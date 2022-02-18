Российский суд впервые исключил НКО из списка иноагентов без отказа от иностранного финансирования Статьи редакции
Из реестра постановили убрать помогающий ВИЧ-инфицированным фонд «Гуманитарное действие».
Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Минюста о включении в реестр иностранных агентов благотворительного фонда «Гуманитарное действие», помогающего наркопотребителям и людям с ВИЧ. Об этом сообщила в телеграм-канале сама организация.
«Это первое в России исключение НКО из реестра по судебному решению без отказа от иностранного финансирования», — отметили в фонде. Почему суд постановил убрать организацию из перечня, неизвестно.
Минюст внёс «Гуманитарное действие» в реестр иноагентов в декабре 2020 года. В ведомстве сочли, что НКО ведёт политическую деятельность. После этого Минюст обратился в суд, требуя оштрафовать фонд, поскольку он сам не подал документы для включения в реестр.
В октябре 2021 года Петроградский районный суд признал, что «Гуманитарное действие» не ведёт политическую деятельность и отказался штрафовать НКО. Минюст в ответ подал жалобу, и решение суда отменили, отправив дело на новое рассмотрение. В декабре 2021 года суд во второй раз прекратил дело из-за истечения срока давности.
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