По данным властей ДНР, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что «в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста». Жителей ДНР разместят в Ростовской области.

По словам главы ДНР, на пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода эвакуируемых жителей в Россию.

Пушилин заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что «Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе». «Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию», — добавил он.