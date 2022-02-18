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Новости
Яна Ломакина

ЦБ подготовил проект о запрете выпуска криптовалюты и предложил штрафы для граждан до 50 тысяч рублей Статьи редакции

Для юридических лиц — до миллиона рублей.

89 89 комментариев
1751 просмотров

Банк России подготовил законопроект о запрете на организацию выпуска, обращения криптовалют и штрафах за нарушение требований. Документ направили на рассмотрение в Минфин. С текстом проекта ознакомились ТАСС и The Bell.

Регулятор предложил запретить следующие действия:

  • организацию выпуска, выпуск и обращение криптовалют на территории России;
  • создание юридических лиц и работу физических лиц, способствующих обращению криптовалют как на территории России, так и за её пределами;
  • распространение информации о криптовалютах;
  • владение криптовалютой банками и иным финансовыми институтами.

ЦБ предложил ввести за нарушение запретов штрафы: для физических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 700 тысяч до одного миллиона рублей.

Кроме того, регулятор хочет иметь право возбуждать административные дела против банков, владеющих криптовалютой, и отказывать в переводах лицам, связанных с выпуском и обращением криптовалют.

Центробанк выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России 20 января. По данным агентства Bloomberg, главу регулятора сделать такое предложение убедила ФСБ, чтобы лишить оппозиционеров и СМИ-иноагентов финансирования. В ЦБ объяснили свою инициативу тем, что распространение криптовалют угрожает экономике страны и благосостоянию её граждан.

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Дата-центр по добыче криптовалюты в Братске. Фото РБК

#запреткрипты #новости #центробанк

89 89 комментариев
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89 комментариев
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Миллениал флакон

распространение информации о криптовалютах;
Чего блять?

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23
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Мистер Андерсон

он упомянул крипту, вяжи его, ребята

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26
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Миллениал флакон

У нас крипта, возможно эфир, по коням

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5
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Дмитрий Григорьев

возможно эфир
Поддай газу

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3
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испанский смех

поддам кринжу лучше

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0
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the hard of леопард
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1
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Земной бинокль

По коням

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Chikk

А вот так. Упомянешь в тексте где-нить - сразу в Госуслуги прилетит пуш и с карточки спишется 50к. :)

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4
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испанский смех

удобно

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2
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Михаил Желтухин

Для защиты детей

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4
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Земной бинокль

И их родителей от выросших детей-майнеров

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1
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Прочный якорь

Эта новость будет удалена

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1
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Sail

Данные удалены

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0
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Sail

Кр*ипта

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0
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Мистер Андерсон

В ЦБ объяснили свою инициативу тем, что распространение криптовалют угрожает экономике страны и благосостоянию её граждан
бедные россияне, всё вокруг им угрожает, бетховены эти ваши

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15
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Земной бинокль

Какие бетховены?

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Мистер Андерсон

который ненужон

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7
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Земной бинокль

А, эти. Понял

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Sail

Из крипты у меня только номикон 😎

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Земной бинокль

Это что?

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–1
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Человеческий глобус

номикон

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Земной бинокль

Покебол?

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Человеческий глобус

э заебол, спроси у него даа

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Земной бинокль

Э, слыш

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1
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Человеческий глобус

💪

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испанский смех

государство должно защитить своих граждан

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Земной бинокль

Прошвабрить как следует каждого

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Михаил Желтухин

С фотки угораю
Наша версия Great Firewall

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5
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Семь потомков Ноя

Тут на пару миллиардов

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Михаил Желтухин

Как хорошо, что я успел себе взять видюху до всей этой истерии

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Семь потомков Ноя

Я как чувствовал и взял пару десятков

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Михаил Желтухин

Ну мне поиграть иногда, одной достаточно

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Родной самолет

ЦБ предложил штрафы для граждан

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Максим Ростокин

После запрета криптовалют, бизнес и майнеры перейдут на оборот криптографических баз данных. На этом всё и закончится.

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2
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Оборонный череп

Вот самое время криптоблядям доказать, что говночейн подходит не только для спекуляций и скама и создать, наконец, эти технологии, за которыми будущее.

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Михаил Желтухин

Технологии да, валюты в текущем виде - сомнительно.

ох, ща накидают(
С практической стороны вопроса, чем хорош биткоин и где его можно использовать? Платежную систему не заменит, т к транзакции долгие и дорогие комиссии. Даже для нелегальных сделок не очень подходит, т к анонимность далеко не абсолютная

Я понимаю, что есть крипты, у которых эти недостатки пофикшены так или иначе, но есть BTC, который стоит 3кк рублей за 1 штуку. 1,3 трлн долларов(капитализация) за то, что не имеет практического будущего, а вы говорите, что не спекуляции.

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0
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Daniel Fadeev

ну у соланы например щас скорость транзакций гигантская стала. видел что с помощью неё можно оплатить кофе в кафе за 5 секунд

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Михаил Желтухин

Эт круто, но даже тут бизнесу это особо не нужно из-а волатильности, максимум только похайпиться. У обеспеченных валют, имхо, есть будущее в качестве альтернативе visa/mastercard

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1
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Daniel Fadeev

ну на данный момент конечно крипта - это скорее спекулятивный инструмент. В будущем это будет реальным конкурентам визам

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–1
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Оборонный череп

Даже предпосылок к этому нет, но петуханы всё поют про будущее и крах банков.
Подверженность атакам 51%, невозможность отмены транзакций заложены в самой сути копровалют.

