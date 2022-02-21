Новости
Сергей Звезда

«Ну и что»: фрагмент диалога Путина и Козака, спросившего о присоединении Донбасса к России Статьи редакции

Пока президент не заявил о принятии окончательного решения.

Фрагмент трансляции RT

22 февраля состоялось внеочередное заседание Совета безопасности, посвящённое ситуации вокруг самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Трансляцию ведёт в том числе RT.

Во время выступления заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак рассказал об оценке переговорного процесса и заявил, что ДНР и ЛНР «не нужны» коллективному Западу и Украине, которые якобы желают переложить на Россию расходы на содержание территорий. А в конце Козак напрямую спросил Путина о присоединении Донбасса.

[Путин благодарит Козака за выступление]

Козак: Владимир Владимирович, здесь или потом...я хотел бы ответить на вопрос по поводу — присоединять или не присоединять Донбасс, что делать с этим дальше, как использовать на переговорах с Западом. Потому что это такая, очень серьёзная проблема.

Путин: Ну и что?

Козак: молчит

Путин: Давайте пока ограничимся вашим выступлением.

фрагмент диалога

О результатах заседания Совета безопасности TJ расскажет отдельно, также в подсайте «Новости»

#политика #украина #путин

4312 просмотров
71 71 комментарий
22
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
71 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Трансгендолет

Все он давно принял, он в целочку играет, чтобы его поуговаривали. Чтобы потом в случае чего всю ответственность свалить на сенаторов, народ, депутатов и плохих бояр, а сам-то он чего, только к гласу трудящихся прислушивался

Ответить
46
Развернуть ветку
Грамотный Филипп
Ответить
11
Развернуть ветку
Стальной глобус

- Видишь ветер?
- Ну и что?
- Посмотри в окно...
- Ну и что?
- А вчера было солнце...
- Ну и что?
- Зачем ты все время говоришь одно и тоже?
- А я путин

Ответить
5
Развернуть ветку
Грамотный Филипп

А что нужно говорить? Артём, что надо говорить? Говорить, что нужно? Я не понял, что я должен говорить?

Ответить
2
Развернуть ветку
Стальной глобус

Скажи, зачем я жду звонка, зачем немые облака плывут ко мне издалека и тают.

Ответить
1
Развернуть ветку
Грамотный Филипп
Ответить
1
Развернуть ветку
Стальной глобус
Ответить
0
Развернуть ветку
Bkmz Иванов

Щас смотрю трансляцию на Дожде, такое ощущение что именно так и происходит, говорят заранее заготовленные тексты на предложенную тему.
Там какой-то цирк сейчас в прямом эфире

Ответить
2
Развернуть ветку
Владимир Старик

С днём кринжа!

Ответить
0
Развернуть ветку
Уполномоченный Кирилл

присоединять или не присоединять Донбасс
 ой дурак. речи про присоединять же не было. кого то ждёт увольнение

Ответить
33
Развернуть ветку
Стальной глобус

Может, просто изобьют, как его предшественника Суркова

Ответить
8
Развернуть ветку
Ответственный дым

Кто его избил?(((

Ответить
0
Развернуть ветку
Стальной глобус

ФСО вроде, такие слухи ходили

Ответить
0
Развернуть ветку
Ответственный дым

Либералы

Ответить
5
Развернуть ветку
Уполномоченный Кирилл

Либеральные репрессии самые жесткие

Ответить
5
Развернуть ветку
Уполномоченный Кирилл

хуже только либертарианские.

Ответить
1
Развернуть ветку
Владимир Старик

Ещё хуже либерашьи
@Кнорозов к ответу

Ответить
4
Развернуть ветку
Кнорозов

ну? и что?

Ответить
1
Развернуть ветку
Владимир Старик

Кхе-кхе мня-мням
Нравится — не нравится...

Ответить
0
Развернуть ветку
Ответственный дым

Понятно, источник надежный как швейцарские часы

Первым об избиении Суркова рассказал Савик Шустер в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера", представив своим зрителям фрагмент интервью известного российского историка и политического аналитика Валерия Соловья радиостанции "Эхо Москвы".

