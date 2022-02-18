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Новости
Сергей Исенеков

«Ей не создали комфорт, говорили очень холодно»: глава МОК раскритиковал тренеров Валиевой после её проката на Олимпиаде Статьи редакции

Международный олимпийский комитет изучит дело Валиевой на признаки жестокого обращения с ребёнком.

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Камила Валиева / Фото Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует расследовать действия окружения 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой после выступлений в произвольной программе на Олимпиаде. Об этом заявил глава комитета Томас Бах, пишет Reuters.

Бах сказал, что МОК — не полиция и не может провести формальное разбирательство между тренером и спортсменкой, а в введении каких-либо санкций «крайне ограничены». Он отметил, что в этом вопросе комитету нужна поддержка властей.

Камила Валиева столкнулась с большим давлением. Такое давление — за пределами моего представления. Даже не знаю, каково это для 15-летней. И видеть то, как она сражалась, как пыталась собраться и закончить программу... Язык её тела говорил, что это огромный ментальный стресс. Вероятно, она предпочла бы покинуть лёд и попытаться оставить эту историю в прошлом.

Я увидел, как холодно ее встретили со льда тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке. Вместо того чтобы её приободрить и попытаться помочь ей, я видел, что вокруг неё образовалась холодная атмосфера. Всё это не даёт мне особой уверенности в ближайшем окружении Камилы.

Томас Бах

президент МОК

Глава МОК также заявил, что комитет не виноват в том, что за двое суток до начала соревнований в Спортивном арбитражном суде рассматривалось дело о допинге. Бах сказал, что ответственность всех органов — обеспечение справедливых соревнований. Он также отметил, что нужно уважать решение суда, который разрешил выступать Валиевой, и винить тех, кто допустил попадание запрещённых веществ в организм спортсменки.

Бах отметил, что МОК пересмотрит правила для установки минимального возраста участников Олимпиады. Он добавил, что Валиеву допустили к соревнованиям из-за смягчающего фактора — ей 15 лет.

Также РИА «Новости» отмечает, что МОК планирует выяснить, было ли в деле фигуристки Камилы Валиевой жестокое обращение с ребёнком.

Является ли это ситуация жестоким обращением с ребёнком, нам ещё предстоит понять, когда мы узнаем всю правду, что же это было, когда ответственные за это понесут наказание. И я рассчитываю, что они понесут самое жесткое наказание. Надеюсь, мы добьёмся справедливости.

Томас Бах

президент МОК

9 февраля издание Inside The Games сообщило о положительной допинге-пробе Камилы Валиевой, из-за которой отложили награждение фигуристов после командного соревнования. В МОК называли это «спекуляцией» и «слухами», но 11 февраля подтвердили информацию издания и подали жалобу на отмену отстранения фигуристки в CAS. Тогда российская антидопинговая организация открыла дело на персонал фигуристки Валиевой.

17 февраля во время произвольной программы в одиночном фигурном катании Валиева несколько раз упала и заняла четвёртое место. После выступления главный тренер не поддержала спортсменку, а спрашивала о том, почему она не выполнила те или иные элементы. До церемонии награждения СМИ также обратили внимание на эмоциональную реакцию серебряного призёра Олимпиады Александры Трусовой.

Интернет
Женя Кузьмин
Главная драма Олимпиады — в женском фигурном катании, даже несмотря на золото и серебро. Итоги турнира глазами рунета Статьи редакции

Камила Валиева не взяла медаль на фоне допинг-скандала, Александра Трусова после исторического достижения осталась с серебром, а Анна Щербакова будто лишилась победной атмосферы. Всё это вновь запустило дискуссию о детях в большом спорте.

#новости #спорт #пекин2022

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Миша Рашкин

Идите нахуй в @Спорт

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12
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Странный цветок

изучит дело Валиевой на признаки жестокого обращения с ребёнком.
 Ну любой проф спорт это жестокое обращение

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red blue

Достижения в фигурном катании не имеют значения, а в мире много других людей, чьи жизни и благополучие так же важны.

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7
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Doktor Streyndzhlav

А что имеет значение?

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–1
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red blue

Выживание, физическое и психическое здоровье, развитие технологий, сбалансированное развитие общественных институтов, рост благосостояния человечества.

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Doktor Streyndzhlav

Кто тебе сказал, что это важно?
С чьей точки зрения?

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red blue

Я, с моей.

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5
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Doktor Streyndzhlav

А, ну так и говори, что с твоей, охуенно важной точки зрения, вот это важно, а вот это не важно.
Но помни, что есть люди, для которых важно что-то совершенно иное.
А кому-то не важно вообще ничего, потому что мы летим на огромном блять камне посреди ебанного ничто, и с этой точки зрения что балет, что фигурное катание, что развитие всего человечества - такая нелепая хуйня, что и запариваться на этом глупо.
Смекаешь?

