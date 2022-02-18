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Новости
Артём Мазанов

Главы ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации их жителей в Россию Статьи редакции

По данным властей ДНР, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.

417 417 комментариев
22 878 просмотров

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что «в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста». Жителей ДНР разместят в Ростовской области.

По словам главы ДНР, на пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода эвакуируемых жителей в Россию.

Пушилин заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что «Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе». «Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию», — добавил он.

Обновлено в 17:05: власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) тоже объявили об эвакуации граждан в Россию. Леонид Пасечкин заявил, что украинские военные планируют прорыв на территорию республики. Он призвал мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на её защиту».

#новости #украина

417 417 комментариев
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417 комментариев
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Сегодняшний динозавр

Жителей России забыли спросить.

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272
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Добро и позитив

Никогда не спрашивают, а тут будут ))

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116
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Усталый ящик

меня кстати спрашивали, я сказал - да, действуйте.

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46
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Юридический ГОСТ

Работайте, братья.

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27
2 комментария
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Немецкий рак

это были мошенники из альфа-банка

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16
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Майка Ника
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6
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Mikhail

Свой адрес сказал , куда им ехать ?

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1
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Artur Abizgeldin

Уже спросили в 2014-ом. Никто кроме горстки смельчаков против этого говна не вышел. Потом ещё и рейтинги у всей властной гопоты в небеса летели, а вся нация сплотилась в национальном угаре.
Так что это все санкционировано и угодно народу (подавляющему большинству).

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51
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Андрей Охапкин

Это громкое меньшинство, как обычно

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4
2 комментария
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Дмитрий Синг

где-то 70% не будут против беженцев с Донбасса, это если обращать внимание не только на молодое поколение. аудитория тж явно не в восторге, но так сказать у глубинного народа может даже вызовет волну мнимого патриотизма.

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4
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Дмитрий Шубкин

где-то 70% не будут против беженцев с Донбасса
 они не против пока эти беженцы существуют в пределах тв экрана.

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16
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Дмитрий Синг

как-никак своих не бросаем. иногда.

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3
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Земной бинокль

Тебя забыли спросить

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5
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Andrew I.

Что жители россии сделали для того, чтобы их мнением интересовались? Потерпят

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2
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Твой вкус

Двигайтесь

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0
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Сладкий паук например

Меня забыли спросить!

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Формальный фонарь

ахуенный конечно мир принес Путин. Там и без того хуево было, потом еще всё разрушили, людей убили, ничего нет, вообще, ноль. А сейчас так вообще людей оставят без дома. Как можно за это голосовать и поддерживать)

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202
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Легендарный Валера

а потом в случае чего еще и "паспорта" не читаться в системах будут. произошла чудовищная ошибка.

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62
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Формальный фонарь

Подозреваю, что после всех боевых действий (если они будут) эти люди вернутся на руины своих домов с хуем в кармане

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76
5 комментариев
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Дратути

А кто там разрушает и людей убивает то?🤔 Кто бы что ни говорил, но Путин точно не отдает приказы бомбить ДНР и ЛНР. А вот какого хуя на них хочет напасть Украина и свет свой нос США - хороший вопрос.

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–129
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NF

да вчера садик ДНР решили обстрелять, на подконтрольной Украине территории, а потом по новостям этих террористов показывают что Украина обстреляла садик))) Только забыли уточнить что садик был населённом пункте который они не контролируют.

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54
2 комментария
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Zhenya Matveev

Какого хуя украина хочет освободить свои территории, ты хотел сказать ?

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28
4 комментария
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Дратути

Хлебушки, объясните мне, кто бомбит ДНР и ЛНР? Говорят, Путин? Вот он жук.

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–54
1 комментарий
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Чеченский химик

какого хуя на них хочет напасть Украина
Так это ж их территория, у них не то чтобы много опций. Раздавать областям независимость тоже так себе стратегия.

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5
5 комментариев
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Taras Klunyk

украинцы?

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0
23 комментария
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Petr

путин точно не отдавал приказ распять русскоговорящего мальчика

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0
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Vladislav Pauls
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0
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artemykairyak

ГЛАВНОЕ ЧТО НЕТ ВОЙНЫ

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8
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Александр Королёв

А чего они тогда бегут в Россию, а не в Украину?

