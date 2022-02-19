Украинская сторона отрицает свою причастность к взрывам.

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Фото СК РФ

Один из снарядов взорвался в 2 километрах от границы, второй разрушил хозяйственную постройку, сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области. Оба снаряда попали на территорию Тарасовкого района.

Ранее источники ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщили о взрыве снаряда в Ростовской области в километре от границы с Украиной.

По данным следствия, 19 февраля в период с 5 до 6 часов утра неустановленные лица, находясь на территории Украины, использовали реактивную систему залпового огня и обстреляли приграничную территорию.

СК уточняет, что взрывы полностью разрушили один нежилой дом в хуторе Маноцкий и одну хозяйственную постройку нежилого домовладения в хуторе Патроновка. При этом «мирное население» не пострадало. По «факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом» возбудили уголовное дело.