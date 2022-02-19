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Ольга Щербинина

В ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию Статьи редакции

Обращение адресовано «мужчинам, способным держать в руках оружие».

Утром 19 февраля главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили, что подписали указы о всеобщей мобилизации.

Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей. Совместными усилиями мы добьёмся желанной и необходимой нам всем победы.

Денис Пушилин

Пушилин также «постановил поставить технику для нужд Вооруженных сил, других воинских формирований и органов».

Пасечник подчеркнул, что решение принято для приведения народной милиции и других воинских формирований в полную боевую готовность, чтобы создать условия для отражения «агрессии в отношении ЛНР».

Накануне Пшилин и Пасечник опубликовали видео с призывами эвакуироваться из ЛНР и ДНР. Метаданные роликов показали, что их записали ещё 16 февраля.

#новости #политика #украина

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Населенный Орзэмэс

Сейчас чудесным образом окажется, что 150 тысяч российских войск на границе - на самом деле донецкие запасники, подлежащие мобилизации.

А вообще пиздец.

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59
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Абстрактный Валера

Чёртовы либералы, уймитесь уже! Партия сказала война - значит война. Инакомыслие и несогласие с партией - это позор и предательство РОДИНЫ. Где ваша национальная гордость. Хозяин лучше знает что лучше для страны!!1!!!

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2
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Населенный Орзэмэс

А вот и главный нацпредатель нашелся, значит
https://ria.ru/20220215/putin-1772958925.html

Россия не хочет войны, заявил Путин
Россия не хочет войны, заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам…
ria.ru
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Frank Ferd

Совместными усилиями мы добьёмся желанной и необходимой нам всем победы.
 Победы чего над чем? Судя по последним новостям о криворукости провокаций, здравый смысл уже побеждён, что дальше по списку у них?

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36
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Трансгендолет

Над благополучием и нормальной жизнью. Не хотят им давать ни малейшего шанса.

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25
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BTopHuk

Собрали оставшиеся после 8 лет боеприпасы и технику, и дадут последний решительный бой

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1
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Dan

Видимо сообщения про запрет на выезд для мужчин от 18 по 55 были правдой

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17
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Джонни Мнемоников

Конечно правдой. Чепушилину нужно пушечное мясо, за 8 лет добровольцев не осталось.

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27
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Святий Миколай

Спасибо карлику, что вернул нам наш 1939 в 2022 году

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21
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George Jejeya

После 37 должен быть и 39, всё логично.

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9
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Святий Миколай

Сейчас странным образом "Украинские силы" ударят по колоннам с беженцами и чудесным образом появится неожиданная причина ввести силы РФ для защиты мирных жителей.
Классика

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20
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Невероятный рак
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3
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Ключевой файл

Аплодирую храбрости редакции. Вели ежедневные хроники из Казахстана, пока туда не влез ОДКБ, и вот теперь героическими усилиями и трясущимися руками заставляют себя опубликовать аж … 5й? пост на тему украинского кризиса за последние пару месяцев

Надеюсь куратор из АП вас не уволит (или это с ним вы согласовывали текст 2 часа с момента появления самой новости?)

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–13
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Даулет Тургалиев

Так ты и веди хронику, никтож не запрещает. Почему редакция должна делать то, что ты считаешь необходимым, тем более в субботу, где один дежурный редактор.

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33
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Путин спас Россию

Так он и хуярит денно и нощно)

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4
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Джонни Мнемоников

Ну да, ведь Украина - центр мира, а украинцы - пупы земли.
В России своего пиздеца хватает.

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6
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Ключевой файл

Про который TJ усиленно пишет, ага

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0
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Джонни Мнемоников

Усиленно нельзя - Роскомнадзор придёт.
Свобода слова же.

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1
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Женя Кузьмин

Если перейти по тегу Украина, то видно сразу, что это десятый редакционный пост по теме за неделю (и это, возможно, ещё кто-то из редакции забыл проставить тег)

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2
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Путин спас Россию

Укропропагандисты плачут, приятное зрелище.

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–8
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Александр Авдеев

@Вахтёр когда забанят этого ..... почему он еще не с пермачем?

