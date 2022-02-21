Работники магазинов в США пожаловались на недостаточную прибавку к зарплате, не соответствующую уровню инфляции.

Магазин Apple в США, фото Getty Images

Сотрудники нескольких магазинов Apple Store в США начали тайно объединяться в профсоюзы. Они используют зашифрованные сообщения и телефоны на базе Android, пытаясь избежать слежки начальства и скрыть от него свои планы, пишет The Washington Post cо ссылкой на опрошенных работников компании.

У Apple есть более 500 официальных магазинов по всему миру и более 270 в США. В розничном сегменте компании работает 65 тысяч человек. Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам, продажи через розничные магазины и сайт в 2021 году составили 36% от общего дохода компании. Apple заработала около 366 миллиардов долларов.

Сотрудники утверждают, что прибыль компании на них никак не отразилась. По их словам, они получают от 17 до 30 долларов в час в зависимости от местонахождения и проходимости магазина. Apple на фоне недовольств повысила зарплату розничным сотрудникам, однако работники считают, что такая прибавка не соответствует общей прибыли компании, росту инфляции и цен на жильё.

Сотрудники двух магазинов Apple Store в США получили поддержку от национальных профсоюзов, они начали формировать заявку в Национальный совет по трудовым отношениям. Работники ещё шести торговых точек также начали процесс по объединению в профсоюзы. По словам сотрудников одного из магазинов Apple, руководство компании беседовало с каждым из них поодиночке, уверяя, что вступление в профсоюз не поможет и приведёт к снижению зарплат и отмене льгот.