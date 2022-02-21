Посольство США предупредило об угрозах терактов в России. Кремлю неизвестно о возможных нападениях Статьи редакции
Песков назвал такое обращение к гражданам США «необычной практикой».
Посольство США в Москве 20 февраля опубликовало на сайте предупреждение для американских граждан об угрозах терактов в общественных местах на территории России и возле украинской границы.
По данным дипломатов, об угрозе взрывов говорится «в публикациях СМИ». Посольство не уточнило, в каких именно.
Представители посольства призвали американцев подумать о «планах эвакуации» из России, которые бы не зависели от помощи со стороны правительства США. Гражданам посоветовали «следить за информацией в СМИ, избегать скопления народа, быть бдительными в туристических местах и иметь при себе документы».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление посольства США вопросом, передавал ли Вашингтон информацию о «предполагаемых нападениях российским коллегам».
На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обращение американского посольства к гражданам «необычной практикой». По его словам, в Кремле разбираются, поступали ли сигналы о возможных терактах в России от спецслужб США.
В течение нескольких месяцев западные страны и украинское правительство обвиняет Россию в том, что она стягивает к границе Украины войска и военную технику. О переброске техники свидетельствовали и спутниковые снимки, видео из соцсетей и данные расследователей. Россия в ответ на заявления утверждала, что проводит учения и «ни на кого нападать не собирается».
Американцы ставят русских в неудобное положение, и те в свою очередь вынуждены не че не взрывать, и не на кого не нападать.
Можем повторить.
Видимо разведка очень хорошо работает, и наши готовят провокации, якобы хохлы взрывают дома в России? Ух там жопа горит у спецслужб, когда все их потуги сливаются и всплывают
Стали появляться сведения, что, для того, чтобы развязать войну, путинские будут организовывать сами теракты на территории России, чтобы приписать их неким террористам извне. Сейчас стали массовыми свидетельства, самообстрелов самих себя некими лицами в ЛНР и ДНР. С их территории и прилетали снаряды на территорию Ростовской области. Нельзя исключать, что для втягивания России в войну, невыгодную никому, кроме Путина, и будут совершаться теракты, и Путин заявит о начале вторжения в Украину, и начала братоубийственной войны. Путин не приемлет арест его и его дружков счетов, активов и авуаров за рубежом, и никак не может справиться с бедственным социально-экономическим положением в стране. Ему война нужна как воздух. Все так, как описывал в 360 году до н.э. Платон, в своем труде "Государство", книга 8, 5 тип государства - Тирания.
Тут можно вспомнить взрывы домов и электричек раннее, с пойманными с поличным ФСБшниками.
невыгодную никому, кроме Путина
А для него в чем выгода?
ну как минимум все последнее время, пока РФ мутит тему с Украиной - все остальные темы ушли на 10 план. Какой там Навальный даже, какой там короновирус, какие там избыточные смерти, какие там подорожания вообще всего, инфляция, спад в экономике, и т.д. - эти темы замелись глубоко под ковёр. И если вдруг, тема с Украиной пропадет - чем тогда ему заниматься? Неужели внутренними делами РФ? Ахах ну да, ну да.
И если вдруг, тема с Украиной пропадет - чем тогда ему заниматься?
Ну т.е ты намекаешь, что войны не будет? Понял тебя
я не знаю будет или не будет, но пока тянется вся эта тягомотина другие проблемы которых уже очень много отходят далеко далеко. К тому же война в современном мире очень спокойно может как растягиваться так и замораживаться. Думается что пока дед у власти от Украины он не отстанет - слишком хорошо получается мутить воду чтобы потом в этой мутной воде можно было спрятать остальные косяки.
Хорошо бы в Украине тоже сделать автократию. На крайняк вечно очень слабую демократию с экономикой, чтобы это был плохой пример для русских. А то что-то в последнее время украинская лягушка слишком активно в горшке с молоком суетится, как бы не получилось чего у неё.
Как-то так.
