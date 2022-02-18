Он также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну вылететь в регион для «создания условий для размещения».

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь с наплывом беженцев. Его слова передаёт «Интерфакс».

Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

В пресс-службе правительства подтвердили, что осуществят выплату по поручению Путина. Средства на это выделят из резервного фонда.

Несколькими часами ранее главы ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации их жителей в Россию. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в первую очередь это касается «женщин, детей и людей пожилого возраста».

Он также заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что «Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий».