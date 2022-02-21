Новости
Артём Мазанов

Путин «в ближайшее время» выступит с видеообращением к россиянам Статьи редакции

Президент обещал сегодня принять решение о признании ДНР и ЛНР.

Обращение Путина покажут по федеральным телеканалам, в том числе по Первому, «России 1» и «России 24». Точное время обращения неизвестно. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин выступит «в ближайшее время».

Путин 21 февраля на внеочередном заседании Совета безопасности РФ заявил, что примет решение о том, стоит ли России признать независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

Интернет
Даша Лейзаренко
Резонанс: Заседание Совбеза РФ по вопросу признания ДНР и ЛНР Статьи редакции

Рунет следил за тем, как Путин по очереди опрашивал членов Совбеза о ситуации с Украиной. Что он там увидел — от часов Шойгу (отстающих на пять часов от прямого эфира) до возвращения Медведева и нерешительности Нарышкина.

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#новости #путин

16 668 просмотров
253 253 комментария
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253 комментария
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Юрий Куценко

Где беженскую визу получить можно?

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98
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Последующий хичхакер

В РОСТОВЕ!

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36
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Юрий Куценко

я уже здесь, поэтому и интересуюсь

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17
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Александр Сергеевич

Ростов-папаша не жаловался на разгул бандитизма, как бы опять не началось

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0
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Катя

В отделении полиции

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1
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Пермский танк88

Там только визы в Сибирь остались(

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7
6 комментариев
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likesimulator

С шампанским

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0
1 комментарий
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Хрен Моржов

Ты думаешь об этом уже не позаботились? Поздняк метаться.

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Юрий Куценко

не ну должны же быть какие-то варики ещё

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2 комментария
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Vladislav Pozniak

да-да

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Vladislav Pozniak

Визы пока есть разве что сюда

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Праздничный завод

На самом деле много где, наверное. Даже 1 россиянин в Болгарии умудрился получить, хотя они никому не дают. Но важен повод, я не знаю, что там у него по кейсу было такого ).

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Vladislav Pozniak
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96
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Противоположный хот-дог

Скоро окончательно станем мировыми изгоями и государством-быдлом с таким самопровозглашенцем.

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44
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Классический холод

В смысле, станем?

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119
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Последующий хичхакер

ЗАТО МОЖНО БУДЕТ СНЯТЬ КОТЛОВАН 2

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4
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испанский смех

под илловайском?

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0
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Pulp Fiction

Скоро окончательно станем мировыми изгоями и государством-быдлом
Так уже стали, а последними были всегда.

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4
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Совершенный бокал
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65
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Denis Shiryaev

Бля, ну нет, ну сука не нужно

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50
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drama llama
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36
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Пермский танк88

После этих слов в айти отделе комитета начался сущий кошмар

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8
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Последующий хичхакер

ДЕНИС ДАВНО УВОЛИЛСЯ

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6
3 комментария
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Последующий хичхакер

ТЫ ЖЕ ПОЛЯК НЫНЧЕ!

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Denis Shiryaev

Да какая разница кто где, эти тупые действия затрагивают весь мир

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15
9 комментариев
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Антигравитационный торт

отлучат от Nvidia

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1 комментарий
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Классический холод

Как там с территории НАТО смотрится весь этот пиздец?

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0
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Denis Shiryaev

Одинаково, все на панике так же как в ЕС, так и в Украине, так и все мои родственники в Москве – все это обсуждают

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4
11 комментариев
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Грязный Даниль

Пошло оно всё нахуй, а.

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57
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CrazyCat

Походу, нахуй идёт не оно, а мы...

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14
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Трансгендолет

пошли пояса купим, будем затягивать

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0
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Mikhail Shalimov

Меняю на гречку.

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1
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Папуша

Сильнее

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0
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Charles Lynch

Какие пояса? Не те что взрываются надеюсь?

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0
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Dan

Ты выслушала все?

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0
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vodka.redbull

увы не получиться. это все что мы бы хотели послать нахуй, в реальности пошлет нахуй нас...

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0
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Мрачный шар

"Я устал. Я ухожу."

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43
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Frank Ferd

Добровольцем на донбас.

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28
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Редкий ключ

🤞🤞🤞

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2
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Плотва обыкновенная

И умер

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1
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Роман Горячкин

Мало кто помнит. Ушедшие племена, другие люди, следов не осталось

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0
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Василий Духанин-Есипов
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0
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Hohol Saloed
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47
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Никитин Алексей

Эк, как все мерзко выглядит. Хороший пикчер

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0
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Обычный чайник

Раздаст по 10к на школьников

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16
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Обычный чайник

на поминки

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85
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Повышенный диод

Донецким школьникам?

