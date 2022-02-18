«Ей не создали комфорт, говорили очень холодно»: глава МОК раскритиковал тренеров Валиевой после её проката на Олимпиаде Статьи редакции
Международный олимпийский комитет изучит дело Валиевой на признаки жестокого обращения с ребёнком.
Международный олимпийский комитет (МОК) планирует расследовать действия окружения 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой после выступлений в произвольной программе на Олимпиаде. Об этом заявил глава комитета Томас Бах, пишет Reuters.
Бах сказал, что МОК — не полиция и не может провести формальное разбирательство между тренером и спортсменкой, а в введении каких-либо санкций «крайне ограничены». Он отметил, что в этом вопросе комитету нужна поддержка властей.
Глава МОК также заявил, что комитет не виноват в том, что за двое суток до начала соревнований в Спортивном арбитражном суде рассматривалось дело о допинге. Бах сказал, что ответственность всех органов — обеспечение справедливых соревнований. Он также отметил, что нужно уважать решение суда, который разрешил выступать Валиевой, и винить тех, кто допустил попадание запрещённых веществ в организм спортсменки.
Бах отметил, что МОК пересмотрит правила для установки минимального возраста участников Олимпиады. Он добавил, что Валиеву допустили к соревнованиям из-за смягчающего фактора — ей 15 лет.
Также РИА «Новости» отмечает, что МОК планирует выяснить, было ли в деле фигуристки Камилы Валиевой жестокое обращение с ребёнком.
9 февраля издание Inside The Games сообщило о положительной допинге-пробе Камилы Валиевой, из-за которой отложили награждение фигуристов после командного соревнования. В МОК называли это «спекуляцией» и «слухами», но 11 февраля подтвердили информацию издания и подали жалобу на отмену отстранения фигуристки в CAS. Тогда российская антидопинговая организация открыла дело на персонал фигуристки Валиевой.
17 февраля во время произвольной программы в одиночном фигурном катании Валиева несколько раз упала и заняла четвёртое место. После выступления главный тренер не поддержала спортсменку, а спрашивала о том, почему она не выполнила те или иные элементы. До церемонии награждения СМИ также обратили внимание на эмоциональную реакцию серебряного призёра Олимпиады Александры Трусовой.
Идите нахуй в @Спорт
Достижения в фигурном катании не имеют значения, а в мире много других людей, чьи жизни и благополучие так же важны.
А что имеет значение?
Выживание, физическое и психическое здоровье, развитие технологий, сбалансированное развитие общественных институтов, рост благосостояния человечества.
Кто тебе сказал, что это важно?
С чьей точки зрения?
Я, с моей.
А, ну так и говори, что с твоей, охуенно важной точки зрения, вот это важно, а вот это не важно.
Но помни, что есть люди, для которых важно что-то совершенно иное.
А кому-то не важно вообще ничего, потому что мы летим на огромном блять камне посреди ебанного ничто, и с этой точки зрения что балет, что фигурное катание, что развитие всего человечества - такая нелепая хуйня, что и запариваться на этом глупо.
Смекаешь?
Многовато эмоций.
Ну, не знаю... Заплачь?
здравый смысл сказал, смекаешь?
Ого, а кто теперь определяет границы здравости смысла, зая?
С точки зрения валиевой. Ей бы тогда не пришлось безальтернативно жрать дедушкину шоколадку, гробить свою карьеру и позориться на весь мир.
Щито?
Да, без физического и психического здоровья, развития технологий, сбалансированного развития общественных институтов и роста благосостояния человечества полное щито, согласен.
Ты какую-то хуету пишешь.
Так-то и в этом нет никакого смысла. Через пару миллиардов лет нашей планете и так конец, если люди еще доживут до того момента.
Это ты так говоришь, пока тебя никто палкой не бьет.
Вселенная проживёт значительно дольше Земли
Но хотя в конце все равно всем пизда, так что ладно)
Ей 15 лет, ей 15 лет, ей 15 лет, ребёнок-ребёнок-ребёнок
Но вытворять восьмерной тулуп с подперевывертом могут только 15-летние девочки - допустим их до взрослых соревнований, а то типа зрители скучают
Шок, в большом спорте на тебя большие ставки.
Нет блин надо как негритоска в прошлом году сняться с участия из-за менталочки
Надо из детей перестать делать дрессированных собачек на потеху публики.
Смею предположить, что в спортивные кружки вы в детстве не ходили)
Слишком много Валиевой стало. Может ли такое быть предвестником чего-то, например весны или прилёта инопланетян?
весны
Русской
русской весны с зелёными человечками в ДНР и ЛНР
Политота заебала ещё больше. Уже даже скучаю по новостям про картину без глаз.
Валиева возвращается со льда после произвольной программы. Тутберидзе с ледяным голосом: "Упустила программу".
Сидят ждут оценки: Валиева и Тутберидзе не касаясь друг друга, Тутберидзе с недовольным лицом.
Валиева уходит через миксзону в подтрибунку, наталкивается на журналистку Первого канала Ольгу Черносвитову, которой падает на плечо со слезами, та ее успокаивает: "Пусть это будет худшим, что было с тобой в жизни. Дальше только вверх".
На заднем плане Трусова кричит в истерике, ее вовсе некому обнять и утешить, тренер, что рядом с ней просто пытается схватить ее за локоть и куда-то оттащить.
Сотрудницца МОК, сопровождающая Валееву под трибуны, гладит ее по плечу и приговаривает "rough time, rough time". Сверху с трибун ей кричат болельщицы слова поддержки.
Короче: кто угодно утешает юных девушек, у которых жесточайший отходняк после драматичнейших соревнований, кроме самых близких им на этот момент людей - их тренеров.
Бах прав на 100%
Надеюсь, детям до 18 лет запретят, наконец, выступать взрослых категориях
не могу не написать как мне безразлично это
Весь этот псевдо проф спорт сплошное жестокое обращение с детьми
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