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Новости
Яна Ломакина

Украинские спасатели достали из-подо льда мужчину, пытавшегося достать полицейских, которые пытались достать рыбака Статьи редакции

Первый провалившийся под лёд мужчина не выжил.

37 37 комментариев
3937 просмотров
Фото пресс-службы ДСНС Украины

Сотрудники спасательной службы украинского города Днепр достали из-подо льда на одноимённой реке пять человек: рыбака, трёх сотрудников полиции, которые пытались его спасти, и местного жителя, пытавшегося спасти четверых предыдущих. Об этом сообщила пресс-служба спасателей.

Рыбак провалился под лёд 20 февраля. Прибывшие на место полицейские попытались спасти его, но провалились сами: один — на расстоянии около 70 метров от берега, двое других — на расстоянии около 40 метров от берега.

На помощь к ним пришёл местный житель. В итоге он оказался в такой же ситуации, как и рыбак с полицейскими.

Всех пятерых из-подо льда достали сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. К реке направили 13 спасателей и 5 единиц техники. Рыбак, первым провалившийся под лёд, умер в машине скорой помощи.

#новости #происшествия #украина

37 37 комментариев
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37 комментариев
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Яна Ломакина

Простите, друзья, за неправильный раздел сначала. Случайно вышло (и очень тупо) 🥲

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Frank Ferd

Теперь редакция все новости про украинцев будет в разделе Животные постить?
UPD: раздел поменяли на Новости, но осадочек остался.

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35
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Андрей Охапкин

Наверное это была отсылка к вот этому комментарию

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11
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Навальный спас Белоруссию

ну в плюсовую температуру на зимнюю рыбалку реально только отбитые животные ходят

хорошо, что никто из пытавшихся спасти не пострадал

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3
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Яна Ломакина

Простите, друзья, за неправильный раздел сначала. Случайно вышло (и очень тупо) 🥲

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18
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Валера спас Россию

Да нормально вышло 🙃

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16
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Frank Ferd

Ничего, видео с извинениями на фоне украинского флага хватит, чтобы загладить вину.

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10
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Яна Ломакина

У меня дед украинец, этого хватит?

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0
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Frank Ferd

Бабушка немка?

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0
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Яна Ломакина

Татарка 👹

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0
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Frank Ferd

Жаль, а то у меня в голове уже выстроилась логическая цепочка из деда украинца, бабушки немки и украинской повстанческой армии.

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0
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Левый диод
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4
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Комментарий удален

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Harry Callahan

Вопиющий случай непрофессионализма.

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Александр Белов

Зачем рисковать жизнью из-за долбаёбов. Я понимаю когда человек случайно в беду попадает, но помогать ебанутым рыбакам я бы не стал!
У нас в Гомеле +7 градусов, а долбаёбов посреди Сожа сидит куча. Если они начнут тонуть нахуй их спасть.

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3
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Промежуточный самолет

У некоторых спасать долбоёв входит в служебные обязанности

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18
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Александр Белов

Одно дело спасать отчаянно реально кого нужно, но вот таких идиотов можно особо не спасать, да делать вид что ты пытаешься что-то сделать, бегать там по берегу туда-сюда и кричать КАРАУЛ, помогите, если это твоя работа, но особо не париться, и совестью своей потом не терзаться.

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0
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p0st

Спасать надо, но при условии, что это любители испытать судьбу, стоит перевыставлять им счёт за спасение: топливо, ФОТ спасателей и т.д. Можно штрафом, чтобы не повадно было.

Знаю таких же любителей покататься на вертолёте за гос счёт в Ленинградской области. Как их начали штрафовать, выбираться на лёд в + стали реже.

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3
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Неправильный корабль

ну наверно были уверены, что всё нормально получится

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0
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Роман Олегович

Электорат, ёпта

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0
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Dmitry Pasyutin

антиваксеров тогда тоже можно было не спасать

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–1
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Саратовский дебаркадер

Не вытянули репку получается(

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6
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notty notty
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5
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p0st

Современная версия сказки про репку

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4
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Hooligan

Странный раздел для новости

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3
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Книжный волк

рыбак ловил рыбу - рыба животное

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3
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Hooligan

Яна уже поправила

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1
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Осенний Абдужаббор

Так-то и человек животное. А чем украинцы не люди?

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1
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Безумный звук
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3
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Русеслав Блотон

мышка за кошку,

кошка за Жучку,

Жучка за внучку,

внучка за бабку,

бабка за дедку,

дедка за репку

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3
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Былое и думер

Как, как говорится, порыбачили?

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2
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Автоматический фонарь
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Алина Кипр

У меня возле дома они постоянно сидят и в плюсовую погоду тоже

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aestezh

Похоже на Нижний Новгород

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Алина Кипр

Винница. Вишенское озеро на проспекте космонавтов.

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sf

а что пытался достать рыбак?

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Ilia

Он всех и достал

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Жы Dogolonoga

Рыба ловила червя, рыбак ловил рыбу, менты ловили рыбака, мужик ловил ментов, спасатели ловили: рыбака, ментов и мужика. Рыбак помер, червь очевидно тоже.. Но что стало с рыбой?

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Утконос

Слышал такую же историю только про канализационный люк. Типо работала группа мужиков, один залез и потерял сознание, затем его полезли спасать и тоже упали в обморок. Потом ещё какие-то мужики подъехали, полезли туда и естественно упали к остальным. Только один какой-то догадался вызвать спасателей, которые и вытащили оттуда всех.

Внутри люка были скопления метана, все задохнулись, но их смогли откачать, кроме первого, который уже умер к тому моменту.

Не знаю правда это, или какая-то древняя байка, ведь работники всяких коммунальных служб знают про эту опасность и удивительно, чтобы 5-6 мужиков полезли друг за другом на смерть, но сюжет такой слышал.

Мораль басни: вызывайте лучше всегда спасателей, чтобы не пришлось спасать ещё и вас.

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