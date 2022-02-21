Нарышкин на заседании Совбеза высказался за «вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ». Путин ответил, что речь идёт о другом Статьи редакции
До этого президент несколько попросил директора Службы внешней разведки «говорить прямо» о признании суверенитета республик Донбасса.
21 февраля Владимир Путин провёл внеочередное заседание Совета безопасности по вопросу о признании суверенитета самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Трансляцию проводит в том числе Sputnik.
Во время выступления директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступил за признание независимости ДНР и ЛНР после нескольких просьб Путина «говорить прямо». Изначально политик высказался за предоставление «последнего шанса западным партнёрам» и предложение им «заставить Киев выполнить Минские соглашения. После непонимания президента даже сказал, что поддерживает предложение о «вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации». Путин посмеялся и заявил, что речь идёт не об этом.
А ты в нем обезьяна на поводке.
Ну разве не ты самый главный клоун на тж?
Блин ну не твое это - комменты сюда писать.
Иди мемасиков лучше накидай
Кинул за щеку. Принимай.
походу Нарышкина пранканули и дали методичку с присоединением вместо признания
Дальше только рептилоиды
Чел просто аллюзия на всю властную вертикаль - ссущиеся перед Начальником мелкие карьеристы без собственной воли и воззрений.
Сос мыслом
все заострили внимание на этом заике, а стоило бы обратить на дегенерата, который говорил в конце, что нужно идти дальше
Шойгу там вообще хуярил, что Украина ядерную программу возродила.
грязная ядерная бомба не о взрывах большой мощности а о заражении больших территорий радиактивными осадками типа чернобыля или маяка в челябурге и ебурге. на такую хйнюособого ума ненадо зелибоба справится. если осадки будут только в украине и рф, ему европа спс скажет, если осадки пойдут до германии или франции его лично выключат. но он тупой тут ничего не изменить
мне больше понравилось выступление Матвиенко, в которую вселился Соловьев и она начала говорить про укрофашистов, бендеровцев и тд
оттеняет других дебилов
Самый прикол, что заседание явно записано заранее, со склейками, и никто его не вырезал, специально оставили
Ну смотри какие у них ожесточённые споры идут, не то что там у бендеровцев, пляшущих под дудку США.
® Рандомный человек, который не следит за политикой и зарегистрировался на TJ в прошлую пятницу.
мне кажется это те, кого будут менять в скором времени, чтоб опустить и было проще нового поставить
Это какой-то ебанный спектакль
Он совсем ебобо????
Меняй фамилию, а то по инерции упадешь
А это и не оговорочка
Слегка засплойлерил
Пук-пук-пук? Пук-пук 🙄
Хорошо, пожалуйста, садитесь, спасибо.
как троечник на сессии, стыд позорный
член совбеза
И этот мямля - Директор внешней разведки России? Позор! Не только позор, но и весьма опасный прецедент!
Ещё раз, рация находиться на броне поезде, товарищ ' Директор' это человек маленький и пугливый а хозяин злой и пьян
Редакция отбирает плюсики у контентмейкеров как обычно..
https://tjournal.ru/flood/538550-aaa-kak-ded-perevolnovalsya-pryam-kak-ya-na-ekzamene-kogda-zabyl-pro-chto-otvechal-no-prepod-vytyanul-na-troechku
– Господин Нарышкин, что с вами?
Завтра дед пропадёт без вести.
вообще кринж какой-то клоунада смешная.
Походу С. Норышкин под чем то
Походу директор скоро помяняеться на Золотова
Мои мечты пожить делают бдыщ;(
Евро делает дотвиданиня;(
Надо признавать и присоединять включая Киев и Одессу
Хидрели Диао представляет, как полководцы, художники и персонажи мифов выглядели бы в современности. Получаются Юлий Цезарь в офисном костюме и селфи Марии-Антуанетты.
Первый провалившийся под лёд мужчина не выжил.
Медведев считает, что «подавляющее большинство» россиян признание «ДНР и ЛНР поддержали бы». Матвиенко добавила: «Время пришло».
Пока президент не заявил о принятии окончательного решения.