ФСБ: на территории РФ рядом с украинской границей взорвалось два снаряда. Пострадавших нет Статьи редакции
Украинская сторона отрицает свою причастность к взрывам.
Один из снарядов взорвался в 2 километрах от границы, второй разрушил хозяйственную постройку, сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области. Оба снаряда попали на территорию Тарасовкого района.
Ранее источники ТАСС, РИА «Новости» и «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщили о взрыве снаряда в Ростовской области в километре от границы с Украиной.
По данным следствия, 19 февраля в период с 5 до 6 часов утра неустановленные лица, находясь на территории Украины, использовали реактивную систему залпового огня и обстреляли приграничную территорию.
СК уточняет, что взрывы полностью разрушили один нежилой дом в хуторе Маноцкий и одну хозяйственную постройку нежилого домовладения в хуторе Патроновка. При этом «мирное население» не пострадало. По «факту покушения на убийство, совершенного общеопасным способом» возбудили уголовное дело.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отрицает все обвинения о попаднии украинских снарядов на территорию России. «Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила никаких подобных обстрелов. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ», — написал он в твиттере.
Как же кринжово в 2022 выглядят попытки разжечь войну. Другого слова просто не подобрать
Раньше, без интернета намного проще было.
у тех кто пытается разжечь по сей день его нет
Ебаный госдеп совсем охуел!? Теперь он подстраивает войну с Украиной! Это так подло! Русофобы.
Дед уже заебал играть в игры с бедоном.
это те самые "многоходовочки" от гениального геополитика пыни. Эти многоходовочки выглядят как гопники, пытающиеся поставить школьный спектакль.
К сожалению сейчас в Украине очень мало герцогов для покушений. Приходится взрывать только дома.
Пизда Воронежу
Пострадавших нет .
С такими темпами скоро будут. У пыни полно сахара для своих
"Украина взрывает Россию". Netflix выпустит сериал на основе событий на границе Украины и России. Крымчанок-дочерей офицеров сыграют темнокожие актеры.
Майнильский инцидент 2.0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
Черт, абсолютно такой же сценарий.
И конечно же "П. Г. Тихомиров выехал на место происшествия для проведения расследования. Итоги этого расследования не публиковались. Имена красноармейцев, о которых сообщалось как о погибших, остались неизвестными"
Кто погиб - неясно
Как они стреляли если там не было финской батареи - неясно.
Но точно стреляла Финляндия!!!
Зачем вообще пускать снаряд в поле?
Другой вопрос. Зачем выпускать снаряд, когда у твоих границ стоят 150-170к войск, которые только и ждут этого
Выпили
Боярки наверни
Под обстрелы еще попали международные журналисты и глава МВД Украины
Ну да, и снова это все устроила Украина. Прямо совсем уж рехнулись и по своему МВД стреляют
Так же по видео мы видим как беспощадно душат русский язык, что даже ВСУ на нем говорит.
Опять самообстрелы начались...
Сорре целились в автобус с сиротами-младенцами из Донецка, а попали в какой-то хутор. В следующий раз будет точнее.
Фейки с обоих сторон.
По уму сейчас эвакуировать беженцев
Вернуть Донецк и Луганск Украине
России заняться внутренними проблемами
Но параноик пыня лучше замутит войнушку и заставит русню страдать 😆
а какие фейки былии со стороны Украины?
Пожалуйста пруфы фейков от Украины. Мы только отбиваемся от Российских фейков
лично мне погибать
Тебе больше 55 или у тебя есть вагина?
Солнце греет новостройки где-то на востоке
Мировое сообщество как всегда с членом во рту помолчит
Почему нельзя было какой-то ковидный труп туда засунуть? Оплошность с их стороны.
Сейчас ещё радиостанцию захватят.
А если это днр лнр пытается так заайтить россию на эскалацию? И вся эта фигня началась когда у Пушилина уже подгорело что россия бездействует
ну судя по тому что сначала было развертывание войск, а затем провокации, это все же координируется из одного места
Ну хер знает, мне кажется что у верхушки донбасса просто нервишки сдали и он начал на упреждение лихорадочно бить, я не верю просто что они там настолько трясуться над Путиным, в то время как он завооачивает любые подвижки по геополитической ясности относительно Донбасса
Это руководство- они несамостоятельные фигуры. Даже не фигуры, а просто говорящие головы. Озвучивают то, что им дают кураторы. Их просто наняли для этой работы (светить ебалом), как аниматоров.
Бывший МММщик Пушилин- в скамах тоже так часто делают, нанимают подставных лиц, чтобы не светить реальных выгодоприобретателей мошеннической схемы.
находясь на территории Украины
ну учитывая что РФ не признала ОРДЛО, они и не врали скорее всего
Дада, конечно. Так все и поверили фсбэшникам. Они же никогда не врут и вообще хорошие ребята
Это взорвались пуканы Фермана и Джонни Мнемоникова
Если там по границе стоят войска, то должны быть развёрнуты артиллерийские радары.
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Был бы настоящий выстрел - уже давно орали бы, размахивая картами и спутниковыми снимками.
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А так взрывпакет хлопнули и рассказывают...
Президент Украины выступая на конференции в Мюнхене заявил, что если страны гаранты Будапештского меморандума не предоставят Украине гарантии безопасности, то договор будет признан Киевом недействительным.
Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума.
Будапештский меморандум…
"31 августа пресса Германии сообщила: «…в четверг приблизительно в 20 часов помещение радиостанции в Глайвице было захвачено поляками». На самом же деле это были переодетые в польскую военную форму солдаты СС во главе с Альфредом Науйоксом. В Нюрнберге он дал об этом подробные показания под присягой.
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