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0
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Astraeus

Так он ничего не нарушает

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0
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velvetdust

Самочувствие лебералов нарушает

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3
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Astraeus

Ну так мое тоже нарушает, но у нас же тут плюрализм, епт.

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1
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Транспортный хот-дог

Регулярно нарушает 1.3.2

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0
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Elizaveta Kruchinina

Помянем рубль ;(

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16
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Трансгендолет

Какого хера они все время прикрываются флагами России?

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11
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Открытый Мика

Жопа голая, срам хоть чем-то надо прикрыть,а тут флаги на халяву раздают

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6
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Джонни Мнемоников

Да и подтереться в случае чего удобно.

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–1
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Пажелой пеликан

Я уже не представляю, куда мне охуевать дальше. Представляю, какого это быть обычным челиком, которому не повезло остаться в ДНР или ЛНР. Всё ебать, пиздуешь умирать, барин дал приказ.

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8
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BTopHuk

Нормальные челики оттуда сбежали ещё в 2014

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1
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Джонни Мнемоников

Добро пожаловать в русский мир.

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Mikhail Dragunov

Так кризис целиком и полностью выдуманный безумными дедами, зачем это форсить всё?

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5
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Madegghead

потому что для миллионов людей по обе стороны границы шансы что им могут начать сыпаться на голову грады довольно важно.
Это тебе из Калифорнии посрать

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7
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Mikhail Dragunov

Не знал что у нас тут Калифорния...Это Беглов провозгласил Калифорнию чтоль уже?!

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0
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Транспортный хот-дог

На самом деле нихуя, в каком-то смысле.
Чем меньше людей которых это все ебет и чем больше из них в беседах разных уровней скажут ‘вы ебанулись что ли’, тем меньше кринжа произойдет.
Это ж ненастоящая война, а сплошной хвост виляет собакой. Нет внимания к аттеншн хор — и все исчезает.

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Dan

А обстрелы и взрывы в городе тоже выдуманные?

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Mikhail Dragunov

После 3х подряд месяцев пропагандонской накачки, когда уже весь мир ржать и мемасить начал насчет всего этого, естно нужно добавить "жареного" для реалистичности происходящего.

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Sun City

Ёбаный ты карлик, ну нахрена это все заварачивать. Только хоть немного стабильности в финансах добиваешься и снова лопатой по ебалу.

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7
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Владимир Земсков

Там реально кто-то добровольно пойдет на передовую?
Даже если силмо заставят, ниче из этого хорошего не выйдет.

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5
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Джонни Мнемоников

Так выбор-то простой - или идёшь воевать с шансом остаться в живых или шлёпнут прямо сейчас.

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0
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Русеслав Блотон

еще можно взять оружие и повернуть его против тех, кто гонит воевать

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Джонни Мнемоников

С дивана-то оно виднее, конечно. С дивана-то ух как можно оружие поворачивать!

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Русеслав Блотон

да, самое то!

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Русеслав Блотон

мне действительно нравится с дивана водяной пистолетик направлять в окно.
но завтра в это окно может залететь не птичка...

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Соответствующий яд

Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей.

То есть если нет семьи, то можно не идти)

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5
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Молочный коктейль

Моя бабушка недавно продала доллары. Говорит, больше 80 не будет.
ёбтвмт

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3
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Дьявол носит ZARA

Вывозят беженцев автобусами, обратно теми же автобусами везут военспецов и оборудование. И так несколько дней подряд. И никто не подкопается)) Отлично придумано!
И никто не спросит - откуда столько военных вдруг на линии соприкосновения - всеобщая мобилизация же 👍

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3
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Джонни Мнемоников

Походу так и будут легендировать.

Не понятна только аудитория - в РФ можно срать в головы из телика что угодно, доказательства не нужны, а цивилизованные страны этой хуйне не поверят.

Или они натурально рассчитывают всех наебать по-тупому?

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Заяц
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2
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Ровный магнит

Вперед воевать за родину Россию!!!

