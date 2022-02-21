WP: сотрудники Apple используют смартфоны на Android, чтобы cкрыть от руководства планы по созданию профсоюзов Статьи редакции
Работники магазинов в США пожаловались на недостаточную прибавку к зарплате, не соответствующую уровню инфляции.
Сотрудники нескольких магазинов Apple Store в США начали тайно объединяться в профсоюзы. Они используют зашифрованные сообщения и телефоны на базе Android, пытаясь избежать слежки начальства и скрыть от него свои планы, пишет The Washington Post cо ссылкой на опрошенных работников компании.
У Apple есть более 500 официальных магазинов по всему миру и более 270 в США. В розничном сегменте компании работает 65 тысяч человек. Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам, продажи через розничные магазины и сайт в 2021 году составили 36% от общего дохода компании. Apple заработала около 366 миллиардов долларов.
Сотрудники утверждают, что прибыль компании на них никак не отразилась. По их словам, они получают от 17 до 30 долларов в час в зависимости от местонахождения и проходимости магазина. Apple на фоне недовольств повысила зарплату розничным сотрудникам, однако работники считают, что такая прибавка не соответствует общей прибыли компании, росту инфляции и цен на жильё.
Сотрудники двух магазинов Apple Store в США получили поддержку от национальных профсоюзов, они начали формировать заявку в Национальный совет по трудовым отношениям. Работники ещё шести торговых точек также начали процесс по объединению в профсоюзы. По словам сотрудников одного из магазинов Apple, руководство компании беседовало с каждым из них поодиночке, уверяя, что вступление в профсоюз не поможет и приведёт к снижению зарплат и отмене льгот.
Сотрудники нескольких магазинов Apple Store в США начали тайно объединяться в профсоюзы. Они используют зашифрованные сообщения и телефоны на базе Android, пытаясь избежать слежки начальства и скрыть от него свои планы, пишет The Washington Post cо ссылкой на опрошенных работников компании.
Капитализм, счастье, заебись (с)
Где-то я уже похожее слышал...
Типа "не нравиться Россия - вали в США" (с)
Ну так во всяких Калифорниях это практически нищета. +это же зп без налогов?
Впрочем, это не отменяет того, что эти сотрудники - ленивые долбоебы.
На такой работе все по какой-то причине хотят жить в хоромах 200 квадратных метров, вместо того, чтобы наработать скиллы, уйти на другую работу и отложить на первый взнос за нормальное жилье.
ССЗБ
Дело в том, сколько у тебя в итоге останется после уплаты всех необходимых платежей. В той же Калифорнии с зп 90K в год после налогов, ипотеки, кредитов, проездного у тебя на руках будет 200-300 баксов в месяц. Что, конечно, лучше, чем в России, но не намного.
Чем именно лучше? Что на эти деньги можно сделать?
Ну просто в РФ у тебя будет после всего этого на руках баксов 30 на аналогичной работе, а тут целых 200. Можно новые кроссовки с одной зп купить ( ͡° ͜ʖ ͡°)
На быт разойдётся примерно также, как 30.
а что лучше - дом в калифорнии у океана или однуха в мурино?
Сильно сомневаюсь что продаваны там живут в домах у моря. Вангую что живут они в маленьких комнатушках от которых до моря нужно пару часов добираться
Смотря какой климат тебе по душе.
еееее аймак кау жизненная цель! 👊
с какой зп легче купить машину, или например тот же аймак?
С той, с которым машина + ее обслуживание выйдут дешевле. Когда у тебя замена масла $1000, а колодок $700 , то стоимость новой не так уж и важна.
Нельзя, страховка перестанет действовать. В кали даже гвоздь дома часто нельзя самому прибить, необходим плотник с лицензией на это.
за 4.8к$ / 384к ₽ я бы стоял и не пиздел бы
Так то ты. А это жители США. Не сравнивай себя и их вообще, у них мозги вообще иначе работают
Откуда цифра в 4,8к? 4-6к там грузчики без гринкарты зарабатывают
Работу хотя бы поменять проще, чем страну.
Но принцип все равно хуевый. Apple не какой-то ларек по ремонту телефонов ведь, коих просто десятки на квадратный километр
1) Эта работа не требует никаких скиллов, никаких. Если платить за неквалифицированный труд высокую ЗП, это приведет к неконтролируемой инфляции
2) Если начать платить даже в рамках одной компании поднимать всем ЗП, это скажется на финансовых показателях, что приведет к удорожанию продукта, снижению доступности его для тебя. Ты готов оплачивать более высокую зарплату этим неучам за прилавком? Я - нет. Я наоборот надеюсь, что эти работы исчезнут как класс.
