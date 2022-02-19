А кто-то видел хоть 1 спутниковое фото «120 тысяч ВСУ на границе с ДЛНР»?

Вот к примеру 170к рассредоточенных с 3х сторон, на расстоянии до 100км от границы — видно с космоса. Сотни снимков и передвижения и расположения. Для сравнения, протяженность границы ДЛНР с Украиной — километров 500.