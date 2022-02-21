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Новости
Артём Мазанов

Члены Совбеза РФ поддержали идею признать ДНР и ЛНР. Путин пообещал «принять решение» сегодня Статьи редакции

Медведев считает, что «подавляющее большинство» россиян признание «ДНР и ЛНР поддержали бы». Матвиенко добавила: «Время пришло».

322 322 комментария
15 921 просмотров

Владимир Путин на внеочередном заседании Совета безопасности РФ заявил, что 21 февраля примет решение о том, стоит ли России признать независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

Путин отдельно сказал, что не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос признания Донбасса. Никто из них не выступил против признания ДНР и ЛНР.

Я специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал [...] Я хотел узнать ваше мнение без предварительной подготовки.

Владимир Путин

По его словам, Россия изначально делала всё, «чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе», но «имеем то, что имеем». По мнению заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака (курирует отношения с Украиной), ни Украине, «ни её союзникам Донбасс не нужен ни в каком виде».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев тоже заявил, что эти территории Украине не нужны. По его мнению, «давление будет запредельным, если РФ признает Донбасс, но знает, как этому противостоять».

Будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуацией это напряжение, которое сейчас вибрирует вокруг нашей страны, оно будет спадать. Не быстро, но так устроена история человеческая, что от этой ситуации устанут и сами будут просить нас вернуться к дискуссиям и переговорам.

Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ

Путин сообщил, что вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире. Он также считает, если Украину примут в НАТО, угрозы для России многократно возрастут.

  • Глава МИД РФ Сергей Лавров на Совбезе заявил, что Запад не готов воспринимать предложения России о нерасширении НАТО.
  • Путин заявил, что киевские власти дважды провели карательные операции на Донбассе, «сейчас обострение происходит в третий раз».
  • По оценке главы Минобороны Сергея Шойгу, 59,3 тысячи украинских военнослужащих сосредоточены у границ ЛНР и ДНР. Он добавил, что там также расположены 354 танков, более двух тысяч бронированных машин и 160 РСЗО. Он добавил, что у Украины есть оборудование, технологии и специалисты для создания ядерного оружия.
  • Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что конфликт в Донбассе нужен Украине, чтобы оправдать деградирующую экономическую ситуацию, а Западу — как антироссийский проект. По её мнению, угроза санкций из-за признания ДНР и ЛНР — «это больно и неприятно, но время пришло, пора принимать решения, откладывать нельзя».

Во время заседания Совбеза произошло несколько заминок. Например, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказался за «вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ», а заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак напрямую спросил Путина о присоединении Донбасса.

#новости #путин #украина

322 322 комментария
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322 комментария
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Книжный волк

Я специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал
 бля просто в голос)

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166
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Прежний бинокль

Я специально подложил одному из вас подушку-пердушку

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45
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Валерий Пыпин

Судя по тому как путались в показаниях и тряслись нарышкин с козаком - как будто действительно не обсуждал)

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13
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Сеня

дед решил поржать над шутами

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8
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Ertha

Как минимум два чиновника путались в методичке, при чем конкретно. Значит реально не обсуждали.

Прямая трансляция явно была в записи, но не думаю что он здесь врет.
Если кто-то был бы против этого варианта, такое тоже возможно было бы, но через год он был бы выброшен на помойке. Так что...

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5
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Жаль

Устроил деткам настоящий сюрприз!

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3
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Igor Chvalun

Тот еще бред. Любое решение должно быть обдуманным, а тут тебя типа просят на ходу ответить.

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2
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Alex A

Какой охуенный лидер - да, кремень! ))))

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0
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Николай Корягин

Опять всех переиграл

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0
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Технический бокал

как же я проржался с Нарышкина, который в панику впал.
P.S капец они все, кроме Росгвардейца, Лаврова и Мишустина нервные, даже Путин руками дрыгал от скуки

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119
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Madsons
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66
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Olegio Dr

К доске пойдёт, к доске пойдёт .. Нарышкин

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64
1 комментарий
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Присущий паук например

Лол, как школьники у доски все

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43
1 комментарий
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Напряженный нос

Блять ну и цирк.

