Камила Валиева столкнулась с большим давлением. Такое давление — за пределами моего представления. Даже не знаю, каково это для 15-летней. И видеть то, как она сражалась, как пыталась собраться и закончить программу... Язык её тела говорил, что это огромный ментальный стресс. Вероятно, она предпочла бы покинуть лёд и попытаться оставить эту историю в прошлом.

Я увидел, как холодно ее встретили со льда тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке. Вместо того чтобы её приободрить и попытаться помочь ей, я видел, что вокруг неё образовалась холодная атмосфера. Всё это не даёт мне особой уверенности в ближайшем окружении Камилы.

