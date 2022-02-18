Главы ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации их жителей в Россию Статьи редакции
По данным властей ДНР, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что «в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста». Жителей ДНР разместят в Ростовской области.
По словам главы ДНР, на пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода эвакуируемых жителей в Россию.
Пушилин заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что «Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе». «Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию», — добавил он.
Обновлено в 17:05: власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) тоже объявили об эвакуации граждан в Россию. Леонид Пасечкин заявил, что украинские военные планируют прорыв на территорию республики. Он призвал мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на её защиту».
Никогда не спрашивают, а тут будут ))
Свой адрес сказал , куда им ехать ?
Уже спросили в 2014-ом. Никто кроме горстки смельчаков против этого говна не вышел. Потом ещё и рейтинги у всей властной гопоты в небеса летели, а вся нация сплотилась в национальном угаре.
Так что это все санкционировано и угодно народу (подавляющему большинству).
Это громкое меньшинство, как обычно
где-то 70% не будут против беженцев с Донбасса, это если обращать внимание не только на молодое поколение. аудитория тж явно не в восторге, но так сказать у глубинного народа может даже вызовет волну мнимого патриотизма.
где-то 70% не будут против беженцев с Донбасса
они не против пока эти беженцы существуют в пределах тв экрана.
как-никак своих не бросаем. иногда.
Что жители россии сделали для того, чтобы их мнением интересовались? Потерпят
Двигайтесь
А кто там разрушает и людей убивает то?🤔 Кто бы что ни говорил, но Путин точно не отдает приказы бомбить ДНР и ЛНР. А вот какого хуя на них хочет напасть Украина и свет свой нос США - хороший вопрос.
да вчера садик ДНР решили обстрелять, на подконтрольной Украине территории, а потом по новостям этих террористов показывают что Украина обстреляла садик))) Только забыли уточнить что садик был населённом пункте который они не контролируют.
Какого хуя украина хочет освободить свои территории, ты хотел сказать ?
Хлебушки, объясните мне, кто бомбит ДНР и ЛНР? Говорят, Путин? Вот он жук.
украинцы?
путин точно не отдавал приказ распять русскоговорящего мальчика
ГЛАВНОЕ ЧТО НЕТ ВОЙНЫ
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А чего они тогда бегут в Россию, а не в Украину?
Так большинство не голосует и не поддерживает, только это не мешает ему каждый раз иметь безупречные 80+% голосов.
Ну что, где все те дурачки что потешались над штатами и говорили что те только на пустом месте нагнетают. Все еще смешно над сша?
Ну то есть прогнозировать вторжение сначала до декабря, потом до нового года, потом точно-точно сразу после нового года, потом вот СТОПУДОВО 16 числа - это как?
Не, ну по такой логике можно в принципе круглый год говорить, что кто угодно на кого угодно нападет, а потом, когда это произойдет, говорить "Ну что, смешно вам было??? А они говорили!!!"
Ну вторжение в суверенное государство достаточно уникальное событие, и если оно произойдет с опозданием от прогноза на неделю-другую, то "они же говорили" будет полностью оправдано.
Я, в общем-то, согласен, но справедливости ради, хотя это и нельзя проверить, однако есть вероятность (и дальше, как в анекдоте: я забыл, что хотел сказать), что публичное раскрытие планов действительно заставляло РФ эти планы не исполнять, потому что ведь и в риторике штатов есть логика: если весь мир уже знает точную дату, то едва ли ты действительно нападёшь именно тогда. То есть я лишь о том, что сложно здесь что-то утверждать однозначно, учитывая, что внешняя политика — одна из самых непрозрачных вещей вообще.
Пушилин заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).
Мы потешались над нагнетанием на тему "РФ вот-вот нападет на Украину". А в посте Украина нападает на ЛДНР
Все адекватные люди понимали, что это всё пыневская провокация. И любая нормальная страна бы на той стороне тоже требовала разъяснений и гарантий ненападения.
В итоге лучше перебдеть, чем игнорировать агрессивные действия.
При чем тут фейки США про вторжение России в Украину?
Кто это лайкает? Штаты или НАТО прогнозировали что ВС Украины начнут наступление на ЛДНР?
Эмм, так теперь ещё и с другой стороны нагнетать начали
А типа что-то поменялось и старпер не обосрался?
Так шататы говорили то что на Украину нападут а не на ДНР
Все еще смешно над сша?
Не смешно над обеими сторонами (сортами)
А с чего ты взял, что что-то будет? Вован же сама неожиданность. Это в его стиле будет, если ничего не произойдёт
Россияне:
Ну как ему не верить. Всегда о простых людях думает
Ряху наел
Пушилин заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).
А Зеленский то вкурсе?
Ну не подставлять же самого Пушилина!
Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
а если не отдаст?
Тогда его отдадут солдаты НАТО
Тогда его отдадут кто надо отдадут и въебут прямой наводкой по Донецку. А дальше пойдут защищать мирных и невинных наваросов от жидобандеровцев. Ну, а как иначе? Ведь такой уважаемый человек сказал, что "бля буду, зеля готовится нападать, памагите!"
а если не отдаст?
Тогда будет равный счёт 1:1
Не отдаст по хорошему, отдаст по плохому.
о начале эвакуации её жителей в Россию
Блядь, началось. Опять на наши налоги будут кормить всех кого ни попадя
Что значит опять, лол. Все эти годы РФ спонсировала ДНР.
Этими же нологоми поддержали этиго бича и его бандформирования
Конечно, ведь на ваши ж налоги спонсировании дырень.
Уже кормят, граждане же
Ну ей ещё повезло, Воронеж вон бомбить начнут опять в качестве ответки Украине
У администрации губернатора Ростовской области пока нет информации о развертывании пунктов для беженцев, — Znak.com
Чиновники сказали изданию, что знают о решении главы ДНР лишь из новостей.