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4
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StarDog

Залей на ЮТ плиз

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1
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Поздний татарин

В Южной Корее Нар Ыш Кин не такой робкий был

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0
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Печатный огонь

Нырышкин просто не успел еще купить доллары.

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0
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Ахалай Махалай

Dead sad

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Посторонний

"Присоединяется к предыдущему оратору".

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0
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Илья Михалков
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21
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Вадим Курило

на самом интересном обрезали. Там, где Нарышкин поддержал вход ЛДНР в состав РФ. Немножко поторопился

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28
2 комментария
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Значительный фитиль

Очко-то поигрывает)

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4
3 комментария
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Илья Щ

Мне показалось, что совесть где-то прячется глубоко. Не давала ему твёрдо говорить

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2
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Nick Rosenberg

Не совесть, а дети за бугром.

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60
1 комментарий
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Технический бокал

Так ему в СВР разведчики доложили, че за пиздец будет после признания, поэтому занервничал

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11
2 комментария
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Harry Hatchet

Тоже охуел. Столько лет вертится в таких кругах и рядом с Путиным, и так распереживался, будто от него что-то зависит.

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4
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Невысокий пистолет

сценарий забыл, с кем не бывает

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24
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Нижний интернет

Да потому что поехавший дед действительно никого заранее не предупредил, линию партии никому не донес и созвал своих лизоблюдов чтобы чисто поразвлечься. Скучно в бункере сутками сидеть и распечатки из интернета в красных папочках разглядывать.

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11
1 комментарий
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Присущий паук например

Ему речь перед самым совещанием распечатали, до конца не успел прочесть

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1
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Невысокий пистолет

там краснов еще был и его походу вырезали, видимо что-то похлеще наплел

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11
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Vyacheslav.O

Он за любой кипиш. Ровный пацан.

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11
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Андрон

Ну дак, никто из них не хочет в санкционный список. Бункерный, специально их заставил сказать, чтобы они 100% попали под санкции, а значит и их семьи. Нарышкин сейчас от жены сковородкой получит.

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9
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Ответственный дым

Он походу единственный понимает к чему идет все

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3
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Frank Ferd

Кто последний продаст рубли - лох.

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103
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solawind

интересно, что надо продавать всем инженерам, программистам и прочим квалифицированным людям, кто годами нарабатывал опыт и после запрета экспорта технологий в россию останется без работы.

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8
8 комментариев
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darek

квартиру и бежать

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34
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Pavel Voronin

в который раз повторюсь:

Есть немалая доля сытых ойтишнегов с позицией: Меня и здесь неплохо кормят, главное не высовываться и мнения своего не иметь. Быть, что называется, вне политики.

Вот не жалко ни разу.

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20
29 комментариев
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Photuum

Не ссы, не останется. Работы в России жопой жуй, так оно и будет в ближайшие годы.

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6
7 комментариев
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Frank Ferd

Жопу, очевидно.

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4
1 комментарий
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Kristina Sharf

Я инженер с высокой квалификацией, одна из тех, кто годами нарабатывал опыт. Только завтра я без работы не останусь, и послезавтра тоже. Что бы там не запрещали, как бы ты не надеялся))

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–4
12 комментариев
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Совершенный танк88
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8
2 комментария
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ImPReZ

Нарышкин отжёг вообще
Обсуждают признание, он лупит "присоединение"

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации с 2016 года, на минуточку

я бы с таким в разведку не пошёл)))

То, что этот цирк даже отрепетироваться нормально не способен, пугает сильнее всего творящегося балагана

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89
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Пожарный бокал

Он просто заспойлерил чуть, этой ночью зубрил уже последний акт пьесы.

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40
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Роман Васильевич

У Шойгу часы неправильно идут

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6
3 комментария
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Владимир Горячев

В разведку он ходит только в бассейн к Годсемёнычу.