Ответить
3
Развернуть ветку
Стальной глобус

"Я рассматриваю его творчество как поэзию, он рассказывает нам фэнтази, в этой параллельной вселенной все занимаются оккультизмом, совершают обряды беспрерывные, путин умирает от рака на протяжении 147 серий и так далее, и так далее"

Политолог Федор Крашенинников о Валерии Соловье

Ответить
0
Развернуть ветку
Ответственный дым

Скоро будет транзит 😋😋😋

Ответить
0
Развернуть ветку
Стальной глобус

Sic transit gloria mundi

Ответить
0
Развернуть ветку
Ответственный дым

Там он провокатор, националистов уговаривал делать радикальные действия, потом либертарианцам внушал

Ответить
0
Развернуть ветку
Мрачный шар

Сразу в рай

Ответить
1
Развернуть ветку
Уполномоченный Кирилл

донбасский

Ответить
1
Развернуть ветку
Грамотный Филипп

Там где электричество и горячая вода.

Ответить
1
Развернуть ветку
Грязный Даниль

и жизнь удалась

Ответить
1
Развернуть ветку
Технический бокал

В Чечню

Ответить
1
Развернуть ветку
Стальной глобус

С почестями

Ответить
0
Развернуть ветку
Неправильный корабль

там в самом начале трансляции был об этом разговор

Ответить
0
Развернуть ветку
Уполномоченный Кирилл

повестка вопросы иная

Ответить
0
Развернуть ветку
Неправильный корабль

а, тут про присоединении

Ответить
0
Развернуть ветку
Уполномоченный Кирилл

вот-вот

Ответить
0
Развернуть ветку
Нормативный шмель

Взболтнул лишнего. Ой. Пыня ручками аж машет

Ответить
20
Развернуть ветку
Максим Шпилёв

Была же новость, что трансляция спустя 5 часов. "Лишнего" не показали бы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Старик

Ставлю на то, что погрозят пальчиком, скажут: Мы, если что, готовы, в случае чего, вот все хотят, но мы ещё подождём, посмотрим, как будет вести себя Украина, и мы уже, вот-вот, в принципе, так сказать, это мировая практика, в общем-то, народ поддерживает такого рода, но это англосаксы, и, как вы понимаете, растут риски, а финансовые рынки падают, в общем, именно об этом, кхе-кхе, я и хотел сказать уважаемым членам Совбеза, ну и что?

Ответить
14
Развернуть ветку
Мутный Мурод

Я спрашиваю присоединять что надо? Что присоединять то ?

Ответить
8
Развернуть ветку
Владимир Старик

Нравится — не нравится, присоединяй, моя красавица

Ответить
1
Развернуть ветку
MangaloriANAL

22 февраля состоялось внеочередное заседание Совета безопасности, посвящённое ситуации вокруг самопровозглашённых ДНР и ЛНР
Но ведь сегодня 21 февраля...

Ответить
7
Развернуть ветку
Технический бокал

В Москве сегодня 22

Ответить
4
Развернуть ветку
Maxim Rebitsky

Та там на часах Шойгу и время не то, все ок

Ответить
0
Развернуть ветку
Налоговый танк88

Чёт мне кажется внутри Кремля щас две группы друг на друга перетягивают одеяло: за присоединение и против. Отсюда весь этот кринж и на пограничных территориях, и в публичных выступлениях политиков.

Ответить
6
Развернуть ветку
Александр Сурков

Решение уже давно принято. Весь этот цирк транслируется для народа.

Ответить
6
Развернуть ветку
BigDaddy

Подписка на этот цирк была оплачена с налогов.

Ответить
0
Развернуть ветку
Безумный звук

Ну и что... нужно подписать? Что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?

Ответить
5
Развернуть ветку
Стальной глобус

Клоунада

Ответить
4
Развернуть ветку
Elian Kavinsky

Звезда глядит в завтрашний день.

Ответить
4
Развернуть ветку
BigDaddy

Ну ты чего! Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.

Ответить
0
Развернуть ветку
BTopHuk

Отдельные Районы Ну и Что

Ответить
2
Развернуть ветку
Алеша

В смысле, уже про присоединение речь? Не, что за бред, а зачем беженцы бегут? Или сейчас присоединит и они обратно побегут? Что вообще происходит? Короче доллар по 300 конфёрмд. Блядский цирк

Ответить
1
Развернуть ветку
Банальный Петя

В администрации нет единого мнения, очевидно. Козак простой мужик, догнал уже в процессе, по интонации шефа, что его слишком занесло за пределы сценария под камерами

Ответить
1
Развернуть ветку
BigDaddy

Признавайтесь, у кого иппотеки?

