Новости
Артём Мазанов

Александр Большунов завоевал третью золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине, выиграв масс-старт Статьи редакции

Россиянин Иван Якимушкин — второй, Артём Мальцев — четвёртый.

Александр Большунов выиграл золото в лыжной гонке на дистанции 30 километров на Олимпиаде-2022. Изначально это должен был быть марафон на 50 километров, но из-за погодных условий дистанцию сократили.

Сокращение дистанции также помешало Большунову стать «королем лыж» — так называют спортсмена, который смог победить на двух главных дистанциях (скиатлон 30 км и марафон 50 км) в рамках одного турнира.

#новости #спорт

192 просмотров
3 3 комментария
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку
Жаль

Если честно, сейчас совершенно похуй

Ответить
1
Развернуть ветку
Ровный магнит

Спорт давно политизирован, так что поебать на мнимые победы для русского быдла

Ответить
0
Развернуть ветку
Сельскохозяйственный дебаркадер

А какая средняя скорость коньком у топовых лыжников? Километров 30 в час?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
Twitter
Maxim Mironov @mironov_fm
Вообще, конечно, коварные эти Укры. Когда танков у их границы не было, сидели тихо-спокойно. Но как только к их границам Путин стянул 100,000 войск и кучу бронетехники, решили вероломно напасть на мирный Донбасс. Причем начать решили со взрыва пустого УАЗика. Ух, какие коварные.
1 1 комментарий
33
Космический Мика

👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦👨‍👩‍👧👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👦👩‍👩‍👦 — Это беженцы из Донецка. Перешли их другу или они останутся жить у тебя

55 55 комментариев
88
Twitter
Madegghead
Андрей Нечаев @aanechaev
Ватники! Ваш звездный час! Каждый должен приютить у себя семью из ДНР-ЛНР и отказаться от 13 зарплаты. Депутаты Госдумы принимают по три семьи!
21 21 комментарий
48
Новости
Ольга Щербинина
В ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию Статьи редакции

Обращение адресовано «мужчинам, способным держать в руках оружие».

60 60 комментариев
26
Twitter
nik @seostock
Под Геленджиком есть бесхозный дворец,почему там не разместить беженцев с Донбасса?!🧐
15 15 комментариев
150
Странный агент
Как всё начиналось

"31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Науйоксом. В Нюрнберге он дал об этом подробные показания под присягой.

0 Обсудить
Офтоп
Автономный супер_стар
Когда тире действительно в тему
5 5 комментариев
64
Twitter
Кузькин отец
вот да
Jane Doe @Jane_JD_Doe
До блевоты противно видеть, как люди, с которыми я общалась, радуются нападению на Украину.

даже люди, которых я считал более-менее адекватными

24 24 комментария
33
Любимый Илья

В интересное время живём. Заходишь в магазин - дефицита нет, полки забиты. Смотришь на ценники, купить можно, но тяжко с такой ценой покупать. Вспоминаешь вкус продукта - хороший. Но когда-то цена была х, а теперь 2,5х.

И что-то тебе как-то не хочется его есть за эти деньги. Он для этих денег слишком быстро пролетит. Вкус тот же, а трудозатрат больше.

11 11 комментариев
9
Больше статей
null