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Новости
Ольга Щербинина

«Секреты Credit Suisse»: журналисты опубликовали расследование, основанное на утечке данных из швейцарского банка Статьи редакции

Значимых российских политических лиц в этих данных не нашли.

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Изображение The Guardian

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCRP), а также журналисты из 39 стран (48 СМИ) 20 февраля опубликовали международное расследование #SuisseSecrets («Секреты Credit Suisse») о клиентах швейцарского банка Credit Suisse. Об этом сообщается на сайте центра. От России в проекте принимало участие издание «Важные истории», признанное в стране «иностранным агентом».

Через германскую газету Süddeutsche Zeitung OCCRP получил утечку данных более чем о 18 тысячах счетов Credit Suisse — это самая большая утечка из крупного швейцарского банка. Информацию изданию передал анонимный источник. Максимальная общая сумма на всех этих счетах превышала 100 миллиардов долларов.

«Швейцарские банки славятся секретностью, навевая мысли о сокровищах, которые надежно спрятаны в горных хранилищах. И правительство Швейцарии делает все возможное, чтобы сохранить эту репутацию», — отмечают в организации.

Предполагается, что банки в Швейцарии не работают с клиентами, которые зарабатывают незаконным путём. Но среди владельцев счетов в Credit Suisse журналисты нашли коррумпированных чиновников, представителей преступного мира и предполагаемых нарушителей прав человека.

Среди них торговец людьми на Филиппинах, босс гонконгской фондовой биржи, арестованный за взяточничество, миллиардер, заказавший убийство своей девушки, поп-звезды из Ливана, руководители, разграбившие государственную нефтяную компанию Венесуэлы, также коррумпированные политики от Египта до Украины, отмечает The Guardian.

Страны с наибольшим числом клиентов в полученной журналистами базе, изображение The Guardian

Данные утечки не охватывают настоящее время, хотя многие счета были активны вплоть до 2010 года и позже. Больше всего счетов открыли в 2007 и 2008 годах. А больше всего закрыли в 2014-м. Тогда в Швейцарии приняли новые правила, которые предусматривали автоматический обмен налоговой информацией об иностранных клиентах.

Среди известных клиентов банка журналисты нашли несколько человек из бывшего СССР:

  • экс-президента Армении Армена Саркисяна;
  • мэра Баку Эльдара Азизова;
  • одного из крупнейших украинских контрабандистов;
  • некоторых сотрудников спецслужб Узбекистана.
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В утекших данных нашлась информация только об «обычных» российских бизнесменах с двойным гражданством или проживающих за рубежом в странах, с которыми у Швейцарии нет договора об обмене финансовой информацией. Данных по людям, проживающим непосредственно в России, в этой базе нет, поэтому российские политически значимые лица в ней не упоминаются, отмечают «Важные истории».

При этом журналисты нашли героев своих недавних расследований: семьи действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его предшественника Нурсултана Назарбаева.

Согласно слитым данным, вторая дочь Назарбаева Динара Кулибаева и её супруг Тимур Кулибаев владели счетами в Credit Suisse с 2008 по 2012 годы. За это время на их счетах побывала сумма, эквивалентная 164 миллиардам рублей (по курсу на декабрь 2012 года).

Старшая дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева, известная своими активами в Европе, с 2008 по 2012 годы владела шестью счетами на общую сумму 5 миллиардов рублей (в разных валютах, по курсу на декабрь 2012 года).

Нашлись в утечке и ближайшие родственники действующего президента Казахстана. В Credit Suisse Тимур Токаев и его мать Надежда с 1998 по 2011 год владели счетом, на котором находились 165 миллионов рублей в разных валютах (по курсу на декабрь 2011 года). На двух счетах сестры президента Карлыги Избастиной находилось 223 миллиона рублей в разных валютах (по курсу на декабрь 2012 года). Счета действовали с 2010 по 2012 годы.

После «предварительной проверки» «большого количества счетов», о которых журналисты задавали вопросы, в банке сказали, что «более 90 процентов» из них уже «закрыты или в процессе закрытия». Представители Credit Suisse отвергли «подозрения и умозаключения о предполагаемых бизнес-практиках банка».

Представленные утверждения журналистов — это намеренная дискредитация банка и швейцарской финансовой системы, которая за последние несколько лет претерпела значительные изменения. В соответствии с финансовыми реформами госуправления и банковской сферы за последние десять лет Credit Suisse принял ряд серьёзных дополнительных мер, в том числе вложил значительные средства в борьбу с финансовыми преступлениями.

представители банка Credit Suisse

#новости #расследования

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solawind

. В Credit Suisse Тимур Токаев и его мать Надежда с 1998 по 2011 год владели счетом, на котором находились 165 миллионов рублей в разных валютах (по курсу на декабрь 2011 года). .
 Мелочь какая-то. Почему казахи такие нищие? Прямо стыдно за них

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16
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Jay Green

чем беднее страна, тем меньше ты можешь из неё спиздить.

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8
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Строительный самолет

Закон жизни

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1
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J S

Нищие?
вторая дочь Назарбаева Динара Кулибаева и её супруг Тимур Кулибаев владели счетами в Credit Suisse с 2008 по 2012 годы. За это время на их счетах побывала сумма, эквивалентная 164 миллиардам рублей (по курсу на декабрь 2012 года).

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3
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Хрен Моржов

Проценты накапали за несколько минут

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0
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Temir

Так пажжи ещё
Он только пару лет президент

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2
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Устойчивый рак

Один из самых крупных кошельков Луки, Алексин, там тоже засветился.

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3
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Славный звук

Значимых российских политических лиц в этих данных не нашли
Да они у нас скромные же

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Славный звук

Больше всего счетов открыли в 2007 и 2008
Забавно, перед кризисом

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Robo Krabe
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