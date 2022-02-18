Во Франции мужчина случайно отключил интернет во всём городе, пытаясь ограничить доступ в сеть своим детям Статьи редакции
Отцу не нравилось, что подростки сидят в cоцсетях по ночам, поэтому он купил глушитель связи. Эффект оказался гораздо масштабнее, чем тот рассчитывал.
Жители французской коммуны Мессанж пожаловались, что каждый день с полуночи до трёх часов ночи у них пропадает интернет. Национальное агентство по радиочастотам выяснило, что связь блокировал мужчина из соседнего муниципалитета: он пытался заставить своих детей лечь спать, а не сидеть в интернете, сообщили в организации.
Мужчина пожаловался, что у его детей «появилась зависимость от социальных сетей и других приложений». В частности, на это повлияла самоизоляция из-за пандемии. Пользователи интернет-форума посоветовали ему купить глушитель связи. Мужчина так и сделал и стал включать его каждый день с полуночи до трёх часов ночи. При этом он случайно «положил» связь у жителей своего и соседнего муниципалитета.
Использование глушителей во Франции запрещено. Устройство конфисковали. Мужчине теперь грозит штраф до 30 тысяч евро и шесть месяцев лишения свободы.
так ты ж либераха
Не в публичном пространстве будет сказано… а ВВХ - это кто?
:O
Не спугни. Сегодня Темнов работает на правительство, надо посмотреть чем закончится. :)
Грозит != Получит. Для этого есть суд, который выяснит был ли злой умысел. И как исправить его так, что бы он всё понял и больше так не делал
У нас только за ввоз такого девайся пятерочка
Вот же долболёд, такие штуки надо подключать к соседям или в щиток общий. И пальцы стирать. При обнаружении - делать удивлённое лицо, а не втирать правду-матку про советы из интернетов.
4G в смартфонах. Европы же. Там уже даже горячая вода местами есть. :)
так они в телефонах, небось, сидели.
Если ребёнку больше 13 лет, то он может обойти эти ограничения без больших проблем.
Попросить одноклассника купить симку или типа того.
Судя по подходу папы он не кухонный боксёр.
Теперь интереснее думать, как папа обойдёт штраф в 30к евро.
Разве что типа того. В нашей рассии симки с 18
Старшего брата попросит :)
Блин, ну вот реально, ты бы не смог ничего придумать, если бы постарался?
Особенно если предположить, что у тебя есть карманные деньги
Этим человеком был ашманов?
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