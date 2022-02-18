Главы ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации её жителей в Россию Статьи редакции
По данным властей ДНР, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что «в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста». Жителей ДНР разместят в Ростовской области.
По словам главы ДНР, на пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода эвакуируемых жителей в Россию.
Пушилин заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что «Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе». «Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию», — добавил он.
Обновлено в 17:05: власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) тоже объявили об эвакуации граждан в Россию. Леонид Пасечкин заявил, что украинские военные планируют прорыв на территорию республики. Он призвал мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на её защиту».
Никогда не спрашивают, а тут будут ))
Свой адрес сказал , куда им ехать ?
Уже спросили в 2014-ом. Никто кроме горстки смельчаков против этого говна не вышел. Потом ещё и рейтинги у всей властной гопоты в небеса летели, а вся нация сплотилась в национальном угаре.
Так что это все санкционировано и угодно народу (подавляющему большинству).
где-то 70% не будут против беженцев с Донбасса, это если обращать внимание не только на молодое поколение. аудитория тж явно не в восторге, но так сказать у глубинного народа может даже вызовет волну мнимого патриотизма.
как-никак своих не бросаем. иногда.
Двигайтесь
А кто там разрушает и людей убивает то?🤔 Кто бы что ни говорил, но Путин точно не отдает приказы бомбить ДНР и ЛНР. А вот какого хуя на них хочет напасть Украина и свет свой нос США - хороший вопрос.
да вчера садик ДНР решили обстрелять, на подконтрольной Украине территории, а потом по новостям этих террористов показывают что Украина обстреляла садик))) Только забыли уточнить что садик был населённом пункте который они не контролируют.
украинцы?
Хлебушки, объясните мне, кто бомбит ДНР и ЛНР? Говорят, Путин? Вот он жук.
ГЛАВНОЕ ЧТО НЕТ ВОЙНЫ
Ну что, где все те дурачки что потешались над штатами и говорили что те только на пустом месте нагнетают. Все еще смешно над сша?
Ну то есть прогнозировать вторжение сначала до декабря, потом до нового года, потом точно-точно сразу после нового года, потом вот СТОПУДОВО 16 числа - это как?
Не, ну по такой логике можно в принципе круглый год говорить, что кто угодно на кого угодно нападет, а потом, когда это произойдет, говорить "Ну что, смешно вам было??? А они говорили!!!"
Ну вторжение в суверенное государство достаточно уникальное событие, и если оно произойдет с опозданием от прогноза на неделю-другую, то "они же говорили" будет полностью оправдано.
Пушилин заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).
Мы потешались над нагнетанием на тему "РФ вот-вот нападет на Украину". А в посте Украина нападает на ЛДНР
А в посте Украина нападает на ЛДНР
Все адекватные люди понимали, что это всё пыневская провокация. И любая нормальная страна бы на той стороне тоже требовала разъяснений и гарантий ненападения.
В итоге лучше перебдеть, чем игнорировать агрессивные действия.
При чем тут фейки США про вторжение России в Украину?
Я думаю эти фейки зарускает Украина, чтобы вторгнуться в США
Кто это лайкает? Штаты или НАТО прогнозировали что ВС Украины начнут наступление на ЛДНР?
Ты так спрашиваешь, будто имеешь дело с адекватными людьми, а не промытыми фанатиками-бойцунами информационного фронта)
Вот и я охуеваю, эффект толпы в действии. Человек хуйню написал, но как тут не плюсануть то за накидывание говна на вентилятор.
Эмм, так теперь ещё и с другой стороны нагнетать начали
А типа что-то поменялось и старпер не обосрался?
Так шататы говорили то что на Украину нападут а не на ДНР
Все еще смешно над сша?
Не смешно над обеими сторонами (сортами)
Россияне:
Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
а если не отдаст?
Тогда его отдадут солдаты НАТО
Ты вдохновил меня на шутку:
Если в Россию не переместятся жители ДНР то это сделают солдаты НАТО.
