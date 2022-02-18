Новости
Sasha Shambilova

Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей каждому прибывшему в Ростовскую область беженцу из Донбасса Статьи редакции

Он также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну вылететь в регион для «создания условий для размещения».

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь с наплывом беженцев. Его слова передаёт «Интерфакс».

Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

В пресс-службе правительства подтвердили, что осуществят выплату по поручению Путина. Средства на это выделят из резервного фонда.

Несколькими часами ранее главы ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации их жителей в Россию. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в первую очередь это касается «женщин, детей и людей пожилого возраста».

Он также заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что «Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий».

#новости #украина

7204 просмотров
112 112 комментариев
45
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
112 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Это скорее теннисный матч

Так вот на что пойдёт 13-я зарплата россиян

Ответить
145
Развернуть ветку
Прочный якорь

Вот ведь россияне. Еще только февраль, а они уже 13 зарплату потратили

Ответить
38
Развернуть ветку
Вкусный фонарь

Срочно раздать на всякую хуйню

Ответить
0
Развернуть ветку
awara

Если бы только 13ая

Ответить
8
Развернуть ветку
Добро и позитив

Чуть меньше среднего класса, ну ничего

Ответить
0
Развернуть ветку
Человекоподобный кот

*россияне*
так блять, а мне??

Ответить
62
Развернуть ветку
solawind

Скажи спасибо что не сдохнешь за пыню, как они https://t.me/bazabazon/9707

Ответить
49
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

За независимость от Украины, как говорят

Ответить
0
Развернуть ветку
Естественный украинец

Скажи спасибо что не сдохнешь за пыню
 Не говори гоп

Ответить
0
Развернуть ветку
Yaroslav Leyn

Привет с Луганска, минусуйте еблана Av Av

Ответить
0
Развернуть ветку
Av Av

То есть войну они ещё с осени планируют, а запрет выезда только сегодня ввели?

Логично)

Ответить
–5
2 комментария
Развернуть ветку
Иностранный Гоша

А тебе - по губе и по жопе палкой.

Ответить
9
Развернуть ветку
WED CR.ST.

А россиян забыли спросить

Ответить
4
Развернуть ветку
Трансгендолет

А нам сапог в жопу и крепкую руку на шею

Ответить
1
Развернуть ветку
Я Идиот

В Москве джун 200к получает, вот это для тебя.

Ответить
0
Развернуть ветку
Душевный супер_стар

Так от кого бегут то?

Украина официально заявила что ничего не делает, почему эвакуация? Есть спутниковые снимки расположения ВСУ? Видео колонн техники которые прямо сейчас едут на Донбасс наступать?

Или же просто кому-то надо подыграть в копилку «геноцида» картинкой для ТВ беженцев на границе которые будут рассказывать про распятого мальчика, подтираясь 10к рублей?

Ответить
46
Развернуть ветку
Приличный микроскоп

Для совкового мусора с промытыми мозгами

Ответить
51
Развернуть ветку
Rodion

Так им хватит и простого "так надо"

Ответить
2
Развернуть ветку
Фейхтвангер

Они сейчас сами себя взрывать начнут и кричать, что это Украина. В первый раз, что ли.
https://ria.ru/20220218/vzryv-1773654146.html

В центре Донецка прогремел мощный взрыв
В центре Донецка прогремел мощный взрыв, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.02.2022
ria.ru
Ответить
37
Развернуть ветку
Истинный завод

Так и есть — ёбнули бесхозный бобик, съёмочная группа была на месте через минуту.

Ответить
9
1 комментарий
Развернуть ветку
Mike Rudenko

Господь всемогущий, на какую же хуйню уходят или налоги

Ответить
59
Развернуть ветку
Естественный украинец

Так уходят, или налоги?

