Также во время обысков задержали 12 моделей.

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Следователи возбудили дело о незаконном изготовлении и обороте порнографии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, двое местных жителей 1992 и 1995 года рождения арендовали в центре Омска три помещения общей площадью более 250 квадратных метров. Там они «проводили съёмку порнографии». Во время обысков силовики изъяли компьютеры, камеры, телефоны, флешки и «другие предметы, используемые для порнографических видеотрансляций».

Полиция задержала двоих администраторов студий и 12 моделей в возрасте от 18 до 25 лет. Как сообщает Омское областное телевидение, среди них была жена одного из организаторов бизнеса, а также пара, которая «улучшала семейный бюджет».

«Каждая из девушек вела прямые трансляции порнографического содержания, общаясь с иностранными пользователями сайтов на английском языке. Заработная плата „моделей“ зависела от количества поступивших вознаграждений и достигала от 30 до 200 тысяч рублей в месяц», — заявили в МВД.

Одного из организаторов студий арестовали, второму избрали запрет определённых действий. Ещё двоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

«Я предполагал, что такое может быть, вот. Но, честно, не брал это во внимание, потому что не слышал явных прецедентов, что такое случалось в нашей стране. Поэтому никаких мер я не пытался принять. Сейчас я раскаиваюсь», — заявил один из подозреваемых.