Думаешь, граждан Ростовской области будут принудительно выселять?
Да че, первый раз что-ли? В 14 году уже были истории когда студентам отказывали в общежитии по той причине что там уже живут беженцы из ДНР
А кто его главой назначил. Он победил на свободных выборах?
Как же заебали эти игрища на клочке земли.
я все время угараю с пропоганды- типа зели могут западные партнеры отдать приказ штурмовать донецк. Один вопрос- зачем им это надо?
Для каких клоунов все это придумано?) Россия собирает армию у границ Украины и постоянно заявляет мы защитим ЛДНР если Украина нападет, в это время ничего не происходит. Украина зная это все готовит нападение на ЛДНР... Реально есть люди которые во все это верят?)
,😂
Последние 2 дня эти террористы обстреливают позиции Украины по 50 раз на день, тем самым провоцируя их. Таких обстрелов не было давно, я думаю все понимают зачем они это делают
тем временем доллар
Уйти в Россию
Украинцы заходят на пустые земли и забирают их себе обратно
Говорят спасибо что не надо интегрировать обратно 2.5 млн людей после 8 лет пропаганды России, 1 млн из которых — с паспортами Кремля
(Это в мечтах)
А в реальности сейчас «эвакуацию» накроют артиллерией свои же, и Путин запустит югославский сценарий. Типа без решения совбеза оон начать ковровое уничтожение Украины за якобы «геноцид русскоязычного населения Донбасса»
Да уж, охуенно (нет). Я конечно ничего не имею против мирных жителей соседней страны/территории, но простите с хуяли из-за из игрищ опять должны отдуваться русские, а рубль искать новое дно?
а за эвакуированных жителей руководства непризнанного ДНР платить будет? или опять богатые россияне из своих нологов?
Почему на ровном месте вокруг творится какая-то шиза
Этот бомж глава?
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Война неизбежна к сожалению. После проведения Олимпиады, экшон и начнется. При чем конкретный.
ежедневное оттягивание от войны, это ежедневный риск для России и перевооружение для Украины. Тянуть не получится.
Единственное что могло бы отодвинуть экшон так это Минские Соглашения которые не исполняются Украиной.
Как всё, удивительно, красиво складывается.
Мол смотрите, мы же не напали, когда об этом американцы говорили, даже войска «отвели» и видосики показали.
А теперь вдруг главы двух республик, которые и пукнуть не имеют права без одобрения кремля, решили эвакуацию объявить, мол киев щас всех нас уничтожать будет.
А там как ни как около 400 тыс. бумажку в виде паспорта россии получили. Своих не бросим коли что.
Такая многоходочка омерзительная.
Щас эти люди организовано будут ехать в автобусах, их специально обстреляют с артилерии (маршруты ж известные), а потом в этом начнут обвинять Украину, чтобы дать рашке предлог для вторжения за "геноцид русских".
Да кому ты нужен, ммшное ***ило. И убитый войной донецкий край. Конечнл, плохо было при Украине. Теперь отлично стало. Россияне, получите, распишитесь. Так хотели защитить в 2014 русскоязычное население. И 13ю зп отдайте им.
Даже не жалко пожертвовать своей, приобретенной за честно заработанные средства, брошенной в Донецке квартирой. Подавитесь, лишь бы оставили в покое с Минскими соглашениями и необходимостью силами Украины поднимать это из руин.
Я понимаю что постоянная пропаганда уже давно сделала свое время и десятки миллионов "населения" России, действительно верят всему что слышат, но блять ... Там больше 100k рос. военных рядом границей, каким хлебушком нужно быть, что поверить в то что Украина, с намного менее технологичной и малочисленной армией, сама попрет в наступление ? То есть помимо того что они все бендеры и фашисты, так еще и самоубийцы ?
150к военных из России стоят и ждут приказ Зеленского о наступлении. Сейчас самое время отдавать такие приказы.
Что за бред? Какая Украина собирается наступать ? Украина уже 8 лет сидит и обороняется. И мы уже давно вернули бы себе эти территории, если бы путин не снабжал ОРДЛО военными и техникой.
А сейчас путин водит свои 130-150 тысяч военных вокруг Украины и ищет любую зацепку для того чтобы начать наступление. Ведь просто так начать вторжение он не может. Поэтому он и создает провокации на ОРДЛО, обстреливая садики и лицеи, якобы от стороны Украины
Украине нет никакого смысла идти наступать на ОРДЛО и ввязаться в войну с Россией. Мы определенно проиграем. И это не те методы, которыми мы хотим возвращать нашу територию. Этого не хочет ни народ ни правительство.
Tjшник, беги быстрее домой с работы, может там твою съемную квартиру уже заняли беженцы из днр.
Когда научный руководитель дал тебе шаблон для диплома.
"Kosovo is a province of Serbia" - Донбас это регион Украины
"Its people are mostly ethnic Albanian and mostly Muslim" - На Донбасе живут русские, в основном православные
"Slobodan Milosevitc stripped Kosovo of the constitutional autonomy its people enjoyed thus denying them their right to speak their language, run their schools, shape their daily lives." - русские Донбаса хотят говорить на своем языке и организовывать свои школы. Порошенко и Зеленский приняли ограничительные законы в этом направлении
"Our diplomacy stopped the fighting for a while" - Минские соглашения
"We proposed a peace agreement. Kosovar leaders signed that agreement" - еще Минские соглашения
"The Serbian leader, on the other hand, refused even to discuss key elements of the peace agreement" - ОБСЕ подтверждает обстрелы вчера и сегодня. Зеленский заявляет, что для него не имеет смысла общаться с лидерами ЛДНР.
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