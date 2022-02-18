Путин поручил выплатить 10 тысяч рублей каждому прибывшему в Ростовскую область беженцу из Донбасса Статьи редакции
Он также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну вылететь в регион для «создания условий для размещения».
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь с наплывом беженцев. Его слова передаёт «Интерфакс».
В пресс-службе правительства подтвердили, что осуществят выплату по поручению Путина. Средства на это выделят из резервного фонда.
Несколькими часами ранее главы ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации их жителей в Россию. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в первую очередь это касается «женщин, детей и людей пожилого возраста».
Он также заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, что «Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий».
Так вот на что пойдёт 13-я зарплата россиян
Если бы только 13ая
Чуть меньше среднего класса, ну ничего
*россияне*
так блять, а мне??
Скажи спасибо что не сдохнешь за пыню, как они https://t.me/bazabazon/9707
За независимость от Украины, как говорят
Привет с Луганска, минусуйте еблана Av Av
То есть войну они ещё с осени планируют, а запрет выезда только сегодня ввели?
Логично)
А россиян забыли спросить
А нам сапог в жопу и крепкую руку на шею
В Москве джун 200к получает, вот это для тебя.
Так от кого бегут то?
Украина официально заявила что ничего не делает, почему эвакуация? Есть спутниковые снимки расположения ВСУ? Видео колонн техники которые прямо сейчас едут на Донбасс наступать?
Или же просто кому-то надо подыграть в копилку «геноцида» картинкой для ТВ беженцев на границе которые будут рассказывать про распятого мальчика, подтираясь 10к рублей?
Так им хватит и простого "так надо"
Они сейчас сами себя взрывать начнут и кричать, что это Украина. В первый раз, что ли.
https://ria.ru/20220218/vzryv-1773654146.html
Господь всемогущий, на какую же хуйню уходят или налоги
И смешно и грустно(
Ахахаххахаха блять, почему не тыщу?))
Это больше чем пенсионерам на выборах?
Коррумпированные депутаты:
Ахахаха, русские все уплатят
Ботоксная залупа затеяла войну, разрушила жизнь людей, превратила регион в руины, наводненные вооруженными российским оружием бандитами, а за это нате вам бонус - российское гражданство и 115 евро.
почему не 100 000
Лояльность столько не стоит. Да и неча холопов баловать излишне.
100 000$!
Да там нихуя нет
Владимир в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе
Уточните фамилию, пожалуйста
Все очень вежливо.
Чай не впервой.
Вежливые люди какие...
Удобно, сколько не попросишь — все дадут из "общака". Можно и порассуждать, сколько и кому дать
Разве могут быть обладатели паспортов беженцами?
Беженцы — лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в силу чрезвычайных обстоятельств.
Беженство — массовое оставление жителями своих родных мест вследствие войны или стихийных бедствий.
На основании чего? Почему бы им не в Украину бежать?
А далее в Польшу 👍
Почему бы им не в Украину бежать?
С каких хуев граждане РФ должны бежать в Украину?
А чего Владимир Владимирович не присоединит их как Крым ? Страдают ведь соотечественники от фошизму
Как меня всё заебало
Осталось что то @бнуть и обвинить Украину в наступлении, полтораходовочка готова.
готово, целый УАЗ не пожалели....
Депутаты выплачивают по 10к беженцам днр и лнр
Боже, бомби Донбасс
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Не надо так. Оставайся человеком
каждому прибывшему в Ростовскую область
Жителей ростовской области об этом спросили?
Почему Tzar должен интересоваться мнением его Holops?
Не знаю чем это поможет беженцам, но рейтингу Единой России это точно поможет.
2 партии в РФ, которым уже ничего не поможет:
- Единая Россия
- Яблоко
Там уже взрывают что-то в центре Донецка
Так песков же не в курсе))
🤡
Пздц, на что идут мои налоги 🤬
Интересно, а будет ли опубликована статистика о том, сколько человек эвакуировались в РФ, сколько остались и сколько уехало из ДНР и ЛНР в Украину?
Чисто теоретически можно приехать без доков и прикинуться валенком, мол документы потерял в спешке, сами знаете какая ситуация у нас. Профит.
Ростовчане:
Такой вопрос, почему про эвакуацию не пишут на cnn и bbc?
И те, и другие написали.
Таким СМИ неудобно про это писать, когда они на словах в эфире борются за правду и справедливость, а на деле отрабатывают политические заказы. Точка зрения должна быть только та, какую им сказали освещать.
наверняка у тебя есть ответ на этот вопрос)
Нету, мне реально интересно
Своих не бросим, конец вам, либеральные троли
Они хоть понимают, что их провакацию видит весь мир? Мы же все и всё понимаем, к чему вы бляди ведёте.
провакацию
К принуждению школьников с TJ к выполнению ДЗ по русскому языку.
Пффф.. По 100 долларов
тонко
"Он также заявил, что Владимир в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе."
Ахахаххаах. Пиздец бля, я в ахуе.
https://www.instagram.com/p/CaH-zcsM-2c/ кремлеботы уже одобряют
спасибо россиянам за пиво и чипсы!
Всего хорошего, и спасибо за рыбу!
В Донецке сирены, взрыв на главной площади, паника. Адочек
Русские Вперед!
Китайские власти назвали решение политизированным.
По данным властей ДНР, Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе.
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