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1
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Fedor Andreev

Так большинство не голосует и не поддерживает, только это не мешает ему каждый раз иметь безупречные 80+% голосов.

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0
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solawind

Ну что, где все те дурачки что потешались над штатами и говорили что те только на пустом месте нагнетают. Все еще смешно над сша?

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87
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Привлекательный хичхакер

Ну то есть прогнозировать вторжение сначала до декабря, потом до нового года, потом точно-точно сразу после нового года, потом вот СТОПУДОВО 16 числа - это как?

Не, ну по такой логике можно в принципе круглый год говорить, что кто угодно на кого угодно нападет, а потом, когда это произойдет, говорить "Ну что, смешно вам было??? А они говорили!!!"

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75
6 комментариев
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Привлекательный хичхакер

Мне это напоминает статьи, в которых айти-аналитики что-то прогнозируют, потом это не сбывается, но вместо "аналитики обосрались с прогнозами" пишут "компания не оправдала ожиданий аналитиков".

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50
10 комментариев
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Igor Savchenko

Ну вторжение в суверенное государство достаточно уникальное событие, и если оно произойдет с опозданием от прогноза на неделю-другую, то "они же говорили" будет полностью оправдано.

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23
2 комментария
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Hagotireno

Я, в общем-то, согласен, но справедливости ради, хотя это и нельзя проверить, однако есть вероятность (и дальше, как в анекдоте: я забыл, что хотел сказать), что публичное раскрытие планов действительно заставляло РФ эти планы не исполнять, потому что ведь и в риторике штатов есть логика: если весь мир уже знает точную дату, то едва ли ты действительно нападёшь именно тогда. То есть я лишь о том, что сложно здесь что-то утверждать однозначно, учитывая, что внешняя политика — одна из самых непрозрачных вещей вообще.

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14
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Рыжий

Пушилин заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).
 Мы потешались над нагнетанием на тему "РФ вот-вот нападет на Украину". А в посте Украина нападает на ЛДНР

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–33
17 комментариев
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Добро и позитив

Все адекватные люди понимали, что это всё пыневская провокация. И любая нормальная страна бы на той стороне тоже требовала разъяснений и гарантий ненападения.
В итоге лучше перебдеть, чем игнорировать агрессивные действия.

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20
1 комментарий
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Сегодняшний динозавр

Интернет-пиздоболы нафармили классов и нормально.

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13
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Дратути

При чем тут фейки США про вторжение России в Украину?

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–15
4 комментария
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Зимний Никита

Кто это лайкает? Штаты или НАТО прогнозировали что ВС Украины начнут наступление на ЛДНР?

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0
6 комментариев
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Миллениал флакон

Эмм, так теперь ещё и с другой стороны нагнетать начали

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4
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Alexander Nosov

А типа что-то поменялось и старпер не обосрался?

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2
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Anton Barsukov

Так шататы говорили то что на Украину нападут а не на ДНР

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–7
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Gedevan

Все еще смешно над сша?
 Не смешно над обеими сторонами (сортами)

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–3
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Михаил Зеленин

А с чего ты взял, что что-то будет? Вован же сама неожиданность. Это в его стиле будет, если ничего не произойдёт

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0
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Frank Ferd

Россияне:

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98
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Сеньор Помидор

Ну как ему не верить. Всегда о простых людях думает

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89
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Левая повесточка
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23
1 комментарий
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Diablo

Ряху наел

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4
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Darth Felus

Пушилин заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).
А Зеленский то вкурсе?

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75
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Дефицитный Сервелат

Ну не подставлять же самого Пушилина!

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0
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Добро и позитив

Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
 а если не отдаст?

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29
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Nai

Тогда его отдадут солдаты НАТО

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114
3 комментария
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BaybA

Тогда его отдадут кто надо отдадут и въебут прямой наводкой по Донецку. А дальше пойдут защищать мирных и невинных наваросов от жидобандеровцев. Ну, а как иначе? Ведь такой уважаемый человек сказал, что "бля буду, зеля готовится нападать, памагите!"

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8
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Gedevan

а если не отдаст?
 Тогда будет равный счёт 1:1

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2
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Антон Пострунин

Не отдаст по хорошему, отдаст по плохому.

