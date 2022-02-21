«Ну и что»: фрагмент диалога Путина и Козака, спросившего о присоединении Донбасса к России Статьи редакции
Пока президент не заявил о принятии окончательного решения.
22 февраля состоялось внеочередное заседание Совета безопасности, посвящённое ситуации вокруг самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Трансляцию ведёт в том числе RT.
Во время выступления заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак рассказал об оценке переговорного процесса и заявил, что ДНР и ЛНР «не нужны» коллективному Западу и Украине, которые якобы желают переложить на Россию расходы на содержание территорий. А в конце Козак напрямую спросил Путина о присоединении Донбасса.
О результатах заседания Совета безопасности TJ расскажет отдельно, также в подсайте «Новости»
Все он давно принял, он в целочку играет, чтобы его поуговаривали. Чтобы потом в случае чего всю ответственность свалить на сенаторов, народ, депутатов и плохих бояр, а сам-то он чего, только к гласу трудящихся прислушивался
Щас смотрю трансляцию на Дожде, такое ощущение что именно так и происходит, говорят заранее заготовленные тексты на предложенную тему.
Там какой-то цирк сейчас в прямом эфире
С днём кринжа!
Ещё хуже либерашьи
@Кнорозов к ответу
ну? и что?
Кхе-кхе мня-мням
Нравится — не нравится...
Понятно, источник надежный как швейцарские часы
Первым об избиении Суркова рассказал Савик Шустер в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера", представив своим зрителям фрагмент интервью известного российского историка и политического аналитика Валерия Соловья радиостанции "Эхо Москвы".
"Я рассматриваю его творчество как поэзию, он рассказывает нам фэнтази, в этой параллельной вселенной все занимаются оккультизмом, совершают обряды беспрерывные, путин умирает от рака на протяжении 147 серий и так далее, и так далее"
Политолог Федор Крашенинников о Валерии Соловье
Была же новость, что трансляция спустя 5 часов. "Лишнего" не показали бы.
Ставлю на то, что погрозят пальчиком, скажут: Мы, если что, готовы, в случае чего, вот все хотят, но мы ещё подождём, посмотрим, как будет вести себя Украина, и мы уже, вот-вот, в принципе, так сказать, это мировая практика, в общем-то, народ поддерживает такого рода, но это англосаксы, и, как вы понимаете, растут риски, а финансовые рынки падают, в общем, именно об этом, кхе-кхе, я и хотел сказать уважаемым членам Совбеза, ну и что?
Нравится — не нравится, присоединяй, моя красавица
22 февраля состоялось внеочередное заседание Совета безопасности, посвящённое ситуации вокруг самопровозглашённых ДНР и ЛНР
Но ведь сегодня 21 февраля...
Та там на часах Шойгу и время не то, все ок
Решение уже давно принято. Весь этот цирк транслируется для народа.
Подписка на этот цирк была оплачена с налогов.
Звезда глядит в завтрашний день.
Ну ты чего! Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
Отдельные Районы Ну и Что
В смысле, уже про присоединение речь? Не, что за бред, а зачем беженцы бегут? Или сейчас присоединит и они обратно побегут? Что вообще происходит? Короче доллар по 300 конфёрмд. Блядский цирк
Признавайтесь, у кого иппотеки?
Когда произошло? Я два раза проверил, сегодня во всём мире ещё 21е февраля
во всём мире ещё 21е февраля
А вот и нет.
Ну и что?
А в это время бравые русские воины готовятся к наступлению на Украину
Войны еще нет, а условия содержания уже на уровне
Этой униформы уже лет 12 нет в войсках
@Сергей Звезда еще один
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУН...
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Нарышкин: Я поддерживаю предложение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России
Путин: мы об этом не говорим
Нарышкин: Я поддерживаю предложение о признании независимости республик
Ну и что?
Еще на бумажке не написали!
Нарышкин не побумажке сказал, будут по жопе вечером бить)
Нравится — не нравится, терпи, моя красавица!
Комната для наказания Нарышкина
У путина белый лак на отросших ногтях.
Значит примут. Верная примета.
«Диалоги» Платона
Ну и что?
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