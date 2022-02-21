Нарышкин: В противном случае, мы должны принять решение, о котором сегодня говорится.

Путин: Что значит «в противном случае»? Вы предлагаете начать переговорный процесс?

Нарышкин: Нет, я...

Путин: Или признавать суверенитет республик?

Нарышкин: Я поддержу...

Путин: Говорите прямо.



Нарышкин: Я поддержу предложение о признании...

Путин: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей Евгеньевич.

Нарышкин: Поддерживаю предложение...

Путин: Так и скажите.

Нарышкин: Так и говорю, да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.

Путин: Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет.

Нарышкин: Я поддерживаю предложение о признании независимости.

Путин: Хорошо, пожалуйста, садитесь, спасибо.