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Трансгендолет

ну не российским же

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18
3 комментария
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Сергей Торяников

Распятым школьникам

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1
1 комментарий
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Противоположный хот-дог

С твоих налогов

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1
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Обычный чайник

с моих налогов

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4
4 комментария
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Арбитражный велосипед

НУ ЧО НАРОД
ПОГНАЛИ НАХУЙ

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28
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Сергей Степанов

ЕБАНАРООООТ

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2
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Арбитражный велосипед

— Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный. Ты чё, хххуёл, я те сказали что ли? Залезь, наххуй, нака обратно, блядь! Дебил, блядь
— Она тебя сожрёт, блядь. Нахуй ты б?..
— АААА!
— Бллядьс!
— ЁЁЁЁ!
— Су-ка! Ебан...
— ААА!
— (Крехтя) блядь
— УУА-А-АААА!
— Да бляяядь, сука!
— (Безумный смех до конца видео)
— Ёбни ей, нахуй
— Да как ей ёбнуть? Блядь, дебил, сука, ты, еблан
— Ебашь ей в глаз, в глаз хуярь!
— УААА! УААА! ААА!
— Палку, палку давай!
— А! Ай, блядь!
— Палку давай, блядь! Дебил ебучий, с-с-сука ты!
— Ты чё, охуел?
— Ебан ты, да ты...
— Ублюдок, блядь
— Сука, ебан косоголовый, блядь! Тупорылая залупа, блядь

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2
4 комментария
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Арбитражный велосипед

У меня ебанутое ощущение, будто Новый год сейчас какой-то идёт, какой-то пиздец, напряжение дичайшее в воздухе витает

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2
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Владимир Старик

Тож
Ну, а шо, в исторические времена живём, в исторический момент

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1
1 комментарий
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Skomorokh

Хештеги дополняются

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20
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Очевидный ключ

пук

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21
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BigDaddy

#ка...

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0
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Привлекательный лолипоп
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26
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Праздничный завод

А вас, котик, я попрошу остаться...

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Andre Err

Ну все

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20
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Andre Err

Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР — Кремль

Телеканал Дождь
Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР — Кремль

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕС...
Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР — Кремль

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
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0
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Dmitry Golubev

Как все предсказуемо

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19
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Левый турник

Поясните мне дурачку, нахуй эти земли сдались? Показать свою «силу»? Типичное самоутверждение типа как большой джип->маленький хер?

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18
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Al

Да

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3
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Левый турник

Пизда) происходит

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0
1 комментарий
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drama llama

нахуй эти земли сдались?
 Эт Вьетнам времён холодной войны, разменная карта, рычажок давления — называй как хочешь.

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0
7 комментариев
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Andrew I.

Пока ты задаёшься этими вопросами, ты не задаёшься другими

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0
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Михаил Зеленин

Чтоб с Украиной повоевать

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0
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fullmetalboy48151623 .

Имперские амбиции

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0
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Василий Васин

Как они заебали твари🤬

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13
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испанский смех

а нужно было просто участвовать в умном голосовании ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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0
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Прежний бинокль

тоже намонтированая запись будет?

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1
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Прежний бинокль
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36
1 комментарий
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Последующий хичхакер

ГОТОВ ПОСПОРИТЬ
ПО СУТИ, ЕСЛИ ТАК ПОСМОТРЕТЬ, ТО ВСЯКИЕ РАЗНЫЕ КХМ СЛУЖИТЕЛИ НАРОДА ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ПРОПИЗДЕЛИСЬ.
ЧТО ЗЮГАНОВ ВОТ НЕДАВНО, ЧТО ЖИРИНОВСКИЙ КОГДА-ТО ТАМ ПРО 22 ФЕВРАЛЯ СКАЗАЛ, МИШУСТИН ВОТ ЕЩЁ СЕГОДНЯ ПО КРАЮ ПРОЕХАЛ. ЭТО СРАНАЯ КОНСЕРВА НЕПОНЯТНО ДАЖЕ РАДИ ЧЕГО, НО ИМ ПОХУЙ.

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1
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Спокойный динозавр

Артём, друг, как мы докатились до такого пиздеца?

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6
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Технический бокал

Хватит принимать в кофейне военных НАТО

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3 комментария
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Солидный хот-дог

Уважаемые граждане, Россия - страна нелегкой судьбы. Страна с огромной территорией, выстраданной тяжелыми историческими событиями. А огромная территория - это всегда большое количество соседей. Соседи бывают разными, кого то мы любим, кого то нет. Но Украинцы - это наш лучший сосед. Наш братский народ. Все мы прекрасно понимаем, что мы не можем оставить нашего лучшего соседа в беде, мы обязаны его защитить, если к нему пришел враг. Как мы защищали друг друга в Великую Отечественную Войну, так защитим и сегодня, повторяя смелый самоотверженный подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Дорогие соотечественники, я уверен, что большая часть из вас поддержит идею присоединения ДНР и ЛНР к составу Российской Федерации, возвращению в Родную Гавань, в состав России. Вот вам еще 50000000 ртов, которых нужно кормить. Вот вам миллионы километров автодорог, которые нужно построить. Вот вам миллиарды рублей налогов на железнодорожные пути, которые нужно реконструировать. Тысячи госконтрактов на энергообеспечение. Десятки тысяч контрактов на оборонку и создание новых военных баз. Спасибо вам за поддержку, дорогие мои!

