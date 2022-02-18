ЦБ подготовил проект о запрете выпуска криптовалюты и предложил штрафы для граждан до 50 тысяч рублей Статьи редакции
Для юридических лиц — до миллиона рублей.
Банк России подготовил законопроект о запрете на организацию выпуска, обращения криптовалют и штрафах за нарушение требований. Документ направили на рассмотрение в Минфин. С текстом проекта ознакомились ТАСС и The Bell.
Регулятор предложил запретить следующие действия:
- организацию выпуска, выпуск и обращение криптовалют на территории России;
- создание юридических лиц и работу физических лиц, способствующих обращению криптовалют как на территории России, так и за её пределами;
- распространение информации о криптовалютах;
- владение криптовалютой банками и иным финансовыми институтами.
ЦБ предложил ввести за нарушение запретов штрафы: для физических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 700 тысяч до одного миллиона рублей.
Кроме того, регулятор хочет иметь право возбуждать административные дела против банков, владеющих криптовалютой, и отказывать в переводах лицам, связанных с выпуском и обращением криптовалют.
Центробанк выступил за полный запрета майнинга и оборота криптовалют в России 20 января. По данным агентства Bloomberg, главу регулятора сделать такое предложение убедила ФСБ, чтобы лишить оппозиционеров и СМИ-иноагентов финансирования. В ЦБ объяснили свою инициативу тем, что распространение криптовалют угрожает экономике страны и благосостоянию её граждан.
распространение информации о криптовалютах;
Чего блять?
он упомянул крипту, вяжи его, ребята
У нас крипта, возможно эфир, по коням
возможно эфир
Поддай газу
поддам кринжу лучше
А вот так. Упомянешь в тексте где-нить - сразу в Госуслуги прилетит пуш и с карточки спишется 50к. :)
удобно
Для защиты детей
Данные удалены
Кр*ипта
В ЦБ объяснили свою инициативу тем, что распространение криптовалют угрожает экономике страны и благосостоянию её граждан
бедные россияне, всё вокруг им угрожает, бетховены эти ваши
который ненужон
Из крипты у меня только номикон 😎
государство должно защитить своих граждан
С фотки угораю
Наша версия Great Firewall
Тут на пару миллиардов
Как хорошо, что я успел себе взять видюху до всей этой истерии
Я как чувствовал и взял пару десятков
Ну мне поиграть иногда, одной достаточно
После запрета криптовалют, бизнес и майнеры перейдут на оборот криптографических баз данных. На этом всё и закончится.
Технологии да, валюты в текущем виде - сомнительно.
ох, ща накидают(
С практической стороны вопроса, чем хорош биткоин и где его можно использовать? Платежную систему не заменит, т к транзакции долгие и дорогие комиссии. Даже для нелегальных сделок не очень подходит, т к анонимность далеко не абсолютная
Я понимаю, что есть крипты, у которых эти недостатки пофикшены так или иначе, но есть BTC, который стоит 3кк рублей за 1 штуку. 1,3 трлн долларов(капитализация) за то, что не имеет практического будущего, а вы говорите, что не спекуляции.
ну у соланы например щас скорость транзакций гигантская стала. видел что с помощью неё можно оплатить кофе в кафе за 5 секунд
Эт круто, но даже тут бизнесу это особо не нужно из-а волатильности, максимум только похайпиться. У обеспеченных валют, имхо, есть будущее в качестве альтернативе visa/mastercard
ну на данный момент конечно крипта - это скорее спекулятивный инструмент. В будущем это будет реальным конкурентам визам
увеличивается капитализация валют, уменьшается волатильность, вследствие чего и цены будут +- нормальными. скорость передачи данных уже догоняет скорость обычных платежных систем и постоянно увеличивается. Действительно нет предпосылок?)
бля чел вахжпжхав тебе делать нехуй как меня минусить везде?))
если капитализация большая, то и валюту тяжелее запампить\\задампить. В крайнем случае цена все равно придет к более-менее справедливой отметке)
О, здравые инициативы подъехали. Мамкиных криптобаронов запретят и всякий ебучий криптоскам, цены на видеокарты урегулируются, здорово.
а потом ты проснулся....
к сожалению, с майнерами, ровно нихуя не произойдёт.
то-то биток штормит от каждой новости, ага.
Лол, биток штормит и вне этих новостей, аналитик.
что-то от этой новости битку ни холодно, ни жарко
Ну его штормит от новостей, но не от таких
и да, цены на видеокарты не опустятся, держу в курсе)
Когда перекупы не будут как ёбнутые перекупать видюхи - упадут.
а как перекупы связаны с майнерами?) видеокарт сейчас в принципе мало производят, днс продавал от силы 5к 3050, желающих купить было под 60к, отсюда и цены
Так эти "желающие" и есть криптодолбоёбы
ты реально считаешь, что видеокарты нужны исключительно майнерам что ли? желающих всегда было много, а сейчас и подавно, поскольку куча людей не обновляли свои видюхи как раз из-за повышения цен. с учетом ковида и локдаунов вид.х стали производить в разы меньше, отсюда и цены, лол
Почему не будут? Рынок держат, рядом страны где запретов нет — край будут майнерам туда перепродавать, если плохо на Авито будет сбываться.
когда вовремя не вошел в индустрию и теперь хейтишь её, нормально действуешь
deleted
вовремя не вошёл в индустрию набелова и скама? Я и в кэшберри вовремя не вошёл. Вот только с поправочкой что я в неё вообще не входил. Я в наеблово очевидное по крайней мере не вхожу. P.S. там твой любимый биток уебался после этой новости, держу в курсе. Беги фиксируй прибыль.
нормальное такое наебалово, которое который год уже стабильно растет и приносит мне прибыль. бтв, на падениях обычно покупают, а не продают :)
Беги фиксируй прибыль
Так это сарказм был
аааа да?? а я думал что прибыль это когда покупаешь на хаях, а продаешь на лоях, блин, оказывается сарказм, ну ладно тогда
Отрицательно разовьются. :)
Ну предложил и предложил. Минфин наоборот, за легализацию крипты. Посмотрим, кто победит
ВВП
Которые тоже против запрета.
теперь крипту подбрасывать будут
скоро оборот бакса и евро запретят, скриньте
Ну наконец-то
Регулировать не смогли, решили запретить. Запретить даже упоминать криптовалюты.
пока не решили и не запретят скорей всего, они же выяснили, что налог можно брать за крипту.
одно другому не мешает, и налог брать и штраф драть
Где проголосовать против этой ебанутой инициативы?
На красной площади с огнестрелом
Что еще придумают
А регулировать фермы китайских майнеров на территории РФ они не планируют?
Опять!
Еее, наконец-то! Даёшь репрессивные законы от Роскосмоса и вот тогда заживём!
Надо же как совпало 😅
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