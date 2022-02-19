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Новости
Ольга Щербинина

В Омске провели обыски в трёх вебкам‑студиях. Их совладельца отправили в СИЗО Статьи редакции

Также во время обысков задержали 12 моделей.

34 34 комментария
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Следователи возбудили дело о незаконном изготовлении и обороте порнографии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным следствия, двое местных жителей 1992 и 1995 года рождения арендовали в центре Омска три помещения общей площадью более 250 квадратных метров. Там они «проводили съёмку порнографии». Во время обысков силовики изъяли компьютеры, камеры, телефоны, флешки и «другие предметы, используемые для порнографических видеотрансляций».

Полиция задержала двоих администраторов студий и 12 моделей в возрасте от 18 до 25 лет. Как сообщает Омское областное телевидение, среди них была жена одного из организаторов бизнеса, а также пара, которая «улучшала семейный бюджет».

«Каждая из девушек вела прямые трансляции порнографического содержания, общаясь с иностранными пользователями сайтов на английском языке. Заработная плата „моделей“ зависела от количества поступивших вознаграждений и достигала от 30 до 200 тысяч рублей в месяц», — заявили в МВД.

Одного из организаторов студий арестовали, второму избрали запрет определённых действий. Ещё двоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

«Я предполагал, что такое может быть, вот. Но, честно, не брал это во внимание, потому что не слышал явных прецедентов, что такое случалось в нашей стране. Поэтому никаких мер я не пытался принять. Сейчас я раскаиваюсь», — заявил один из подозреваемых.

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Иллюстрация Софьи Гражевич

#новости #регионы #вебкам

34 34 комментария
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34 комментария
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Андрей Охапкин

Ура, новость не про Украину. Спасибо

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Ценный дым

Но тоже ничего хорошего

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3
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Frank Ferd
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13
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Арбитражный корабль

За такую картинку могут посадить

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0
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Коля Поляков

а ведь точно. фейк-ньюс же! презик москвашки и прочей федерашки такого не говорил!

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0
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Арбитражный корабль

А он видимо казах

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Коля Поляков
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1
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Драгоценный жар

тебя)

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Александр Воронин
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Арбитражный корабль

Пук

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киллер для Дыни

Вот почему Климов пропал

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10
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Арбитражный корабль

Перепутал рехаб с этой багадельней

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Виктор Дроздов

Сука, сегодня мне кто-то в дверь тоже стучал

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7
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Драгоценный жар

сколько у тебя моделей?

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2
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Майка Ника

сам своего рода модель

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8
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Драгоценный жар

Встречаются два друга:
— Как дела?
— Да вот, основал новый стартап, очень быстро растём, развиваемся.
— Круто! А в чём суть стартапа?
— Я провёл исследование рынка и решил публичный дом открыть.
— Ого, интересно, и какие цены?
— Анал — $100, орал — $50.
— А классика?
— Понимаешь, это ж стартап. В общем, я пока один работаю.

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5
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Арбитражный корабль

Я один модельер

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2
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Пожилой супер_стар

Мешают омичам зарабатывать честным трудом

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Немецкий кран

силовики изъяли компьютеры, камеры, телефоны, флешки и «другие предметы, используемые для порнографических видеотрансляций»
 А другие предметы хоть протёрли?

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2
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Рыжий

Опять репресии, да когда же это закончится))

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1
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J S

потому что не слышал явных прецедентов, что такое случалось в нашей стране.
 Совсем отбитый, кучу лет за вебкам сажают, а он не слышал

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Батискаф бомжа

Нахуя для этого нужна студия?)))

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Рыжий

Потому что для эротических трансляций нужно оборудование и помещение. Нельзя просто у себя дома на фоне уебищных обоев стримить с вебки в 480p. Точнее, можно, но получать оплату будешь в центах

Плюс клиентура

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Названый бинокль

Звучит компетентно

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Рыжий

Просто я читал на TJ разборы вебкама. TJ образовательный

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3
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киллер для Дыни

Какая осведомленность.
Один работаешь или в группе?

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Рыжий

Хочешь жить, умей вертеться (с) Баста

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Alexander Star

Да, вели трансляции голыми, общались на английском языке. Охуеть преступление. Ну да мы в путинской помойке же живем, чего удивляться(

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Рыжий

Расскажи, как то жарко, то холодно
И как бы ты сбежал, но тебе должны полгорода
Как злая власть не даёт давать в очко
И как уже всех бесит этот бункерный Туранчокс
(с)

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0
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Семь потомков Ноя

Не вести запись - база.
Стонкс не прошел

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J S

Трансляция стрима, по судебной практике, это тоже распространение порно.

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Семь потомков Ноя

Судебную практику в студию. А пока не является. Максимум за неуплату налогов штраф.

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J S

Однако, запрещение уголовным законом распространение и демонстрация порнографического материала действуют и на те случаи, когда отдельных, привычных нам материальных носителей информации, может и не быть.
 Так, например согласно пункту 2.5.3 ГОСТ Р 50922-2006 от 01.02.2008 «Защита информации. Основные термины и определения»
 — под носителем защищаемой информации понимается физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин.
 Следовательно, сайт и физическая компьютерная сеть вполна подпадают под носитель (порнографической) информации.

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Семь потомков Ноя

Ссылку на решение. А не выдержки из хер пойми чего.

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–1
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Нужно всего лишь убрать выделение красным у всех российских акций! Вауля, вы восхитительны

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Новое наступление начнется в ближайшие дни, заявил президент США.

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5 5 комментариев
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138 138 комментариев
68
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Maxim Mironov @mironov_fm
Вообще, конечно, коварные эти Укры. Когда танков у их границы не было, сидели тихо-спокойно. Но как только к их границам Путин стянул 100,000 войск и кучу бронетехники, решили вероломно напасть на мирный Донбасс. Причем начать решили со взрыва пустого УАЗика. Ух, какие коварные.
6 6 комментариев
102
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А кто-то видел хоть 1 спутниковое фото «120 тысяч ВСУ на границе с ДЛНР»?

Вот к примеру 170к рассредоточенных с 3х сторон, на расстоянии до 100км от границы — видно с космоса. Сотни снимков и передвижения и расположения. Для сравнения, протяженность границы ДЛНР с Украиной — километров 500.

Но почему нет ничего про ВСУ? 120к на узком участке — серьёзные войска, там палаточные города должны быть от края до края. У России нет военных спутников? Куда смотрит Путин?

21 21 комментарий
17
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nik @seostock
Под Геленджиком есть бесхозный дворец,почему там не разместить беженцев с Донбасса?!🧐
17 17 комментариев
297
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