Новости
Яна Ломакина

Минобороны РФ заявило об убийстве «пяти нарушителей», пытавшихся прорваться с территории Украины в Россию Статьи редакции

Украинские власти назвали это сообщение фейком.

Российские военные и пограничники предотвратили в Ростовской области нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Южного военного округа.

Как сообщили в ведомстве, всего убито пять нарушителей. Российские военные не пострадали.

Во время перестрелки на территорию России заехали две боевых машины ВСУ «для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы». Технику подбили. Российские пограничники запросили у военных подкрепления для прикрытия госграницы.

Российские власти не предоставили фото или видеодоказательств столкновения. Представитель Минобороны Украины назвал информацию о рейде украинских военных в Ростовской области фейком.

#новости #украина #россия

7201 просмотров
Спасибо за наводку Оренбург Медиа
88 88 комментариев
26
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
88 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Kyrill Chebotarov
Ответить
176
Развернуть ветку
Пожарный бокал

Смеюсь и плачу одновременно.

Ответить
11
Развернуть ветку
Опытный кот

От смеха пукнул и обосрал шорты

Ответить
–8
Развернуть ветку
Максим Баяндин

Это ты с 15 февраля тут не переставая обсираешь себе штаны, Маня

Ответить
0
Развернуть ветку
quaze

может он по привычке пошутил, но никто не понял

Ответить
5
Развернуть ветку
Михаил Стафеев

SUKA BLIAT NU CHTO ZA CIRK TO EBANIY V ROT!!!

Ответить
1
Развернуть ветку
Darth Felus

Украина напала на Россию? Будет ли ещё что то абсурдней?

Ответить
81
Развернуть ветку
Dmitry

Украина ничему не учится на примере кровожадной финской военщины.

Ответить
63
Развернуть ветку
quaze

да, то что Россия хочет напасть на Украину

Ответить
–33
Развернуть ветку
Опытный кот

1₽=1000$

Ответить
2
Развернуть ветку
Frank Ferd

Россия сдастся Украине.

Ответить
1
Развернуть ветку
Официальная кодировка
Ответить
50
Развернуть ветку
Дратути

Хуя технологии, картинка движется!

Ответить
–3
Развернуть ветку
Пожарный бокал

ДНР
мы только что завалили пару диверсантов, вот видеопруфы (хуюфы конечно же)
РФ
мы сегодня рано утром завалили пару диверсантов, пруфов конечно же не будет, потому что с бтр еще сине-желтая краса не обсохла, а эту информацию нам нёс почтовый голубь, потому так поздно опубликовали

Ответить
31
Развернуть ветку
умный человек

Надо тиктокеров на освещение событий к границам перебросить

Ответить
2
Развернуть ветку
умный человек

вместо тектоника

Ответить
0
Развернуть ветку
paul

Не будет ли также как и с подбитым сараем? Не бмп, а нива, не пять, а один, не украинцы, а рандомный мужик, ехавший на рыбалку.

Ответить
25
Развернуть ветку
Darth Felus

Забыл ещё про раненных местных жителей которым оторвало ноги, но протезы снять почему то забыли.

Ответить
18
Развернуть ветку
Maxim Rebitsky
Ответить
28
Развернуть ветку
Владимир Старик

а дирижабля не было?

Ответить
4
Развернуть ветку
Maxim Rebitsky

Да, новый вид беспилотников у ВСУ

Ответить
3
Развернуть ветку
Владимир Старик

О, мне только что уже экстренная группа тиктокеров скинула фотку этого дирижабля

пруф

Ответить
4
Развернуть ветку
Maxim Rebitsky

Тут еще предоставили доказательства что им лично управляет Зеленский!

Ответить
4
Развернуть ветку
Денис Сенькин

фото с другого ракурса (слиты секретные фото экрана с данными с байрактара)

Ответить
5
Развернуть ветку
Владимир Старик

Мы подождём там!

Ответить
0
Развернуть ветку
Frank Ferd

Съездили в Ростов за 10к от Путина.

Ответить
21
Развернуть ветку
Иван Демченко

А как поняли что для эвакуации?

Ответить
6
Развернуть ветку
Фактический франт

Работала группа медиумов

Ответить
32
Развернуть ветку
Дионисий Висла

Чувствуете тенденцию?
Жителям Воронежа завтра стоит не расслабляться.

Ответить
15
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Заброшенный дом, сарай на границе, где никого не было, уничтожение дрг без единой жертвы с российской стороны. Жители Воронежа могут расслабиться. Но что-то бумкнуть может конечно

Ответить
1
Развернуть ветку
Русеслав Блотон

не будут они вечно бить по сараям.
постепенно повышают ставки

Ответить
1
Развернуть ветку
Dmitry

Надеюсь в воронеже не обнаружится резкая нехватка сахара

Ответить
1
Развернуть ветку
Последующий хичхакер

БЕЖЕНЦЕВ ЕБНУЛИ???

