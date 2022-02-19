{"id":1095,"title":"\u0418\u0433\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043d\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0418\u0422-\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 ","url":"\/redirect?component=advertising&id=1095&url=https:\/\/vc.ru\/special\/snowfight&placeBit=1&hash=5ff0f555ca1c4eedcb71902bea82d0cf3765d7bfb90bc817ff9fd239652fce95","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Ольга Щербинина

Эвакуация, сообщения о взрывах и всеобщая мобилизация — что известно о ситуации в ДНР и ЛНР. Главное Статьи редакции

В Россию приехали первые беженцы, Байден уверен в будущем нападении Путина на Украину, а самопровозглашённые республики обвиняют страну в обстрелах и диверсиях.

22 22 комментария
715 просмотров
Эвакуация людей в Донецке, Reuters

17 февраля самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. На фоне этих событий 18 февраля объявили о эвакуации жителей в Россию. В ДНР и ЛНР также сообщили о многочисленных обстрелах, а позже главы республик подписали указы о всеобщей мобилизации. 19 февраля первые беженцы уже разместились в Ростовской области, власти России в тот же день планируют выплатить им по 10 тысяч рублей.

  • 18 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик объявили о начале эвакуации их жителей в Россию. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что беженцы отправятся в Ростовскую область, а в первую очередь будут вывозить женщин, детей и пожилых людей.
  • Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию ДНР и ЛНР.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечкин также заявил, что украинские военные планируют прорыв на территорию республики. Он призвал мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на её защиту».
  • Позже в соцсетях заметили, что ролики были записаны за два дня до публикации, 16 февраля. На это указывают метаданные.
Aric Toler @AricToler
Video metadata for the clip in question shows February 16th (Wednesday), it was supposedly captured today.
  • Украинская сторона отвергла обвинения в военной агрессии. «Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины […] Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию», — написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
  • Губернатор Ростовской области, куда отправились беженцы, попросил Владимира Путина о помощи. Тот поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну вылететь в регион для «создания условий для размещения», а также распорядился о выплате 10 тысяч рублей каждому прибывшему. На это из федерального бюджета выделили 5 миллиардов рублей.
  • Утром 19 февраля в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста беженцов. По данным РИА «Новости», границу из Донбасса в РФ на 10:00 пересекли 10 356 человек — 4527 граждан РФ, 5806 граждан Украины, 23 иностранца.
Фото Донецкого агентства новостей
  • В МЧС ДНР сообщили, что из непризнанной республики в Россию эвакуировали 6 603 человека, из них 2 436 детей. В ЛНР заявили о выезде 25 тысяч жителей, уточнив, что эти люди покинули республику не с момента эвакуации.
  • Первые прибывшие люди заселились в санатории «Звезда». Власти Ростовской области попросили отельеров помочь в размещении жителей ДНР и ЛНР.
  • В центре Донецка, на парковке дома правительства, в пятницу взорвался автомобиль, передаёт «РИА Новости». Позже выяснилось, что это автомобиль начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова.
  • В ночь на 19 февраля в Луганске сообщили о двух взрывах, один из которых произошёл на газопроводе. Их причиной назвали диверсии. Украинская сторона отрицает своё участие в этом.
  • В ДНР заявили о повреждении водопровода в результате обстрела. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что из-за обстрела более 40 городов и поселков по двум сторонам от линии соприкосновения в Донбассе могут остаться без питьевой воды.
  • В ДНР также сообщили, что украинские диверсанты намеревались подорвать ёмкость для хранения аммиака на заводе «Стирол», а также ёмкость с хлором на территории очистных сооружений неподалеку от Горловки.
Лентач @oldLentach
Вчера канал «Народная милиция ДНР» сообщил о попытке украинских диверсантов взорвать емкости с хлором в Горловке. К этому сообщению прикрепили видео с экшн-камеры. Судя по метаданным, его смонтировали 8 февраля. А сняли, по ходу дела, еще раньше:
https://t.me/lentachold/43924
  • По данным источника ТАСС, на территории Ростовской области взорвался снаряд. Это произошло в одном километре от государственной границы России с Украиной, уточняет агентство. Пострадавших и разрушений в результате разрыва снаряда нет.
  • По словам представителей ДНР, украинские силовики почти 50 раз за прошлые сутки обстреляли территорию республики. В ЛНР рассказали, что за сутки регион обстреляли 31 раз.
  • По данным штаба Операции объединённых сил вооруженных сил Украины, за 18 февраля произошло 66 обстрелов населённых пунктов, за утро 19 февраля — ещё 12.
  • Утром 19 февраля главы ЛНР и ДНР объявили о всеобщей мобилизации. Согласно постановлению ДНР, там пройдёт призыв граждан из запаса, а также организуют поставку военной техники. Отдельно сообщается, что власти непризнанных республик не выпускают из Донецка и Луганска мужчин 18-55 лет.
  • Военный комиссар ЛНР обязал руководителей организаций обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации. Глава ЛНР подписал указ о переводе госорганов, предприятий и организаций на условия военного времени.
  • Президент США Джо Байден на пресс-конференции 18 февраля заявил о своей убеждённости в том, что Путин решил начать вторжение на территорию Украины. Он также сказал, что у США «есть основания полагать», что российские силы планируют атаковать Украину «в ближайшую неделю, в ближайшие дни». «Мы полагаем, что они выберут целью украинскую столицу Киев, город, где проживают 2,8 млн ни в чем неповинных людей», — сказал Байден.
  • Американский президент добавил, что для России ещё не поздно сделать выбор в пользу дипломатии. На 23 февраля запланирована встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

