17 февраля самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. На фоне этих событий 18 февраля объявили о эвакуации жителей в Россию. В ДНР и ЛНР также сообщили о многочисленных обстрелах, а позже главы республик подписали указы о всеобщей мобилизации. 19 февраля первые беженцы уже разместились в Ростовской области, власти России в тот же день планируют выплатить им по 10 тысяч рублей.