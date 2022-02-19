Российские фигуристы выиграли серебро и бронзу в соревнованиях пар на Олимпиаде Статьи редакции
Чемпионами стала пара из Китая.
Суй Вэньцзинь и Хань Цун после произвольной программы в сумме набрали 239,88 балла и завоевали золото.
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призёрами Олимпиады (239,25 балла). Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу (237,71 балла).
На четвёртом месте ещё одна пара из России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,50).
На Играх в Пекине команда Олимпийского комитета России получила 31 медаль (6 золотых, 11 серебряных, 14 бронзовых медалей).
В лёд
По фактам
если нравятся друг другу, то занимаются, отдельных требований по этому пункту нет.
на льду?
Заранее пишу тем, кто будет говорить, мол, засудили. У китайцев был четверной подкрут и сложный по исполнению тодес. За этом им отсыпали достаточно много, поэтому и ошибиться немного можно было...
Заранее пишу тем, кто будет говорить, мол, засудили
Да всем поебать
Какой же хуевый спорт, пиздец
Парные фигуристы всегда красивые
Почему там нет пар м+м?
в 90-х хотели пары м+м+м
Потому что олимпиада в китае
Ставь лайк, если эта новость ну так себе по важности
"31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Науйоксом. В Нюрнберге он дал об этом подробные показания под присягой.
Обращение адресовано «мужчинам, способным держать в руках оружие».
Вот к примеру 170к рассредоточенных с 3х сторон, на расстоянии до 100км от границы — видно с космоса. Сотни снимков и передвижения и расположения. Для сравнения, протяженность границы ДЛНР с Украиной — километров 500.
Но почему нет ничего про ВСУ? 120к на узком участке — серьёзные войска, там палаточные города должны быть от края до края. У России нет военных спутников? Куда смотрит Путин?
В Россию приехали первые беженцы, Байден уверен в будущем нападении Путина на Украину, а самопровозглашённые республики обвиняют страну в обстрелах и диверсиях.
Возможно вы заметили (ещё бы), что пользователь "Неизвестный" оставляет практически к каждому посту комментарий "Пук". Возможно, и небезосновательно, вы решите, что это просто поехавший. Но я вижу в этом глубокий информационнологический перформанс. (читать дальше)