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5
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Илья Ильин

Да он не разведчик, просто номенклатурыный клоун, которого из деревни в москву зачем то прислали

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1
3 комментария
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Официальная кодировка

поддерживаю предложение о вхождении лднр в состав рф

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60
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Alexander Star

Валентина Матвиенко считает, что конфликт в Донбассе нужен Украине, чтобы оправдать деградирующую экономическую ситуацию
 Какими же уродами надо быть, чтобы такое говорить!

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50
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BTopHuk

Так оне уроды и есть

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22
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ＫＩＢØＵＮＥ

В этом столько иронии и типичного "кто бы говорил"

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3
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Max Krou

Вообще-то правительство всегда правду говорит. Надо просто правильно подставить действующие стороны и все встанет на свои места.

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0
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Deerp Deerp

Ну и в чём она неправа?

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0
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Александр Гароев

Самое удивительное, если он скажет, что не будут признавать)))

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27
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Пожарный бокал

Ты же понимаешь эта клоунада не для этого затевалась.

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26
9 комментариев
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Сырой файл

Так народ же просит братьев защитить, как Владыка может отказать? Он что, против собственного народа, который его избрал своим представителем, пойдет?

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1
2 комментария
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Официальная кодировка

выпрыгнет Пельш с криком "розыгрышь!"

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1
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Ваня Погост

Матвиенко добавила: «Время пришло»
 ...в гости отправиться, —
Ждёт меня старинный друг.
Он толстый и славный, мой друг самый главный,
Он — Мишка, плюшевый Мишка.
Всем он знаком.

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33
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Изящный кавалер

ну знаешь ли

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5
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Изящный кавалер

не отмазыыайся, все прекрасно поняли о каком именно плюшевом мишке ты говоришь

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1
1 комментарий
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Значительный фитиль

Кто б угостил пивком

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0
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робот-бёрдвотчер

Он ща неплохо схуднул.

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0
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still better than you

Позабавило как высшие чины на полном серьёзе говорят про "неонацистов-бандеровцев", ещё бы распятого мальчика упомянули

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25
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Владимир Горячев

Распятый уазик.

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30
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Torba

Я всё ещё верю что они это постановочно на публику говорят

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–2
3 комментария
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Gray

Будто не они это все придумывали

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0
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лала лало

Это типа война будет или нет? Поясните

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5
3 комментария
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Stoned Jesus

Ну сначала признают, потом введут войска, а потом пиздец экономике. Вот такой роадмап

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79
7 комментариев
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Михаил Зеленин

да, почти точно будет. Там спойлернули, что признают в границах Донецкой и Луганской областей. НУ и что примут в состав.
А дальше ультиматум- либо украинскией военные уходят с нашей новой территории, либо война.

Если Зеленский утрется и уйдет - его повесят свои же на гиляке. Так что война.

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10
3 комментария
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Tanqwer

погугли про Южную Осетию и сам ответь на свой вопрос

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3
3 комментария
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solawind

активная — зависит от того в каких границах признают и будет ли ввод вооружений (будет). Но для ввода санкций и признания в текущих границах достаточно, оно означает выход россии из минских соглашений

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2
1 комментарий
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Женщина, я не танцую

Срочно! Продам 2 билета на концерты группы Любэ и Газманова в Киеве на 22 февраля!

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15
3 комментария
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Alexander Kuznetsov
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17
2 комментария
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Кирилл Веников

Рубль:

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17
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Photuum

Вариант такой:
1. Признают.
2. Рынок падает.
3. Санкции.
4. Рынок еще падает.
5. Дно.
6. Пора закупаться.

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8
5 комментариев
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Опытный кот

Кринжатина ебаная

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15
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Неправильный корабль

Бляяя, какая же глупость

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6
9 комментариев
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Super 72

А слышали, как Мишустин проболтался?
Они специально хотят санкций, чтобы было импортозамещение!!
Специально, просто просят.
Введите всё, что можете, сделайте из нас КНДР!
Мы этого и хотим!

