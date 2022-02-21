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Яна Ломакина

WP: сотрудники Apple используют смартфоны на Android, чтобы cкрыть от руководства планы по созданию профсоюзов Статьи редакции

Работники магазинов в США пожаловались на недостаточную прибавку к зарплате, не соответствующую уровню инфляции.

Магазин Apple в США, фото Getty Images 

Сотрудники нескольких магазинов Apple Store в США начали тайно объединяться в профсоюзы. Они используют зашифрованные сообщения и телефоны на базе Android, пытаясь избежать слежки начальства и скрыть от него свои планы, пишет The Washington Post cо ссылкой на опрошенных работников компании.

У Apple есть более 500 официальных магазинов по всему миру и более 270 в США. В розничном сегменте компании работает 65 тысяч человек. Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам, продажи через розничные магазины и сайт в 2021 году составили 36% от общего дохода компании. Apple заработала около 366 миллиардов долларов.

Сотрудники утверждают, что прибыль компании на них никак не отразилась. По их словам, они получают от 17 до 30 долларов в час в зависимости от местонахождения и проходимости магазина. Apple на фоне недовольств повысила зарплату розничным сотрудникам, однако работники считают, что такая прибавка не соответствует общей прибыли компании, росту инфляции и цен на жильё.

Сотрудники двух магазинов Apple Store в США получили поддержку от национальных профсоюзов, они начали формировать заявку в Национальный совет по трудовым отношениям. Работники ещё шести торговых точек также начали процесс по объединению в профсоюзы. По словам сотрудников одного из магазинов Apple, руководство компании беседовало с каждым из них поодиночке, уверяя, что вступление в профсоюз не поможет и приведёт к снижению зарплат и отмене льгот.

#новости #apple #сша #профсоюзы

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Рыжий

Сотрудники нескольких магазинов Apple Store в США начали тайно объединяться в профсоюзы. Они используют зашифрованные сообщения и телефоны на базе Android, пытаясь избежать слежки начальства и скрыть от него свои планы, пишет The Washington Post cо ссылкой на опрошенных работников компании.
 Капитализм, счастье, заебись (с)

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8
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Уличный шар

не нравится - пиздуй в самсунг стор, никто не держит. На улице вон очередь стоит из мамкиных бакалавров, которым надо закрывать свой стьюдент лоан за гендер стадис дегрии. А в эппл стор стоять лыбу тянуть гораздо приятнее чем в макдаке у фритюра.

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–4
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Рыжий

Где-то я уже похожее слышал...
Типа "не нравиться Россия - вали в США" (с)

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5
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Уличный шар

за 4.8к$ / 384к ₽ я бы стоял и не пиздел бы. у нас тут синьоры погромисты редко столько получают, даже чистыми. А тут стоишь такой классный в беленькой маечке и рассказываешь про ретину.

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3
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Astraeus

Ну так во всяких Калифорниях это практически нищета. +это же зп без налогов?
Впрочем, это не отменяет того, что эти сотрудники - ленивые долбоебы.

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2
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Уличный шар

нищета
 с какой зп легче купить машину, или например тот же аймак?
С 300 к или с 30к? кроме ренты там все стоит так же или не сопоставимо (не в 10 раз) дороже.

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3
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Божественный чайник

Рента, медстраховка и куча прочих выплат. Возражений нет, офисный планктон живёт в Калифорнии лучше, чем в Мурино, и лучше всяких бюджетников в Великой Державе. Но всё же.

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4
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Уличный шар

В Америке работающий на фуллтайме человек зачастую получает страховку от работодателя. Эппл, по всей видимости, не исключение

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1
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André

На такой работе все по какой-то причине хотят жить в хоромах 200 квадратных метров, вместо того, чтобы наработать скиллы, уйти на другую работу и отложить на первый взнос за нормальное жилье.

ССЗБ

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Astraeus

Дело в том, сколько у тебя в итоге останется после уплаты всех необходимых платежей. В той же Калифорнии с зп 90K в год после налогов, ипотеки, кредитов, проездного у тебя на руках будет 200-300 баксов в месяц. Что, конечно, лучше, чем в России, но не намного.

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2
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Sam Lowry

Чем именно лучше? Что на эти деньги можно сделать?

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Astraeus

Ну просто в РФ у тебя будет после всего этого на руках баксов 30 на аналогичной работе, а тут целых 200. Можно новые кроссовки с одной зп купить ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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3
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Sam Lowry

На быт разойдётся примерно также, как 30.

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Уличный шар

а что лучше - дом в калифорнии у океана или однуха в мурино?

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Gedevan

а что лучше - дом в калифорнии у океана или однуха в мурино?
 Сильно сомневаюсь что продаваны там живут в домах у моря. Вангую что живут они в маленьких комнатушках от которых до моря нужно пару часов добираться

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2
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Astraeus

Смотря какой климат тебе по душе.

