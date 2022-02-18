Для юридических лиц — до миллиона рублей.

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Банк России подготовил законопроект о запрете на организацию выпуска, обращения криптовалют и штрафах за нарушение требований. Документ направили на рассмотрение в Минфин. С текстом проекта ознакомились ТАСС и The Bell.

Регулятор предложил запретить следующие действия:

организацию выпуска, выпуск и обращение криптовалют на территории России;

создание юридических лиц и работу физических лиц, способствующих обращению криптовалют как на территории России, так и за её пределами;

распространение информации о криптовалютах;

владение криптовалютой банками и иным финансовыми институтами.

ЦБ предложил ввести за нарушение запретов штрафы: для физических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 700 тысяч до одного миллиона рублей.

Кроме того, регулятор хочет иметь право возбуждать административные дела против банков, владеющих криптовалютой, и отказывать в переводах лицам, связанных с выпуском и обращением криптовалют.

Центробанк выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России 20 января. По данным агентства Bloomberg, главу регулятора сделать такое предложение убедила ФСБ, чтобы лишить оппозиционеров и СМИ-иноагентов финансирования. В ЦБ объяснили свою инициативу тем, что распространение криптовалют угрожает экономике страны и благосостоянию её граждан.