«Секреты Credit Suisse»: журналисты опубликовали расследование, основанное на утечке данных из швейцарского банка Статьи редакции
Значимых российских политических лиц в этих данных не нашли.
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OOCRP), а также журналисты из 39 стран (48 СМИ) 20 февраля опубликовали международное расследование #SuisseSecrets («Секреты Credit Suisse») о клиентах швейцарского банка Credit Suisse. Об этом сообщается на сайте центра. От России в проекте принимало участие издание «Важные истории», признанное в стране «иностранным агентом».
Через германскую газету Süddeutsche Zeitung OCCRP получил утечку данных более чем о 18 тысячах счетов Credit Suisse — это самая большая утечка из крупного швейцарского банка. Информацию изданию передал анонимный источник. Максимальная общая сумма на всех этих счетах превышала 100 миллиардов долларов.
«Швейцарские банки славятся секретностью, навевая мысли о сокровищах, которые надежно спрятаны в горных хранилищах. И правительство Швейцарии делает все возможное, чтобы сохранить эту репутацию», — отмечают в организации.
Предполагается, что банки в Швейцарии не работают с клиентами, которые зарабатывают незаконным путём. Но среди владельцев счетов в Credit Suisse журналисты нашли коррумпированных чиновников, представителей преступного мира и предполагаемых нарушителей прав человека.
Среди них торговец людьми на Филиппинах, босс гонконгской фондовой биржи, арестованный за взяточничество, миллиардер, заказавший убийство своей девушки, поп-звезды из Ливана, руководители, разграбившие государственную нефтяную компанию Венесуэлы, также коррумпированные политики от Египта до Украины, отмечает The Guardian.
Данные утечки не охватывают настоящее время, хотя многие счета были активны вплоть до 2010 года и позже. Больше всего счетов открыли в 2007 и 2008 годах. А больше всего закрыли в 2014-м. Тогда в Швейцарии приняли новые правила, которые предусматривали автоматический обмен налоговой информацией об иностранных клиентах.
Среди известных клиентов банка журналисты нашли несколько человек из бывшего СССР:
- экс-президента Армении Армена Саркисяна;
- мэра Баку Эльдара Азизова;
- одного из крупнейших украинских контрабандистов;
- некоторых сотрудников спецслужб Узбекистана.
В утекших данных нашлась информация только об «обычных» российских бизнесменах с двойным гражданством или проживающих за рубежом в странах, с которыми у Швейцарии нет договора об обмене финансовой информацией. Данных по людям, проживающим непосредственно в России, в этой базе нет, поэтому российские политически значимые лица в ней не упоминаются, отмечают «Важные истории».
При этом журналисты нашли героев своих недавних расследований: семьи действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его предшественника Нурсултана Назарбаева.
Согласно слитым данным, вторая дочь Назарбаева Динара Кулибаева и её супруг Тимур Кулибаев владели счетами в Credit Suisse с 2008 по 2012 годы. За это время на их счетах побывала сумма, эквивалентная 164 миллиардам рублей (по курсу на декабрь 2012 года).
Старшая дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева, известная своими активами в Европе, с 2008 по 2012 годы владела шестью счетами на общую сумму 5 миллиардов рублей (в разных валютах, по курсу на декабрь 2012 года).
Нашлись в утечке и ближайшие родственники действующего президента Казахстана. В Credit Suisse Тимур Токаев и его мать Надежда с 1998 по 2011 год владели счетом, на котором находились 165 миллионов рублей в разных валютах (по курсу на декабрь 2011 года). На двух счетах сестры президента Карлыги Избастиной находилось 223 миллиона рублей в разных валютах (по курсу на декабрь 2012 года). Счета действовали с 2010 по 2012 годы.
После «предварительной проверки» «большого количества счетов», о которых журналисты задавали вопросы, в банке сказали, что «более 90 процентов» из них уже «закрыты или в процессе закрытия». Представители Credit Suisse отвергли «подозрения и умозаключения о предполагаемых бизнес-практиках банка».
. В Credit Suisse Тимур Токаев и его мать Надежда с 1998 по 2011 год владели счетом, на котором находились 165 миллионов рублей в разных валютах (по курсу на декабрь 2011 года). .
Мелочь какая-то. Почему казахи такие нищие? Прямо стыдно за них
чем беднее страна, тем меньше ты можешь из неё спиздить.
Нищие?
вторая дочь Назарбаева Динара Кулибаева и её супруг Тимур Кулибаев владели счетами в Credit Suisse с 2008 по 2012 годы. За это время на их счетах побывала сумма, эквивалентная 164 миллиардам рублей (по курсу на декабрь 2012 года).
Проценты накапали за несколько минут
Так пажжи ещё
Он только пару лет президент
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