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Daniel Fadeev

увеличивается капитализация валют, уменьшается волатильность, вследствие чего и цены будут +- нормальными. скорость передачи данных уже догоняет скорость обычных платежных систем и постоянно увеличивается. Действительно нет предпосылок?)

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–1
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Оборонный череп

увеличивается капитализация валют, уменьшается волатильность
Вот схуяли? Какая связь? Может капитализацию фантиков финико этим объяснишь?

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Daniel Fadeev

бля чел вахжпжхав тебе делать нехуй как меня минусить везде?))

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Daniel Fadeev

если капитализация большая, то и валюту тяжелее запампить\\задампить. В крайнем случае цена все равно придет к более-менее справедливой отметке)

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–1
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Земной бинокль

Будущее за РФ

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1337

О, здравые инициативы подъехали. Мамкиных криптобаронов запретят и всякий ебучий криптоскам, цены на видеокарты урегулируются, здорово.

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sergjjj

а потом ты проснулся....
к сожалению, с майнерами, ровно нихуя не произойдёт.

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1
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1337

то-то биток штормит от каждой новости, ага.

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Skomorokh

Лол, биток штормит и вне этих новостей, аналитик.

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1
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Daniel Fadeev

что-то от этой новости битку ни холодно, ни жарко

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Закомплексованная Душа

Ну его штормит от новостей, но не от таких

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Daniel Fadeev

и да, цены на видеокарты не опустятся, держу в курсе)

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1337

Когда перекупы не будут как ёбнутые перекупать видюхи - упадут.

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Daniel Fadeev

а как перекупы связаны с майнерами?) видеокарт сейчас в принципе мало производят, днс продавал от силы 5к 3050, желающих купить было под 60к, отсюда и цены

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1
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1337

Так эти "желающие" и есть криптодолбоёбы

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Daniel Fadeev

ты реально считаешь, что видеокарты нужны исключительно майнерам что ли? желающих всегда было много, а сейчас и подавно, поскольку куча людей не обновляли свои видюхи как раз из-за повышения цен. с учетом ковида и локдаунов вид.х стали производить в разы меньше, отсюда и цены, лол

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Матвей Коновалов

Почему не будут? Рынок держат, рядом страны где запретов нет — край будут майнерам туда перепродавать, если плохо на Авито будет сбываться.

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Daniel Fadeev

когда вовремя не вошел в индустрию и теперь хейтишь её, нормально действуешь

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1337

deleted

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1337

вовремя не вошёл в индустрию набелова и скама? Я и в кэшберри вовремя не вошёл. Вот только с поправочкой что я в неё вообще не входил. Я в наеблово очевидное по крайней мере не вхожу. P.S. там твой любимый биток уебался после этой новости, держу в курсе. Беги фиксируй прибыль.

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Daniel Fadeev

нормальное такое наебалово, которое который год уже стабильно растет и приносит мне прибыль. бтв, на падениях обычно покупают, а не продают :)

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1337

Беги фиксируй прибыль
 Так это сарказм был

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Daniel Fadeev

аааа да?? а я думал что прибыль это когда покупаешь на хаях, а продаешь на лоях, блин, оказывается сарказм, ну ладно тогда

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Пестрый Илья

Вот их там шатает, кончено. Может они сейчас пересрутся на фоне этой крипты и схлопнутся.

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1
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Земной бинокль

Схлопнутся?

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Chikk

Отрицательно разовьются. :)

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Рыжий

Ну предложил и предложил. Минфин наоборот, за легализацию крипты. Посмотрим, кто победит

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Легендарный Валера

ФСБ

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3
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Квантовый метаслон

ВВП

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Сергей Стерх

Которые тоже против запрета.

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испанский смех

теперь крипту подбрасывать будут

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Прочный якорь

возбуждать административные дела против банков, владеющих криптовалютой
Это же бессмыслица. В блокчейне не написано, что юридическое лицо такое-то владеет столькими-то биткоинами. Нужно сначала принять закон, объясняющий, что такое владение

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Оборонный череп

Копробиржам и копробанкам просто запретят операции с фиатом. Без него фантики бесполезны.

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испанский смех

скоро оборот бакса и евро запретят, скриньте

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Прочный якорь

Очередные контрсанкции

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Закомплексованная Душа

Ну наконец-то

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Квантовый метаслон

Регулировать не смогли, решили запретить. Запретить даже упоминать криптовалюты.

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Михаил Желтухин

пока не решили и не запретят скорей всего, они же выяснили, что налог можно брать за крипту.

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испанский смех

одно другому не мешает, и налог брать и штраф драть

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Немецкий рак

Высрали на прошлых неделях невнятные тезисы, получили негативный фидбек, сделали шаг назад, мол ну что вы, мы ничего не будем запрещать, это же то же самое, что запретить интернет, через неделю опять новость о запретах. Альцгеймер что-ли?

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Абрам Жулькин

Где проголосовать против этой ебанутой инициативы?

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ziggy stardust
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Оборонный череп

Change.org

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Bibba La Bibba

На красной площади с огнестрелом

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киллер для Дыни

Что еще придумают

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Лучший комментарий

А регулировать фермы китайских майнеров на территории РФ они не планируют?

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0
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new_comment

Опять!

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Егор Ниглов

Еее, наконец-то! Даёшь репрессивные законы от Роскосмоса и вот тогда заживём!

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Aleksei Myslivets

Надо же как совпало 😅

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