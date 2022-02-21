Минобороны РФ заявило об убийстве «пяти нарушителей», пытавшихся прорваться с территории Украины в Россию Статьи редакции
Украинские власти назвали это сообщение фейком.
Российские военные и пограничники предотвратили в Ростовской области нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Южного военного округа.
Как сообщили в ведомстве, всего убито пять нарушителей. Российские военные не пострадали.
Во время перестрелки на территорию России заехали две боевых машины ВСУ «для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы». Технику подбили. Российские пограничники запросили у военных подкрепления для прикрытия госграницы.
Российские власти не предоставили фото или видеодоказательств столкновения. Представитель Минобороны Украины назвал информацию о рейде украинских военных в Ростовской области фейком.
Это ты с 15 февраля тут не переставая обсираешь себе штаны, Маня
может он по привычке пошутил, но никто не понял
SUKA BLIAT NU CHTO ZA CIRK TO EBANIY V ROT!!!
Украина напала на Россию? Будет ли ещё что то абсурдней?
Украина ничему не учится на примере кровожадной финской военщины.
да, то что Россия хочет напасть на Украину
Россия сдастся Украине.
Хуя технологии, картинка движется!
ДНР
мы только что завалили пару диверсантов, вот видеопруфы (хуюфы конечно же)
РФ
мы сегодня рано утром завалили пару диверсантов, пруфов конечно же не будет, потому что с бтр еще сине-желтая краса не обсохла, а эту информацию нам нёс почтовый голубь, потому так поздно опубликовали
Надо тиктокеров на освещение событий к границам перебросить
вместо тектоника
Не будет ли также как и с подбитым сараем? Не бмп, а нива, не пять, а один, не украинцы, а рандомный мужик, ехавший на рыбалку.
Забыл ещё про раненных местных жителей которым оторвало ноги, но протезы снять почему то забыли.
а дирижабля не было?
Да, новый вид беспилотников у ВСУ
О, мне только что уже экстренная группа тиктокеров скинула фотку этого дирижабля
пруф
Тут еще предоставили доказательства что им лично управляет Зеленский!
фото с другого ракурса (слиты секретные фото экрана с данными с байрактара)
Мы подождём там!
Съездили в Ростов за 10к от Путина.
А как поняли что для эвакуации?
Чувствуете тенденцию?
Жителям Воронежа завтра стоит не расслабляться.
Заброшенный дом, сарай на границе, где никого не было, уничтожение дрг без единой жертвы с российской стороны. Жители Воронежа могут расслабиться. Но что-то бумкнуть может конечно
не будут они вечно бить по сараям.
постепенно повышают ставки
Надеюсь в воронеже не обнаружится резкая нехватка сахара
Недобеженцы!
Это был гражданский БТР
https://atvbtr.ru/
Даже БТР без допов не продают(
Давить пора салообразных.
Скорее давить надо таких долбоёбов считающих что нужно развязывать войну в угоду поехавших умом.
Вперёд, беги могилизируйся
😆
А были ли нарушители? 🤔
Мальчик был распят
СРЕДИ МГ НЕТ ИНЦЕЛОВ - ОНИ СРЕДИ МД
Нет оснований не доверять ФСБ. Тем более, что они предоставили доказательства: фото, видео, трупы, вещдоки, перехваты радиопереговоров...
Кстати, где всё это? Ах да, это же гостайна!
Такое уже сложно будет замять если фейк, надо ждать доказательств. А они должны быть раз подбиты БМП и есть жертвы. Если их не предоставят, то скорее всего фейк, если предоставят то нет.
И что будут доказывать 2 подбитых советских бмп?
там еще 5 трупов должно быть, а Украина вряд-ли скажет что "это не наши солдаты", репутационные потери слишком сильные будут.
Я надеюсь, они просто из морга трупы возьмут, и не будут реально никого убивать, а то совсем уже тошно.
Вот таких бойцов!)
Были ли у них при себе визитки Яроша?
Подумываю пойти их напечатать. Если ебанёт по моему дому будет забавно.
Шумно. Все оч на нервах.
Ну значит 22.02.2022 в 22:22:22 точно начнётся
Вообщето в 4 часа утра
Это Жириновский обещал. А до войны нужно ещё успеть совфед и думу собрать. Ещё какое-то соглашение с Азербайджаном собирались подписать. Так что вечер реалистичнее. Да и цифры красивые
Киев бомбили...
А ничё если это могли быть беженцы. Ну не только же гражданские хотят сбежать.
Мужикам-то нельзя убегать, могли и использовать в целях пропаганды
Теперь если что … все диверсанты …
Кстати очень удобно, прилетит ракета по жилому дому - опять же уничтожение диверсантов.
живой байрактар покажут
Диверсанты в трусиках были?
Да заебали, дайте курсу рубля передохнуть то.
Месяц отдыхал, хватит!
Пц, они даже договорится не могут между собой 🤦 о времени "нападения"
ЮВО: https://t.me/rian_ru/146844 — в 6:00
ФСБ: https://t.me/rian_ru/146861 — в 9:00
Редакция РИА Новости тоже долбится в глаза очевидно
Очевидно верное время это 6 утра, так как это 4 утра по немецкому времени. Какие вам еще нужны доказательства вероломного нападения под покровом ночи на спящую ростовскую область.
А визитку Яроша нашли? Без неё доказательства - не доказательства!!!
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