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Dan

Глаза открою, глаза закрою

Вижу города, а за ними море
Море, море ветра, море линий цвета
Море шёлка и фетра, море лета

Буду ли дома, станет ли домом
Всё, что достижимо, но по сути не весомо
Всё что легче, чем дым, легче, чем воздух
Глубже, чем сны, дальше, чем звёзды

Улетаю, рывками глотаю свободу
На каждый тупик этого города
Все запасные выходы и входы знаю

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1
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Парадный Даниль

"как гуляли и ебли так и стройте корабли"

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Dizzy Dizz

Такое ощущение, что глава ДНР просто хочет свои баксы подороже продать, пошел УАЗик разъебал у себя на парковке. PROFIT?!?!?

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Дмитрий Оверчук

Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей.

от кого защищать-то собрались?

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Транспортный хот-дог

Бля, вы что делаете, боты не успели отработать тему что взрослые мужики спокойно могут уехать сами, а эвакуация просто в приоритете для женщин и детей

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Джонни Мнемоников

Что характерно, регистрация с 20-го года.
Консерва.

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Дьявол носит ZARA

Регистрация вчера - бот!
Регистрация два года назад - консерва!
Регистрация пять лет назад - протухшая консерва!
Дело ведь не в дате регистрации, да? А только лишь в том, что есть два мнения - твоё и неправильное. И все, кто не машут здесь жовтоблакитным флагом и не поют ассану навальному - все они боты, консервы и протухшие выродки.

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BTopHuk

Надо, значит, идти - вот и весь сказ, такая моя командирская зарука

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Даниил Слесарчук

И дружно пойдут нахуй в Россию

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Даниил Слесарчук

Не днр и лнр, а ОРДиЛО

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Древний чайник

Одна хуйня.

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John Doe

*ОРДиЛДО

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Джонни Мнемоников

Кто в курсе, если объявлена мобилизация, попытка съебнуть за границу будет дезертирством со всеми вытекающими?

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Педагогический Никита

Да там хуй пойми, по факту, у половины российские паспорта. Также половина из них граждане Украины. Лднр не признанные республики, присягу "государству" никто не давал. Так что с точки зрения закона, можно тикать нахуй.

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Джонни Мнемоников

Ну формально там и похищений, пыток и бессудных расстрелов быть не должно, но "все же всё понимают".

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Педагогический Никита

Я думаю это картинка для телека и мобилизация ебнутых. Нормальные давно съебались. У них там "война" не первый год, думаю кого можно было мобилизовать давно уже мобилизировали.

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Здоровый рак

Второй раз добровольно не прокатит, только под угрозой последствий. Кто успел выехать, тот успел.

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БЕ3HOГNM

*дебилизацию

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Космический Мика

👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦 — Это беженцы из Донецка. Перешли их другу или они останутся жить у тебя

55 55 комментариев
89
Twitter
nik @seostock
Под Геленджиком есть бесхозный дворец,почему там не разместить беженцев с Донбасса?!🧐
15 15 комментариев
153
Офтоп
Автономный супер_стар
Когда тире действительно в тему
5 5 комментариев
65
Twitter
Кузькин отец
вот да
Jane Doe @Jane_JD_Doe
До блевоты противно видеть, как люди, с которыми я общалась, радуются нападению на Украину.

даже люди, которых я считал более-менее адекватными

25 25 комментариев
34
Офтоп
Man Overboard
Как спасти рынок от паники, версия РБК

Нужно всего лишь убрать выделение красным у всех российских акций! Вауля, вы восхитительны

9 9 комментариев
43
Странный агент
Как всё начиналось

"31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Науйоксом. В Нюрнберге он дал об этом подробные показания под присягой.

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Любимый Илья

В интересное время живём. Заходишь в магазин - дефицита нет, полки забиты. Смотришь на ценники, купить можно, но тяжко с такой ценой покупать. Вспоминаешь вкус продукта - хороший. Но когда-то цена была х, а теперь 2,5х.

И что-то тебе как-то не хочется его есть за эти деньги. Он для этих денег слишком быстро пролетит. Вкус тот же, а трудозатрат больше.

11 11 комментариев
9
Twitter
Madegghead
Андрей Нечаев @aanechaev
Ватники! Ваш звездный час! Каждый должен приютить у себя семью из ДНР-ЛНР и отказаться от 13 зарплаты. Депутаты Госдумы принимают по три семьи!
24 24 комментария
53
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