Новости
Ольга Щербинина

Российские хоккеисты проиграли сборной Финляндии в финале Олимпиады Статьи редакции

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Михаил Григоренко открыл счёт в первом периоде, но затем россияне пропустили по одной шайбе в начале второго и третьего периодов.

Сборная Финляндии нанесла 31 бросок в створ ворот, России – 17. За матч россияне получили шесть минут штрафа, финны – две.

По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – Чехии на групповом этапе (5:6), однако это не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места.

В плей-офф Россия обыграла Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б). Без проигрышей дошла до финала Финляндия. Финны в плей-офф обыграли Швейцарию (5:1) и Словакию (2:0).

#Олимпиада #хоккей #Россия #новости

516 просмотров
Спасибо за наводку 1pizdyai
24 24 комментария
5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Навальнята спасают Фермана

Потому что великого йозе Марино не было

Ответить
4
Развернуть ветку
illlka Chehova

А можно было сказать: российская команда завоевала серебро

Ответить
1
Развернуть ветку
1pizdyai

Серебро не завоёвывают. Бронзу -да, золото-понятно. Но серебро это всегда проигрыш.

Ответить
1
Развернуть ветку
illlka Chehova

Да серебро всем бесплатно раздают, блятб

Ответить
3
Развернуть ветку
Способный динозавр

Я занимался карате много лет.
Всегда если ты стоишь на втором месте ты только что ПРОИГРАЛ бой.
Если ты стоишь на бронзе то ты только что победил.
Ощущения разные

Ответить
6
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Закрой рот

Ответить
–2
Развернуть ветку
Способный динозавр

or what?

Ответить
1
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Не знаю...

Ответить
0
Развернуть ветку
Принятый Мурод

а то он откроет

Ответить
0
Развернуть ветку
Способный динозавр

Часто на пьедестале приходилось стоять?

Ответить
0
Развернуть ветку
Строительный самолет

*на коленях

Ответить
0
Развернуть ветку
Принятый Мурод

российская команда не выиграла золото

Ответить
0
Развернуть ветку
Bkmz Иванов

По телевизору кстати так и говорят)
Хотя по лицам наших хоккеистов и непонятно что они завоевали серебро. Радости нет

Ответить
0
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Не дрались хоть?

Ответить
1
Развернуть ветку
Строительный самолет

Овечкина же не было

Ответить
1
Развернуть ветку
Путин спас Россию

Финны и сами любят подраться

Ответить
1
Развернуть ветку
Строительный самолет

Наши тоже не против раз на раз

Ответить
1
Развернуть ветку
Владимир Горячев

Нормально рубились, до самого конца.

Ответить
1
Развернуть ветку
Donnie Darko

Ооо)) наконец-то, а то наткнулся недавно в ТТ на какой-то фантан комментов псевдопатриотов под роликом в форме ссср, ну там красная машина и прочее. Надо бы к ним вернутся сегодня)

Ответить
1
Развернуть ветку
Смелый велосипед

Надо объявить день траура и пожертвовать 14 зарплату на квартиры хоккеистам.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Принятый Мурод

поставлю свечку за их благополучие

Ответить
1
Развернуть ветку
Даниил Слесарчук

Ну всё, пыня счас точно устроит

Ответить
0
Развернуть ветку
Ilya Maximov

.

Ответить
0
Развернуть ветку
Славный звук

Что с лицом

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 24 комментария
Офтоп
Дима Орлов

В России найдены следы предположительно от украинских ракет

18 18 комментариев
163
Рыбий Глаз
8 8 комментариев
10
Офтоп
Путин спас Россию
Меня тут часто циником называют, так что я пошёл на вики прочитать определение цинизма

Modern cynicism has been defined as an attitude of distrust toward claimed ethical and social values and a rejection of the need to be socially involved.[2] It is pessimistic about the capacity of human beings to make correct ethical choices, and one antonym is naiveté.[3] Modern cynicism is sometimes regarded as a product of mass society,…

12 12 комментариев
Twitter
Anton NS
Сакуры в Бонне, Германия
Architecture Art @Architect_art1
Germany
4 4 комментария
Новости
Жилой дым
ОБСЕ зафиксировало 30 систем реактивного залпового огня "Град" и 8 гаубиц в нарушение линии отвода со стороны ДНР и ЛНР

Также ОБСЕ зафикисровала 41 гаубицу, 18 танков, 4 противотанковые пушки и 2 зенитных ракетных комплекса вне выделенных Минскими соглашениями мест хранения. Со стороны ВСУ нарушений линии отвода или мест постоянного хранения — не обнаружено.

147 147 комментариев
108
Предельный нос
Воскресное утро в Карелии

Единственное место, почти на 100 километров пути, где ловит интернет, как этим не воспользоваться?

16 16 комментариев
16
Twitter
Былое и думер
Красиво ушёл
No Context Brits @NoContextBrits
0 Обсудить
8
Twitter
Anton NS
Сегодня дата-палиндром
World of Engineering @engineers_feed
Today is a palindromic date.
4 4 комментария
9
Больше статей
null