На крайняк вечно очень слабую демократию с экономикой, чтобы это был плохой пример для русских
Там Запад с этим справляется. Даже Зеленский не выдержал, попытался в своей речи высказать, типа "хватит требовать постоянные реформы в обмен на деньги"
рейтинги
Если вспомнить, что в прошлый раз рейтинг Путина возрос после Крыма, то возможно это потому, что пропаганда тогда рассказывала о том, что Крым взяли без боя и без крови. "Вежливые люди" и всё такое. А настоящие военные действия выглядят уже совсем плохо, даже пропагандонам оправдать такое будет тяжело. Просто предполагаю
А настоящие военные действия выглядят уже совсем плохо, даже пропагандонам оправдать такое будет тяжело
Особенно когда в этих военных действиях будут гибнуть родственники россиян. У очень многих в Украине есть родственники разной степени дальности
Тогда все шутили "не смешите наши Искандеры", а сейчас с долларом по 80 и гречкой по 200 уже не до шуток.
А он реально возрос или пропаганда рассказала, что возрос?
В январе 2014 года электоральный рейтинг Путина находился на отметке в 29% и с этого месяца непрерывно рос. К апрелю рейтинг главы РФ достиг уровня в 49%. А после присоединения Крыма к России, рейтинг президента вырос еще сильнее.
https://www.fontanka.ru/2014/10/28/065/
Ну точно, пропаганда рассказала.
Учи матчасть.
Стали появляться сведения
Где?
Это угроза что-ли
Это действия для предотвращения угрозы фсбшных террактов, убийств российских граждан с целью списать все на "украинских диверсантов", которые будут тут же пойманы и дадут показания.
Представляю раздосадованность в бункере.
Асашай все правильно делает.
Ну конечно же святая Америка не хочет жертв среди мирного население. И хочет предотвратить теракты, звучит крайне убедительно
Массовое убийство в Сонгми
Даже если и хочет, то не жертв среди своих граждан. Обращение к ним прежде всего
Никто во всем мире не заинтересован в этой войне, кроме одного полоумного ботоксного деда из бункера. И да, США не хотят жертв среди российского населения, зачем им это? Они в девяностых это наше население гуманитаркой снабжали с помощью военных самолетов.
американцы опять спасают русских
Это намёк
Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок
Какие спецслужбы? У вас в СМИ пишут от возможных терактах, посольство на них реагирует.
https://www.interfax.ru/moscow/822826
Очень необычная практика - забота о собственных гражданах! Возмутительно! Как это понимать???
Не удивлюсь если гэбня пару терактов устроит, а потом свалит все на Украину
Жители Донбасса слышат взрывы, и стрельбу, смотрим.
Смотрим, а какие же свидетельства представляют о нападении на Россию?
РИА опубликовала якобы взрыв, скорее похожий на последствия разрыва гранаты из подствольного гранатомета, чем воронка от 122 мм снаряда.
И что странно, сейчас февраль, а вдалеке лес, и какой-то он зеленый. Зеленый, в феврале?
Да и трава ниче такая, зелёная в феврале.
Вот так 122 выглядит
😂😂😂
Раннее было и такое.
Опять просят прислать им бумажки.
Смотрим, а что там обстреливали? Это то самое место, которое якобы с территории Украины обстреляли.
Это местонахождение хутора Патроновка. Как туда, через всё ЛНР долетел снаряд - непонятно?
Как, простой вопрос, как такое возможно. Если даже предположить, что стреляли из супер дальнобойной артиллерии, то дом не мог быть поврежден так, его бы разнесло, и на месте была бы огромная воронка.
Это местонахождение хутора Патроновка. Как туда, через всё ЛНР долетел снаряд - непонятно?
через какое все ЛНР? там через границу не ЛНР а обычная Украина
Да, внешняя политика наших армянских клоунов штука действительно необычная.
Песков: Я пернул
американцы ведь четко понимают, что деду нужна эта война. Загнивание страны идет в любом случае, а так будет повод. Как крым скрыл эффект низких цен на нефть в свое время, помножив все на санкции, так и сейчас война. Слишком много возни, что бы это все просто взяло и отменилось. Хорошего решения тут не будет
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