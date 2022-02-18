США обвинили AliExpress в торговле подделками и внесли в «чёрный список» пиратских рынков Статьи редакции
Китайские власти назвали решение политизированным.
Торговое представительство США (USTR) включило торговую онлайн-площадку AliExpress и соцсеть WeChat, принадлежащие китайским компаниям Alibaba и Tencent, в список пиратских рынков. Их обвинили в содействии продажи поддельной продукции, сообщает The Wall Street Journal.
Регулирующий орган отметил, что на AliExpress значительно увеличилось количество контрафактных товаров. При этом на сайте продают и явные подделки, и те, что рекламируются как оригинальные. Соцсеть WeChat, наравне с AliExpress, стала одной из крупнейших платформ для контрафактных товаров.
В КНР сочли решение американских властей политизированным. «Китай всегда уделяет большое внимание вопросам, касающимся защиты прав на интеллектуальную собственность. Мы настаиваем, чтобы США прекратили политизировать торгово-экономические отношения», — сказал представитель китайского МИД Ван Вэньбинь. Дипломат считает, что Вашингтон должен создать для компаний из КНР справедливые условия работы.
USTR сделало список пиратских рынков в 2011 году. Целью создания перечня назвали повышение осведомлённости общественности и помощи заинтересованным сторонам в защите прав на интеллектуальную собственность. По итогам 2021 года в список включили 42 онлайн-платформы и 35 физических рынков. По мнению американских властей, они непосредственно участвуют в продаже поддельной продукции или содействуют такой торговле.
это другое
Так у них вся стратегия на этом. Бить в уязвимые точки свободных стран, не неся издержек политических и экономических свобод.
Я, кншн, кривовато сформулировал, но ты будто удвоил. Вообще ничего не понял.
Я говорил о том, что сам Китай творит, что хочет, но при этом использует критическую риторику по отношению к аналогичным (или похожим на) действиям запада, для создания резонанса в западных же сми (да и для внутренней пропаганды, внутри-то всё зачищено, часть верит, что это не цензура). У себя всем просто затыкает рты.
Лицемерно? Ещё как, но таков путь к коммунизму.
Да не, откуда на алике паль
Справедливости ради за подделками на китайские бренды они следят вполне неплохо
Да вообще поебать
Согласен, только оригинал от местных бюзнесменов, которые заполонили алиэкспресс и вытеснили китайцев, чтобы продавать дороже
Не знаю как в Алтае но на Таобао подделки какие хочешь можно купить
На Алике
На алике подделок полно, но на странице товара нет логотипов брендов. А вот сам товар приходит с логотипом.
Есть и логотипы, но с ошибками типа - Recbok
Какой-то дурень из правительства купил палёный айфон?
Не, американская компания, которая запатентовала ПРОБКУ ДЛЯ СЛИВА В ВАННОЙ, заявила, что китайцы ее скопировали. Они вроде в суд тоже подавали.
Надеюсь, это была "умная" пробка для слива? С трекингом объема слитой воды и синхронизацией с приложением на смартфоне
Ага, видел когда-нибудь советскую резиновую пробку для ванной? Вот такая.
После этих слов у перекупов с алика начался сущий кошмар
Акции перекупов обрушились.
Напомнить им про уйгуров и Тайвань
На Али так и было всегда.
Самое смешное - на eBay пали гораздо больше и торгуют те же китайцы.
Чего там только нет. Думаю, даже сами США можно купить на Али.
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