Ответить
12
Развернуть ветку
Пожарный бокал

Беженцы на бтр :3

Ответить
0
Развернуть ветку
ИгорьOK

Недобеженцы!

Ответить
2
Развернуть ветку
Последующий хичхакер

НЕДОБЕЖАЛИ ПОЛУЧАЕТСЯ ХА ХА

Ответить
0
Развернуть ветку
Candy Boy

Это был гражданский БТР
https://atvbtr.ru/

Ответить
1
Развернуть ветку
Пожарный бокал

фига там беженцы...

Ответить
0
Развернуть ветку
Richard Lewis

Даже БТР без допов не продают(

Ответить
3
Развернуть ветку
Максоний

Давить пора салообразных.

Ответить
–88
Развернуть ветку
Пространственный дихлофос

Скорее давить надо таких долбоёбов считающих что нужно развязывать войну в угоду поехавших умом.

Ответить
32
Развернуть ветку
Andy

Вперёд, беги могилизируйся

Ответить
17
Развернуть ветку
Последующий хичхакер

НАБРАСЫВАТЬ НАДО УМЕТЬ МАКСОНИЙ
САДИСЬ, ДВА

Ответить
12
Развернуть ветку
Мутный Мурод
Ответить
8
Развернуть ветку
lovemyonahole

@Вахтёр

Ответить
4
Развернуть ветку
Опытный кот

Не нагнетай

Ответить
1
Развернуть ветку
Blessed
Ответить
0
Развернуть ветку
Максоний

😆

Ответить
0
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

А были ли нарушители? 🤔

Ответить
2
Развернуть ветку
Последующий хичхакер

КОНЕЧНО! И МАЛЬЧИК БЫЛ!

Ответить
18
Развернуть ветку
Неожиданный цвет

Распятый и в обмундировании

Ответить
12
Развернуть ветку
Petr

Мальчик был распят

Ответить
0
Развернуть ветку
Последующий хичхакер

ЭТО ПОТОМУ ЧТО ОН БЫЛ ЭМГЭШНЫМ ИНЦЕЛОМ!

Ответить
0
Развернуть ветку
Petr

СРЕДИ МГ НЕТ ИНЦЕЛОВ - ОНИ СРЕДИ МД

Ответить
0
Развернуть ветку
Последующий хичхакер

ПОНЯТНО

Ответить
0
Развернуть ветку
new_comment

Нет оснований не доверять ФСБ. Тем более, что они предоставили доказательства: фото, видео, трупы, вещдоки, перехваты радиопереговоров...
Кстати, где всё это? Ах да, это же гостайна!

Ответить
0
Развернуть ветку
X спас Y

Такое уже сложно будет замять если фейк, надо ждать доказательств. А они должны быть раз подбиты БМП и есть жертвы. Если их не предоставят, то скорее всего фейк, если предоставят то нет.

Ответить
–11
Развернуть ветку
Dmitry

И что будут доказывать 2 подбитых советских бмп?

Ответить
23
Развернуть ветку
X спас Y

там еще 5 трупов должно быть, а Украина вряд-ли скажет что "это не наши солдаты", репутационные потери слишком сильные будут.

Ответить
–13
Развернуть ветку
Присущий паук например

Так это и будут не их солдаты. Какие-нибудь пленники ДНР, переодетые в украинскую форму.

Ответить
19
Развернуть ветку
Elza

Я надеюсь, они просто из морга трупы возьмут, и не будут реально никого убивать, а то совсем уже тошно.

Ответить
2
Развернуть ветку
ИгорьOK

Вот таких бойцов!)

Ответить
2
Развернуть ветку
Stanley H. Tweedle

Были ли у них при себе визитки Яроша?

Ответить
5
Развернуть ветку
Madao

Подумываю пойти их напечатать. Если ебанёт по моему дому будет забавно.

Ответить
3
Развернуть ветку
Изящный кавалер

как там обстановка?

Ответить
0
Развернуть ветку
Madao

Шумно. Все оч на нервах.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Шестаков
Ответить
4
Развернуть ветку
Последующий хичхакер

БОЮСЬ ПРЕДСТАВИТЬ СКОЛЬКО РАЗ ПОХОРОНИЛИ АБУ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.
ИЛИ ЭТОГО ПАНКА

Ответить
4
Развернуть ветку
Владимир Старик
Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Ну значит 22.02.2022 в 22:22:22 точно начнётся

Ответить
3
Развернуть ветку
Maksim Romanenko

Вообщето в 4 часа утра

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Это Жириновский обещал. А до войны нужно ещё успеть совфед и думу собрать. Ещё какое-то соглашение с Азербайджаном собирались подписать. Так что вечер реалистичнее. Да и цифры красивые

Ответить
3
Развернуть ветку
Праздничный завод

Вероломно и без объявления войны хоть?

Ответить
2
Развернуть ветку
Mikhail

Киев бомбили...

