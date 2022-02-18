Новости
Яна Ломакина

Во Франции мужчина случайно отключил интернет во всём городе, пытаясь ограничить доступ в сеть своим детям Статьи редакции

Отцу не нравилось, что подростки сидят в cоцсетях по ночам, поэтому он купил глушитель связи. Эффект оказался гораздо масштабнее, чем тот рассчитывал.

Жители французской коммуны Мессанж пожаловались, что каждый день с полуночи до трёх часов ночи у них пропадает интернет. Национальное агентство по радиочастотам выяснило, что связь блокировал мужчина из соседнего муниципалитета: он пытался заставить своих детей лечь спать, а не сидеть в интернете, сообщили в организации.

Мужчина пожаловался, что у его детей «появилась зависимость от социальных сетей и других приложений». В частности, на это повлияла самоизоляция из-за пандемии. Пользователи интернет-форума посоветовали ему купить глушитель связи. Мужчина так и сделал и стал включать его каждый день с полуночи до трёх часов ночи. При этом он случайно «положил» связь у жителей своего и соседнего муниципалитета.

Конфискованный глушитель. Фото ANFR

Использование глушителей во Франции запрещено. Устройство конфисковали. Мужчине теперь грозит штраф до 30 тысяч евро и шесть месяцев лишения свободы.

#новости #франция #соцсети

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Сегодняшний динозавр

Мужчине теперь грозит штраф до 30 тысяч евро и шесть месяцев лишения свободы.
ЭТО ДРУГОЕ, ДА??? ОПЯТЬ ВВХ РЕПРЕССИРУЕТ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ??? ДАВАЙТЕ, ЛИБЕРАХИ, ДОКАЗЫВАЙТЕ, ЧТО ЭТО ДРУГОЕ.

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1
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Сеня
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17
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Максоний

так ты ж либераха

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Дмитрий Алексеенков

Не в публичном пространстве будет сказано… а ВВХ - это кто?

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Сегодняшний динозавр

Именно он.

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Новый Уренгой

:O

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Земной бинокль

ЭТО ДРУГОЕ

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Chikk

Не спугни. Сегодня Темнов работает на правительство, надо посмотреть чем закончится. :)

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Даулет Тургалиев

Грозит != Получит. Для этого есть суд, который выяснит был ли злой умысел. И как исправить его так, что бы он всё понял и больше так не делал

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Семь потомков Ноя

У нас только за ввоз такого девайся пятерочка

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Натуральный самолет

Все ПАТРИОТЫ понимают, что это ТО ЖЕ САМОЕ!

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Сегодняшний динозавр

@Кнорозов

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–2
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Земной бинокль

@Путин спас Россию

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Chikk

Вот же долболёд, такие штуки надо подключать к соседям или в щиток общий. И пальцы стирать. При обнаружении - делать удивлённое лицо, а не втирать правду-матку про советы из интернетов.

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4
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Подлинный паркур

мужик не знал, как роутер выключить?

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Chikk

4G в смартфонах. Европы же. Там уже даже горячая вода местами есть. :)

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5
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Былое и думер

так они в телефонах, небось, сидели.

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Подлинный паркур

а тарифом управляет он, родительский контроль настраивается быстро, ну или тупо обрубить инет

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3
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Виктор Ганелес

Если ребёнку больше 13 лет, то он может обойти эти ограничения без больших проблем.
Попросить одноклассника купить симку или типа того.

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Подлинный паркур

а пиздюли он как обойдёт?

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Виктор Ганелес

Судя по подходу папы он не кухонный боксёр.

Теперь интереснее думать, как папа обойдёт штраф в 30к евро.

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Максоний

Разве что типа того. В нашей рассии симки с 18

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Виктор Ганелес

Старшего брата попросит :)

Блин, ну вот реально, ты бы не смог ничего придумать, если бы постарался?
Особенно если предположить, что у тебя есть карманные деньги

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Земной бинокль

Сказочный чудак

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Земной бинокль

У нас в деревне 5G

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Виктор Ганелес

Этим человеком был ашманов?

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Прочный якорь

Мужчину зовут Monsieur Roscomnadzor

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