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Новости
Ольга Щербинина

ФСБ: на территории РФ рядом с украинской границей взорвалось два снаряда. Пострадавших нет Статьи редакции

Украинская сторона отрицает свою причастность к взрывам.

50 50 комментариев
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Фото СК РФ

Один из снарядов взорвался в 2 километрах от границы, второй разрушил хозяйственную постройку, сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области. Оба снаряда попали на территорию Тарасовкого района.

Ранее источники ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщили о взрыве снаряда в Ростовской области в километре от границы с Украиной.

По данным следствия, 19 февраля в период с 5 до 6 часов утра неустановленные лица, находясь на территории Украины, использовали реактивную систему залпового огня и обстреляли приграничную территорию.

СК уточняет, что взрывы полностью разрушили один нежилой дом в хуторе Маноцкий и одну хозяйственную постройку нежилого домовладения в хуторе Патроновка. При этом «мирное население» не пострадало. По «факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом» возбудили уголовное дело.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отрицает все обвинения о попаднии украинских снарядов на территорию России. «Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ», — написал он в твиттере.

#новости #украина

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50 комментариев
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solawind

Как же кринжово в 2022 выглядят попытки разжечь войну. Другого слова просто не подобрать

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80
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Mikhail

Раньше, без интернета намного проще было.

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34
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Tanqwer

у тех кто пытается разжечь по сей день его нет

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2
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Дон Бужарон

Ебаный госдеп совсем охуел!? Теперь он подстраивает войну с Украиной! Это так подло! Русофобы.
Дед уже заебал играть в игры с бедоном.

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5
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solawind

это те самые "многоходовочки" от гениального геополитика пыни. Эти многоходовочки выглядят как гопники, пытающиеся поставить школьный спектакль.

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20
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aliftin

К сожалению сейчас в Украине очень мало герцогов для покушений. Приходится взрывать только дома.

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2
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Задумчивой Кот

Пизда Воронежу

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47
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Даниил Слесарчук

Пострадавших нет .
С такими темпами скоро будут. У пыни полно сахара для своих

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27
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Владимир Старик

"Украина взрывает Россию". Netflix выпустит сериал на основе событий на границе Украины и России. Крымчанок-дочерей офицеров сыграют темнокожие актеры.

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3
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Поразительный череп

Украина взрывает Россию. 2022

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12
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Поразительный череп

Смотреть без регистрации и права выбора

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8
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Senrigan
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13
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Крадущийся песец

Майнильский инцидент 2.0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82

Майнильский инцидент
Майнильский инцидент — артиллерийский обстрел у приграничной советской деревни Майнила…
ru.wikipedia.org
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10
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Александр Галковский

Черт, абсолютно такой же сценарий.
И конечно же "П. Г. Тихомиров выехал на место происшествия для проведения расследования. Итоги этого расследования не публиковались. Имена красноармейцев, о которых сообщалось как о погибших, остались неизвестными"
Кто погиб - неясно
Как они стреляли если там не было финской батареи - неясно.
Но точно стреляла Финляндия!!!

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7
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Igor Elfimov

Зачем вообще пускать снаряд в поле?

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5
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Rocco

Другой вопрос. Зачем выпускать снаряд, когда у твоих границ стоят 150-170к войск, которые только и ждут этого

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22
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Полноценный холод

Что бы дать повод для введения миротворческих сил другой страны??

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1
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Дмитрий Шалатонов

Выпили

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–4
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Ничего этого не будет

Боярки наверни

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0
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Dan

Под обстрелы еще попали международные журналисты и глава МВД Украины

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8
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Александр Галковский

Ну да, и снова это все устроила Украина. Прямо совсем уж рехнулись и по своему МВД стреляют

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2
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Плотва обыкновенная

Так же по видео мы видим как беспощадно душат русский язык, что даже ВСУ на нем говорит.

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2
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Anatoliy Lyashenko

Опять самообстрелы начались...

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0
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Darth Felus

Сорре целились в автобус с сиротами-младенцами из Донецка, а попали в какой-то хутор. В следующий раз будет точнее.

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8
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Finogeev Yuriy

Фейки с обоих сторон.
По уму сейчас эвакуировать беженцев
Вернуть Донецк и Луганск Украине
России заняться внутренними проблемами

Но параноик пыня лучше замутит войнушку и заставит русню страдать 😆

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1
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Валентин Жетонофф

а какие фейки былии со стороны Украины?

