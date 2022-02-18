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Новости
Sasha Shambilova

NYT и ProPublica: власти Китая используют тысячи ботов для продвижения «хорошего» образа Олимпиады-2022 Статьи редакции

«Праздник спорта», «Политическая гармония», игнорирование национальных поражений и другие методы поддержки КНР с помощью фейковых аккаунтов.

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Боты также помогли панде Бин Двэнь Двэнь — талисману Игр в Пекине — стать вирусной. Фото Getty Images

Газета The New York Times и журналисты-расследователи из ProPublica обнаружили более трёх тысяч фейковых аккаунтов и ботов в твиттере, созданных для усиления китайской версии событий на Олимпиаде в Пекине. Они помогали формировать повестку об Играх и за пределами страны, «продвигая всё, что укрепляет официальную, хорошую историю», и «пытаясь задушить всё, что не так».

  • Олимпийские Игры в китайской пропаганде представлены как «невиданный успех, праздник спорта и политической гармонии», чтобы скрыть критику Правящей партии и нарушения прав человека в стране.
  • Директор Китайского мониторинговой организации China Media Project Дэвид Бандурски рассказал, что «для Коммунистической партии Китая зимние Олимпийские игры неотделимы от более широкой политической цели формирования национального имиджа страны». Например, в твиттере, который запрещён в Китае, государственные СМИ и журналисты рассказывали о красивых площадках для соревнований и восхищались талисманом Игр — пандой Бин Двэнь Двэнь.
  • Китайские власти пытались повлиять на восприятие игр и «более тайным образом» — при помощи ботов. Издания обнаружили больше трёх тысяч аккаунтов, помогающих в кампании по продвижению историй об Олимпиаде, например, они массово ретвитили посты государственных СМИ с одинаковыми подписями.
  • На такие аккаунты подписано маленькое количество человек, отмечают журналисты. Кроме этого, на их страницах нет собственных постов — только ретвиты официальной позиции Китая.
  • В качестве примера издания приводят взаимодействия ботов с аккаунтом Spicy Panda, который публикует карикатуры и видео, чтобы высмеять призывы к бойкоту Олимпийских Игр. В одной из таких публикаций профиль обвинил США, что «они используют обман и оружие пропаганды с целью очернить Олимпиаду». Пост ретвитнули 281 раз только фейковые аккаунты, но комментариев и лайков под ним практически нет. Такое же наблюдается и с другими публикациями Spicy Panda.
Неважно, насколько сильно дядюшка Лгун пытается использовать обман и оружие пропаганды с целью очернить Олимпиаду, он не сможет свести на нет энтузиазм мира. Скриншот ProPublica
  • При анализе аккаунтов, связанных с Spicy Panda, журналисты выяснили, что 861 один из них зарегистрировали после 1 декабря. Сначала они участвовали в кампании по продвижению мнения, что выборы в законодательный совет Гонконга законны, несмотря на критику со стороны других государств. Затем они начали продвигать позицию Китая об Олимпиаде.
  • Эти же аккаунты репостили публикации государственной мультимедийной платформы iChongqing. Вопрос журналистов о связи с профилем Spicy Panda представители площадки проигнорировали.
  • Другие аккаунты, похожие на ботов, продвигали хештеги, связанные с Олимпиадой: #Beijing2022 и #TogetherForASharedFuture (официальный девиз Игр). Они размещали в профилях одинаковые посты, например: «Проведение Китаем #Beijing2022, как и планировалось, повысило уверенность мира в победе над пандемией».
  • После обращения журналистов Twitter заблокировал несколько сотен фейковых аккаунтов за манипуляции платформой и спам. Компания также пообещала продолжить самостоятельные поиски ботов, которые пропагандируют позицию властей Китая.
  • Исследователь Центра международной киберполитики Австралийского института стратегической политики Альберт Чжан также рассказал, что «тысячи новых или ранее неактивных аккаунтов» помогли талисману Игр стать вирусным, что позволило провластным СМИ указывать на популярность Олимпиады.
  • The New York Times и ProPublica также сообщают, что госСМИ игнорируют поражения китайских спортсменов. Матч между сборными США и Китая, где американцы выиграли со счётом 8:0, не показали по спортивному каналу CCTV 5. Также телеканалы не транслировали прокат американского фигуриста Нэтана Чена, выигравшего «золото» в одиночном катании среди мужчин.
  • Вице-президент по разведке компании по мониторингу социальных сетей Graphika Джек Стаббс рассказал, что Китай также запустил кампанию по продвижению Олимпиады в фейсбуке. Её назвали Spamouflage, а сеть аккаунтов распространяла информацию об «экологически чистых» Играх и критиковала укрепление китайско-российских связей.

Очень важно понимать, что это не просто очередной сюжет. Эта история указывает на широко распространенную цензуру и манипулирование общественным мнением, и является политической.

Дэвид Бандурски
директор мониторинга China Media Project

#новости #расследования #китай #пекин2022 #политика #олимпиада #медиа

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Прочный якорь

Фейковое восхищение фейковыми успехами авторитарной помойки с престарелым узурпатором у руля

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8
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solawind
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Прочный якорь

20 как-то мало

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Genesi5 ­
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Степан Анейчик

Ну зачем же ты так про Россию

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Ион Электрик

Я простой спортсмен Джон город NY. Жить в США устать много налог мало зарплат, порций рис не хватать. Читать на досуг идеи Мао из газет Жейминь Жибао 中国心。Узнать про Китай. Поехать сразу на величайший олимпиаду лучший совсем не старый правитель Си. С гордость в сердце проиграть грандиозным китайский спортсменам. Быстро смириться. Стать интерес, как жить в Китай.

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Ион Электрик
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Ион Электрик

!!!Большой благодарность выражать коммунизму и лично нефритовый Си!!!

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Ион Электрик
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Центральный паук например

Боты также помогли панде
А Винни помогли?

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Земной бинокль

Да

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Ион Электрик
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Frank Ferd

С размерами Китая можно целую провинцию выделить для своей Лахты.

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Немецкий танк88

СУАР, например.

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Русский Кексик

Целый народ перевоспитать для работы на эту Лахту, уйгуров например

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Земной бинокль

Даштоты

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Hambala Fully

Иногда читаю комменты пригожинских ботов, и реально создаётся ощущение, что их пишут копирайтеры на аутсорсе в Китае.

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Немецкий танк88

Кмк - это один из саммых донных маскотов олимпиады. Панду реально могли сделать более няшной, а не так, будто ее купили на Удельном блошином рынке.

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Заяц

Особенно учитывая, что как такого рынка уже давно нет. Правда бешеные бабки теперь стелят подстилки на асфальт

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Немецкий танк88

блошинка навсегда в памяти горожан

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web-watcher

сеть аккаунтов распространяла информацию об «экологически чистых» Играх и критиковала укрепление китайско-российских связей
 зачем китайской пропаганде критиковать укрепление китайско-российских связей? наоборот, должны хвалить же

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Иностранный Гоша

Но ладно, но мы то с вами знаем, что олимпиада в Пекине это способ заглушить страдания жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района, жителей Гонконга и других граждан, страдающих от китайской диктатуры.

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Роман Александров
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Даниил Слесарчук

Самый главный минус Китая - на 1,3 млрд внутреннем рынке в фильмах и рекламе отсутствуют темнокожие актеры и актрисы.

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Даниил Слесарчук

зашел на NIKE китайский и даже там одни китайцы, единственный смугляш и тот наполовину азиат

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Даниил Слесарчук

вы понимаете масштаб трагедии если даже на сайте найка нет темнокожих?

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