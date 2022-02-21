Кремль: Путин подпишет указ о признании ЛНР и ДНР — об этом он сообщил Макрону и Шольцу Статьи редакции
Предполагается, что Путин объявит это в обращении к гражданам, которое состоится в ближайшее время.
Владимир Путин проинформировал лидеров Германии
и Франции о том, что в ближайшее время планирует подписать указ о признании ДНР и ЛНР.
Кремль заявил, что президент Франции и федеральный канцлер ФРГ «выразили разочарование таким развитием ситуации, вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов».
Путин 21 февраля на внеочередном заседании Совета безопасности РФ заявил, что примет решение о том, стоит ли России признать независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики.
На дно - это когда гантели по паре кило и ура-патриотизм, а сам бегом в деревню и подпол. :В
В цене уже заложена эта новость пару лет как
Наивный
Ну значит место освободится и его займёт новость которая произойдёт ещё через пару лет.
ну да, за пыню же никто не голосовал)))))))) захватил власть))
проснись, большая часть страны ему в очередной раз хлопать будет. то что ты в либерахенском информационном пузыре ничего не знаит
Вот всегда разделял эти понятия, но сейчас не согласился бы. В конце концов это государство не с планеты Нибиру нам интродуцировали. Спорим, у каждого найдётся родственник, знакомый хотя бы из более старшего поколения, который за Путина и за то, что он делал и делает в международной политике.
Это он пока войска в Украину не вводит. Господи, пиздец
Самопроцитируюсь, пожалуй
"Признание планируется в границах целых областей, не в границах Отдельных Районов (ОРДЛО), которое занимает меньшую часть Луганской и Донецкой областей Украины. Признание будет значить, что бОльшие части областей, которые сейчас не дылыныры, а "подконтрольные ВСУ", автоматически будут признаны "оккупированными" Украиной.
Сразу после признания последует безальтернативное введение войск для "освобождения" территории новопризнанных образований. Сразу за вводом войск будут санкции и закругление каких либо обсуждений, кроме обсуждения вывода войск."
Походу это не твоя страна
Приму беженку из России
все шортисты прыгают с окна (с)
с окна на окно
Конец мы можем и не увидеть...
И молодая не узнает, какой у парня был конец
Поэтому ты вернулась? С тж и в рай попасть не страшно
Телепортация, бессмертие и ядерный синтез.
Как же этот престарелый шиз заебал уже господи, сколько можно пробивать дно
тоже Байден заебал в подъезде срать
Ну Байден ещё тот, да
Спасибо нахуй, прощайте мои гроши
Инвестировал в говно же
можно сальдировать в конце года
Принципиально не продам, пока в + не выйду. И докупать не буду. Я теперь раб тинькова и путина.
Крестьяне со своими грошами... Вот как надо.
хороший портфель
Есть куда стремиться
Пфф… учу, как надо 😁
штош.. всего пару месяцев назад это было 100 к 😑
$YNDX
горьким опытом научился никогда не инвестировать во что-то связанное с россией
кто-то верит в трейдинг? быки вся хурма, а потом один дед за вечер рынок рушит на 10%.пестец нам всем
Спекуляции это не путь джентльмена
Да уж, с таким настроем в крипту тебе идти противопоказано, это прям обычный день)
– Ёбаный рот эту политику, блядь! Ты кто такой, сука, чтоб это сделать?
– Я всегда это делал, когда..
– ВЫ ЧЁ, ДЕБИЛЫ? Вы чё, ебанутые, что ли? Действи.. вы в натуре ебанутые? Эта сидит там, чешет бобров, блядь. Этот стоит, грит: "Я тут щас тебя тоже в состав РФ"..
– Ну посмотрите..
– ЁБ ТВОЮ МАТЬ! У вас народ есть, чтобы это делать на их глазах, мудак ёбаный!
– Хорошо, будет делать Песков. Раньше это делал всегда я..
– ДЕГЕНЕРАТ ЕБУЧИЙ! Вот пока ты это делал, дебил, ебаная сука, БЛЯДЬ, так все и происходило!
– В Крыме?
– ХУИМЕ!
– Давай заново..
– Блядь, вы чё, действительно идиоты, что ли, а? Бля, дефиченты какие-то, ёбаный ваш рот, а.. А ты-то чё делаешь?
– Они наступают просто..
– ЁБАНЫЙ ТВОЙ РОТ! КАКОГО ХУЯ ОНИ НАСТУПАЮТ? Ты распечатала ютуб задним числом на моих глазах, БЛЯДЬ! Как они могут наступать?!
– Вот смотрите..
– ЁБАНЫЙ ТВОЙ РОТ, БЛЯДЬ! Вы чё, в подвалах их заряжаете?! Сука ёбаная, падла блядская!
– Монтажники видео..
– ТЫ, МУДИЛА ГОРОХОВАЯ! Как монтаж.. Как вчерашняя диверсия может быть в другом дате нн.. снята?! Ты, долбоёб ёбаный!
– Докажу! докажу!
– ТЫ, МУДИЛА ЕБУЧАЯ, ВЫ ВО ЧТО ИГРАЕТЕ, СУКА ЁБАНАЯ, ПАДЛА?!
– Вот смотрите..
Ну и так далее.
Блять, живу в Украине, хорошо отношусь ко многим россиянам, уважаю русский язык, но как же блять ненавижу ваше правительство, какие же пидарасы, живу прям на границе почти и каждый день я просыпаюсь и радуюсь что живой. сейчас признают республики и походу мне пиздец
Бро, держись(
Солидарен с тобой. Правительство у нас трэш и пиздец
мы тоже дружище, мы тоже
Да надо сваливать эту шваль, это уже край реально (из России)
Мариуполь?
Зато в цирке.
*звук падающего рубля
ветер в карманах россиян
Пишу в легендарном треде
В этом треде все на карандашике кстати
Присоединяюсь
Охуенно, прям чувствую себя героем мема "Как спят пацаны" :D
Совок 2.0 в действии.
Сука ну куда ещё хуже. Всю жизнь превозмагаю из-за этого еблана
Благодаря нашему президенту начинаешь понимать, какого иметь главой семьи опустившегося лудомана, ставящего на зеро все, что еще осталось дома
Я как будто сплю, пиздец
Так у белорусов Лукашенко. С поддержкой Кремля, канеш, но всё-таки вполне себе сам
А мы не страдаем? Ценники в космос летят. Ебучие носки самого хуевова качества стоят как бигтейсти, вчера думал дошик пожрать чота соскучился, цена за полтос перевалила. Я ахуел! Он никогда так не стоил
закупать баксы или все уже?
Всем пока
пошла ты нахуй, экономика россии ебаная
Просто интересно, что будет в конце
вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов
Какие же гниды и хуесосы.
Рубль такой
Путин наш президент!
лучше бы ему прописали таблетки
Путин - черт галимый
Хуйло ебаное
Зимние олимпиады самые веселые
Ну как так? У меня билеты для съеба на конец марта куплены... Нельзя было потерпеть что ли?(
Ну это было очевидно. Главный вопрос в каких границах!
Жалко что нормальные люди будут в заложниках у этих дегенератов и их поддерживающих
Медведев считает, что «подавляющее большинство» россиян признание «ДНР и ЛНР поддержали бы». Матвиенко добавила: «Время пришло».
О необходимости признания он заявил во время обращения к нации.
Рунет следил за тем, как Путин по очереди опрашивал членов Совбеза о ситуации с Украиной. Что он там увидел — от часов Шойгу (отстающих на пять часов от прямого эфира) до возвращения Медведева и нерешительности Нарышкина.