Тогда его отдадут кто надо отдадут и въебут прямой наводкой по Донецку. А дальше пойдут защищать мирных и невинных наваросов от жидобандеровцев. Ну, а как иначе? Ведь такой уважаемый человек сказал, что "бля буду, зеля готовится нападать, памагите!"
а если не отдаст?
Тогда будет равный счёт 1:1
Как же заебали эти игрища на клочке земли.
о начале эвакуации её жителей в Россию
Блядь, началось. Опять на наши налоги будут кормить всех кого ни попадя
Этими же нологоми поддержали этиго бича и его бандформирования
Конечно, ведь на ваши ж налоги спонсировании дырень.
А кто его главой назначил. Он победил на свободных выборах?
Глава хунты выходит
свободных выборах
У нас в россии так говорить признак инагента, возможно даже экстремиста
Пушилин заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).
А Зеленский то вкурсе?
Ну как ему не верить. Всегда о простых людях думает
я все время угараю с пропоганды- типа зели могут западные партнеры отдать приказ штурмовать донецк. Один вопрос- зачем им это надо?
Канеш не могут, Украина это же суверенное государство 😄
суверенной не суверенное- не суть. Вопрос- в чем их выгода натравливать украинскую армию на * республики* ? у соловиного помета я услышал только 1 *гениальную теорию*- слить проект украина ) Но там у ребят своя забористая реальность, хочется услышать более конструктивные мнения для людей с iq выше 90 ).
Один вопрос- зачем им это надо?
Чтобы ослабить обе воюющие стороны одновременно, чтобы скупить все активы по бросовым ценам, чтобы продавать оружие у которого есть срок годности, и который истекает, чтобы выдать потом кредиты на восстановление и тд. На войнах всегда был самый большой заработок.
США играли в игру "ушатай экономику РФ", а теперь РФ решила в ту же игру поиграть?)
Ну ей ещё повезло, Воронеж вон бомбить начнут опять в качестве ответки Украине
Думаешь, граждан Ростовской области будут принудительно выселять?
Да че, первый раз что-ли? В 14 году уже были истории когда студентам отказывали в общежитии по той причине что там уже живут беженцы из ДНР
пора начинать эвакуацию комментариев с TJ на пикабу
тем временем доллар
только лучше от этого
https://www.youtube.com/watch?v=xJo1YvNI6EQ&ab_channel=vizyalization
Ага, речи Посполитой отдадут.
Да уж, охуенно (нет). Я конечно ничего не имею против мирных жителей соседней страны/территории, но простите с хуяли из-за из игрищ опять должны отдуваться русские, а рубль искать новое дно?
Потому что плешивый фашист с «братками» так решили?
а ты как думал? за имперские амбиции приходится платит, и платить дорого
Последние 2 дня эти террористы обстреливают позиции Украины по 50 раз на день, тем самым провоцируя их. Таких обстрелов не было давно, я думаю все понимают зачем они это делают
,😂
Как удобно когда украинский так похож на польский что можно с уверенностью рассказывать о польских наёмников-нацистов-черепашек-ниндзя.
а за эвакуированных жителей руководства непризнанного ДНР платить будет? или опять богатые россияне из своих нологов?
Война неизбежна к сожалению. После проведения Олимпиады, экшон и начнется. При чем конкретный.
ежедневное оттягивание от войны, это ежедневный риск для России и перевооружение для Украины. Тянуть не получится.
Единственное что могло бы отодвинуть экшон так это Минские Соглашения которые не исполняются Украиной.
Tjшник, беги быстрее домой с работы, может там твою съемную квартиру уже заняли беженцы из днр.
Этот бомж глава?
Почему на ровном месте вокруг творится какая-то шиза
хахахахахха
нам всем пизда
Бегите, русския люди, спасайтесь! Хунтя идет!
еееееее bombass…
Не приняли, тогда мы идём к вам.
Бля заебали фейковые новости
Ждём русские войска на Донбасе
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