Ответить
1
Развернуть ветку
T:ema

Когда произошло? Я два раза проверил, сегодня во всём мире ещё 21е февраля

Ответить
0
Развернуть ветку
Chikk

во всём мире ещё 21е февраля
 А вот и нет.

Ответить
2
Развернуть ветку
Robo Krabe
Ответить
0
Развернуть ветку
Scentedcreatorfan

Ну и что?

Ответить
1
Развернуть ветку
Andrew I.

А в это время бравые русские воины готовятся к наступлению на Украину

Ответить
0
Развернуть ветку
Speechless

Войны еще нет, а условия содержания уже на уровне

Ответить
1
Развернуть ветку
H8isGR8

Этой униформы уже лет 12 нет в войсках

Ответить
0
Развернуть ветку
Уполномоченный Кирилл

@Сергей Звезда еще один

Телеканал Дождь
Путин долго требовал от Нарышкина «прямо сказать», поддерживает ли он предложение

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУН...
Путин долго требовал от Нарышкина «прямо сказать», поддерживает ли он предложение

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Нарышкин: Я поддерживаю предложение о вхождении ДНР и ЛНР в состав России
Путин: мы об этом не говорим
Нарышкин: Я поддерживаю предложение о признании независимости республик
Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Старик

Ну и что?

Ответить
0
Развернуть ветку
Уполномоченный Кирилл

Что то надо признать, что признать то надо ?

Ответить
1
Развернуть ветку
BigDaddy

Еще на бумажке не написали!

Ответить
0
Развернуть ветку
BigDaddy

Нарышкин не побумажке сказал, будут по жопе вечером бить)

Ответить
1
Развернуть ветку
Владимир Старик

Нравится — не нравится, терпи, моя красавица!

Ответить
0
Развернуть ветку
BigDaddy

Комната для наказания Нарышкина

Ответить
0
Развернуть ветку
Алина Кипр

У путина белый лак на отросших ногтях.
Значит примут. Верная примета.

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Старик

«Диалоги» Платона

Ответить
0
Развернуть ветку
Marselin

Ну и что?

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Fielding

кадыров не заревнует? многа многа ваших нологов придется в дамбасс отправлять после отжатия

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 71 комментарий
Мнения
Доступный месяц
Заседание Совбеза РФ, украинская ДРГ на территории РФ, признание ДЛНР и другое: обновляемая хроника 21-го февраля

Попытка собрать воедино основные события вокруг стремительной эскалации конфликта. Пост будет обновляться раз в несколько часов и вестись в "Мнениях" из-за бана в "Новостях". Обновлено на 18:00

147 147 комментариев
78
Спокойный динозавр

Очередная фотокарточка рядом с машиной, которою по рациональным причинам не могу себе позволить, но проехаться уж очень хочется. Мысли материальны, надеюсь вселенная повернётся ко мне лицом а не жопой как обычно.

12 12 комментариев
Грязный Даниль
russian aesthetic
22 22 комментария
49
Технический бокал
Сижу, кушаю, про вторжение слушаю

Ни одна ручка не пострадала. Следите за всем у меня в посте.

4 4 комментария
7
Новости
Яна Ломакина
Минобороны РФ заявило об убийстве «пяти нарушителей», пытавшихся прорваться с территории Украины в Россию Статьи редакции

Украинские власти назвали это сообщение фейком.

143 143 комментария
53
Twitter
Красивый Хипстер
Лачен @igorlachen
0 Обсудить
67
Новости
Яна Ломакина
Украинские спасатели достали из-подо льда мужчину, пытавшегося достать полицейских, которые пытались достать рыбака Статьи редакции

Первый провалившийся под лёд мужчина не выжил.

Фото пресс-службы ДСНС Украины
43 43 комментария
62
Интернет
Анна Павлова
Бразильский художник превращает изображения исторических личностей в современные портреты с помощью ИИ Статьи редакции

Хидрели Диао представляет, как полководцы, художники и персонажи мифов выглядели бы в современности. Получаются Юлий Цезарь в офисном костюме и селфи Марии-Антуанетты.

Джордж Вашингтон на портрете Хидрели Диао
72 72 комментария
170
Больше статей
null