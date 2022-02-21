[Путин благодарит Козака за выступление]

Козак: Владимир Владимирович, здесь или потом...я хотел бы ответить на вопрос по поводу — присоединять или не присоединять Донбасс, что делать с этим дальше, как использовать на переговорах с Западом. Потому что это такая, очень серьёзная проблема.



Путин: Ну и что?

Козак: молчит

Путин: Давайте пока ограничимся вашим выступлением.