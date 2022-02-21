Во время съёмок «Чикатило» Сарика Андреасяна полицейским дали взятки за перекрытие улиц. Их дела поступили в суды Статьи редакции
По словам организатора съёмок, власти отказались официально перекрывать улицы. Но за 400 тысяч рублей полицейские сделали это сами.
В московские суды поступило три уголовных дела о взятках полицейским за перекрытие улиц во время съёмок сериала «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, бывший директор ООО «Кино Групп» Дмитрий Большаков передал силовикам 80, 140 и 180 тысяч рублей за то, чтобы они перекрыли несколько улиц в Москве и следили за безопасностью во время съёмок в районе Театральной площади.
Большаков рассказал «Коммерсанту», что «Кино Групп» организовала съёмки сериала для Okko. Компания обратилась к ним через посредника. Он рассказал, что писал во все инстанции, чтобы перекрыть улицы легально, однако «сплошная бюрократия повернулась спиной».
По словам Большакова, полицейские сами называли сумму взяток в зависимости от количества людей и машин, необходимых для съёмки каждой сцены. Он также рассказал, что Okko выделяла деньги «на производственные нужды или на непредвиденные расходы», поэтому против них дело не возбудили. А Хабаров передал следствию запись с диктофона их разговоров и проходит как свидетель обвинения. В Okko ситуацию не прокомментировали, но в декабре 2020 года представители компании заявляли, что у них «нет договорных отношений с „Кино Групп“».
Большакова обвиняют в трёх эпизодах посредничества во взятке. Главным фигурантом дела «Коммерсантъ» называет экс-начальника управления охраны общественного порядка московского отделения МВД Сергея Кулишова, обвинённого в получении взятки. Его подчинённому, инспектору управления Виталию Фокину вменяют шесть эпизодов по этой же статье, а также дачу взятки.
Полицейских Дмитрию Смолина и Игоря Файзуллина обвиняют в получении взятки группой лиц. Ещё одному фигурантку дела Денису Фёдорову вменяют три эпизода получения взятки, мелкое взяточничество и мошенничество.
Когда уголовные дела возбудили, Фёдоров и Файзуллин дали показания против коллег. Вместе со Смолиным они признали вину. Их и Кулишова, который отрицает причастность к взяткам, отправили под домашний арест.
Он занят, играет Маслякова
В том числе по этой причине Голливуд уже долгое время снимает российские сцены не в России
вот жмотье
Ну давать взятки в рублях для них было бы выгодно
Тогда вопрос, почему ради одних фильмов перекрывают, а ради других не перекрывают?
Есть взятка перекрывают, нет взятки не перекрывают
Наверняка если и официально делать, то надо забашлять госслужбам. Если это бесплатная услуга, то вообще пздц
Посреди статьи появляется какой-то неизвестный Хабаров и тут же пропадает
Заплатили мусорам чтобы снять говно. Охуенный план
Абсолютная каждая сторона сделала всё, чтобы результат был максимально плохой! Мои поздравления
А Хабаров передал следствию запись с диктофона их разговоров и проходит как свидетель обвинения.
Кто такой Хабаров?
То есть прям в центре у Кремля и Госдумы перекрыть движение и они думали это не заметят?
Эти менты самый большой вклад в развитие кино в России, помогали проводить съемки всего-то за 400к, что мелочь в масштабах фонда кино
Это ломание 4-й стены
А вы смеетесь, но так на самом деле и есть.
Система бюрократии и перекладывания бумажек и ответвенности во всем доходит до того, что даже когда хочешь по закону - то фиг получиться. Это все растягивается на пару месяцев - пол года, а потом бац и на каком то этапе все рушиться из-за какой то загогулинки. Так что да, через «чемодан» банально быстрее. Причем проблема доходит до того, что даже им самим от этого целый геморой.
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