Ответить
0
Развернуть ветку
ХАНТЕР73

А ничё если это могли быть беженцы. Ну не только же гражданские хотят сбежать.

Ответить
3
Развернуть ветку
Добро и позитив

Мужикам-то нельзя убегать, могли и использовать в целях пропаганды

Ответить
0
Развернуть ветку
Diablo

Теперь если что … все диверсанты …
Кстати очень удобно, прилетит ракета по жилому дому - опять же уничтожение диверсантов.

Ответить
0
Развернуть ветку
Уполномоченный Кирилл

вообще верю, похуй , я уже понял что пруфы за щекой будут

Ответить
2
Развернуть ветку
Ваша Закладко

живой байрактар покажут

Ответить
0
Развернуть ветку
Nai

Диверсанты в трусиках были?

Ответить
1
Развернуть ветку
Дратути

Да заебали, дайте курсу рубля передохнуть то.

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Зеленин

Месяц отдыхал, хватит!

Ответить
3
Развернуть ветку
Последующий хичхакер

ДА ПОКА ВРОДЕ НИЧЕГО.
Я ВООБЩЕ ОЖИДАЛ ЧТО ПРОСНУСЬ, А ТАМ СОТКА+ ЗА ДОЛЛАР.
ЗАЛИВАЮТ НАВЕРНО ИЛИ Я ХЗ КАК ЭТО РАБОТАЕТ.

НУ НИЧЕГО, ПОДОЖДЁМ!

Ответить
1
Развернуть ветку
Безумный звук

Может это были беженцы с Донбасса?

Ответить
0
Развернуть ветку
StarDog

Пц, они даже договорится не могут между собой 🤦 о времени "нападения"

ЮВО: https://t.me/rian_ru/146844 — в 6:00
ФСБ: https://t.me/rian_ru/146861 — в 9:00

Ответить
0
Развернуть ветку
StarDog

Редакция РИА Новости тоже долбится в глаза очевидно

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry

Очевидно верное время это 6 утра, так как это 4 утра по немецкому времени. Какие вам еще нужны доказательства вероломного нападения под покровом ночи на спящую ростовскую область.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ярослав -

А визитку Яроша нашли? Без неё доказательства - не доказательства!!!

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 88 комментариев
Новости
Яна Ломакина
WP: сотрудники Apple используют смартфоны на Android, чтобы cкрыть от руководства планы по созданию профсоюзов Статьи редакции

Работники магазинов в США пожаловались на недостаточную прибавку к зарплате, не соответствующую уровню инфляции.

Магазин Apple в США, фото Getty Images 
274 274 комментария
118
Спокойный динозавр

А ты и дальше подыхай на заводе за 20к лох. А ведь мог бы пройти 6 месяцев курсов на скиллфактори и стать успешным. Выбор за тобой

134 134 комментария
25
Наука
Никита Логинов
Moderna начала разработку ещё трёх мРНК-вакцин — от герпеса, ветряной оспы и рака Статьи редакции

Их создают на базе той же технологии, что использует «самая эффективная вакцина» от Covid-19 и препарат от ВИЧ, проходящий испытания на людях.

Создание матричной РНК (красного цвета) из ДНК (фиолетового цвета), иллюстрация Nature
54 54 комментария
97
Мнения
Доступный месяц
Путин придет к Совбезу РФ, украинская ДРГ на территории РФ, признание ДЛНР и другое: обновляемая хроника 21-го февраля

Попытка собрать воедино основные события вокруг стремительной эскалации конфликта. Пост будет обновляться раз в несколько часов и вестись в "Мнениях" из-за бана в "Новостях". Обновлено на 16:30

130 130 комментариев
69
Доступный месяц
3-й бан, в "благодарность" за то, что единственный кто пишет в "Новости" о новостях

Ваш аккаунт заблокирован в подсайте «Новости» по причине: «2.6.1 Оскорбление пользователей ». До истечения блокировки осталось 2 дня.

29 29 комментариев
18
Интернет
Анна Павлова
Бразильский художник превращает изображения исторических личностей в современные портреты с помощью ИИ Статьи редакции

Хидрели Диао представляет, как полководцы, художники и персонажи мифов выглядели бы в современности. Получаются Юлий Цезарь в офисном костюме и селфи Марии-Антуанетты.

Джордж Вашингтон на портрете Хидрели Диао
63 63 комментария
140
Наука
Артём Мазанов
Проплывающие по небу марсианские облака, снятые ровером Curiosity Статьи редакции

Эти облака находятся на высоте 80 километров от поверхности и состоят из углекислого газа.

19 19 комментариев
127
Новости
Яна Ломакина
Украинские спасатели достали из-подо льда мужчину, пытавшегося достать полицейских, которые пытались достать рыбака Статьи редакции

Первый провалившийся под лёд мужчина не выжил.

Фото пресс-службы ДСНС Украины
37 37 комментариев
46
Больше статей
null