Ответить
–2
Развернуть ветку
Импортный фитиль

Этот руssкий всё оплатит

Ответить
43
Развернуть ветку
x mst

И смешно и грустно(

Ответить
0
Развернуть ветку
Прочный якорь

Януковичу, надеюсь, тоже дадут 10 тысяч рублей, хоть он и прибыл несколько раньше

Ответить
43
Развернуть ветку
Даниил Слесарчук

Ахахаххахаха блять, почему не тыщу?))

Ответить
24
Развернуть ветку
Dan

Это больше чем пенсионерам на выборах?

Ответить
9
Развернуть ветку
No Name

Коррумпированные депутаты:

Ответить
25
Развернуть ветку
Магомед-Султан Байболатович
Ответить
4
Развернуть ветку
Плотва обыкновенная

Ахахаха, русские все уплатят

Ответить
23
Развернуть ветку
Ферман спас Россию

Ботоксная залупа затеяла войну, разрушила жизнь людей, превратила регион в руины, наводненные вооруженными российским оружием бандитами, а за это нате вам бонус - российское гражданство и 115 евро.

Ответить
21
Развернуть ветку
Немецкий рак

А они еще такие: о вы наш спаситель император

Ответить
2
Развернуть ветку
FOX

почему не 100 000

Ответить
10
Развернуть ветку
Трансгендолет

Лояльность столько не стоит. Да и неча холопов баловать излишне.

Ответить
16
Развернуть ветку
Татьяна Таня

100 000$!

Ответить
0
Развернуть ветку
Иностранный Гоша

Погодите-погодите, сейчас на это пойдут ваши валютные вклады

Ответить
14
Развернуть ветку
Светский Филипп

хватит раздавать мои налоги!

Ответить
11
Развернуть ветку
Повышенный шмель

Только начали.

Ответить
2
Развернуть ветку
Немецкий рак

Не заканчивали

Ответить
0
Развернуть ветку
x mst

Да там нихуя нет

Ответить
0
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Владимир в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе
Уточните фамилию, пожалуйста

Ответить
6
Развернуть ветку
Прочный якорь

Харконнен

Ответить
15
Развернуть ветку
Различный чайник

Похож

Ответить
2
Развернуть ветку
FOX

https://twitter.com/M_Simonyan/status/1494704897803096067?s=20&t=s6zMPWEEWnQRWUnwFk0JVQ

Маргарита Симоньян @M_Simonyan
Беженцев с Донбасса обеспечат жильем, горячей едой и дадут по 10 000 рублей.

Все очень вежливо.

Чай не впервой.
Ответить
5
Развернуть ветку
Добро и позитив

Вежливые люди какие...

Ответить
14
Развернуть ветку
Прочный якорь

Она, интересно, способна визуально отличить 10 тысяч от 10 миллиардов, или от воровства глаз замылился?

Ответить
7
Развернуть ветку
Трансгендолет

Удобно, сколько не попросишь — все дадут из "общака". Можно и порассуждать, сколько и кому дать

Ответить
5
Развернуть ветку
Повышенный шмель

Зачем уточнять, что горячей? Это какой-то маркетинговый ход, чтобы слюни потекли? Или изощренная шутка про газ?

Ответить
0
Развернуть ветку
Центральный паук например

Он также заявил, что Владимир в ближайшее время отдаст приказ
Хуясе они на короткой ноге

Ответить
9
Развернуть ветку
Щячло Попячтса

Разве могут быть обладатели паспортов беженцами?

Ответить
8
Развернуть ветку
Anatoliy Lyashenko

Беженцы — лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в силу чрезвычайных обстоятельств.

Беженство — массовое оставление жителями своих родных мест вследствие войны или стихийных бедствий.

Ответить
3
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

На основании чего? Почему бы им не в Украину бежать?

Ответить
4
Развернуть ветку
Приличный микроскоп

Все здравомыслящие давно так и сделали

Ответить
15
Развернуть ветку
Anatoliy Lyashenko

А далее в Польшу 👍

Ответить
0
Развернуть ветку
Komatsu D335A

Почему бы им не в Украину бежать?
 С каких хуев граждане РФ должны бежать в Украину?

