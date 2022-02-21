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Артём Мазанов

Кремль: Путин подпишет указ о признании ЛНР и ДНР — об этом он сообщил Макрону и Шольцу Статьи редакции

Предполагается, что Путин объявит это в обращении к гражданам, которое состоится в ближайшее время.

Владимир Путин проинформировал лидеров Германии
и Франции о том, что в ближайшее время планирует подписать указ о признании ДНР и ЛНР.

Кремль заявил, что президент Франции и федеральный канцлер ФРГ «выразили разочарование таким развитием ситуации, вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов».

Путин 21 февраля на внеочередном заседании Совета безопасности РФ заявил, что примет решение о том, стоит ли России признать независимость Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

#новости #путин

27 859 просмотров
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341 комментарий
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Противоположный хот-дог
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Противоположный хот-дог

Пиздец блять.

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62
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Противоположный хот-дог

Сука как же горит с этой хуйни

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76
9 комментариев
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Значительный фитиль
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22
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Противоположный хот-дог

Вернулся с просмотром этого видео в 2013 год)

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2
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Обыкновенный пёс_анон

На дно

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7
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Chikk

На дно - это когда гантели по паре кило и ура-патриотизм, а сам бегом в деревню и подпол. :В

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0
2 комментария
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Никита Павлов

В цене уже заложена эта новость пару лет как

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1
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Задумчивой Кот

Наивный

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7
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Gedevan

Ну значит место освободится и его займёт новость которая произойдёт ещё через пару лет.

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3
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Грязный Даниль

Как же меня заебала моя страна

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171
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Милый микрофон

Государство

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110
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Грязный Даниль

Мне лень подбирать слова, я устала

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74
32 комментария
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Навальный спас Белоруссию

ну да, за пыню же никто не голосовал)))))))) захватил власть))

проснись, большая часть страны ему в очередной раз хлопать будет. то что ты в либерахенском информационном пузыре ничего не знаит

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11
5 комментариев
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Serge

Вот всегда разделял эти понятия, но сейчас не согласился бы. В конце концов это государство не с планеты Нибиру нам интродуцировали. Спорим, у каждого найдётся родственник, знакомый хотя бы из более старшего поколения, который за Путина и за то, что он делал и делает в международной политике.

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2
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Мрачный шар

Государство - часть страны

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1
3 комментария
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Dan

Это он пока войска в Украину не вводит. Господи, пиздец

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5
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Грязный Даниль

Пока

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9
2 комментария
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Последующий хичхакер

НЕ НУ ЕСЛИ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ ПОПРОСЯТ...

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7
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Slartibartfast

Самопроцитируюсь, пожалуй

"Признание планируется в границах целых областей, не в границах Отдельных Районов (ОРДЛО), которое занимает меньшую часть Луганской и Донецкой областей Украины. Признание будет значить, что бОльшие части областей, которые сейчас не дылыныры, а "подконтрольные ВСУ", автоматически будут признаны "оккупированными" Украиной.

Сразу после признания последует безальтернативное введение войск для "освобождения" территории новопризнанных образований. Сразу за вводом войск будут санкции и закругление каких либо обсуждений, кроме обсуждения вывода войск."

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2
7 комментариев
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Mik Petrov

Походу это не твоя страна

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3
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Mikhail

Приму беженку из России

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2
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Плотный коктейль
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131
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Разумный Даниль

НУ ЧО ПОГНАЛИ НАРОД

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Ваша Закладко

все шортисты прыгают с окна (с)

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Slartibartfast

с окна на окно

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0
1 комментарий
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Милый микрофон
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84
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FUNGAME

Конец мы можем и не увидеть...

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5
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Sergei Timofeyev

И молодая не узнает, какой у парня был конец

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2
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Усталый Гоша

Попадём в рай 😂👌

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Это не шутки

Поэтому ты вернулась? С тж и в рай попасть не страшно

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Gedevan

Телепортация, бессмертие и ядерный синтез.

