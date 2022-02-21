Песков назвал такое обращение к гражданам США «необычной практикой».

{"id":538220,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":538220,"gtm":null} 3920 просмотров

Фото РИА «Новости»



Обновлено (12:32): Посольство США Посольство США разъяснило предупреждение об угрозах терактов тем, что в последние дни СМИ сообщали о волне «минирований» в Москве, Петербурге и других городах. В посольстве также отметили, что посчитали своей обязанностью предупредить о них живущих в России американцев.

Посольство США в Москве 20 февраля опубликовало на сайте предупреждение для американских граждан об угрозах терактов в общественных местах на территории России и возле украинской границы.

По данным дипломатов, об угрозе взрывов говорится «в публикациях СМИ». Посольство не уточнило, в каких именно.

По сообщениям СМИ, возможны угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряжённости вдоль российской границы с Украиной. из обращения посольства США в Москве

Представители посольства призвали американцев подумать о «планах эвакуации» из России, которые бы не зависели от помощи со стороны правительства США. Гражданам посоветовали «следить за информацией в СМИ, избегать скопления народа, быть бдительными в туристических местах и иметь при себе документы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление посольства США вопросом, передавал ли Вашингтон информацию о «предполагаемых нападениях российским коллегам».

Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнёрским каналам передавали? Если нет, то как это всё понимать? Мария Захарова официальный представитель МИД РФ



На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обращение американского посольства к гражданам «необычной практикой». По его словам, в Кремле разбираются, поступали ли сигналы о возможных терактах в России от спецслужб США.

Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб. Мне в настоящий момент неизвестно о том, что такие сигналы были. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ



В течение нескольких месяцев западные страны и украинское правительство обвиняет Россию в том, что она стягивает к границе Украины войска и военную технику. О переброске техники свидетельствовали и спутниковые снимки, видео из соцсетей и данные расследователей. Россия в ответ на заявления утверждала, что проводит учения и «ни на кого нападать не собирается».