Александр Большунов завоевал третью золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине, выиграв масс-старт Статьи редакции
Россиянин Иван Якимушкин — второй, Артём Мальцев — четвёртый.
Александр Большунов выиграл золото в лыжной гонке на дистанции 30 километров на Олимпиаде-2022. Изначально это должен был быть марафон на 50 километров, но из-за погодных условий дистанцию сократили.
Сокращение дистанции также помешало Большунову стать «королем лыж» — так называют спортсмена, который смог победить на двух главных дистанциях (скиатлон 30 км и марафон 50 км) в рамках одного турнира.
Если честно, сейчас совершенно похуй
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Обращение адресовано «мужчинам, способным держать в руках оружие».
"31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Науйоксом. В Нюрнберге он дал об этом подробные показания под присягой.
В интересное время живём. Заходишь в магазин - дефицита нет, полки забиты. Смотришь на ценники, купить можно, но тяжко с такой ценой покупать. Вспоминаешь вкус продукта - хороший. Но когда-то цена была х, а теперь 2,5х.
И что-то тебе как-то не хочется его есть за эти деньги. Он для этих денег слишком быстро пролетит. Вкус тот же, а трудозатрат больше.