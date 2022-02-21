Члены Совбеза РФ поддержали идею признать ДНР и ЛНР. Путин пообещал «принять решение» сегодня Статьи редакции
Медведев считает, что «подавляющее большинство» россиян признание «ДНР и ЛНР поддержали бы». Матвиенко добавила: «Время пришло».
Владимир Путин на внеочередном заседании Совета безопасности РФ заявил, что 21 февраля примет решение о том, стоит ли России признать независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики.
Путин отдельно сказал, что не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос признания Донбасса. Никто из них не выступил против признания ДНР и ЛНР.
По его словам, Россия изначально делала всё, «чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе», но «имеем то, что имеем». По мнению заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака (курирует отношения с Украиной), ни Украине, «ни её союзникам Донбасс не нужен ни в каком виде».
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев тоже заявил, что эти территории Украине не нужны. По его мнению, «давление будет запредельным, если РФ признает Донбасс, но знает, как этому противостоять».
Путин сообщил, что вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире. Он также считает, если Украину примут в НАТО, угрозы для России многократно возрастут.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров на Совбезе заявил, что Запад не готов воспринимать предложения России о нерасширении НАТО.
- Путин заявил, что киевские власти дважды провели карательные операции на Донбассе, «сейчас обострение происходит в третий раз».
- По оценке главы Минобороны Сергея Шойгу, 59,3 тысячи украинских военнослужащих сосредоточены у границ ЛНР и ДНР. Он добавил, что там также расположены 354 танков, более двух тысяч бронированных машин и 160 РСЗО. Он добавил, что у Украины есть оборудование, технологии и специалисты для создания ядерного оружия.
- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что конфликт в Донбассе нужен Украине, чтобы оправдать деградирующую экономическую ситуацию, а Западу — как антироссийский проект. По её мнению, угроза санкций из-за признания ДНР и ЛНР — «это больно и неприятно, но время пришло, пора принимать решения, откладывать нельзя».
Во время заседания Совбеза произошло несколько заминок. Например, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказался за «вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ», а заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак напрямую спросил Путина о присоединении Донбасса.
Судя по тому как путались в показаниях и тряслись нарышкин с козаком - как будто действительно не обсуждал)
дед решил поржать над шутами
Как минимум два чиновника путались в методичке, при чем конкретно. Значит реально не обсуждали.
Прямая трансляция явно была в записи, но не думаю что он здесь врет.
Если кто-то был бы против этого варианта, такое тоже возможно было бы, но через год он был бы выброшен на помойке. Так что...
Устроил деткам настоящий сюрприз!
Тот еще бред. Любое решение должно быть обдуманным, а тут тебя типа просят на ходу ответить.
Какой охуенный лидер - да, кремень! ))))
Опять всех переиграл
К доске пойдёт, к доске пойдёт .. Нарышкин
Залей на ЮТ плиз
Dead sad
"Присоединяется к предыдущему оратору".
на самом интересном обрезали. Там, где Нарышкин поддержал вход ЛДНР в состав РФ. Немножко поторопился
Мне показалось, что совесть где-то прячется глубоко. Не давала ему твёрдо говорить
Не совесть, а дети за бугром.
Тоже охуел. Столько лет вертится в таких кругах и рядом с Путиным, и так распереживался, будто от него что-то зависит.
Да потому что поехавший дед действительно никого заранее не предупредил, линию партии никому не донес и созвал своих лизоблюдов чтобы чисто поразвлечься. Скучно в бункере сутками сидеть и распечатки из интернета в красных папочках разглядывать.
Он за любой кипиш. Ровный пацан.
Ну дак, никто из них не хочет в санкционный список. Бункерный, специально их заставил сказать, чтобы они 100% попали под санкции, а значит и их семьи. Нарышкин сейчас от жены сковородкой получит.
Кто последний продаст рубли - лох.
интересно, что надо продавать всем инженерам, программистам и прочим квалифицированным людям, кто годами нарабатывал опыт и после запрета экспорта технологий в россию останется без работы.
квартиру и бежать
в который раз повторюсь:
Есть немалая доля сытых ойтишнегов с позицией: Меня и здесь неплохо кормят, главное не высовываться и мнения своего не иметь. Быть, что называется, вне политики.
Вот не жалко ни разу.
Не ссы, не останется. Работы в России жопой жуй, так оно и будет в ближайшие годы.
Жопу, очевидно.
Я инженер с высокой квалификацией, одна из тех, кто годами нарабатывал опыт. Только завтра я без работы не останусь, и послезавтра тоже. Что бы там не запрещали, как бы ты не надеялся))
Нарышкин отжёг вообще
Обсуждают признание, он лупит "присоединение"
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации с 2016 года, на минуточку
я бы с таким в разведку не пошёл)))
То, что этот цирк даже отрепетироваться нормально не способен, пугает сильнее всего творящегося балагана
У Шойгу часы неправильно идут
В разведку он ходит только в бассейн к Годсемёнычу.