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0
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Трансгендолет

о начале эвакуации её жителей в Россию
Блядь, началось. Опять на наши налоги будут кормить всех кого ни попадя

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51
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Макс Володин

Что значит опять, лол. Все эти годы РФ спонсировала ДНР.

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10
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Egor K

Этими же нологоми поддержали этиго бича и его бандформирования

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10
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Madao

Конечно, ведь на ваши ж налоги спонсировании дырень.

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0
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Жаль

Уже кормят, граждане же

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0
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Чеченский химик

Жителей ДНР разместят в Ростовской области
 заебатая жизнь начинается в Ростовской области

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47
3 комментария
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Владимир Старик

Ну ей ещё повезло, Воронеж вон бомбить начнут опять в качестве ответки Украине

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10
2 комментария
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Paul Potseluev

У администрации губернатора Ростовской области пока нет информации о развертывании пунктов для беженцев, — Znak.com

Чиновники сказали изданию, что знают о решении главы ДНР лишь из новостей.

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7
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Рыжий

Думаешь, граждан Ростовской области будут принудительно выселять?

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–1
7 комментариев
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Артур Голицын

Да че, первый раз что-ли? В 14 году уже были истории когда студентам отказывали в общежитии по той причине что там уже живут беженцы из ДНР

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5
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Иностранный Гоша

Какой же всё-таки Путин ублюдок

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46
1 комментарий
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VladimirV

А кто его главой назначил. Он победил на свободных выборах?

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35
5 комментариев
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André

Как же заебали эти игрища на клочке земли.

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40
4 комментария
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Александр Сурков

я все время угараю с пропоганды- типа зели могут западные партнеры отдать приказ штурмовать донецк. Один вопрос- зачем им это надо?

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28
30 комментариев
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Истинный завод

Пиздит и не краснеет террористическая падла. Ничего, история умеет ждать.

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27
2 комментария
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Константин Иванов

Для каких клоунов все это придумано?) Россия собирает армию у границ Украины и постоянно заявляет мы защитим ЛДНР если Украина нападет, в это время ничего не происходит. Украина зная это все готовит нападение на ЛДНР... Реально есть люди которые во все это верят?)

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19
3 комментария
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Алина Кипр

,😂

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22
6 комментариев
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Научный глобус

Россия решила поиграть с США в ту же игру

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–40
11 комментариев
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NF

Последние 2 дня эти террористы обстреливают позиции Украины по 50 раз на день, тем самым провоцируя их. Таких обстрелов не было давно, я думаю все понимают зачем они это делают

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20
2 комментария
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FOX

тем временем доллар

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20
3 комментария
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Душевный супер_стар

Уйти в Россию
Украинцы заходят на пустые земли и забирают их себе обратно
Говорят спасибо что не надо интегрировать обратно 2.5 млн людей после 8 лет пропаганды России, 1 млн из которых — с паспортами Кремля
(Это в мечтах)

А в реальности сейчас «эвакуацию» накроют артиллерией свои же, и Путин запустит югославский сценарий. Типа без решения совбеза оон начать ковровое уничтожение Украины за якобы «геноцид русскоязычного населения Донбасса»

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19
1 комментарий
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Дратути

Да уж, охуенно (нет). Я конечно ничего не имею против мирных жителей соседней страны/территории, но простите с хуяли из-за из игрищ опять должны отдуваться русские, а рубль искать новое дно?

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–21
8 комментариев
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Центральный паук например

о начале эвакуации её жителей в комменты на ТЖ

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13
4 комментария
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Легендарный Валера

А территорию отдадут где взяли ?

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13
1 комментарий
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Симпатичный Женя

Перспективный тред, зайду в комменты, когда всех жителей ДНР эвакуируют.

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12
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Екатерина Кузнецова

а за эвакуированных жителей руководства непризнанного ДНР платить будет? или опять богатые россияне из своих нологов?

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6
3 комментария
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artemykairyak

Почему на ровном месте вокруг творится какая-то шиза

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9
2 комментария
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Egor K

Этот бомж глава?

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8
2 комментария
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Ertha

Война неизбежна к сожалению. После проведения Олимпиады, экшон и начнется. При чем конкретный.

ежедневное оттягивание от войны, это ежедневный риск для России и перевооружение для Украины. Тянуть не получится.