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10
6 комментариев
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President Biden

That's very nice. In America, we believe that every country has a right to get strong economic sanctions. Have a nice day!

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10
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Луиджи Вампа

"Будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуацией это напряжение, которое сейчас вибрирует вокруг нашей страны, оно будет спадать. Не быстро, но так устроена история" - то есть чиновники будут жрать икру ложками и грызть хамон, а челядь будет страдать. Бензин по 80, рост цен на все, глубокий кризис ради ненужных территорий и признания? Пусть займутся страной - школами, медициной, дорогами, экономикой. Затрахали уже заниматься бредом

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8
2 комментария
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Андрей Галицкий

затягивайте пояса, россияне

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6
5 комментариев
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bor_vn

Потом заключат союз с этими днрами.
Мы с вами будем платить за кредиты союзным республикам.
А наш бессменный лидер теперь будет открыто угрожать войной Украине за попытку вернуть днры.

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5
9 комментариев
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Andre Err

Как сказал Лавров «наших граждан» нужно спасать.. ну что в 4 утра?..

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6
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Антон Лисин

"надо ещё потерпеть и отдать все деньги" Путин

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6
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Артем Сергеев

Решение о признании независимости ДНР и ЛНР будет принято сегодня — Путин.

Моя любимая часть. Особенно учитывая, как из "прямого эфира" вырезали Краснова и как палился Шойгу.

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5
2 комментария
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Жаль

Если признают в административных границах, будет кровавая война

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4
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Одинокий парфюмер

Члены Совбеза поддержали признание.
Медведев считает, что «подавляющее большинство» россиян тоже с этим бы согласились.
Матвиенко заявила: «Время пришло».
 Путин пообещал «сегодня» принять решение.
Короче редизайн TJ не за горами

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4
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WED CR.ST.

Зачем всё это и нахуя?

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4
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Genesi5 ­

Попрощайтесь со своими сбережениями

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2
4 комментария
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Противоположный хот-дог

Да пошли они на***

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3
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Andre Err

Оно еще и в записи было?

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3
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Дурной Данила

Совет «Безопасности».

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Harry Hatchet

Красиво, конечно, в пилоте сериала «Совбез в огне» заякорили на просмотр следующих серий, плюс, конечно, запустили сразу несколько параллельных сюжетов.
Что нас ждет в следующих сериях:
Какое решение принял Путин? Избавится ли Нарышкин от страха публичных выступлени? Может ли Медведев полностью построить свое выступление из цитат русских классиков? Умрет ли от старости спичрайтер Матвиенко? 2 или 3 дня дадут на раздумье западным странам? Что же все таки хотел сказать Козак?
«Совбез в огне»! Сериал который мы так долго ждали!
Историк-алкоголик

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3
2 комментария
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Sweety bread for my bratishka
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3
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CrazyCat

Каждый раз когда думаешь: Блять, ну не настолько же они конченные?
Они:

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3
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Dan
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2
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Алина Кипр
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2
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Владимир Старик

Прям театральщина, так под занавес ушёл с эффектной драматической паузой

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2
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Egor K

Кхе-кхе, дорогие россияне, теперь выбудете меньше есть.

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Dmitry Sursin

Вот прям знал что в конце кто то особенный выйдет к микрофону и начнёт затирать про более радикальные действия, а не только признание.

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2
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Андрей Васильев

Не сочтите за грубость, господа соседи, но мы тут все искренне верим, что Япония, Китай, Кавказ, Грузия, Прибалтика и нато в этот раз не упустят шанс

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1
2 комментария
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Ещё 61 комментарий
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Читать все 322 комментария
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«Ну и что»: фрагмент диалога Путина и Козака, спросившего о присоединении Донбасса к России Статьи редакции

Пока президент не заявил о принятии окончательного решения.

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Резонанс: Заседание Совбеза РФ по вопросу признания ДНР и ЛНР Статьи редакции

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48 48 комментариев
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