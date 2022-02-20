Новости
Ольга Щербинина

ЛНР заявила о гибели мирных жителей из-за атаки украинских военных Статьи редакции

С момента обострения конфликта это первое заявление самопровозглашённой республики о смерти кого-то из мирного населения.

По словам представителя народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, украинские военные в ночь на 20 февраля попытались атаковать позиции в районе населённого пункта Пионерское, что привело «к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения». Сколько человек погибло, он не уточнил. Независимых подтверждений этой информации пока нет.

Филипоненко также заявил, что в результате боестолкновения «противник понес потери и отступил». Украинские военные не сообщали о потерях 20 февраля.

ЛНР и ДНР обвиняют Украину в подготовке вторжения на их территорию. Из-за этого они объявили об эвакуации населения в Россию. На утро 20 февраля в Ростовскую область прибыли более 40 тысяч жителей Донбасса. Боле 2 тысяч человек отправили на поездах в Воронежскую и Курскую области.

#новости #украина

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Andy

Почему вы вообще постите заявления этих хуесосов.

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73
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Карлики спасли Россию

Потому что конфликт всегда нужно освещать с разных стороны, какими бы тупыми и неправдоподобными факты не были.

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25
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Добро и позитив

так "факта" нет

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25
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Andy

В твоём понимании дезинформация=факт? Ну если факт пиздежа только.

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7
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Hagotireno

А правда нужно объяснять, что такие заявления — это один из способов войны? То же самое, что написать: "Почему вы вообще постите информацию о запуске ракет?"

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3
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Georgi Yudin

На проекте с 15 фев 2022
 🤦

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3
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Alexey Kostuk

А ты предлагаешь цензуру?

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0
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Andy

Я предлагаю не постить дезинформацию уёбков.

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13
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Alexey Kostuk

Ну с такими же предлогами цензурируют и расследования о коррупции

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12
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Andy

Ты ставишь знак равенства между расследованиями и беспруфными кукареками?

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2
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Alexey Kostuk

Ты вообще не понял мысль видимо

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4
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Ze Katze

Ты вообще в курсе что если вбросить дохуя новостей, то правды не найти среди них? На это и расчёт. Или ты предлагаешь потакать вскукарекам, захватившим власть на куске земли другой страны? Чьи ещё заявления постить? Людоедов на Суматре?

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3
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лала лало

Что бы угорать с их гнилости и пиздабольства

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0
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Смелый Петя

ЛНР заявила о гибели мирных жителей из-за атаки Украины
 Украина:

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68
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Пластиковое Окно

Орнул

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2
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Ферман спас Россию

Набежали студентики и самоубиваются по всей делянке совсем не берегут себя

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1
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Коллективный дебаркадер

Это как гопники окружили парня, держат его на прицеле со всех сторон, а парень вдруг решает начать бить одного из 10.
Дайте оценку ебанутости такого действия от 1 до 10.

Вот и Украине сейчас нет никакого резона заниматься этой хуней.

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21
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Dan

Нет, ты не понимаешь. Именно сейчас надо взрывать старые вазики и мосты по которым едут беженцы

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28
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Коллективный дебаркадер

Я охуеваю от показушной абсурдности.
Это как гопник доебывается до ботаника, пиздит его, он не отвечает, лазит по карманам, он не отвечает. Тогда гопник бьет себе по роже и начинает выть «сука, ты меня ударил!» и начинает его месить

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33
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Конституционный утюг

Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым
(c) Владимир Владимирович Путин

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10
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Конституционный утюг

Кто затевает драку и кому бить - не сказал

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7
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Руслан Астратов

Ну он же гопник хуле

От того, что он носит дорогие костюмы и часы, он подзаборным гопником быть не перестал)

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1
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Dan

Это потому что у нас у всех есть интернет и мы не смотрим телек

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8
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Экспертный шмель

нет ,не так...10 гопников окружили парня , а их окружили менты, а их окружили судьи...
И вот в этой ситуации парень начинает ебашить одного из гопников, хотя его никто не трогал.

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2
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Дьявол носит ZARA

Орно))

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0
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Принятый Мурод

наверное и трупы есть которые можно показать

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21
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Коллективный дебаркадер

Щас быстренько из оставшихся настругают и покажут

Какой же фарс

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19
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Мистер Андерсон

оставшиеся:

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30
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Принятый Мурод

как же им похуй на убедительность, они думают будто им на слово будут верить

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12
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Владимир Керенский

Так ЦА верит. Почитай ради интереса комменты в канале симоньян и новостных пабликах разных

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7
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Принятый Мурод

не хочу читать, потом весь день настроение плохое

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Polina Malahova

А канал Симоньян читают реальные живые люди? Или фабрика троллей сидит и сама себе строчит?

