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Яна Ломакина

Российский суд впервые исключил НКО из списка иноагентов без отказа от иностранного финансирования Статьи редакции

Из реестра постановили убрать помогающий ВИЧ-инфицированным фонд «Гуманитарное действие».

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Минюста о включении в реестр иностранных агентов благотворительного фонда «Гуманитарное действие», помогающего наркопотребителям и людям с ВИЧ. Об этом сообщила в телеграм-канале сама организация.

«Это первое в России исключение НКО из реестра по судебному решению без отказа от иностранного финансирования», — отметили в фонде. Почему суд постановил убрать организацию из перечня, неизвестно.

Минюст внёс «Гуманитарное действие» в реестр иноагентов в декабре 2020 года. В ведомстве сочли, что НКО ведёт политическую деятельность. После этого Минюст обратился в суд, требуя оштрафовать фонд, поскольку он сам не подал документы для включения в реестр.

В октябре 2021 года Петроградский районный суд признал, что «Гуманитарное действие» не ведёт политическую деятельность и отказался штрафовать НКО. Минюст в ответ подал жалобу, и решение суда отменили, отправив дело на новое рассмотрение. В декабре 2021 года суд во второй раз прекратил дело из-за истечения срока давности.

#новости #иноагенты #суды

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Легендарный Валера

человек из минюста психует, ведь это организация которая помогает людям, а значит люди могут сплачиваться в какие то группы и общества, а их задача - держать граждан разрозненно

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Земной бинокль

Это другое

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Путин спас Россию

Это полезное

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Базовый американец

Ну давай, напиши это слово на О.

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Легендарный Валера

Охуенно

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Немецкий танк88

в Питере снова что-то назревает

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BTopHuk

суд постановил убрать организацию из перечня
 патамушта

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Славой Жижек

Оттепель

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