#украина #политика #новости

22 22 комментария
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Ровный магнит

Представляю как осознанным россиянам стыдно за клоунаду своего правительства

Ответить
16
Развернуть ветку
Ключевой файл

Это не россияне — тебе же на TJ боты все объяснили. Против политики партии? Хохол значит

Ответить
2
Развернуть ветку
Komatsu D335A

А что толку от их стыда

Ответить
0
Развернуть ветку
Ровный магнит

Ну еще терпение имеется

Ответить
1
Развернуть ветку
Komatsu D335A

Ну вот. Эквилибриум

Ответить
0
Развернуть ветку
Джонни Мнемоников

А есть хоть один "факт" или "доказательство" от Л/ДНР, которое не оказалось откровенным пиздежом или непонятной мутной хуйнёй?

Интересно вот.

Ответить
10
Развернуть ветку
Александр Авдеев

там где пыня - хуйло, там всегда пиздеж и мутная хуета.

Ответить
1
Развернуть ветку
Былое и думер

ля, людям 2004го уже можно умирать за родину.

Ответить
7
Развернуть ветку
Ключевой файл

При этом как-то сами местные не бегут защищать себя от укрофашистов, ЛНР приходится выпускать указ требующий «обеспечить явку мужчин»

Ответить
4
Развернуть ветку
Dan

Ты видел новости, что они из тюрьмы преступников выпускают и ставят их под ружье?

Ответить
0
Развернуть ветку
БЕ3HOГNM

покажи

Ответить
2
Развернуть ветку
Dan

мама приезжай и меня забери

Ответить
2
Развернуть ветку
Ключевой файл

Прошу дополнить новость детальным спутниковыми снимками скопления 120 тысяч сил ВСУ на границе с ДНР, а также прикрепить к делу подтверждение со стороны ОБСЕ обстрелов.

Oh wait

Ответить
3
Развернуть ветку
Существенный бас
Ответить
2
Развернуть ветку
Dan
Ответить
0
Развернуть ветку
Арбитражный корабль

Пук

Ответить
1
Развернуть ветку
Ilya Shrike

Почему на фотке в автобусе мужики? Эвакуируют же женщин и детей?

Ответить
0
Развернуть ветку
Джонни Мнемоников

А почему лица прячут?

Ответить
0
Развернуть ветку
Единственный чувак

Где они их прячут?

Ответить
0
Развернуть ветку
Джонни Мнемоников

В России.

Ответить
2
Развернуть ветку
Rodion

А как ты по фото определил их гендер?

Ответить
0
Развернуть ветку
Zakhar Zakharov

поэтому пытаются закрыть лицо.
но ничего плохого не вижу в том, что мужики тоже эвакуируются.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 22 комментария
Ключевой файл
Почему ОБСЕ не привлекается к фиксированию обстрелов ВСУ?

Согласно Минским соглашениям, за выполнение которых так выступает Москва, фиксация обстрелов и нарушение отвода техники должно происходить только под надзором ОБСЕ.

Но что-то не видно подтверждений обстрелов со стороны ВСУ. Публикуя на федеральных каналах неверифицированные обвинения, Москва добровольно выходит из Минских? Куда смотрит Путин?

3 3 комментария
Twitter
nik @seostock
Под Геленджиком есть бесхозный дворец,почему там не разместить беженцев с Донбасса?!🧐
17 17 комментариев
225
Ключевой файл
А кто-то видел хоть 1 спутниковое фото «120 тысяч ВСУ на границе с ДЛНР»?

Вот к примеру 170к рассредоточенных с 3х сторон, на расстоянии до 100км от границы — видно с космоса. Сотни снимков и передвижения и расположения. Для сравнения, протяженность границы ДЛНР с Украиной — километров 500.

Но почему нет ничего про ВСУ? 120к на узком участке — серьёзные войска, там палаточные города должны быть от края до края. У России нет военных спутников? Куда смотрит Путин?

19 19 комментариев
12
Офтоп
Man Overboard
Как спасти рынок от паники, версия РБК

Нужно всего лишь убрать выделение красным у всех российских акций! Вауля, вы восхитительны

12 12 комментариев
84
Новости
Артём Мазанов
Александр Большунов завоевал третью золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине, выиграв масс-старт Статьи редакции

Россиянин Иван Якимушкин — второй, Артём Мальцев — четвёртый.

29 29 комментариев
24
Twitter
Madegghead
Андрей Нечаев @aanechaev
Ватники! Ваш звездный час! Каждый должен приютить у себя семью из ДНР-ЛНР и отказаться от 13 зарплаты. Депутаты Госдумы принимают по три семьи!
58 58 комментариев
110
Новости
Ольга Щербинина
В ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию Статьи редакции

Обращение адресовано «мужчинам, способным держать в руках оружие».

126 126 комментариев
54
Twitter
Maxim Mironov @mironov_fm
Вообще, конечно, коварные эти Укры. Когда танков у их границы не было, сидели тихо-спокойно. Но как только к их границам Путин стянул 100,000 войск и кучу бронетехники, решили вероломно напасть на мирный Донбасс. Причем начать решили со взрыва пустого УАЗика. Ух, какие коварные.
3 3 комментария
66
Странный агент
Как всё начиналось

"31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Науйоксом. В Нюрнберге он дал об этом подробные показания под присягой.

4 4 комментария
21
Больше статей
null