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3
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Лекарственный завод

Ты что же, не веришь в украинцев, решивших совершить массовое самоубийство и напасть?

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9
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Принятый Мурод

ну показать то можно же.

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1
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Jenny Smith

главное, что Путен поверит и поддержит не дай бог.

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0
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Глухой щит

Распятые скорее всего.

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–1
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Автономный супер_стар

ЛНР заявила о гибели мирных жителей из-за атаки украинских военных
заявление было подготовлено два дня назад?

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17
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Коллективный дебаркадер

А трупы подготовлены неделю назад. Уже начали вонять, поэтому пришлось делать заявление

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21
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Dan

Великие умы мыслят одинаково.

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1
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Dan

Дайте галочку

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1
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Dan

А трупы уже во всю гниют

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2
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Darth Felus

А Украина знает, что они куда то напали?

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12
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Dan
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10
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БеженецИзБомбасса

Люди гибнут, а ты шутки шутишь!

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1
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Конституционный утюг
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2
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Лекарственный завод

Ребят, у кого есть такая возможность, рейсы из России всё ещё есть. Потому что если дед всё-таки реально сбрендил, то начнётся полный пиздец.

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5
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Принятый Мурод

думаю где то есть чатик "олигархи россии" и там такие же сообщения

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18
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Навальный спас Белоруссию

мало кто знает, но этот чат на сайте myanimelist

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3
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Принятый Мурод

ну логично, там где точно искать не станут

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3
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Коллективный дебаркадер

Дед сбрендил уже десятилетия назад

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5
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BTopHuk

Пц перманентный

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0
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Навальнята спасают Фермана

в трусиках?

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7
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Егор Ниглов

Филипоненко также заявил, что «ЛЮБОЙ РАНДОМНЫЙ ТЕКСТ».
@
Независимых подтверждений этой информации пока нет.

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7
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Коллективный дебаркадер

И не будет. Снова не пустят обсе под предлогом «ведётся следствие»

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0
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BTopHuk

украинские военные в ночь на 20 февраля уничтожили Сызрань

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0
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SashaYes

Твари, столько лет показушно рассказывать про «горести войны», чтобы сейчас самим начинать войну

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6
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Навальный спас Белоруссию

вы все так просите пруфов, что они реально пойдут пару людей с улицы застрелят, полегче с желаниями

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5
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solawind

Надеюсь, они никого не убили для убедительности

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2
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Коллективный дебаркадер

Да там трупов полно, по пьяни вояки лугаднрии постоянно кого-то валят из мирных

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5
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John Doe

Тем временем

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1
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Добро и позитив

Самое смешное, что официально заявили что у приезжих беженцев коронавирус не обнаружили )))

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6
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infinity one

Они блять жителям городов не могут дать жильё и работу. А беженцам всё на блюдечке. Пздц.

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1
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BTopHuk

Не на блюдечке, а на словах. На блюде там, как и остальным, без соли

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0
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Pulp Fiction

Никаких репортажей или фото мест, конечно же не будет. Как показывать снаряды в пустых домах в ебенях или в поле - пожалуйста.

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2
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Gerde Cortu

щас ты насоветуешь

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0
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Сергей Романов

Или в пустых детских садах.

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0
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Subtronik

Так а чего в Воронеж и Курск? Пусть в Сибирь едут, может польза будет от них

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1
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John Doe

Ах, если бы только Воронеж и Курск.

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1
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Незнакомый паркур

Путен, введи войска!!

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–2
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Bublikhead

В анус себе войска введи, долбоеб

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Pavel Voronin

По-моему, это был сарказм, не?

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1
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Bublikhead

Возможно, но я уже не понимаю

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Василий Духанин-Есипов

Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.

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0
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Ферман спас Россию

Главное, чтобы чекист не бахнул градами по мирному населению, слава б-гу дети хоть целыми доехали до мордора.

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Руслан Астратов

Наверное, сейчас больше всего в ахуе с происходящего - наши ветераны

Пережить/уничтожить фашизм, чтобы увидеть его зарождение в собственной стране

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(То бишь — в царстве Тридцать три)

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