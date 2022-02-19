В Омске провели обыски в трёх вебкам‑студиях. Их совладельца отправили в СИЗО Статьи редакции
Также во время обысков задержали 12 моделей.
Следователи возбудили дело о незаконном изготовлении и обороте порнографии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным следствия, двое местных жителей 1992 и 1995 года рождения арендовали в центре Омска три помещения общей площадью более 250 квадратных метров. Там они «проводили съёмку порнографии». Во время обысков силовики изъяли компьютеры, камеры, телефоны, флешки и «другие предметы, используемые для порнографических видеотрансляций».
Полиция задержала двоих администраторов студий и 12 моделей в возрасте от 18 до 25 лет. Как сообщает Омское областное телевидение, среди них была жена одного из организаторов бизнеса, а также пара, которая «улучшала семейный бюджет».
«Каждая из девушек вела прямые трансляции порнографического содержания, общаясь с иностранными пользователями сайтов на английском языке. Заработная плата „моделей“ зависела от количества поступивших вознаграждений и достигала от 30 до 200 тысяч рублей в месяц», — заявили в МВД.
Одного из организаторов студий арестовали, второму избрали запрет определённых действий. Ещё двоих подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.
«Я предполагал, что такое может быть, вот. Но, честно, не брал это во внимание, потому что не слышал явных прецедентов, что такое случалось в нашей стране. Поэтому никаких мер я не пытался принять. Сейчас я раскаиваюсь», — заявил один из подозреваемых.
Ура, новость не про Украину. Спасибо
а ведь точно. фейк-ньюс же! презик москвашки и прочей федерашки такого не говорил!
Вот почему Климов пропал
Сука, сегодня мне кто-то в дверь тоже стучал
сам своего рода модель
Встречаются два друга:
— Как дела?
— Да вот, основал новый стартап, очень быстро растём, развиваемся.
— Круто! А в чём суть стартапа?
— Я провёл исследование рынка и решил публичный дом открыть.
— Ого, интересно, и какие цены?
— Анал — $100, орал — $50.
— А классика?
— Понимаешь, это ж стартап. В общем, я пока один работаю.
Опять репресии, да когда же это закончится))
потому что не слышал явных прецедентов, что такое случалось в нашей стране.
Совсем отбитый, кучу лет за вебкам сажают, а он не слышал
Нахуя для этого нужна студия?)))
Потому что для эротических трансляций нужно оборудование и помещение. Нельзя просто у себя дома на фоне уебищных обоев стримить с вебки в 480p. Точнее, можно, но получать оплату будешь в центах
Плюс клиентура
Просто я читал на TJ разборы вебкама. TJ образовательный
Какая осведомленность.
Один работаешь или в группе?
Хочешь жить, умей вертеться (с) Баста
Да, вели трансляции голыми, общались на английском языке. Охуеть преступление. Ну да мы в путинской помойке же живем, чего удивляться(
Расскажи, как то жарко, то холодно
И как бы ты сбежал, но тебе должны полгорода
Как злая власть не даёт давать в очко
И как уже всех бесит этот бункерный Туранчокс
(с)
Не вести запись - база.
Стонкс не прошел
Трансляция стрима, по судебной практике, это тоже распространение порно.
Судебную практику в студию. А пока не является. Максимум за неуплату налогов штраф.
Однако, запрещение уголовным законом распространение и демонстрация порнографического материала действуют и на те случаи, когда отдельных, привычных нам материальных носителей информации, может и не быть.
Так, например согласно пункту 2.5.3 ГОСТ Р 50922-2006 от 01.02.2008 «Защита информации. Основные термины и определения»
— под носителем защищаемой информации понимается физическое лицо или материальный объект, в том числе физическое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин.
Следовательно, сайт и физическая компьютерная сеть вполна подпадают под носитель (порнографической) информации.
Ссылку на решение. А не выдержки из хер пойми чего.
"31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Науйоксом. В Нюрнберге он дал об этом подробные показания под присягой.
Согласно Минским соглашениям, за выполнение которых так выступает Москва, фиксация обстрелов и нарушение отвода техники должно происходить только под надзором ОБСЕ.
Но что-то не видно подтверждений обстрелов со стороны ВСУ. Публикуя на федеральных каналах неверифицированные обвинения, Москва добровольно выходит из Минских? Куда смотрит Путин?
Обращение адресовано «мужчинам, способным держать в руках оружие».
Вот к примеру 170к рассредоточенных с 3х сторон, на расстоянии до 100км от границы — видно с космоса. Сотни снимков и передвижения и расположения. Для сравнения, протяженность границы ДЛНР с Украиной — километров 500.
Но почему нет ничего про ВСУ? 120к на узком участке — серьёзные войска, там палаточные города должны быть от края до края. У России нет военных спутников? Куда смотрит Путин?