Да он не разведчик, просто номенклатурыный клоун, которого из деревни в москву зачем то прислали
поддерживаю предложение о вхождении лднр в состав рф
Валентина Матвиенко считает, что конфликт в Донбассе нужен Украине, чтобы оправдать деградирующую экономическую ситуацию
Какими же уродами надо быть, чтобы такое говорить!
Так оне уроды и есть
В этом столько иронии и типичного "кто бы говорил"
Вообще-то правительство всегда правду говорит. Надо просто правильно подставить действующие стороны и все встанет на свои места.
Ну и в чём она неправа?
Самое удивительное, если он скажет, что не будут признавать)))
выпрыгнет Пельш с криком "розыгрышь!"
Матвиенко добавила: «Время пришло»
...в гости отправиться, —
Ждёт меня старинный друг.
Он толстый и славный, мой друг самый главный,
Он — Мишка, плюшевый Мишка.
Всем он знаком.
Он ща неплохо схуднул.
Позабавило как высшие чины на полном серьёзе говорят про "неонацистов-бандеровцев", ещё бы распятого мальчика упомянули
Распятый уазик.
Я всё ещё верю что они это постановочно на публику говорят
Будто не они это все придумывали
Это типа война будет или нет? Поясните
Ну сначала признают, потом введут войска, а потом пиздец экономике. Вот такой роадмап
да, почти точно будет. Там спойлернули, что признают в границах Донецкой и Луганской областей. НУ и что примут в состав.
А дальше ультиматум- либо украинскией военные уходят с нашей новой территории, либо война.
Если Зеленский утрется и уйдет - его повесят свои же на гиляке. Так что война.
погугли про Южную Осетию и сам ответь на свой вопрос
активная — зависит от того в каких границах признают и будет ли ввод вооружений (будет). Но для ввода санкций и признания в текущих границах достаточно, оно означает выход россии из минских соглашений
Срочно! Продам 2 билета на концерты группы Любэ и Газманова в Киеве на 22 февраля!
Рубль:
Вариант такой:
1. Признают.
2. Рынок падает.
3. Санкции.
4. Рынок еще падает.
5. Дно.
6. Пора закупаться.
А слышали, как Мишустин проболтался?
Они специально хотят санкций, чтобы было импортозамещение!!
Специально, просто просят.
Введите всё, что можете, сделайте из нас КНДР!
Мы этого и хотим!
That's very nice. In America, we believe that every country has a right to get strong economic sanctions. Have a nice day!
"Будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуацией это напряжение, которое сейчас вибрирует вокруг нашей страны, оно будет спадать. Не быстро, но так устроена история" - то есть чиновники будут жрать икру ложками и грызть хамон, а челядь будет страдать. Бензин по 80, рост цен на все, глубокий кризис ради ненужных территорий и признания? Пусть займутся страной - школами, медициной, дорогами, экономикой. Затрахали уже заниматься бредом
затягивайте пояса, россияне
Потом заключат союз с этими днрами.
Мы с вами будем платить за кредиты союзным республикам.
А наш бессменный лидер теперь будет открыто угрожать войной Украине за попытку вернуть днры.
Как сказал Лавров «наших граждан» нужно спасать.. ну что в 4 утра?..
"надо ещё потерпеть и отдать все деньги" Путин
Решение о признании независимости ДНР и ЛНР будет принято сегодня — Путин.
Моя любимая часть. Особенно учитывая, как из "прямого эфира" вырезали Краснова и как палился Шойгу.
Если признают в административных границах, будет кровавая война
Зачем всё это и нахуя?
Попрощайтесь со своими сбережениями
Оно еще и в записи было?
Красиво, конечно, в пилоте сериала «Совбез в огне» заякорили на просмотр следующих серий, плюс, конечно, запустили сразу несколько параллельных сюжетов.
Что нас ждет в следующих сериях:
Какое решение принял Путин? Избавится ли Нарышкин от страха публичных выступлени? Может ли Медведев полностью построить свое выступление из цитат русских классиков? Умрет ли от старости спичрайтер Матвиенко? 2 или 3 дня дадут на раздумье западным странам? Что же все таки хотел сказать Козак?
«Совбез в огне»! Сериал который мы так долго ждали!
Историк-алкоголик
Каждый раз когда думаешь: Блять, ну не настолько же они конченные?
Они:
Прям театральщина, так под занавес ушёл с эффектной драматической паузой
Кхе-кхе, дорогие россияне, теперь выбудете меньше есть.
Вот прям знал что в конце кто то особенный выйдет к микрофону и начнёт затирать про более радикальные действия, а не только признание.
Не сочтите за грубость, господа соседи, но мы тут все искренне верим, что Япония, Китай, Кавказ, Грузия, Прибалтика и нато в этот раз не упустят шанс
Пока президент не заявил о принятии окончательного решения.
Хидрели Диао представляет, как полководцы, художники и персонажи мифов выглядели бы в современности. Получаются Юлий Цезарь в офисном костюме и селфи Марии-Антуанетты.
Рунет следил за тем, как Путин по очереди опрашивал членов Совбеза по ситуации с Украиной и непризнанными республиками. Что он там увидел — от часов Шойгу (отстающим на пять часов от прямого эфира) до возвращения Медведева и нерешительности Нарышкина.