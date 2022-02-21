Путин «в ближайшее время» выступит с видеообращением к россиянам Статьи редакции
Президент обещал сегодня принять решение о признании ДНР и ЛНР.
Обращение Путина покажут по федеральным телеканалам, в том числе по Первому, «России 1» и «России 24». Точное время обращения неизвестно. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин выступит «в ближайшее время».
Путин 21 февраля на внеочередном заседании Совета безопасности РФ заявил, что примет решение о том, стоит ли России признать независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики.
Где беженскую визу получить можно?
я уже здесь, поэтому и интересуюсь
Ростов-папаша не жаловался на разгул бандитизма, как бы опять не началось
В отделении полиции
С шампанским
Ты думаешь об этом уже не позаботились? Поздняк метаться.
не ну должны же быть какие-то варики ещё
да-да
Визы пока есть разве что сюда
под илловайском?
Скоро окончательно станем мировыми изгоями и государством-быдлом
Так уже стали, а последними были всегда.
Бля, ну нет, ну сука не нужно
Да какая разница кто где, эти тупые действия затрагивают весь мир
отлучат от Nvidia
Одинаково, все на панике так же как в ЕС, так и в Украине, так и все мои родственники в Москве – все это обсуждают
Походу, нахуй идёт не оно, а мы...
пошли пояса купим, будем затягивать
Меняю на гречку.
Сильнее
Какие пояса? Не те что взрываются надеюсь?
Ты выслушала все?
увы не получиться. это все что мы бы хотели послать нахуй, в реальности пошлет нахуй нас...
Добровольцем на донбас.
И умер
Мало кто помнит. Ушедшие племена, другие люди, следов не осталось
Эк, как все мерзко выглядит. Хороший пикчер
ну не российским же
Распятым школьникам
ЕБАНАРООООТ
— Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный. Ты чё, хххуёл, я те сказали что ли? Залезь, наххуй, нака обратно, блядь! Дебил, блядь
— Она тебя сожрёт, блядь. Нахуй ты б?..
— АААА!
— Бллядьс!
— ЁЁЁЁ!
— Су-ка! Ебан...
— ААА!
— (Крехтя) блядь
— УУА-А-АААА!
— Да бляяядь, сука!
— (Безумный смех до конца видео)
— Ёбни ей, нахуй
— Да как ей ёбнуть? Блядь, дебил, сука, ты, еблан
— Ебашь ей в глаз, в глаз хуярь!
— УААА! УААА! ААА!
— Палку, палку давай!
— А! Ай, блядь!
— Палку давай, блядь! Дебил ебучий, с-с-сука ты!
— Ты чё, охуел?
— Ебан ты, да ты...
— Ублюдок, блядь
— Сука, ебан косоголовый, блядь! Тупорылая залупа, блядь
Тож
Ну, а шо, в исторические времена живём, в исторический момент
Хештеги дополняются
Ну все
Путин сообщил Макрону и Шольцу, что собирается подписать указ о признании независимости ДНР и ЛНР — Кремль
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕС...
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Как все предсказуемо
Да
нахуй эти земли сдались?
Эт Вьетнам времён холодной войны, разменная карта, рычажок давления — называй как хочешь.
Пока ты задаёшься этими вопросами, ты не задаёшься другими
Чтоб с Украиной повоевать
Имперские амбиции
Как они заебали твари🤬
а нужно было просто участвовать в умном голосовании ( ͡° ͜ʖ ͡°)
ГОТОВ ПОСПОРИТЬ
ПО СУТИ, ЕСЛИ ТАК ПОСМОТРЕТЬ, ТО ВСЯКИЕ РАЗНЫЕ КХМ СЛУЖИТЕЛИ НАРОДА ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ПРОПИЗДЕЛИСЬ.
ЧТО ЗЮГАНОВ ВОТ НЕДАВНО, ЧТО ЖИРИНОВСКИЙ КОГДА-ТО ТАМ ПРО 22 ФЕВРАЛЯ СКАЗАЛ, МИШУСТИН ВОТ ЕЩЁ СЕГОДНЯ ПО КРАЮ ПРОЕХАЛ. ЭТО СРАНАЯ КОНСЕРВА НЕПОНЯТНО ДАЖЕ РАДИ ЧЕГО, НО ИМ ПОХУЙ.
Уважаемые граждане, Россия - страна нелегкой судьбы. Страна с огромной территорией, выстраданной тяжелыми историческими событиями. А огромная территория - это всегда большое количество соседей. Соседи бывают разными, кого то мы любим, кого то нет. Но Украинцы - это наш лучший сосед. Наш братский народ. Все мы прекрасно понимаем, что мы не можем оставить нашего лучшего соседа в беде, мы обязаны его защитить, если к нему пришел враг. Как мы защищали друг друга в Великую Отечественную Войну, так защитим и сегодня, повторяя смелый самоотверженный подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Дорогие соотечественники, я уверен, что большая часть из вас поддержит идею присоединения ДНР и ЛНР к составу Российской Федерации, возвращению в Родную Гавань, в состав России. Вот вам еще 50000000 ртов, которых нужно кормить. Вот вам миллионы километров автодорог, которые нужно построить. Вот вам миллиарды рублей налогов на железнодорожные пути, которые нужно реконструировать. Тысячи госконтрактов на энергообеспечение. Десятки тысяч контрактов на оборонку и создание новых военных баз. Спасибо вам за поддержку, дорогие мои!
Хуй откуплюсь теперь😔
Я устал, я мухожук 🙏
Поздравляю всех, кто успел купить компы до 1 января 2022.
Ну все, пиздец...
Все, как и сказал жирик
Короче, обращение будет выглядеть как-то так
А у мусорки Пятерочки сегодня снова старики дрались как дикие...
Как я понимаю сейчас в экстренном порядке замазывают часы путина в записи "прямого" эфира обращения.
Я, конечно, не хочу войны, но всегда было интересно, с чего вообще россияне взяли, что их страна, которая ничего не умеет делать хорошо ни в одной сфере деятельности и сосущая во всех отраслях, сможет успешно вести войну с западом?
Да ничего не изменится, будут как Абхазия
22го в 4утра, как жирик завещал
Готов принять ваш офер в долларах
Рунет следил за тем, как Путин по очереди опрашивал членов Совбеза о ситуации с Украиной. Что он там увидел — от часов Шойгу (отстающих на пять часов от прямого эфира) до возвращения Медведева и нерешительности Нарышкина.
Предполагается, что Путин объявит это в обращении к гражданам, которое состоится в ближайшее время.