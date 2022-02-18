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Новости
Артём Мазанов

Главы ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации её жителей в Россию Статьи редакции

По данным властей ДНР, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.

206 206 комментариев
7242 просмотров

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что «в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста». Жителей ДНР разместят в Ростовской области.

По словам главы ДНР, на пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода эвакуируемых жителей в Россию.

Пушилин заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что «Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе». «Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию», — добавил он.

Обновлено в 17:05: власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) тоже объявили об эвакуации граждан в Россию. Леонид Пасечкин заявил, что украинские военные планируют прорыв на территорию республики. Он призвал мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на её защиту».

#новости #украина

206 206 комментариев
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206 комментариев
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Сегодняшний динозавр

Жителей России забыли спросить.

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99
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Добро и позитив

Никогда не спрашивают, а тут будут ))

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36
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Усталый ящик

меня кстати спрашивали, я сказал - да, действуйте.

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10
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Юридический ГОСТ

Работайте, братья.

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1
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Немецкий рак

это были мошенники из альфа-банка

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1
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Mikhail

Свой адрес сказал , куда им ехать ?

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0
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Земной бинокль

Тебя забыли спросить

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2
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Artur Abizgeldin

Уже спросили в 2014-ом. Никто кроме горстки смельчаков против этого говна не вышел. Потом ещё и рейтинги у всей властной гопоты в небеса летели, а вся нация сплотилась в национальном угаре.
Так что это все санкционировано и угодно народу (подавляющему большинству).

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2
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Дмитрий Синг

где-то 70% не будут против беженцев с Донбасса, это если обращать внимание не только на молодое поколение. аудитория тж явно не в восторге, но так сказать у глубинного народа может даже вызовет волну мнимого патриотизма.

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1
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Дмитрий Синг

как-никак своих не бросаем. иногда.

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1
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Твой вкус

Двигайтесь

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0
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Сладкий паук например

Меня забыли спросить!

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Формальный фонарь

ахуенный конечно мир принес Путин. Там и без того хуево было, потом еще всё разрушили, людей убили, ничего нет, вообще, ноль. А сейчас так вообще людей оставят без дома. Как можно за это голосовать и поддерживать)

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67
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Легендарный Валера

а потом в случае чего еще и "паспорта" не читаться в системах будут. произошла чудовищная ошибка.

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18
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Формальный фонарь

Подозреваю, что после всех боевых действий (если они будут) эти люди вернутся на руины своих домов с хуем в кармане

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25
2 комментария
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Дратути

А кто там разрушает и людей убивает то?🤔 Кто бы что ни говорил, но Путин точно не отдает приказы бомбить ДНР и ЛНР. А вот какого хуя на них хочет напасть Украина и свет свой нос США - хороший вопрос.

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–33
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NF

да вчера садик ДНР решили обстрелять, на подконтрольной Украине территории, а потом по новостям этих террористов показывают что Украина обстреляла садик))) Только забыли уточнить что садик был населённом пункте который они не контролируют.

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3
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Taras Klunyk

украинцы?

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1
22 комментария
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Дратути

Хлебушки, объясните мне, кто бомбит ДНР и ЛНР? Говорят, Путин? Вот он жук.

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–6
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Чеченский химик

какого хуя на них хочет напасть Украина
Так это ж их территория, у них не то чтобы много опций. Раздавать областям независимость тоже так себе стратегия.

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0
3 комментария
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artemykairyak

ГЛАВНОЕ ЧТО НЕТ ВОЙНЫ

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2
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solawind

Ну что, где все те дурачки что потешались над штатами и говорили что те только на пустом месте нагнетают. Все еще смешно над сша?

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38
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Привлекательный хичхакер

Ну то есть прогнозировать вторжение сначала до декабря, потом до нового года, потом точно-точно сразу после нового года, потом вот СТОПУДОВО 16 числа - это как?

Не, ну по такой логике можно в принципе круглый год говорить, что кто угодно на кого угодно нападет, а потом, когда это произойдет, говорить "Ну что, смешно вам было??? А они говорили!!!"

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36
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Привлекательный хичхакер

Мне это напоминает статьи, в которых айти-аналитики что-то прогнозируют, потом это не сбывается, но вместо "аналитики обосрались с прогнозами" пишут "компания не оправдала ожиданий аналитиков".