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Уличный шар

В штате калифорния довольно низкий налог на доход. При ставке в 30 $ / час на руки выйдет 4.6к /месяц или 55к / год

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пепси

еееее аймак кау жизненная цель! 👊

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Уличный шар

еее, кредит на продукты!

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Yuriy Klyahin
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X спас Y

с какой зп легче купить машину, или например тот же аймак?
С той, с которым машина + ее обслуживание выйдут дешевле. Когда у тебя замена масла $1000, а колодок $700 , то стоимость новой не так уж и важна.

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Уличный шар

если купил бмв ведро а жаба жмет обслуживать - даже в калифорнии можно у армян в гаражике сделать :)

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X спас Y

Нельзя, страховка перестанет действовать. В кали даже гвоздь дома часто нельзя самому прибить, необходим плотник с лицензией на это.

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1
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Рыжий

за 4.8к$ / 384к ₽ я бы стоял и не пиздел бы
 Так то ты. А это жители США. Не сравнивай себя и их вообще, у них мозги вообще иначе работают

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Семь потомков Ноя

Откуда цифра в 4,8к? 4-6к там грузчики без гринкарты зарабатывают

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Уличный шар

муверы много зарабатывают, но там и труд в сто раз тяжелее.
4,8к - это 30 баксов в час при 8 часовой 5/2

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Верховный франт

Работу хотя бы поменять проще, чем страну. Но всё равно в этом нет ничего хорошего.

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Рыжий

Работу хотя бы поменять проще, чем страну.
 Но принцип все равно хуевый. Apple не какой-то ларек по ремонту телефонов ведь, коих просто десятки на квадратный километр

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–2
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André

1) Эта работа не требует никаких скиллов, никаких. Если платить за неквалифицированный труд высокую ЗП, это приведет к неконтролируемой инфляции

2) Если начать платить даже в рамках одной компании поднимать всем ЗП, это скажется на финансовых показателях, что приведет к удорожанию продукта, снижению доступности его для тебя. Ты готов оплачивать более высокую зарплату этим неучам за прилавком? Я - нет. Я наоборот надеюсь, что эти работы исчезнут как класс.

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4
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Рыжий

Эта работа не требует никаких скиллов, никаких. Если платить за неквалифицированный труд высокую ЗП
 Нихуя же это не так. Ты думаешь легко вот стоять у прилавка или ходить по залу и общаться с людьми? Это требует скиллов. Просто они не подтверждаются дипломами, это да

Ты попробуй тупо в ДНС пойти в зал поработать. Охуеешь

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5
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MedievalRain

Никаких скиллов это не требует. Работников полностью обучают максимум за неделю, а то и еще меньше.

Зарплата работника зависит от сложности его замены, а не от того, насколько он напрягается.

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2
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Astraeus

А как же трудовая теория стоимости? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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1
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André

Трудовая теория стоимости - коммунистическая ссанина (с)

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1
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Astraeus

Да, легко ходить по залу и общаться с людьми. Это элементарная работа, которой можно орангутана за неделю обучить.
(да, мне приходилось работать в 19 лет на неквалифицированной работе и я знаю, о чем говорю)

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1
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Рыжий

Да, легко ходить по залу и общаться с людьми. Это элементарная работа, которой можно орангутана за неделю обучить
 Вот мы уже дошли до того, что есть какое-то обучение...
И как погасить конфликт, когда к тебе приходит разьяренный клиент, к примеру, тоже учат.
Общаться с людьми это дохуя важный скилл и если тебя ему не обучали раньше - не слишком простой в освоении, потому что требует дохуя практики

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Astraeus

Неделя, не больше. Если ты задрот и плохо общаешься с людьми, то две недели пока не привыкнешь. Для случая с разъяренными клиентами есть всякие инструкции. Опять же, работа не требует никакой квалификации, платят за не все-равно достаточно адекватно. И она не особо сложная.
Но офк на месте этих сотрудников лучше ныть про злых капиталистов из эпл, чем чему-то обучиться и найти более высокооплачиваемую работу.

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Рыжий

Но офк на месте этих сотрудников лучше ныть про злых капиталистов из эпл, чем чему-то обучиться и найти более высокооплачиваемую работу.
 Как раз они не ноют, а самоорганизовываются. И это охуенно. Я рад что хотя бы в США профсоюзы имеют силу и угрозу для работодателя

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Astraeus

Как раз они не ноют, а самоорганизовываются
Можно называть это как угодно, что не отменяет того, что профсоюзы - левая хуета для ленивых дегенератов. Надеюсь, что эпл просто раскидает этих сотрудников по разным магазинам, как недавно делал какой-то игровой издатель, когда у него попытались профсоюз замутить.