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3
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red blue

Многовато эмоций.

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3
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Doktor Streyndzhlav

Ну, не знаю... Заплачь?

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ivan bagrov

здравый смысл сказал, смекаешь?

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Doktor Streyndzhlav

Ого, а кто теперь определяет границы здравости смысла, зая?

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Slartibartfast

С точки зрения валиевой. Ей бы тогда не пришлось безальтернативно жрать дедушкину шоколадку, гробить свою карьеру и позориться на весь мир.

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Doktor Streyndzhlav

Щито?

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Slartibartfast

Да, без физического и психического здоровья, развития технологий, сбалансированного развития общественных институтов и роста благосостояния человечества полное щито, согласен.

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Doktor Streyndzhlav

Ты какую-то хуету пишешь.

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Harry Callahan

Так-то и в этом нет никакого смысла. Через пару миллиардов лет нашей планете и так конец, если люди еще доживут до того момента.

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red blue

Это ты так говоришь, пока тебя никто палкой не бьет.

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Eugene Podosenov

Вселенная проживёт значительно дольше Земли

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Eugene Podosenov

Но хотя в конце все равно всем пизда, так что ладно)

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Подлинный паркур

быстрее всех написать, что олимпиада не нужна

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5
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Предыдущий цветок

Человеку надо мало:
чтоб искал
и находил.
Чтоб имелись для начала
Друг —
один
и враг —
один…
Человеку надо мало:
чтоб тропинка вдаль вела.
Чтоб жила на свете
мама.
Сколько нужно ей —
жила.

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3
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Семейный паркур

Первое как бы да, а по второму МОК же и занял аналогичную позицию, типа неважно что она там катает, как ребенку ей плохо

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0
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Дмитрий Григорьев

Ей 15 лет, ей 15 лет, ей 15 лет, ребёнок-ребёнок-ребёнок
 Но вытворять восьмерной тулуп с подперевывертом могут только 15-летние девочки - допустим их до взрослых соревнований, а то типа зрители скучают

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6
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Andrew Gladkov

Шок, в большом спорте на тебя большие ставки.
Нет блин надо как негритоска в прошлом году сняться с участия из-за менталочки

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–8
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Задумчивой Кот

Надо из детей перестать делать дрессированных собачек на потеху публики.

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11
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Andrew Gladkov

Смею предположить, что в спортивные кружки вы в детстве не ходили)

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–1
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Chikk

Слишком много Валиевой стало. Может ли такое быть предвестником чего-то, например весны или прилёта инопланетян?

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3
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Doktor Streyndzhlav

весны
 Русской

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Навальнята спасают Фермана

русской весны с зелёными человечками в ДНР и ЛНР

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1
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Chikk

Политота заебала ещё больше. Уже даже скучаю по новостям про картину без глаз.

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4
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Семейный паркур

Она послана иисусом чтобы спасти фермана от яда, автоимунки и либерах и забрать его на небо

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Noxel Fox
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Стеклянный рак

Пушечное мясо, расходный материал, живая сила, серая скотина

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Стеклянный рак

Продолжите список

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Igor Muzhensky

Валиева возвращается со льда после произвольной программы. Тутберидзе с ледяным голосом: "Упустила программу".
Сидят ждут оценки: Валиева и Тутберидзе не касаясь друг друга, Тутберидзе с недовольным лицом.
Валиева уходит через миксзону в подтрибунку, наталкивается на журналистку Первого канала Ольгу Черносвитову, которой падает на плечо со слезами, та ее успокаивает: "Пусть это будет худшим, что было с тобой в жизни. Дальше только вверх".
На заднем плане Трусова кричит в истерике, ее вовсе некому обнять и утешить, тренер, что рядом с ней просто пытается схватить ее за локоть и куда-то оттащить.
Сотрудницца МОК, сопровождающая Валееву под трибуны, гладит ее по плечу и приговаривает "rough time, rough time". Сверху с трибун ей кричат болельщицы слова поддержки.
Короче: кто угодно утешает юных девушек, у которых жесточайший отходняк после драматичнейших соревнований, кроме самых близких им на этот момент людей - их тренеров.
Бах прав на 100%

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Екатерина Кузнецова

Надеюсь, детям до 18 лет запретят, наконец, выступать взрослых категориях

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Навальнята спасают Фермана

не могу не написать как мне безразлично это

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Усталый ящик

ее нужно на тж

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apranzo

Весь этот псевдо проф спорт сплошное жестокое обращение с детьми

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