ЛНР заявила о гибели мирных жителей из-за атаки украинских военных Статьи редакции
С момента обострения конфликта это первое заявление самопровозглашённой республики о смерти кого-то из мирного населения.
По словам представителя народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, украинские военные в ночь на 20 февраля попытались атаковать позиции в районе населённого пункта Пионерское, что привело «к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения». Сколько человек погибло, он не уточнил. Независимых подтверждений этой информации пока нет.
Филипоненко также заявил, что в результате боестолкновения «противник понес потери и отступил». Украинские военные не сообщали о потерях 20 февраля.
ЛНР и ДНР обвиняют Украину в подготовке вторжения на их территорию. Из-за этого они объявили об эвакуации населения в Россию. На утро 20 февраля в Ростовскую область прибыли более 40 тысяч жителей Донбасса. Боле 2 тысяч человек отправили на поездах в Воронежскую и Курскую области.
Почему вы вообще постите заявления этих хуесосов.
Потому что конфликт всегда нужно освещать с разных стороны, какими бы тупыми и неправдоподобными факты не были.
так "факта" нет
В твоём понимании дезинформация=факт? Ну если факт пиздежа только.
А правда нужно объяснять, что такие заявления — это один из способов войны? То же самое, что написать: "Почему вы вообще постите информацию о запуске ракет?"
На проекте с 15 фев 2022
🤦
А ты предлагаешь цензуру?
Я предлагаю не постить дезинформацию уёбков.
Ну с такими же предлогами цензурируют и расследования о коррупции
Ты ставишь знак равенства между расследованиями и беспруфными кукареками?
Ты вообще не понял мысль видимо
Ты вообще в курсе что если вбросить дохуя новостей, то правды не найти среди них? На это и расчёт. Или ты предлагаешь потакать вскукарекам, захватившим власть на куске земли другой страны? Чьи ещё заявления постить? Людоедов на Суматре?
Что бы угорать с их гнилости и пиздабольства
Орнул
Набежали студентики и самоубиваются по всей делянке совсем не берегут себя
Нет, ты не понимаешь. Именно сейчас надо взрывать старые вазики и мосты по которым едут беженцы
Ну он же гопник хуле
От того, что он носит дорогие костюмы и часы, он подзаборным гопником быть не перестал)
Это потому что у нас у всех есть интернет и мы не смотрим телек
Орно))
оставшиеся:
Так ЦА верит. Почитай ради интереса комменты в канале симоньян и новостных пабликах разных
А канал Симоньян читают реальные живые люди? Или фабрика троллей сидит и сама себе строчит?
главное, что Путен поверит и поддержит не дай бог.
Великие умы мыслят одинаково.
Дайте галочку
А трупы уже во всю гниют
А Украина знает, что они куда то напали?
Люди гибнут, а ты шутки шутишь!
мало кто знает, но этот чат на сайте myanimelist
Пц перманентный
в трусиках?
Филипоненко также заявил, что «ЛЮБОЙ РАНДОМНЫЙ ТЕКСТ».
@
Независимых подтверждений этой информации пока нет.
украинские военные в ночь на 20 февраля уничтожили Сызрань
Твари, столько лет показушно рассказывать про «горести войны», чтобы сейчас самим начинать войну
вы все так просите пруфов, что они реально пойдут пару людей с улицы застрелят, полегче с желаниями
Надеюсь, они никого не убили для убедительности
Тем временем
Самое смешное, что официально заявили что у приезжих беженцев коронавирус не обнаружили )))
Они блять жителям городов не могут дать жильё и работу. А беженцам всё на блюдечке. Пздц.
Не на блюдечке, а на словах. На блюде там, как и остальным, без соли
Никаких репортажей или фото мест, конечно же не будет. Как показывать снаряды в пустых домах в ебенях или в поле - пожалуйста.
щас ты насоветуешь
Или в пустых детских садах.
Так а чего в Воронеж и Курск? Пусть в Сибирь едут, может польза будет от них
Ах, если бы только Воронеж и Курск.
В анус себе войска введи, долбоеб
По-моему, это был сарказм, не?
Возможно, но я уже не понимаю
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.
Главное, чтобы чекист не бахнул градами по мирному населению, слава б-гу дети хоть целыми доехали до мордора.
Наверное, сейчас больше всего в ахуе с происходящего - наши ветераны
Пережить/уничтожить фашизм, чтобы увидеть его зарождение в собственной стране
Встреча завершилась со счётом 2:1.
- Больше недели ни одного материального доказательства наступления ВСУ или подготовке к наступлению ВСУ — нет;
- Нет ни спутниковых снимков, ни палаточных лагерей, ни выдвижения техники в нарушение соглашений. ОБСЕ не фиксирует со стороны Украины нарушений;
- При этом со стороны ДЛНР фиксируются РСЗО, гаубицы за линией отведение, военная техника, БМП, и танки вне мест постоянного хранения
- Большинство обстрелов, зафиксированных ОБСЕ — по позициям ВСУ;
- Дошли до методички 2014 — вести огонь из Градов прямо из центра жилого района Донецка, в расчете на «ответку», которая затронет мирных жителей;
- Но ВСУ дисциплинировано держит удар, и ответный огонь ведет только по тем позициям, где мирных не должно быть;
- В результате нескольких дней «интенсивных обстрелов народных республик» нет ни одного попадания в жилой дом, всего пострадал только один мирный человек — осколочное ранение в руку;
- Украина призывает к диалогу и прекращению огня, пробует созвать встречу с Россией и представителями ДНР/ЛНР, но те саботируют мирный процесс и не приходят на встречи