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Рыжий

Ясно. Конь ты

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Igor Lytkin

Разве профсоюзы это не мафия в своей основе? Есть такое мнение.

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Уличный шар

профсоюзы хотят больше плюшек не предлагая ничего взамен. Плюшки = расходы. В итоге за детский садик для Джона Доу из Чикаго уплатит Иван Иванов который купит айфон 14 на 10% дороже.

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André

Это не скиллы, которым надо учиться серьезно и долго. И да, это гораздо легче, чем научиться что-то самому придумывать, рассчитывать и тд. По сути, это низовая работа для людей, которые ни к чему не стремятся, а ее пытаются подать как основную работу на всю жизнь.

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Ingvar K

Так они и не просят зп уровня синьоров, а просто прибавку, причем достаточно справедливо
С корпорацией все нормально будет

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André

А в чем справедливость? Почему прибавка только им? Ты уверен, что будет нормально, ты уже оценил эластичность спроса от цены на новые айфоны?

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Ingvar K

О боже, у эпл каждый год ебейше растут обороты. Продают больше смартфонов, ноутбуков, тряпочек итп, соответственно у сотрудников гораздо больше работы прибавилось.
Никто из них в серьез не собирается претендовать на зп инженера эпл, но никто не разорится, никакая система не разрушится, если сотрудники, пусть и низшего звена в этой пищевой цепи, не будут выживать на эти деньги, а хоть как то достойно жить. Тебя вот как то не смущает, что топ менеджеры этих компаний по 10 яхте покупают (утрирую) и летают на частных самолетах, хотя спокойно могут завалить много миллионный проект и выкинуть на мороз тысячи сотрудников и спокойно продолжать свою деятельность за сопоставимую зп

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Уличный шар

эффективнее потратить эти деньги на + 1 сотрудника, чем рейзить зп остальным.

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Ingvar K

Эффективнее вообще их уволить и завести таджиков за 2 копейки =/

Многомиллионные премии топ менеджерам тоже эффективно?

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Уличный шар

топ менеджер приносит многомиллиардные прибыли. Эппл умеет считать деньги, не переживайте

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Уличный шар

Потому и может себе позволить. Это рынок работодателя, а эппл в данном случае занимает топ рыночка.

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2
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Рыжий

Потому и может себе позволить
 Насколько я помню, смысл революции в России в начале 20века, смертей рабочих (которых убила полиция и частная охрана на митингах) в США тоже в начале 20века был в том, чтобы всякие Apple и прочие монополисты не могли себе такого позволять...

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Божественный чайник

Да, потому что в ларьке твой айфон отремонтируют или хотя бы данные сохранят, а в эпплсторе скажут, что данным пизда, ремонт стоит твою почку и вообще покупай новый.

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Верховный франт

В штатах огромное количество компаний с высокой зп, и нередко в стартапах бывает зп даже больше

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Зянон

По крайней мере, есть возможность профсоюз организовать.

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1
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Рыжий

Угу, тайком, пытаясь избежать прослушки.

Но да, раз Apple так этого боится - значит, профсоюзы реально работают

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1
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Зянон

Ну а много организовали независимых профсоюзов в СССР? Не в качестве "приводных ремней партии".

Представляю себе новость "Рабочие завода имени Лихачёва требуют увеличения заработной платы и начали организовывать собственный профсоюз. Руководство предприятия приветствовало начинание трудящихся и сразу увеличило расценки".

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2
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Опытный кот

Это другое!

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–4
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Righteous Hippie

Это действительно другое, потому что у нас простой народ кошмарят недееспособное правительство во главе с дедом, не наигравшимся в детстве в войнушку, а у них корпорации.
Но другое - не значит лучше, тут соглашусь.

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17
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リドリ

Я бы предпочёл вот это «другое», чем войну (пока ещё) под боком и летящий в анус руболь.

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3
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Рыжий

а у них корпорации
 Не просто корпорации, а монополисты, которые уже давно стали "государством" в своем государстве

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–2
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Стальной глобус

Гарольды, скрывающие боль

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4
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Gedevan

У бабы самая искренняя улыбка, с чего бы это 🤔

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0
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Стальной глобус

Задумывает lawsuit

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1
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Новогодний фитиль
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1
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Kirill Nikolaev

Просто пусть Эпл даст всем опционы, не понимаю, в чем проблема

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1
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Kirill Nikolaev

И всем покупателям тоже опционы

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2
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Опытный кот

И мне опцион один дайте

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0
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Стальной глобус
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5
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Sergey Kolomiychuk

Погодите. Либо сотрудники эпл знают что-то, чего не знаем мы, и бигбоссы могут читать личную переписку в том же imessage/любом другом месенджере (тогда ни о какой приватности эпл говорить не приходится), или этим людям нужно носить шапочку из фольги. Забавно, что журналисты не пытаются развить тему конфиденциальности через это всё

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1
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リドリ

Навряд ли сотрудники магазинов знают больше обычных юзеров.
Но бэкдоры есть везде. Эппл, как и все корпорации, сливает инфу государству, а значит техническая возможность ебать чужую приватность у них имеется.

