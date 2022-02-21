Медведев считает, что «подавляющее большинство» россиян признание «ДНР и ЛНР поддержали бы». Матвиенко добавила: «Время пришло».

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Владимир Путин на внеочередном заседании Совета безопасности РФ заявил, что 21 февраля примет решение о том, стоит ли России признать независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

Путин отдельно сказал, что не обсуждал заранее с членами Совбеза вопрос признания Донбасса. Никто из них не выступил против признания ДНР и ЛНР.

Я специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал [...] Я хотел узнать ваше мнение без предварительной подготовки. Владимир Путин

По его словам, Россия изначально делала всё, «чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе», но «имеем то, что имеем». По мнению заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака (курирует отношения с Украиной), ни Украине, «ни её союзникам Донбасс не нужен ни в каком виде».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев тоже заявил, что эти территории Украине не нужны. По его мнению, «давление будет запредельным, если РФ признает Донбасс, но знает, как этому противостоять».

Будет трудно, но через некоторое время при умелом управлении ситуацией это напряжение, которое сейчас вибрирует вокруг нашей страны, оно будет спадать. Не быстро, но так устроена история человеческая, что от этой ситуации устанут и сами будут просить нас вернуться к дискуссиям и переговорам. Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета безопасности РФ

Путин сообщил, что вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире. Он также считает, если Украину примут в НАТО, угрозы для России многократно возрастут.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на Совбезе заявил, что Запад не готов воспринимать предложения России о нерасширении НАТО.



Путин заявил, что киевские власти дважды провели карательные операции на Донбассе, «сейчас обострение происходит в третий раз».

По оценке главы Минобороны Сергея Шойгу, 59,3 тысячи украинских военнослужащих сосредоточены у границ ЛНР и ДНР. Он добавил, что там также расположены 354 танков, более двух тысяч бронированных машин и 160 РСЗО. Он добавил, что у Украины есть оборудование, технологии и специалисты для создания ядерного оружия.



Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что конфликт в Донбассе нужен Украине, чтобы оправдать деградирующую экономическую ситуацию, а Западу — как антироссийский проект. По её мнению, угроза санкций из-за признания ДНР и ЛНР — «это больно и неприятно, но время пришло, пора принимать решения, откладывать нельзя».