Отцу не нравилось, что подростки сидят в cоцсетях по ночам, поэтому он купил глушитель связи. Эффект оказался гораздо масштабнее, чем тот рассчитывал.

Жители французской коммуны Мессанж пожаловались, что каждый день с полуночи до трёх часов ночи у них пропадает интернет. Национальное агентство по радиочастотам выяснило, что связь блокировал мужчина из соседнего муниципалитета: он пытался заставить своих детей лечь спать, а не сидеть в интернете, сообщили в организации.

Мужчина пожаловался, что у его детей «появилась зависимость от социальных сетей и других приложений». В частности, на это повлияла самоизоляция из-за пандемии. Пользователи интернет-форума посоветовали ему купить глушитель связи. Мужчина так и сделал и стал включать его каждый день с полуночи до трёх часов ночи. При этом он случайно «положил» связь у жителей своего и соседнего муниципалитета.

Конфискованный глушитель. Фото ANFR

Использование глушителей во Франции запрещено. Устройство конфисковали. Мужчине теперь грозит штраф до 30 тысяч евро и шесть месяцев лишения свободы.