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14
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Счастливый велосипед

Донецк и Луганск в нынешнем состоянии это балласт не нужный обеим сторонам

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2
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Александр Галковский

Пожалуйста пруфы фейков от Украины. Мы только отбиваемся от Российских фейков

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0
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Кавказский чайник

Лично мне поебать

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–2
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Артур Манукян

лично мне погибать

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20
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Rocco

Тебе больше 55 или у тебя есть вагина?

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1
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Нервный пришелец

Надо бы проверить подвалы близлежащих муравейников, нет ли там где мешков с сахаром.

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6
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Проектный кран
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1
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Slartibartfast

Солнце греет новостройки где-то на востоке

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0
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Сергей Петров

Мировое сообщество как всегда с членом во рту помолчит

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4
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Madao

Почему нельзя было какой-то ковидный труп туда засунуть? Оплошность с их стороны.

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1
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Арбитражный корабль

Схлопни варежку

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–2
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Арбитражный корабль

Украина во всем виновата!

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0
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solawind

Сейчас ещё радиостанцию захватят.

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4
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Арбитражный корабль

Не мы же себе бомбу положили

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0
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Homage Eq
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5
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Павел Каташев

А если это днр лнр пытается так заайтить россию на эскалацию? И вся эта фигня началась когда у Пушилина уже подгорело что россия бездействует

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0
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solawind

ну судя по тому что сначала было развертывание войск, а затем провокации, это все же координируется из одного места

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2
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Павел Каташев

Ну хер знает, мне кажется что у верхушки донбасса просто нервишки сдали и он начал на упреждение лихорадочно бить, я не верю просто что они там настолько трясуться над Путиным, в то время как он завооачивает любые подвижки по геополитической ясности относительно Донбасса

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–3
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Рациональный паркур

Это руководство- они несамостоятельные фигуры. Даже не фигуры, а просто говорящие головы. Озвучивают то, что им дают кураторы. Их просто наняли для этой работы (светить ебалом), как аниматоров.

Бывший МММщик Пушилин- в скамах тоже так часто делают, нанимают подставных лиц, чтобы не светить реальных выгодоприобретателей мошеннической схемы.

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2
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Никого не спас

находясь на территории Украины
 ну учитывая что РФ не признала ОРДЛО, они и не врали скорее всего

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1
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Полноценный холод

провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ
Которого конечно же не буит

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1
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Межкомнатная дверь

Дада, конечно. Так все и поверили фсбэшникам. Они же никогда не врут и вообще хорошие ребята

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Дьявол носит ZARA

Это взорвались пуканы Фермана и Джонни Мнемоникова

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1
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Джонни Мнемоников

Если там по границе стоят войска, то должны быть развёрнуты артиллерийские радары.

Был бы настоящий выстрел - уже давно орали бы, размахивая картами и спутниковыми снимками.

А так взрывпакет хлопнули и рассказывают...

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Диспут
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Когда нажимаешь на кнопку «Свежее»
5 5 комментариев
97
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Newshunter
Будапештский меморандум недействителен

Президент Украины выступая на конференции в Мюнхене заявил, что если страны гаранты Будапештского меморандума не предоставят Украине гарантии безопасности, то договор будет признан Киевом недействительным.
Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума.
Будапештский меморандум…

Подпоручик Киже @Lt_Kizhe
Филькина грамота.
"Будапештский меморандум" утратил силу, когда при молчаливом согласии его гарантов: США и Великобритании, Россия оккупировала Крым.
На данный момент Украина свободна от его исполнения и соблюдения, поскольку все стороны не выполнили свои обязательства перед ней.
30 30 комментариев
35
Twitter
некипишуй
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Как я каждый месяц жду менструации
4 4 комментария
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Глупый космос
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Проиграл в голосину с соевой свиноматки

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Офтоп
Древний чайник
Отважный Низовцев раскидал жалких сотрудников помоечного Russia Today* по фактам (ретро-запись 2020)
15 15 комментариев
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Странный агент
Как всё начиналось

"31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Науйоксом. В Нюрнберге он дал об этом подробные показания под присягой.

11 11 комментариев
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nik @seostock
Под Геленджиком есть бесхозный дворец,почему там не разместить беженцев с Донбасса?!🧐
20 20 комментариев
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