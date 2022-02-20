Встреча завершилась со счётом 2:1.

Михаил Григоренко открыл счёт в первом периоде, но затем россияне пропустили по одной шайбе в начале второго и третьего периодов.

Сборная Финляндии нанесла 31 бросок в створ ворот, России – 17. За матч россияне получили шесть минут штрафа, финны – две.

По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – Чехии на групповом этапе (5:6), однако это не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места.

В плей-офф Россия обыграла Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б). Без проигрышей дошла до финала Финляндия. Финны в плей-офф обыграли Швейцарию (5:1) и Словакию (2:0).

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