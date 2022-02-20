ЛНР заявила о гибели мирных жителей из-за атаки украинских военных

С момента обострения конфликта это первое заявление самопровозглашённой республики о смерти кого-то из мирного населения.

По словам представителя народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, украинские военные в ночь на 20 февраля попытались атаковать позиции в районе населённого пункта Пионерское, что привело «к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения». Сколько человек погибло, он не уточнил. Независимых подтверждений этой информации пока нет.

Филипоненко также заявил, что в результате боестолкновения «противник понес потери и отступил». Украинские военные не сообщали о потерях 20 февраля.

ЛНР и ДНР обвиняют Украину в подготовке вторжения на их территорию. Из-за этого они объявили об эвакуации населения в Россию. На утро 20 февраля в Ростовскую область прибыли более 40 тысяч жителей Донбасса. Боле 2 тысяч человек отправили на поездах в Воронежскую и Курскую области.