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17
1 комментарий
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Igor Savchenko

Ну вторжение в суверенное государство достаточно уникальное событие, и если оно произойдет с опозданием от прогноза на неделю-другую, то "они же говорили" будет полностью оправдано.

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6
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Сегодняшний динозавр

Интернет-пиздоболы нафармили классов и нормально.

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13
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Рыжий

Пушилин заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).
 Мы потешались над нагнетанием на тему "РФ вот-вот нападет на Украину". А в посте Украина нападает на ЛДНР

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–6
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solawind

А в посте Украина нападает на ЛДНР

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18
1 комментарий
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Сегодняшний динозавр

На саму себя?

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7
8 комментариев
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Добро и позитив

Все адекватные люди понимали, что это всё пыневская провокация. И любая нормальная страна бы на той стороне тоже требовала разъяснений и гарантий ненападения.
В итоге лучше перебдеть, чем игнорировать агрессивные действия.

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8
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Дратути

При чем тут фейки США про вторжение России в Украину?

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–5
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Жак Фреско

Я думаю эти фейки зарускает Украина, чтобы вторгнуться в США

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10
2 комментария
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Зимний Никита

Кто это лайкает? Штаты или НАТО прогнозировали что ВС Украины начнут наступление на ЛДНР?

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0
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Путин спас Россию

Ты так спрашиваешь, будто имеешь дело с адекватными людьми, а не промытыми фанатиками-бойцунами информационного фронта)

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3
1 комментарий
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Дратути

Вот и я охуеваю, эффект толпы в действии. Человек хуйню написал, но как тут не плюсануть то за накидывание говна на вентилятор.

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0
1 комментарий
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Миллениал флакон

Эмм, так теперь ещё и с другой стороны нагнетать начали

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3
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Alexander Nosov

А типа что-то поменялось и старпер не обосрался?

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2
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Anton Barsukov

Так шататы говорили то что на Украину нападут а не на ДНР

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–4
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Gedevan

Все еще смешно над сша?
 Не смешно над обеими сторонами (сортами)

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–2
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Frank Ferd

Россияне:

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37
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Добро и позитив

Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
 а если не отдаст?

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12
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Nai

Тогда его отдадут солдаты НАТО

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36
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Легендарный Валера

Fire in the hohle

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5
1 комментарий
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zheka100pudov

Ты вдохновил меня на шутку:
Если в Россию не переместятся жители ДНР то это сделают солдаты НАТО.

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0
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BaybA

Тогда его отдадут кто надо отдадут и въебут прямой наводкой по Донецку. А дальше пойдут защищать мирных и невинных наваросов от жидобандеровцев. Ну, а как иначе? Ведь такой уважаемый человек сказал, что "бля буду, зеля готовится нападать, памагите!"

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4
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Gedevan

а если не отдаст?
 Тогда будет равный счёт 1:1

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0
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André

Как же заебали эти игрища на клочке земли.

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22
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Трансгендолет

о начале эвакуации её жителей в Россию
Блядь, началось. Опять на наши налоги будут кормить всех кого ни попадя

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21
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Egor K

Этими же нологоми поддержали этиго бича и его бандформирования

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2
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Madao

Конечно, ведь на ваши ж налоги спонсировании дырень.

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0
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VladimirV

А кто его главой назначил. Он победил на свободных выборах?

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17
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Легендарный Валера

на совещании свободно выбрали

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8
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VladimirV

Глава хунты выходит

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3
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solawind

свободных выборах
 У нас в россии так говорить признак инагента, возможно даже экстремиста

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8
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Darth Felus

Пушилин заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).
А Зеленский то вкурсе?

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19
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Сеньор Помидор

Ну как ему не верить. Всегда о простых людях думает

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17
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Александр Сурков

я все время угараю с пропоганды- типа зели могут западные партнеры отдать приказ штурмовать донецк. Один вопрос- зачем им это надо?

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15
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Путин спас Россию

Канеш не могут, Украина это же суверенное государство 😄

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–17
10 комментариев
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Александр Сурков

суверенной не суверенное- не суть. Вопрос- в чем их выгода натравливать украинскую армию на * республики* ? у соловиного помета я услышал только 1 *гениальную теорию*- слить проект украина ) Но там у ребят своя забористая реальность, хочется услышать более конструктивные мнения для людей с iq выше 90 ).

