репку
Странный раздел для новости
Яна уже поправила
мышка за кошку,
кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
внучка за бабку,
бабка за дедку,
дедка за репку
Как, как говорится, порыбачили?
У меня возле дома они постоянно сидят и в плюсовую погоду тоже
Похоже на Нижний Новгород
Винница. Вишенское озеро на проспекте космонавтов.
а что пытался достать рыбак?
Он всех и достал
Рыба ловила червя, рыбак ловил рыбу, менты ловили рыбака, мужик ловил ментов, спасатели ловили: рыбака, ментов и мужика. Рыбак помер, червь очевидно тоже.. Но что стало с рыбой?
Слышал такую же историю только про канализационный люк. Типо работала группа мужиков, один залез и потерял сознание, затем его полезли спасать и тоже упали в обморок. Потом ещё какие-то мужики подъехали, полезли туда и естественно упали к остальным. Только один какой-то догадался вызвать спасателей, которые и вытащили оттуда всех.
Внутри люка были скопления метана, все задохнулись, но их смогли откачать, кроме первого, который уже умер к тому моменту.
Не знаю правда это, или какая-то древняя байка, ведь работники всяких коммунальных служб знают про эту опасность и удивительно, чтобы 5-6 мужиков полезли друг за другом на смерть, но сюжет такой слышал.
Мораль басни: вызывайте лучше всегда спасателей, чтобы не пришлось спасать ещё и вас.
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