Эта работа не требует никаких скиллов, никаких. Если платить за неквалифицированный труд высокую ЗП
Нихуя же это не так. Ты думаешь легко вот стоять у прилавка или ходить по залу и общаться с людьми? Это требует скиллов. Просто они не подтверждаются дипломами, это да
Ты попробуй тупо в ДНС пойти в зал поработать. Охуеешь
Никаких скиллов это не требует. Работников полностью обучают максимум за неделю, а то и еще меньше.
Зарплата работника зависит от сложности его замены, а не от того, насколько он напрягается.
А как же трудовая теория стоимости? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Трудовая теория стоимости - коммунистическая ссанина (с)
Да, легко ходить по залу и общаться с людьми. Это элементарная работа, которой можно орангутана за неделю обучить.
(да, мне приходилось работать в 19 лет на неквалифицированной работе и я знаю, о чем говорю)
Да, легко ходить по залу и общаться с людьми. Это элементарная работа, которой можно орангутана за неделю обучить
Вот мы уже дошли до того, что есть какое-то обучение...
И как погасить конфликт, когда к тебе приходит разьяренный клиент, к примеру, тоже учат.
Общаться с людьми это дохуя важный скилл и если тебя ему не обучали раньше - не слишком простой в освоении, потому что требует дохуя практики
Неделя, не больше. Если ты задрот и плохо общаешься с людьми, то две недели пока не привыкнешь. Для случая с разъяренными клиентами есть всякие инструкции. Опять же, работа не требует никакой квалификации, платят за не все-равно достаточно адекватно. И она не особо сложная.
Но офк на месте этих сотрудников лучше ныть про злых капиталистов из эпл, чем чему-то обучиться и найти более высокооплачиваемую работу.
Но офк на месте этих сотрудников лучше ныть про злых капиталистов из эпл, чем чему-то обучиться и найти более высокооплачиваемую работу.
Как раз они не ноют, а самоорганизовываются. И это охуенно. Я рад что хотя бы в США профсоюзы имеют силу и угрозу для работодателя
Как раз они не ноют, а самоорганизовываются
Можно называть это как угодно, что не отменяет того, что профсоюзы - левая хуета для ленивых дегенератов. Надеюсь, что эпл просто раскидает этих сотрудников по разным магазинам, как недавно делал какой-то игровой издатель, когда у него попытались профсоюз замутить.
Ясно. Конь ты
Разве профсоюзы это не мафия в своей основе? Есть такое мнение.
Это не скиллы, которым надо учиться серьезно и долго. И да, это гораздо легче, чем научиться что-то самому придумывать, рассчитывать и тд. По сути, это низовая работа для людей, которые ни к чему не стремятся, а ее пытаются подать как основную работу на всю жизнь.
Так они и не просят зп уровня синьоров, а просто прибавку, причем достаточно справедливо
С корпорацией все нормально будет
А в чем справедливость? Почему прибавка только им? Ты уверен, что будет нормально, ты уже оценил эластичность спроса от цены на новые айфоны?
О боже, у эпл каждый год ебейше растут обороты. Продают больше смартфонов, ноутбуков, тряпочек итп, соответственно у сотрудников гораздо больше работы прибавилось.
Никто из них в серьез не собирается претендовать на зп инженера эпл, но никто не разорится, никакая система не разрушится, если сотрудники, пусть и низшего звена в этой пищевой цепи, не будут выживать на эти деньги, а хоть как то достойно жить. Тебя вот как то не смущает, что топ менеджеры этих компаний по 10 яхте покупают (утрирую) и летают на частных самолетах, хотя спокойно могут завалить много миллионный проект и выкинуть на мороз тысячи сотрудников и спокойно продолжать свою деятельность за сопоставимую зп
Эффективнее вообще их уволить и завести таджиков за 2 копейки =/
Многомиллионные премии топ менеджерам тоже эффективно?
Потому и может себе позволить
Насколько я помню, смысл революции в России в начале 20века, смертей рабочих (которых убила полиция и частная охрана на митингах) в США тоже в начале 20века был в том, чтобы всякие Apple и прочие монополисты не могли себе такого позволять...
По крайней мере, есть возможность профсоюз организовать.
Угу, тайком, пытаясь избежать прослушки.
Но да, раз Apple так этого боится - значит, профсоюзы реально работают
Ну а много организовали независимых профсоюзов в СССР? Не в качестве "приводных ремней партии".
Представляю себе новость "Рабочие завода имени Лихачёва требуют увеличения заработной платы и начали организовывать собственный профсоюз. Руководство предприятия приветствовало начинание трудящихся и сразу увеличило расценки".
Это действительно другое, потому что у нас простой народ кошмарят недееспособное правительство во главе с дедом, не наигравшимся в детстве в войнушку, а у них корпорации.
