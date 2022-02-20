Российские хоккеисты проиграли сборной Финляндии в финале Олимпиады Статьи редакции
Встреча завершилась со счётом 2:1.
Михаил Григоренко открыл счёт в первом периоде, но затем россияне пропустили по одной шайбе в начале второго и третьего периодов.
Сборная Финляндии нанесла 31 бросок в створ ворот, России – 17. За матч россияне получили шесть минут штрафа, финны – две.
По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – Чехии на групповом этапе (5:6), однако это не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места.
В плей-офф Россия обыграла Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б). Без проигрышей дошла до финала Финляндия. Финны в плей-офф обыграли Швейцарию (5:1) и Словакию (2:0).
Потому что великого йозе Марино не было
А можно было сказать: российская команда завоевала серебро
Серебро не завоёвывают. Бронзу -да, золото-понятно. Но серебро это всегда проигрыш.
Да серебро всем бесплатно раздают, блятб
Закрой рот
Не знаю...
По телевизору кстати так и говорят)
Хотя по лицам наших хоккеистов и непонятно что они завоевали серебро. Радости нет
Не дрались хоть?
Финны и сами любят подраться
Нормально рубились, до самого конца.
Ооо)) наконец-то, а то наткнулся недавно в ТТ на какой-то фантан комментов псевдопатриотов под роликом в форме ссср, ну там красная машина и прочее. Надо бы к ним вернутся сегодня)
Ну всё, пыня счас точно устроит
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Modern cynicism has been defined as an attitude of distrust toward claimed ethical and social values and a rejection of the need to be socially involved.[2] It is pessimistic about the capacity of human beings to make correct ethical choices, and one antonym is naiveté.[3] Modern cynicism is sometimes regarded as a product of mass society,…
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