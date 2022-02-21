По словам организатора съёмок, власти отказались официально перекрывать улицы. Но за 400 тысяч рублей полицейские сделали это сами.

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Фото OKKO Studios

В московские суды поступило три уголовных дела о взятках полицейским за перекрытие улиц во время съёмок сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, бывший директор ООО «Кино Групп» Дмитрий Большаков передал силовикам 80, 140 и 180 тысяч рублей за то, чтобы они перекрыли несколько улиц в Москве и следили за безопасностью во время съёмок в районе Театральной площади.

Большаков рассказал «Коммерсанту», что «Кино Групп» организовала съёмки сериала для Okko. Компания обратилась к ним через посредника. Он рассказал, что писал во все инстанции, чтобы перекрыть улицы легально, однако «сплошная бюрократия повернулась спиной».

И тогда, чтобы выйти из сложившейся ситуации, я обратился за помощью к полицейским. Дмитрий Большаков бывший гендиректор «Кино Групп»

По словам Большакова, полицейские сами называли сумму взяток в зависимости от количества людей и машин, необходимых для съёмки каждой сцены. Он также рассказал, что Okko выделяла деньги «на производственные нужды или на непредвиденные расходы», поэтому против них дело не возбудили. А Хабаров передал следствию запись с диктофона их разговоров и проходит как свидетель обвинения. В Okko ситуацию не прокомментировали, но в декабре 2020 года представители компании заявляли, что у них «нет договорных отношений с „Кино Групп“».

Большакова обвиняют в трёх эпизодах посредничества во взятке. Главным фигурантом дела «Коммерсантъ» называет экс-начальника управления охраны общественного порядка московского отделения МВД Сергея Кулишова, обвинённого в получении взятки. Его подчинённому, инспектору управления Виталию Фокину вменяют шесть эпизодов по этой же статье, а также дачу взятки.

Полицейских Дмитрию Смолина и Игоря Файзуллина обвиняют в получении взятки группой лиц. Ещё одному фигурантку дела Денису Фёдорову вменяют три эпизода получения взятки, мелкое взяточничество и мошенничество.