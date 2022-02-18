Новости
Яна Ломакина

США обвинили AliExpress в торговле подделками и внесли в «чёрный список» пиратских рынков Статьи редакции

Китайские власти назвали решение политизированным.

Торговое представительство США (USTR) включило торговую онлайн-площадку AliExpress и соцсеть WeChat, принадлежащие китайским компаниям Alibaba и Tencent, в список пиратских рынков. Их обвинили в содействии продажи поддельной продукции, сообщает The Wall Street Journal.

Регулирующий орган отметил, что на AliExpress значительно увеличилось количество контрафактных товаров. При этом на сайте продают и явные подделки, и те, что рекламируются как оригинальные. Соцсеть WeChat, наравне с AliExpress, стала одной из крупнейших платформ для контрафактных товаров.

В КНР сочли решение американских властей политизированным. «Китай всегда уделяет большое внимание вопросам, касающимся защиты прав на интеллектуальную собственность. Мы настаиваем, чтобы США прекратили политизировать торгово-экономические отношения», — сказал представитель китайского МИД Ван Вэньбинь. Дипломат считает, что Вашингтон должен создать для компаний из КНР справедливые условия работы.

USTR сделало список пиратских рынков в 2011 году. Целью создания перечня назвали повышение осведомлённости общественности и помощи заинтересованным сторонам в защите прав на интеллектуальную собственность. По итогам 2021 года в список включили 42 онлайн-платформы и 35 физических рынков. По мнению американских властей, они непосредственно участвуют в продаже поддельной продукции или содействуют такой торговле.

#новости #сша #китай #aliexpress

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Заинтересованный алмаз

Китайские власти назвали решение политизированным.
 Сказали те, на территории которых заблочены Ютуб, Инста, Фейсбук, Твич, и дохуя других западных сервисов, кек.

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52
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Александр Воронин

это другое

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Дмитрий Григорьев

Так у них вся стратегия на этом. Бить в уязвимые точки свободных стран, не неся издержек политических и экономических свобод.

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0
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Заинтересованный алмаз

Тогда не нужно называть это решение политическим, это просто стратегия Запада на этом. Бить в уязвимые точки концлагеря, не неся издержек политических и экономических свобод.

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2
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Дмитрий Григорьев

Я, кншн, кривовато сформулировал, но ты будто удвоил. Вообще ничего не понял.

Я говорил о том, что сам Китай творит, что хочет, но при этом использует критическую риторику по отношению к аналогичным (или похожим на) действиям запада, для создания резонанса в западных же сми (да и для внутренней пропаганды, внутри-то всё зачищено, часть верит, что это не цензура). У себя всем просто затыкает рты.

Лицемерно? Ещё как, но таков путь к коммунизму.

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Rocco

Да не, откуда на алике паль

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28
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Вольдемаръ Дурбовскiй

Справедливости ради за подделками на китайские бренды они следят вполне неплохо

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3
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Rocco

Да вообще поебать

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1
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Миша Рашкин

Согласен, только оригинал от местных бюзнесменов, которые заполонили алиэкспресс и вытеснили китайцев, чтобы продавать дороже

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0
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Воинский жар

«Китай всегда уделяет большое внимание вопросам, касающимся защиты прав на интеллектуальную собственность
Это прям троллинг какой-то

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16
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Воинский жар
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18
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у дракона понос

Не знаю как в Алтае но на Таобао подделки какие хочешь можно купить

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2
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у дракона понос

На Алике

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1
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Photuum

На алике подделок полно, но на странице товара нет логотипов брендов. А вот сам товар приходит с логотипом.

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Зелёный Мох

Есть и логотипы, но с ошибками типа - Recbok

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zheka100pudov

Какой-то дурень из правительства купил палёный айфон?

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1
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Richard Lewis

Не, американская компания, которая запатентовала ПРОБКУ ДЛЯ СЛИВА В ВАННОЙ, заявила, что китайцы ее скопировали. Они вроде в суд тоже подавали.

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Андрей Охапкин

Надеюсь, это была "умная" пробка для слива? С трекингом объема слитой воды и синхронизацией с приложением на смартфоне

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Richard Lewis

Ага, видел когда-нибудь советскую резиновую пробку для ванной? Вот такая.

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3
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Владимир Старик

После этих слов у перекупов с алика начался сущий кошмар

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КоеКто

Акции перекупов обрушились.

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Земной бинокль

Наконец-то

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Специализированный диод

И как это комментировать? 😀

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Александр Калинин

Напомнить им про уйгуров и Тайвань

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Michael Konovalov

На Али так и было всегда.

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sergjjj

Самое смешное - на eBay пали гораздо больше и торгуют те же китайцы.

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КоеКто

Чего там только нет. Думаю, даже сами США можно купить на Али.

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