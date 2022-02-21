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Новости
Sasha Shambilova

Нарышкин на заседании Совбеза высказался за «вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ». Путин ответил, что речь идёт о другом Статьи редакции

До этого президент несколько попросил директора Службы внешней разведки «говорить прямо» о признании суверенитета республик Донбасса.

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Фрагмент трансляции Sputnik

21 февраля Владимир Путин провёл внеочередное заседание Совета безопасности по вопросу о признании суверенитета самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Трансляцию проводит в том числе Sputnik.

Во время выступления директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выступил за признание независимости ДНР и ЛНР после нескольких просьб Путина «говорить прямо». Изначально политик высказался за предоставление «последнего шанса западным партнёрам» и предложение им «заставить Киев выполнить Минские соглашения. После непонимания президента даже сказал, что поддерживает предложение о «вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации». Путин посмеялся и заявил, что речь идёт не об этом.

Нарышкин: В противном случае, мы должны принять решение, о котором сегодня говорится.

Путин: Что значит «в противном случае»? Вы предлагаете начать переговорный процесс?

Нарышкин: Нет, я...

Путин: Или признавать суверенитет республик?

Нарышкин: Я поддержу...

Путин: Говорите прямо.

Нарышкин: Я поддержу предложение о признании...

Путин: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей Евгеньевич.

Нарышкин: Поддерживаю предложение...

Путин: Так и скажите.

Нарышкин: Так и говорю, да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.

Путин: Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет.

Нарышкин: Я поддерживаю предложение о признании независимости.

Путин: Хорошо, пожалуйста, садитесь, спасибо.

фрагмент диалога
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#политика #украина #путин

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Обыкновенный пёс_анон

Ебучий цирк

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81
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Arthur Sergeev

А ты в нем обезьяна на поводке.

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–37
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Обыкновенный пёс_анон

А вот и целевая аудитория

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12
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Arthur Sergeev

Ну разве не ты самый главный клоун на тж?

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–2
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Обыкновенный пёс_анон

твой талисман

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1
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Ферман спас Россию

Блин ну не твое это - комменты сюда писать.
Иди мемасиков лучше накидай

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1
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Arthur Sergeev

Кинул за щеку. Принимай.

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–2
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Грамотный Филипп

Зачем такая агрессия? Тебе нравится происходящая ситуация?

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3
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Опытный кот

Кринжатина ебаная

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3
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Грамотный Филипп

Чёт проиграл. Как в школе прям.

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39
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Грамотный Филипп

Ну просто умора.

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4
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Грамотный Филипп

Хорошо, пожалуйста, садитесь, три.

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35
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Левый диод

Года?

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5
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Новогодний фитиль

без права переписки

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1
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Значительный фитиль

@Хорошо, ок, понял тебя

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1
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Книжный волк

а есть за их спинами какие-то настоящие типа серьезные ребята, или вот эти и есть наши правители?

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34
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Мрачный шар

Я думаю Путин специально все выстроил так, чтобы принимать решения единолично и не было никаких конкурентов. А эта компания будет только поддакивать по полученным заранее методичкам.

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11
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Денис Сенькин

походу Нарышкина пранканули и дали методичку с присоединением вместо признания

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23
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Мрачный шар

Плохо выучил методичку и начал пиздеть от себя.

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8
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Максим Шпилёв
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Nikon Mockey
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Ответственный дым

Да

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Книжный волк

тот случай, когда "пизда" будет не мем-ответом

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26
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Имя Фамилия

Дальше только рептилоиды

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2
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Stanley H. Tweedle

Чел просто аллюзия на всю властную вертикаль - ссущиеся перед Начальником мелкие карьеристы без собственной воли и воззрений.

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23
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Владимир Старик

Сос мыслом

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Официальная кодировка

все заострили внимание на этом заике, а стоило бы обратить на дегенерата, который говорил в конце, что нужно идти дальше

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17
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Плотный

Шойгу там вообще хуярил, что Украина ядерную программу возродила.