Ответить
–2
Развернуть ветку
Olegio Dr

А чего Владимир Владимирович не присоединит их как Крым ? Страдают ведь соотечественники от фошизму

Ответить
1
2 комментария
Развернуть ветку
Папуша

Как меня всё заебало

Ответить
7
Развернуть ветку
sergjjj

Осталось что то @бнуть и обвинить Украину в наступлении, полтораходовочка готова.

Ответить
4
Развернуть ветку
sergjjj

готово, целый УАЗ не пожалели....

Ответить
5
Развернуть ветку
Немецкий рак

От возмущения видимо)

Ответить
0
Развернуть ветку
Qqshka

Депутаты выплачивают по 10к беженцам днр и лнр

Ответить
5
Развернуть ветку
Dan

Боже, бомби Донбасс

Ответить
–11
Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку

Комментарий удален

Развернуть ветку
Komatsu D335A

Не надо так. Оставайся человеком

Ответить
2
Развернуть ветку
Плотный

каждому прибывшему в Ростовскую область
 Жителей ростовской области об этом спросили?

Ответить
3
Развернуть ветку
Андрей Петкевич

Почему Tzar должен интересоваться мнением его Holops?

Ответить
3
Развернуть ветку
Darth Felus

Не знаю чем это поможет беженцам, но рейтингу Единой России это точно поможет.

Ответить
3
Развернуть ветку
Anatoliy Lyashenko

2 партии в РФ, которым уже ничего не поможет:
- Единая Россия
- Яблоко

Ответить
3
Развернуть ветку
Сегодняшний динозавр

В обмен на истории о распятых мальчиках.

Ответить
1
Развернуть ветку
Dan

Там уже взрывают что-то в центре Донецка

Ответить
3
Развернуть ветку
Земной бинокль

Беги

Ответить
0
Развернуть ветку
Ze Katze

Так песков же не в курсе))

Ответить
3
Развернуть ветку
Nick No

🤡

Ответить
2
Развернуть ветку
Прекрасный пистолет

ЗА СЧЁТ 13-ой ЗАРПЛАТЫ РОССИЯН, ХА ХА ХА

Ответить
2
Развернуть ветку
Грузовой Макс

Кажется у купола кубинского сената в Гаване появился достойный конкурент в списке самых идиотских вариантов использования государственного бюджета России.

Ответить
2
Развернуть ветку
Ivan Peterburgsky

Пздц, на что идут мои налоги 🤬

Ответить
2
Развернуть ветку
Никита Королёв

Интересно, а будет ли опубликована статистика о том, сколько человек эвакуировались в РФ, сколько остались и сколько уехало из ДНР и ЛНР в Украину?

Ответить
2
Развернуть ветку
Alexander Ilinykh

Чисто теоретически можно приехать без доков и прикинуться валенком, мол документы потерял в спешке, сами знаете какая ситуация у нас. Профит.

Ответить
2
Развернуть ветку
Johnny Kabation

Ростовчане:

Ответить
2
Развернуть ветку
Борис Мартынов

Такой вопрос, почему про эвакуацию не пишут на cnn и bbc?

Ответить
1
Развернуть ветку
Жовто Блакытный Песец

И те, и другие написали.

Ответить
1
Развернуть ветку
Anatoliy Lyashenko

Таким СМИ неудобно про это писать, когда они на словах в эфире борются за правду и справедливость, а на деле отрабатывают политические заказы. Точка зрения должна быть только та, какую им сказали освещать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Taras Klunyk

наверняка у тебя есть ответ на этот вопрос)

Ответить
0
Развернуть ветку
Борис Мартынов

Нету, мне реально интересно

Ответить
0
2 комментария
Развернуть ветку
Истинный завод

Этих денег им хватит до конца жизни

Ответить
1
Развернуть ветку
Казенный паук например

тонко

Ответить
1
Развернуть ветку
Mik Petrov

Своих не бросим, конец вам, либеральные троли

Ответить
–7
Развернуть ветку
Alex Bernhardt

Они хоть понимают, что их провакацию видит весь мир? Мы же все и всё понимаем, к чему вы бляди ведёте.

