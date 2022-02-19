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Новости
Ольга Щербинина

Российские фигуристы выиграли серебро и бронзу в соревнованиях пар на Олимпиаде Статьи редакции

Чемпионами стала пара из Китая.

17 17 комментариев
2163 просмотров

Суй Вэньцзинь и Хань Цун после произвольной программы в сумме набрали 239,88 балла и завоевали золото.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призёрами Олимпиады (239,25 балла). Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу (237,71 балла).

Zaira 🍓🌕IU lover @ting_ting_ball8
это было невероятно 💜💜 #фигурноекатание

На четвёртом месте ещё одна пара из России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,50).

Сергей Михеев @Micheevs5
Вот такое #фигурноекатание нам нужно!
я не парочка,я один🦦 @gxsoyes
#фигурноекатание
Не знаю, что там у вас, у меня все закончилось на этом

На Играх в Пекине команда Олимпийского комитета России получила 31 медаль (6 золотых, 11 серебряных, 14 бронзовых медалей).

#новости #олимпиада

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Арбитражный корабль

Пук

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Bibba La Bibba

В лёд

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Лига порвах 2.1

По фактам

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Исторический лолипоп

Занимаются ли партнёры по бальным танцам и фигурному катанию друг с другом сексом?

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Былое и думер

если нравятся друг другу, то занимаются, отдельных требований по этому пункту нет.

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Немецкий кран

нет - лёд растает

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lakross

на льду?

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Универсальный историк

Исключительно анальным

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Депутат миллионов

Заранее пишу тем, кто будет говорить, мол, засудили. У китайцев был четверной подкрут и сложный по исполнению тодес. За этом им отсыпали достаточно много, поэтому и ошибиться немного можно было...

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Лига порвах 2.1

Заранее пишу тем, кто будет говорить, мол, засудили
 Да всем поебать

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4
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André

Какой же хуевый спорт, пиздец

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1
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Bibba La Bibba

Парные фигуристы всегда красивые

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Русский Кексик

Почему там нет пар м+м?

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Депутат миллионов

в 90-х хотели пары м+м+м

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Bibba La Bibba

Потому что олимпиада в китае

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Султан Таишев

Ставь лайк, если эта новость ну так себе по важности

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Универсальный историк

Кстати странно, как это ещё лгбт активисты не начали вонять, что пары должны быть и одного пола в соревнованиях

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Офтоп
Man Overboard
Как спасти рынок от паники, версия РБК

Нужно всего лишь убрать выделение красным у всех российских акций! Вауля, вы восхитительны

16 16 комментариев
112
Странный агент
Как всё начиналось

"31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Науйоксом. В Нюрнберге он дал об этом подробные показания под присягой.

9 9 комментариев
44
Новости
Ольга Щербинина
В ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию Статьи редакции

Обращение адресовано «мужчинам, способным держать в руках оружие».

150 150 комментариев
75
Ключевой файл
А кто-то видел хоть 1 спутниковое фото «120 тысяч ВСУ на границе с ДЛНР»?

Вот к примеру 170к рассредоточенных с 3х сторон, на расстоянии до 100км от границы — видно с космоса. Сотни снимков и передвижения и расположения. Для сравнения, протяженность границы ДЛНР с Украиной — километров 500.

Но почему нет ничего про ВСУ? 120к на узком участке — серьёзные войска, там палаточные города должны быть от края до края. У России нет военных спутников? Куда смотрит Путин?

21 21 комментарий
29
Twitter
nik @seostock
Под Геленджиком есть бесхозный дворец,почему там не разместить беженцев с Донбасса?!🧐
18 18 комментариев
392
Новости
Ольга Щербинина
Эвакуация, сообщения о взрывах и всеобщая мобилизация — что известно о ситуации в ДНР и ЛНР. Главное Статьи редакции

В Россию приехали первые беженцы, Байден уверен в будущем нападении Путина на Украину, а самопровозглашённые республики обвиняют страну в обстрелах и диверсиях.

Эвакуация людей в Донецке, Reuters
198 198 комментариев
96
Мнения
Илья Брегман
Походу, действуем по методичке Германии времён аншлюса Австрии
16 16 комментариев
36
Twitter
Madegghead
Андрей Нечаев @aanechaev
Ватники! Ваш звездный час! Каждый должен приютить у себя семью из ДНР-ЛНР и отказаться от 13 зарплаты. Депутаты Госдумы принимают по три семьи!
92 92 комментария
213
Былое и думер
Гениальность пука на отдельно взятом TJ

Возможно вы заметили (ещё бы), что пользователь "Неизвестный" оставляет практически к каждому посту комментарий "Пук". Возможно, и небезосновательно, вы решите, что это просто поехавший. Но я вижу в этом глубокий информационнологический перформанс. (читать дальше)

25 25 комментариев
11
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