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19
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Kotmatroskin Kotmatroskin

грязная ядерная бомба не о взрывах большой мощности а о заражении больших территорий радиактивными осадками типа чернобыля или маяка в челябурге и ебурге. на такую хйнюособого ума ненадо зелибоба справится. если осадки будут только в украине и рф, ему европа спс скажет, если осадки пойдут до германии или франции его лично выключат. но он тупой тут ничего не изменить

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Майкл Тач

мне больше понравилось выступление Матвиенко, в которую вселился Соловьев и она начала говорить про укрофашистов, бендеровцев и тд

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8
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Уполномоченный Кирилл

я честно говоря не понял че золотов в совбезе делает, его ж оттуда выгоняли

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1
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Официальная кодировка

оттеняет других дебилов

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8
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Сельский каякер
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18
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Семен Петров

Самый прикол, что заседание явно записано заранее, со склейками, и никто его не вырезал, специально оставили

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18
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Dmitry Sursin

Ну смотри какие у них ожесточённые споры идут, не то что там у бендеровцев, пляшущих под дудку США.
® Рандомный человек, который не следит за политикой и зарегистрировался на TJ в прошлую пятницу.

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0
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Денис Сенькин

мне кажется это те, кого будут менять в скором времени, чтоб опустить и было проще нового поставить

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0
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Уполномоченный Кирилл

судя по тому что это всё предзаписано, они сами не знают. по ходу целью было спровоцировать украину на ответку, но эти стоят и не дергаются, и все эти дневные фейки выглядят слабо, они сами понимают

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10
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Dan

Это какой-то ебанный спектакль

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8
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Фёдор Рублёв

Он совсем ебобо????

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1
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Speechless

Меняй фамилию, а то по инерции упадешь

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16
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Противоположный хот-дог

Оговорочка по Фрейду.

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3
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испанский смех

А это и не оговорочка

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2
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Владимир Старик

Слегка засплойлерил

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4
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Усталый Гоша

Прям как Том Холланд

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1
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Капитальный крюк

Спектакль по ролям

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3
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Валера спас Россию

Пук-пук-пук? Пук-пук 🙄

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3
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Родной Даниль

Стареют, даже тут умудрились на весь мир обосраться

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3
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Значительный фитиль

Мастерство не пропьёшь

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0
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Константин Курасов

Хорошо, пожалуйста, садитесь, спасибо.
 как троечник на сессии, стыд позорный

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2
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Капитальный крюк

Кстати, почему его мнение спрашивают? Он же всего лишь глава внешней разведки. Не дипломат, не военный

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1
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Eugèn Yesenge

член совбеза

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2
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Капитальный крюк

Прочитал уже расшифровку, там у каждого спросили мнение.
Такой цирк

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0
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Евгений Михайлов

И этот мямля - Директор внешней разведки России? Позор! Не только позор, но и весьма опасный прецедент!

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1
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likesimulator

Ещё раз, рация находиться на броне поезде, товарищ ' Директор' это человек маленький и пугливый а хозяин злой и пьян

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Ответственный дым

Редакция отбирает плюсики у контентмейкеров как обычно..

https://tjournal.ru/flood/538550-aaa-kak-ded-perevolnovalsya-pryam-kak-ya-na-ekzamene-kogda-zabyl-pro-chto-otvechal-no-prepod-vytyanul-na-troechku

Ааа как дед переволновался, прям как я на…
Ааа как дед переволновался, прям как я на экзамене когда забыл про что отвечал, но препод вытянул…
tjournal.ru
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Alex Northern
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Polina Malahova
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Andrew I.

– Господин Нарышкин, что с вами?

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Pulp Fiction

Завтра дед пропадёт без вести.

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Роман Яремчук

вообще кринж какой-то клоунада смешная.

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Неправильный корабль

Да он походу и не хотел говорить да

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likesimulator

Походу С. Норышкин под чем то

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Новогодний фитиль

боярышкин

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likesimulator

Походу директор скоро помяняеться на Золотова

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Stan Majors

Мои мечты пожить делают бдыщ;(
Евро делает дотвиданиня;(

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Павел Бурдин

Надо признавать и присоединять включая Киев и Одессу

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