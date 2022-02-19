В ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию Статьи редакции
Обращение адресовано «мужчинам, способным держать в руках оружие».
Утром 19 февраля главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили, что подписали указы о всеобщей мобилизации.
Пушилин также «постановил поставить технику для нужд Вооруженных сил, других воинских формирований и органов».
Пасечник подчеркнул, что решение принято для приведения народной милиции и других воинских формирований в полную боевую готовность, чтобы создать условия для отражения «агрессии в отношении ЛНР».
Накануне Пшилин и Пасечник опубликовали видео с призывами эвакуироваться из ЛНР и ДНР. Метаданные роликов показали, что их записали ещё 16 февраля.
А вот и главный нацпредатель нашелся, значит
https://ria.ru/20220215/putin-1772958925.html
Совместными усилиями мы добьёмся желанной и необходимой нам всем победы.
Победы чего над чем? Судя по последним новостям о криворукости провокаций, здравый смысл уже побеждён, что дальше по списку у них?
Над благополучием и нормальной жизнью. Не хотят им давать ни малейшего шанса.
Собрали оставшиеся после 8 лет боеприпасы и технику, и дадут последний решительный бой
Видимо сообщения про запрет на выезд для мужчин от 18 по 55 были правдой
Конечно правдой. Чепушилину нужно пушечное мясо, за 8 лет добровольцев не осталось.
Спасибо карлику, что вернул нам наш 1939 в 2022 году
После 37 должен быть и 39, всё логично.
Сейчас странным образом "Украинские силы" ударят по колоннам с беженцами и чудесным образом появится неожиданная причина ввести силы РФ для защиты мирных жителей.
Классика
Аплодирую храбрости редакции. Вели ежедневные хроники из Казахстана, пока туда не влез ОДКБ, и вот теперь героическими усилиями и трясущимися руками заставляют себя опубликовать аж … 5й? пост на тему украинского кризиса за последние пару месяцев
Надеюсь куратор из АП вас не уволит (или это с ним вы согласовывали текст 2 часа с момента появления самой новости?)
Так ты и веди хронику, никтож не запрещает. Почему редакция должна делать то, что ты считаешь необходимым, тем более в субботу, где один дежурный редактор.
Так он и хуярит денно и нощно)
Ну да, ведь Украина - центр мира, а украинцы - пупы земли.
В России своего пиздеца хватает.
Усиленно нельзя - Роскомнадзор придёт.
Свобода слова же.
Если перейти по тегу Украина, то видно сразу, что это десятый редакционный пост по теме за неделю (и это, возможно, ещё кто-то из редакции забыл проставить тег)
Укропропагандисты плачут, приятное зрелище.
@Вахтёр когда забанят этого ..... почему он еще не с пермачем?
Так он ничего не нарушает
Самочувствие лебералов нарушает
Ну так мое тоже нарушает, но у нас же тут плюрализм, епт.
Помянем рубль ;(
Какого хера они все время прикрываются флагами России?
Да и подтереться в случае чего удобно.
Я уже не представляю, куда мне охуевать дальше. Представляю, какого это быть обычным челиком, которому не повезло остаться в ДНР или ЛНР. Всё ебать, пиздуешь умирать, барин дал приказ.
Нормальные челики оттуда сбежали ещё в 2014
Добро пожаловать в русский мир.
Так кризис целиком и полностью выдуманный безумными дедами, зачем это форсить всё?
потому что для миллионов людей по обе стороны границы шансы что им могут начать сыпаться на голову грады довольно важно.
Это тебе из Калифорнии посрать
Не знал что у нас тут Калифорния...Это Беглов провозгласил Калифорнию чтоль уже?!
На самом деле нихуя, в каком-то смысле.
Чем меньше людей которых это все ебет и чем больше из них в беседах разных уровней скажут ‘вы ебанулись что ли’, тем меньше кринжа произойдет.
Это ж ненастоящая война, а сплошной хвост виляет собакой. Нет внимания к аттеншн хор — и все исчезает.
А обстрелы и взрывы в городе тоже выдуманные?
После 3х подряд месяцев пропагандонской накачки, когда уже весь мир ржать и мемасить начал насчет всего этого, естно нужно добавить "жареного" для реалистичности происходящего.
Ёбаный ты карлик, ну нахрена это все заварачивать. Только хоть немного стабильности в финансах добиваешься и снова лопатой по ебалу.
Там реально кто-то добровольно пойдет на передовую?
Даже если силмо заставят, ниче из этого хорошего не выйдет.
Так выбор-то простой - или идёшь воевать с шансом остаться в живых или шлёпнут прямо сейчас.
еще можно взять оружие и повернуть его против тех, кто гонит воевать
С дивана-то оно виднее, конечно. С дивана-то ух как можно оружие поворачивать!
да, самое то!
мне действительно нравится с дивана водяной пистолетик направлять в окно.
но завтра в это окно может залететь не птичка...
Вывозят беженцев автобусами, обратно теми же автобусами везут военспецов и оборудование. И так несколько дней подряд. И никто не подкопается)) Отлично придумано!
И никто не спросит - откуда столько военных вдруг на линии соприкосновения - всеобщая мобилизация же 👍
Походу так и будут легендировать.
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Не понятна только аудитория - в РФ можно срать в головы из телика что угодно, доказательства не нужны, а цивилизованные страны этой хуйне не поверят.
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Или они натурально рассчитывают всех наебать по-тупому?
Глаза открою, глаза закрою
Вижу города, а за ними море
Море, море ветра, море линий цвета
Море шёлка и фетра, море лета
Буду ли дома, станет ли домом
Всё, что достижимо, но по сути не весомо
Всё что легче, чем дым, легче, чем воздух
Глубже, чем сны, дальше, чем звёзды
Улетаю, рывками глотаю свободу
На каждый тупик этого города
Все запасные выходы и входы знаю
Такое ощущение, что глава ДНР просто хочет свои баксы подороже продать, пошел УАЗик разъебал у себя на парковке. PROFIT?!?!?
Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей.
от кого защищать-то собрались?
Что характерно, регистрация с 20-го года.
Консерва.
Регистрация вчера - бот!
Регистрация два года назад - консерва!
Регистрация пять лет назад - протухшая консерва!
Дело ведь не в дате регистрации, да? А только лишь в том, что есть два мнения - твоё и неправильное. И все, кто не машут здесь жовтоблакитным флагом и не поют ассану навальному - все они боты, консервы и протухшие выродки.
Надо, значит, идти - вот и весь сказ, такая моя командирская зарука
И дружно пойдут нахуй в Россию
Не днр и лнр, а ОРДиЛО
*ОРДиЛДО
Кто в курсе, если объявлена мобилизация, попытка съебнуть за границу будет дезертирством со всеми вытекающими?
Ну формально там и похищений, пыток и бессудных расстрелов быть не должно, но "все же всё понимают".
*дебилизацию
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"31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Науйоксом. В Нюрнберге он дал об этом подробные показания под присягой.
В интересное время живём. Заходишь в магазин - дефицита нет, полки забиты. Смотришь на ценники, купить можно, но тяжко с такой ценой покупать. Вспоминаешь вкус продукта - хороший. Но когда-то цена была х, а теперь 2,5х.
И что-то тебе как-то не хочется его есть за эти деньги. Он для этих денег слишком быстро пролетит. Вкус тот же, а трудозатрат больше.