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4
9 комментариев
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Тимур Мансонуров

Один вопрос- зачем им это надо?
 Чтобы ослабить обе воюющие стороны одновременно, чтобы скупить все активы по бросовым ценам, чтобы продавать оружие у которого есть срок годности, и который истекает, чтобы выдать потом кредиты на восстановление и тд. На войнах всегда был самый большой заработок.

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1
2 комментария
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Истинный завод

Пиздит и не краснеет террористическая падла. Ничего, история умеет ждать.

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14
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Научный глобус

Россия решила поиграть с США в ту же игру

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–13
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Трансгендолет

США играли в игру "ушатай экономику РФ", а теперь РФ решила в ту же игру поиграть?)

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34
9 комментариев
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Чеченский химик

Жителей ДНР разместят в Ростовской области
 заебатая жизнь начинается в Ростовской области

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10
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Владимир Старик

Ну ей ещё повезло, Воронеж вон бомбить начнут опять в качестве ответки Украине

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2
2 комментария
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Рыжий

Думаешь, граждан Ростовской области будут принудительно выселять?

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0
5 комментариев
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Артур Голицын

Да че, первый раз что-ли? В 14 году уже были истории когда студентам отказывали в общежитии по той причине что там уже живут беженцы из ДНР

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1
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Центральный паук например

о начале эвакуации её жителей в комменты на ТЖ

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10
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Слава Инженеров

пора начинать эвакуацию комментариев с TJ на пикабу

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4
2 комментария
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Иностранный Гоша

Какой же всё-таки Путин ублюдок

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10
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FOX

тем временем доллар

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9
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Taras Klunyk

только лучше от этого
https://www.youtube.com/watch?v=xJo1YvNI6EQ&ab_channel=vizyalization

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3
1 комментарий
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Легендарный Валера

даже масштабирования не хватило

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1
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Легендарный Валера

А территорию отдадут где взяли ?

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8
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Gedevan

Ага, речи Посполитой отдадут.

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2
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Симпатичный Женя

Перспективный тред, зайду в комменты, когда всех жителей ДНР эвакуируют.

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6
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Дратути

Да уж, охуенно (нет). Я конечно ничего не имею против мирных жителей соседней страны/территории, но простите с хуяли из-за из игрищ опять должны отдуваться русские, а рубль искать новое дно?

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–8
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Pulp Fiction

Потому что плешивый фашист с «братками» так решили?

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11
1 комментарий
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Taras Klunyk

а ты как думал? за имперские амбиции приходится платит, и платить дорого

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3
1 комментарий
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NF

Последние 2 дня эти террористы обстреливают позиции Украины по 50 раз на день, тем самым провоцируя их. Таких обстрелов не было давно, я думаю все понимают зачем они это делают

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3
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Алина Кипр

,😂

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3
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Darth Felus

Как удобно когда украинский так похож на польский что можно с уверенностью рассказывать о польских наёмников-нацистов-черепашек-ниндзя.

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0
1 комментарий
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Екатерина Кузнецова

а за эвакуированных жителей руководства непризнанного ДНР платить будет? или опять богатые россияне из своих нологов?

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2
1 комментарий
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Ertha

Война неизбежна к сожалению. После проведения Олимпиады, экшон и начнется. При чем конкретный.

ежедневное оттягивание от войны, это ежедневный риск для России и перевооружение для Украины. Тянуть не получится.

Единственное что могло бы отодвинуть экшон так это Минские Соглашения которые не исполняются Украиной.

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–11
16 комментариев
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Легендарный Валера

Сообщение удалено

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1
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aliftin

Tjшник, беги быстрее домой с работы, может там твою съемную квартиру уже заняли беженцы из днр.

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1
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Egor K

Этот бомж глава?

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1
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artemykairyak

Почему на ровном месте вокруг творится какая-то шиза

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0
1 комментарий
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Eugene SOBI

хахахахахха

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–2
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Заинтересованный алмаз

Отличный план, как в легкую сдать свои территории.

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0
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Земной бинокль

Завтра

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0
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савен

нам всем пизда

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0
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Alexander Star

Бегите, русския люди, спасайтесь! Хунтя идет!

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0
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Славой Жижек

еееееее bombass…

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0
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Dan
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0
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Roland Dallakian

Не приняли, тогда мы идём к вам.

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0
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Владимир Горячев
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0
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Пестрый Илья

Это ещё что, они сейчас вместе с территорией решат эвакуироваться.

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0
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Ochered Syka

Бля заебали фейковые новости

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Имя Фамилия

Ждём русские войска на Донбасе

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