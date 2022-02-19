Эвакуация, сообщения о взрывах и всеобщая мобилизация — что известно о ситуации в ДНР и ЛНР. Главное Статьи редакции
В Россию приехали первые беженцы, Байден уверен в будущем нападении Путина на Украину, а самопровозглашённые республики обвиняют страну в обстрелах и диверсиях.
17 февраля самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. На фоне этих событий 18 февраля объявили о эвакуации жителей в Россию. В ДНР и ЛНР также сообщили о многочисленных обстрелах, а позже главы республик подписали указы о всеобщей мобилизации. 19 февраля первые беженцы уже разместились в Ростовской области, власти России в тот же день планируют выплатить им по 10 тысяч рублей.
- 18 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик объявили о начале эвакуации их жителей в Россию. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что беженцы отправятся в Ростовскую область, а в первую очередь будут вывозить женщин, детей и пожилых людей.
- Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе и вторжения на территорию ДНР и ЛНР.
- Глава ЛНР Леонид Пасечкин также заявил, что украинские военные планируют прорыв на территорию республики. Он призвал мужчин, способных держать в руках оружие, «встать на её защиту».
- Позже в соцсетях заметили, что ролики были записаны за два дня до публикации, 16 февраля. На это указывают метаданные.
- Украинская сторона отвергла обвинения в военной агрессии. «Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины […] Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию», — написал в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
- Губернатор Ростовской области, куда отправились беженцы, попросил Владимира Путина о помощи. Тот поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну вылететь в регион для «создания условий для размещения», а также распорядился о выплате 10 тысяч рублей каждому прибывшему. На это из федерального бюджета выделили 5 миллиардов рублей.
- Утром 19 февраля в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста беженцов. По данным РИА «Новости», границу из Донбасса в РФ на 10:00 пересекли 10 356 человек — 4527 граждан РФ, 5806 граждан Украины, 23 иностранца.
- В МЧС ДНР сообщили, что из непризнанной республики в Россию эвакуировали 6 603 человека, из них 2 436 детей. В ЛНР заявили о выезде 25 тысяч жителей, уточнив, что эти люди покинули республику не с момента эвакуации.
- Первые прибывшие люди заселились в санатории «Звезда». Власти Ростовской области попросили отельеров помочь в размещении жителей ДНР и ЛНР.
- В центре Донецка, на парковке дома правительства, в пятницу взорвался автомобиль, передаёт «РИА Новости». Позже выяснилось, что это автомобиль начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова.
- В ночь на 19 февраля в Луганске сообщили о двух взрывах, один из которых произошёл на газопроводе. Их причиной назвали диверсии. Украинская сторона отрицает своё участие в этом.
- В ДНР заявили о повреждении водопровода в результате обстрела. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что из-за обстрела более 40 городов и поселков по двум сторонам от линии соприкосновения в Донбассе могут остаться без питьевой воды.
- В ДНР также сообщили, что украинские диверсанты намеревались подорвать ёмкость для хранения аммиака на заводе «Стирол», а также ёмкость с хлором на территории очистных сооружений неподалеку от Горловки.
- По данным источника ТАСС, на территории Ростовской области взорвался снаряд. Это произошло в одном километре от государственной границы России с Украиной, уточняет агентство. Пострадавших и разрушений в результате разрыва снаряда нет.
- По словам представителей ДНР, украинские силовики почти 50 раз за прошлые сутки обстреляли территорию республики. В ЛНР рассказали, что за сутки регион обстреляли 31 раз.
- По данным штаба Операции объединённых сил вооруженных сил Украины, за 18 февраля произошло 66 обстрелов населённых пунктов, за утро 19 февраля — ещё 12.
- Утром 19 февраля главы ЛНР и ДНР объявили о всеобщей мобилизации. Согласно постановлению ДНР, там пройдёт призыв граждан из запаса, а также организуют поставку военной техники. Отдельно сообщается, что власти непризнанных республик не выпускают из Донецка и Луганска мужчин 18-55 лет.
- Военный комиссар ЛНР обязал руководителей организаций обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации. Глава ЛНР подписал указ о переводе госорганов, предприятий и организаций на условия военного времени.
- Президент США Джо Байден на пресс-конференции 18 февраля заявил о своей убеждённости в том, что Путин решил начать вторжение на территорию Украины. Он также сказал, что у США «есть основания полагать», что российские силы планируют атаковать Украину «в ближайшую неделю, в ближайшие дни». «Мы полагаем, что они выберут целью украинскую столицу Киев, город, где проживают 2,8 млн ни в чем неповинных людей», — сказал Байден.
- Американский президент добавил, что для России ещё не поздно сделать выбор в пользу дипломатии. На 23 февраля запланирована встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
А что толку от их стыда
Ну вот. Эквилибриум
А есть хоть один "факт" или "доказательство" от Л/ДНР, которое не оказалось откровенным пиздежом или непонятной мутной хуйнёй?
Интересно вот.
там где пыня - хуйло, там всегда пиздеж и мутная хуета.
ля, людям 2004го уже можно умирать за родину.
Ты видел новости, что они из тюрьмы преступников выпускают и ставят их под ружье?
покажи
мама приезжай и меня забери
Почему на фотке в автобусе мужики? Эвакуируют же женщин и детей?
А почему лица прячут?
В России.
А как ты по фото определил их гендер?
поэтому пытаются закрыть лицо.
но ничего плохого не вижу в том, что мужики тоже эвакуируются.
Согласно Минским соглашениям, за выполнение которых так выступает Москва, фиксация обстрелов и нарушение отвода техники должно происходить только под надзором ОБСЕ.
Но что-то не видно подтверждений обстрелов со стороны ВСУ. Публикуя на федеральных каналах неверифицированные обвинения, Москва добровольно выходит из Минских? Куда смотрит Путин?
Вот к примеру 170к рассредоточенных с 3х сторон, на расстоянии до 100км от границы — видно с космоса. Сотни снимков и передвижения и расположения. Для сравнения, протяженность границы ДЛНР с Украиной — километров 500.
Но почему нет ничего про ВСУ? 120к на узком участке — серьёзные войска, там палаточные города должны быть от края до края. У России нет военных спутников? Куда смотрит Путин?
Россиянин Иван Якимушкин — второй, Артём Мальцев — четвёртый.
Обращение адресовано «мужчинам, способным держать в руках оружие».
"31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Науйоксом. В Нюрнберге он дал об этом подробные показания под присягой.