Ответить
0
Развернуть ветку
Директор интернета

провакацию
К принуждению школьников с TJ к выполнению ДЗ по русскому языку.

Ответить
1
Развернуть ветку
Земной бинокль

За счет налогоплательщиков

Ответить
1
Развернуть ветку
Решающий хичхакер

Губер готовился на выходные на рыбалку сьездить, шашлычка пожарить
А тут нате вам

Ответить
1
Развернуть ветку
Странный агент

Пффф.. По 100 долларов

Ответить
1
Развернуть ветку
Андрей Васильев

тонко
"Он также заявил, что Владимир в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе."

Ответить
1
Развернуть ветку
Пажелой пеликан

Ахахаххаах. Пиздец бля, я в ахуе.

Ответить
1
Развернуть ветку
I K

https://www.instagram.com/p/CaH-zcsM-2c/ кремлеботы уже одобряют

Ответить
0
Развернуть ветку
Serhii Dmytruk

спасибо россиянам за пиво и чипсы!

Ответить
0
Развернуть ветку
knight_killer

Всего хорошего, и спасибо за рыбу!

Ответить
1
Развернуть ветку
Miten'ka Kloczko

В Донецке сирены, взрыв на главной площади, паника. Адочек

Ответить
0
Развернуть ветку
Taras Klunyk

Русские Вперед!

Ответить
0
Развернуть ветку
Ещё 7 комментариев
Написать комментарий...
Читать все 112 комментариев
Новости
Яна Ломакина
США обвинили AliExpress в торговле подделками и внесли в «чёрный список» пиратских рынков Статьи редакции

Китайские власти назвали решение политизированным.

47 47 комментариев
57
Технологии
Алексей Никитченко
Подарить человечеству наушники с шумоподавлением, но едва не разрушить себе жизнь: история изобретателя Пола Люга

Немец нашёл оригинальный способ борьбы с посторонними звуками, но нацистская Германия оказалась не готова ни к технологии, ни к «предательству».

Пол Люг, иллюстрация TJ
40 40 комментариев
79
Новости
Артём Мазанов
Главы ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации их жителей в Россию Статьи редакции

По данным властей ДНР, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.

419 419 комментариев
98
Странный цветок
Коротко о пятнице

1. Сыну вырезали аппендикс. Тусуюсь в больничке подставляю утки и вот это всё.

45 45 комментариев
17
Мистер Блондин
В городе весна

Смотрите как тут красиво и классно и уютно и влажно.

67 67 комментариев
39
Инвестиционный пришелец
Выводы можно не делать

На ДТФ на пост про обновление тёмных тем мне поставили в 8 раз больше лайков, чем на ТЖ. А подписчиков там меньше.

27 27 комментариев
22
Технологии
Никита Логинов
Firefox проиграл войну браузеров и умирает, Google контролирует развитие веба — это угрожает рынку и приватности людей Статьи редакции

Браузерный движок от Google почти полностью господствует в вебе, что позволяет компании проталкивать выгодные для себя отраслевые стандарты.

Штаб-квартира компании Mozilla, фото PCMag
204 204 комментария
118
Интернет
Даша Лейзаренко
Big Jet TV: больше 100 тысяч зрителей смотрят стрим с посадкой самолётов в аэропорту Хитроу в сильный шторм Статьи редакции

Трансляция британского споттера, который красноречиво комментирует действия пилотов, неожиданно завирусилась в соцсетях — зрителей увлёк процесс, а стрим быстро разошёлся на мемы.

5 5 комментариев
17
Больше статей
null