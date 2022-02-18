Газета The New York Times и журналисты-расследователи из ProPublica обнаружили более трёх тысяч фейковых аккаунтов и ботов в твиттере, созданных для усиления китайской версии событий на Олимпиаде в Пекине. Они помогали формировать повестку об Играх и за пределами страны, «продвигая всё, что укрепляет официальную, хорошую историю», и «пытаясь задушить всё, что не так».