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1
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Ilya Grigöryev

Из серии «все знают, но никто никогда не докажет»

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Дратути

Ха-ха, как вам такое, *нужное вставить"?

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1
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Павел Каташев

Измена

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Photuum

Видимо они что-то знают о конфиденциальности iPhone 😄

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Опытный кот

Пошел заклеивать камеры айфона жвачкой

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Sam Lowry

Про условия труда всё понятно, но акцент на платформе — херь какая-то. Не понимаю, как именно это помогает уйти от слежки. Попахивает магическим мышлением. Что немудрено у низкоквалифицированных работников. А из этого проистекает желание объединяться и качать права. Не знаю ни одного правокачателя, которые хоть сколько-то серьёзно развился лично и стал делать на этом больше денег. Зато знаю кучу правокачателей, которые хотят всё отнять и поделить.

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1
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Alexei Kuksin

Сколько в комментариях мамкиных атлантов ратующих за честную корпорацию.

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Егор Владимирович

В Apple всегда условия труда были не очень, всегда. И работать дохуя надо, и платят меньше, чем у конкурентов, и увольняют за малейшую херь.

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pancakeForev

17 баксов в часов, в перерасчёте на месяц на 22 рабочего дня- это 3300. Это по вашему не очень?? За работу консультанта. При чем это от 17 долларов.

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2
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Уличный шар

даже за вычетом налогов (а нужно не забывать что в Америке во многих штатах своя налоговая система, более выгодная чем наша) получается очень достойно. Плюс зная левачество эппл, там наверняка и хелскейр есть, вероятно со стоматологией, и еще какие нибудь плюшки.

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2
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пинса

Хелскер и офисному плактону нечасто доступен, и то с супер дурацкими условиями в духе "у тебя будет страховка, если у тебя будет работы больше чем на 36 часов в неделю, ах да, я контроллирую твою нагрузку, ну вот так получилось, что поделаешь". Бьюсь об заклад что эппл не дает страховку работникам ритейла. Стоматология это вообще забудь.

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1
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испанский смех

Хотел бы я получать $30 в час

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1
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Путин спас Россию

Работать в этой компании - большая честь!

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2
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Dear Mr. President

"миллионы девушек мечтают об этой работе!"

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испанский смех

работа за идею

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user101

збс, делаешь ты продукт лучше других на рынке (на многих рынках), на которых до тебя уже было много всего, магазины открываешь и все такое

потом приходят клопы и начинают что-то требовать.. типа профсоюзы, % негров, трапов, женщин в руководстве или еще где
оклад выше итд итп
какого вот хуя? не нравится, ну так вроде сами пришли, реально этих денег стоите, ну так весь рынок труда к вашим услугам

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Антигравитационный торт

за БЛМ!

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Антигравитационный торт

Еретики! на костер всех!

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user101

ебать тут в каментах специалисты по безопасности, а в голову не приходит что у них телефоны и сама связь корпоративная? корпоративные истории имеют возможность мониторить много чего и они выходя на работу с этим согласились

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Зянон

Не, не приходит. Не сильно ли жирно раздавать кассирам и консультантам телефоны от компании? И зачем такие расходы?

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user101

в голову идеи не приходит, да?

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Зянон

Вот пришла одна: раздавать телефоны уборщикам, кассирам и консультантам - расточительство. Эти люди не должны быть всегда на связи, в отличие от менеджмента. Они должны приходить на работу по графику.

И ещё одна мысль. Коммерческие организации стремятся избежать излишний трат. Из чего вывод: у сотрудников, скорее всего, собственные телефоны.

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user101

вот прямо сейчас точно не скажу, раньше давали - это нормальная практика, хочешь чтобы был человек на связи, ты должен это обеспечить
для большинства скорее всего есть хорошая скидка на лизинг аппарата и полная оплата свзязи корпоративной

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пепси

По словам сотрудников одного из магазинов Apple, руководство компании беседовало с каждым из них поодиночке, уверяя, что вступление в профсоюз не поможет и приведёт к снижению зарплат и отмене льгот.
they tried to get inside our heads!

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Андрей Чураев

Хуже вроде им, а плакать хочется мне

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Igor Lytkin

Не нравится в США - пусть валят в Россию!

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