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7
1 комментарий
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Последующий хичхакер

КОГДА ОТКРОЮТ ЛИНИЮ ПОСЫЛАНИЯ ЕГО НАХУЙ? ГЛАСНОСТЬ ЖЕ.

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7
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John Doe

Хуй откуплюсь теперь😔

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5
10 комментариев
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Alexey Samarkin

Я устал, я мухожук 🙏

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5
3 комментария
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Женщина, я не танцую

Поздравляю всех, кто успел купить компы до 1 января 2022.

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5
2 комментария
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CrazyCat

Ну все, пиздец...

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5
2 комментария
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Алексей Иванов

Все, как и сказал жирик

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5
2 комментария
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Кот Эхолот

Короче, обращение будет выглядеть как-то так

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5
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Уличный Орзэмэс

ПАЦАНЫ НУЖЕН СОВЕТ! ПОКА НЕ ПОЗДНО КУПИТЬ НА ВСЕ БАБКИ ДОЛЛАР ПО 79?

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4 комментария
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Сергей Шестаков
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4
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Андрей Николаевич

А у мусорки Пятерочки сегодня снова старики дрались как дикие...

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3
2 комментария
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Налоговый танк88

Главное чтоб в текущих границах признал, иначе пездец.

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8 комментариев
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Алина Кипр
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2
7 комментариев
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Forest Cat

Как я понимаю сейчас в экстренном порядке замазывают часы путина в записи "прямого" эфира обращения.

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3
1 комментарий
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Renox

Я, конечно, не хочу войны, но всегда было интересно, с чего вообще россияне взяли, что их страна, которая ничего не умеет делать хорошо ни в одной сфере деятельности и сосущая во всех отраслях, сможет успешно вести войну с западом?

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1
15 комментариев
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Родной Даниль

А за чей счёт нынче банкет?

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2 комментария
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Elza
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Андрей Васильев
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Сеня

Да ничего не изменится, будут как Абхазия

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1 комментарий
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Andy

22го в 4утра, как жирик завещал

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0
1 комментарий
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Aklai

Готов принять ваш офер в долларах

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1
1 комментарий
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эксперт по китайскому

https://www.youtube.com/watch?v=A8lEDlHM1Tw

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1
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Ещё 33 комментария
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Интернет
Даша Лейзаренко
Резонанс: Заседание Совбеза РФ по вопросу признания ДНР и ЛНР Статьи редакции

Рунет следил за тем, как Путин по очереди опрашивал членов Совбеза о ситуации с Украиной. Что он там увидел — от часов Шойгу (отстающих на пять часов от прямого эфира) до возвращения Медведева и нерешительности Нарышкина.

Картинка пользователя @interiorsha
143 143 комментария
152
Соседа собака

Алкогольная диаспора TJournal официально заявляет, что она против войны.

18 18 комментариев
33
Грамотный Филипп
Скоро начнут
2 2 комментария
16
Технический бокал
Автомобильная диаспора ТЖ против войны

Бенз еще дороже станет

31 31 комментарий
10
Офтоп
Имя Фамилия
Тем временем в суде по Навальному

Судья: Алексей Анатольевич, у вас есть вопрос?
Навальный: Свидетель Серуканов, из открытых источников мне известно, что ваша начальница Маргарита Симоньян ест бобров. Скажите, является ли это какой-то инициацией?

19 19 комментариев
75
Новости
They Say I Say
Бывший сотрудник ФБК выступил на суде над Навальным в качестве свидетеля обвинения. Он рассказал о давлении следствия

Команда Навального обвиняла его в сливе базы адресов электронной почты сторонников Навального.

Несмотря на то, что я свидетель обвинения, я выступаю как свидетель защиты. Я считаю, что Навальный выступал в соответствии с действующим законодательством.

Федор Горожанко
Бывший сотрудник ФБК
24 24 комментария
66
Новости
Артём Мазанов
Кремль: Путин в ближайшее время подпишет указ о признании ЛНР и ДНР — об этом он сообщил Макрону и Шольцу Статьи редакции

Предполагается, что Путин объявит это в обращении к гражданам, которое состоится в ближайшее время.

219 219 комментариев
58
Интернет
Paul Potseluev
Телепортирующийся генпрокурор, оборванный вздох Золотова и оговорившаяся Матвиенко: склейки «прямого эфира» совбеза РФ

Валентина Матвиенко во время своей речи перепутала Севастополь с Украиной. Пришлось, видимо, прямо в «прямом эфире» добавлять склейку. Режиссёр трансляции — настоящий мастер.

32 32 комментария
86
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