Единственное что могло бы отодвинуть экшон так это Минские Соглашения которые не исполняются Украиной.

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–52
36 комментариев
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Андрей Васильев
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4
2 комментария
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Biklifist

Как всё, удивительно, красиво складывается.
Мол смотрите, мы же не напали, когда об этом американцы говорили, даже войска «отвели» и видосики показали.
А теперь вдруг главы двух республик, которые и пукнуть не имеют права без одобрения кремля, решили эвакуацию объявить, мол киев щас всех нас уничтожать будет.
А там как ни как около 400 тыс. бумажку в виде паспорта россии получили. Своих не бросим коли что.
Такая многоходочка омерзительная.

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5
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Kostya Bakay

Щас эти люди организовано будут ехать в автобусах, их специально обстреляют с артилерии (маршруты ж известные), а потом в этом начнут обвинять Украину, чтобы дать рашке предлог для вторжения за "геноцид русских".

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5
2 комментария
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Татьяна Таня

Да кому ты нужен, ммшное ***ило. И убитый войной донецкий край. Конечнл, плохо было при Украине. Теперь отлично стало. Россияне, получите, распишитесь. Так хотели защитить в 2014 русскоязычное население. И 13ю зп отдайте им.
Даже не жалко пожертвовать своей, приобретенной за честно заработанные средства, брошенной в Донецке квартирой. Подавитесь, лишь бы оставили в покое с Минскими соглашениями и необходимостью силами Украины поднимать это из руин.

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4
2 комментария
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Владислав Косинов

Я понимаю что постоянная пропаганда уже давно сделала свое время и десятки миллионов "населения" России, действительно верят всему что слышат, но блять ... Там больше 100k рос. военных рядом границей, каким хлебушком нужно быть, что поверить в то что Украина, с намного менее технологичной и малочисленной армией, сама попрет в наступление ? То есть помимо того что они все бендеры и фашисты, так еще и самоубийцы ?

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2
2 комментария
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Mikhail

150к военных из России стоят и ждут приказ Зеленского о наступлении. Сейчас самое время отдавать такие приказы.

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4
1 комментарий
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Александр Галковский

Что за бред? Какая Украина собирается наступать ? Украина уже 8 лет сидит и обороняется. И мы уже давно вернули бы себе эти территории, если бы путин не снабжал ОРДЛО военными и техникой.

А сейчас путин водит свои 130-150 тысяч военных вокруг Украины и ищет любую зацепку для того чтобы начать наступление. Ведь просто так начать вторжение он не может. Поэтому он и создает провокации на ОРДЛО, обстреливая садики и лицеи, якобы от стороны Украины

Украине нет никакого смысла идти наступать на ОРДЛО и ввязаться в войну с Россией. Мы определенно проиграем. И это не те методы, которыми мы хотим возвращать нашу територию. Этого не хочет ни народ ни правительство.

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1
2 комментария
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aliftin

Tjшник, беги быстрее домой с работы, может там твою съемную квартиру уже заняли беженцы из днр.

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3
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Gololed - 3 коммента в день

https://youtu.be/rusF4OJzGbo

Когда научный руководитель дал тебе шаблон для диплома.

"Kosovo is a province of Serbia" - Донбас это регион Украины
"Its people are mostly ethnic Albanian and mostly Muslim" - На Донбасе живут русские, в основном православные
"Slobodan Milosevitc stripped Kosovo of the constitutional autonomy its people enjoyed thus denying them their right to speak their language, run their schools, shape their daily lives." - русские Донбаса хотят говорить на своем языке и организовывать свои школы. Порошенко и Зеленский приняли ограничительные законы в этом направлении
"Our diplomacy stopped the fighting for a while" - Минские соглашения
"We proposed a peace agreement. Kosovar leaders signed that agreement" - еще Минские соглашения
"The Serbian leader, on the other hand, refused even to discuss key elements of the peace agreement" - ОБСЕ подтверждает обстрелы вчера и сегодня. Зеленский заявляет, что для него не имеет смысла общаться с лидерами ЛДНР.

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0
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Легендарный Валера

Сообщение удалено

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2
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Пестрый Илья

Это ещё что, они сейчас вместе с территорией решат эвакуироваться.

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2
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