Но другое - не значит лучше, тут соглашусь.
Я бы предпочёл вот это «другое», чем войну (пока ещё) под боком и летящий в анус руболь.
а у них корпорации
Не просто корпорации, а монополисты, которые уже давно стали "государством" в своем государстве
У бабы самая искренняя улыбка, с чего бы это 🤔
Просто пусть Эпл даст всем опционы, не понимаю, в чем проблема
И всем покупателям тоже опционы
Погодите. Либо сотрудники эпл знают что-то, чего не знаем мы, и бигбоссы могут читать личную переписку в том же imessage/любом другом месенджере (тогда ни о какой приватности эпл говорить не приходится), или этим людям нужно носить шапочку из фольги. Забавно, что журналисты не пытаются развить тему конфиденциальности через это всё
Навряд ли сотрудники магазинов знают больше обычных юзеров.
Но бэкдоры есть везде. Эппл, как и все корпорации, сливает инфу государству, а значит техническая возможность ебать чужую приватность у них имеется.
Из серии «все знают, но никто никогда не докажет»
Ха-ха, как вам такое, *нужное вставить"?
Измена
Видимо они что-то знают о конфиденциальности iPhone 😄
Про условия труда всё понятно, но акцент на платформе — херь какая-то. Не понимаю, как именно это помогает уйти от слежки. Попахивает магическим мышлением. Что немудрено у низкоквалифицированных работников. А из этого проистекает желание объединяться и качать права. Не знаю ни одного правокачателя, которые хоть сколько-то серьёзно развился лично и стал делать на этом больше денег. Зато знаю кучу правокачателей, которые хотят всё отнять и поделить.
Сколько в комментариях мамкиных атлантов ратующих за честную корпорацию.
В Apple всегда условия труда были не очень, всегда. И работать дохуя надо, и платят меньше, чем у конкурентов, и увольняют за малейшую херь.
17 баксов в часов, в перерасчёте на месяц на 22 рабочего дня- это 3300. Это по вашему не очень?? За работу консультанта. При чем это от 17 долларов.
Хелскер и офисному плактону нечасто доступен, и то с супер дурацкими условиями в духе "у тебя будет страховка, если у тебя будет работы больше чем на 36 часов в неделю, ах да, я контроллирую твою нагрузку, ну вот так получилось, что поделаешь". Бьюсь об заклад что эппл не дает страховку работникам ритейла. Стоматология это вообще забудь.
Хотел бы я получать $30 в час
Работать в этой компании - большая честь!
"миллионы девушек мечтают об этой работе!"
работа за идею
збс, делаешь ты продукт лучше других на рынке (на многих рынках), на которых до тебя уже было много всего, магазины открываешь и все такое
потом приходят клопы и начинают что-то требовать.. типа профсоюзы, % негров, трапов, женщин в руководстве или еще где
оклад выше итд итп
какого вот хуя? не нравится, ну так вроде сами пришли, реально этих денег стоите, ну так весь рынок труда к вашим услугам
за БЛМ!
Еретики! на костер всех!
ебать тут в каментах специалисты по безопасности, а в голову не приходит что у них телефоны и сама связь корпоративная? корпоративные истории имеют возможность мониторить много чего и они выходя на работу с этим согласились
Не, не приходит. Не сильно ли жирно раздавать кассирам и консультантам телефоны от компании? И зачем такие расходы?
в голову идеи не приходит, да?
Вот пришла одна: раздавать телефоны уборщикам, кассирам и консультантам - расточительство. Эти люди не должны быть всегда на связи, в отличие от менеджмента. Они должны приходить на работу по графику.
И ещё одна мысль. Коммерческие организации стремятся избежать излишний трат. Из чего вывод: у сотрудников, скорее всего, собственные телефоны.
вот прямо сейчас точно не скажу, раньше давали - это нормальная практика, хочешь чтобы был человек на связи, ты должен это обеспечить
для большинства скорее всего есть хорошая скидка на лизинг аппарата и полная оплата свзязи корпоративной
По словам сотрудников одного из магазинов Apple, руководство компании беседовало с каждым из них поодиночке, уверяя, что вступление в профсоюз не поможет и приведёт к снижению зарплат и отмене льгот.
they tried to get inside our heads!
Хуже вроде им, а плакать хочется мне
Не нравится в США - пусть валят в Россию!
Видеоролик об обнаружении взрывного устройства в районе города Краснодона под мостом, по которому ехал автобус с беженцами, был записан в июне 2019 года. В этом Znak.com убедился, воспользовавшись сервисом по проверке метаданных Metadata2go.
Эти облака находятся на высоте 80 километров от поверхности и состоят из углекислого газа.