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Новости
Sasha Shambilova

Во время съёмок «Чикатило» Сарика Андреасяна полицейским дали взятки за перекрытие улиц. Их дела поступили в суды Статьи редакции

По словам организатора съёмок, власти отказались официально перекрывать улицы. Но за 400 тысяч рублей полицейские сделали это сами.

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Фото OKKO Studios

В московские суды поступило три уголовных дела о взятках полицейским за перекрытие улиц во время съёмок сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, бывший директор ООО «Кино Групп» Дмитрий Большаков передал силовикам 80, 140 и 180 тысяч рублей за то, чтобы они перекрыли несколько улиц в Москве и следили за безопасностью во время съёмок в районе Театральной площади.

Большаков рассказал «Коммерсанту», что «Кино Групп» организовала съёмки сериала для Okko. Компания обратилась к ним через посредника. Он рассказал, что писал во все инстанции, чтобы перекрыть улицы легально, однако «сплошная бюрократия повернулась спиной».

И тогда, чтобы выйти из сложившейся ситуации, я обратился за помощью к полицейским.

Дмитрий Большаков
бывший гендиректор «Кино Групп»

По словам Большакова, полицейские сами называли сумму взяток в зависимости от количества людей и машин, необходимых для съёмки каждой сцены. Он также рассказал, что Okko выделяла деньги «на производственные нужды или на непредвиденные расходы», поэтому против них дело не возбудили. А Хабаров передал следствию запись с диктофона их разговоров и проходит как свидетель обвинения. В Okko ситуацию не прокомментировали, но в декабре 2020 года представители компании заявляли, что у них «нет договорных отношений с „Кино Групп“».

Большакова обвиняют в трёх эпизодах посредничества во взятке. Главным фигурантом дела «Коммерсантъ» называет экс-начальника управления охраны общественного порядка московского отделения МВД Сергея Кулишова, обвинённого в получении взятки. Его подчинённому, инспектору управления Виталию Фокину вменяют шесть эпизодов по этой же статье, а также дачу взятки.

Полицейских Дмитрию Смолина и Игоря Файзуллина обвиняют в получении взятки группой лиц. Ещё одному фигурантку дела Денису Фёдорову вменяют три эпизода получения взятки, мелкое взяточничество и мошенничество.

Когда уголовные дела возбудили, Фёдоров и Файзуллин дали показания против коллег. Вместе со Смолиным они признали вину. Их и Кулишова, который отрицает причастность к взяткам, отправили под домашний арест.

#новости #право #суды #okko

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Неправильный корабль

Теперь Сарик снимет фильм об этом деле. Всех персонажей сыграет Нагиев

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Антигравитационный торт

Он занят, играет Маслякова

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Неправильный корабль

подменят. уже есть фото со съемок

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7
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Ответственный дым

Осторожно задерн 2?

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Дамир Камалетдинов

В том числе по этой причине Голливуд уже долгое время снимает российские сцены не в России

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5
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Антигравитационный торт

вот жмотье

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Слышный Мурод

В том числе поэтому национальная идея в России это американская мечта ☺️

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Дратути

Ну давать взятки в рублях для них было бы выгодно

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Ответственный дым

Подсидели порядочных сотрудников(

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1
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Ответственный дым

Я бы для Сарика бесплатно перекрыл пол москвы

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Слышный Мурод

Лишь бы он съебался из города

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14
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Уполномоченный Кирилл

для Саши Невского я бы вообще запретил на улицу выходить

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7
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Миша Рашкин

Тогда вопрос, почему ради одних фильмов перекрывают, а ради других не перекрывают?

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1
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Антигравитационный торт

Есть взятка перекрывают, нет взятки не перекрывают

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5
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Михаил Журавлев

Наверняка если и официально делать, то надо забашлять госслужбам. Если это бесплатная услуга, то вообще пздц

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Значительный фитиль

Шок, менты бабки берут!

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Иннокентий Пежо

Посреди статьи появляется какой-то неизвестный Хабаров и тут же пропадает

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Противоположный хот-дог

Армянам проигрывают не только в нарды, но и в судах

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Эдик

Заплатили мусорам чтобы снять говно. Охуенный план

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Роман Олегович

Абсолютная каждая сторона сделала всё, чтобы результат был максимально плохой! Мои поздравления

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Marat Khamadeev

А Хабаров передал следствию запись с диктофона их разговоров и проходит как свидетель обвинения.
 Кто такой Хабаров?

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Damir ReDevil

То есть прям в центре у Кремля и Госдумы перекрыть движение и они думали это не заметят?

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Андрей Чураев

Эти менты самый большой вклад в развитие кино в России, помогали проводить съемки всего-то за 400к, что мелочь в масштабах фонда кино

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Матвей Мороз

Это ломание 4-й стены

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DosRaven

А вы смеетесь, но так на самом деле и есть.
Система бюрократии и перекладывания бумажек и ответвенности во всем доходит до того, что даже когда хочешь по закону - то фиг получиться. Это все растягивается на пару месяцев - пол года, а потом бац и на каком то этапе все рушиться из-за какой то загогулинки. Так что да, через «чемодан» банально быстрее. Причем проблема доходит до того, что даже им самим от этого целый геморой.

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