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artemykairyak

Как же этот престарелый шиз заебал уже господи, сколько можно пробивать дно

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85
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Like.no.other

тоже Байден заебал в подъезде срать

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–13
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Никита Павлов

Ну Байден ещё тот, да

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–23
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Миша Рашкин

Спасибо нахуй, прощайте мои гроши

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Al

Инвестировал в говно же

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79
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Dmitry Pasyutin

можно сальдировать в конце года

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1 комментарий
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Дурной Данила

Фиксируем прибыль.

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25
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Миша Рашкин

Принципиально не продам, пока в + не выйду. И докупать не буду. Я теперь раб тинькова и путина.

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3
5 комментариев
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Саратовский дебаркадер

Докупаем)) Это еще не все))0

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1
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Алексей Михайлов

Крестьяне со своими грошами... Вот как надо.

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7
7 комментариев
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испанский смех

хороший портфель

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1
1 комментарий
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Миша Рашкин

Есть куда стремиться

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0
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При чём здесь путин

Пфф… учу, как надо 😁

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4
7 комментариев
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Наружный бокал

Докупай.

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4
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po_leen0m

штош.. всего пару месяцев назад это было 100 к 😑

$YNDX

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4
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Ответственный дым

И нахуя ты это сделал то вообще?

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2
3 комментария
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Худой Паша

Давай я облегчу твои страдания

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2
1 комментарий
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Никита Смирнов

горьким опытом научился никогда не инвестировать во что-то связанное с россией

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2
1 комментарий
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Dmitry Pushin

кто-то верит в трейдинг? быки вся хурма, а потом один дед за вечер рынок рушит на 10%.пестец нам всем

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0
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Мих-Мих

Спекуляции это не путь джентльмена

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the hard of леопард

Да уж, с таким настроем в крипту тебе идти противопоказано, это прям обычный день)

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0
1 комментарий
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Stan Majors
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44
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Никита Королёв

– Ёбаный рот эту политику, блядь! Ты кто такой, сука, чтоб это сделать?
– Я всегда это делал, когда..
– ВЫ ЧЁ, ДЕБИЛЫ? Вы чё, ебанутые, что ли? Действи.. вы в натуре ебанутые? Эта сидит там, чешет бобров, блядь. Этот стоит, грит: "Я тут щас тебя тоже в состав РФ"..
– Ну посмотрите..
– ЁБ ТВОЮ МАТЬ! У вас народ есть, чтобы это делать на их глазах, мудак ёбаный!
– Хорошо, будет делать Песков. Раньше это делал всегда я..
– ДЕГЕНЕРАТ ЕБУЧИЙ! Вот пока ты это делал, дебил, ебаная сука, БЛЯДЬ, так все и происходило!
– В Крыме?
– ХУИМЕ!
– Давай заново..
– Блядь, вы чё, действительно идиоты, что ли, а? Бля, дефиченты какие-то, ёбаный ваш рот, а.. А ты-то чё делаешь?
– Они наступают просто..
– ЁБАНЫЙ ТВОЙ РОТ! КАКОГО ХУЯ ОНИ НАСТУПАЮТ? Ты распечатала ютуб задним числом на моих глазах, БЛЯДЬ! Как они могут наступать?!
– Вот смотрите..
– ЁБАНЫЙ ТВОЙ РОТ, БЛЯДЬ! Вы чё, в подвалах их заряжаете?! Сука ёбаная, падла блядская!
– Монтажники видео..
– ТЫ, МУДИЛА ГОРОХОВАЯ! Как монтаж.. Как вчерашняя диверсия может быть в другом дате нн.. снята?! Ты, долбоёб ёбаный!
– Докажу! докажу!
– ТЫ, МУДИЛА ЕБУЧАЯ, ВЫ ВО ЧТО ИГРАЕТЕ, СУКА ЁБАНАЯ, ПАДЛА?!
– Вот смотрите..

Ну и так далее.

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12
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Marselin

Блять, живу в Украине, хорошо отношусь ко многим россиянам, уважаю русский язык, но как же блять ненавижу ваше правительство, какие же пидарасы, живу прям на границе почти и каждый день я просыпаюсь и радуюсь что живой. сейчас признают республики и походу мне пиздец

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41
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Владимир Старик

Бро, держись(
Солидарен с тобой. Правительство у нас трэш и пиздец

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16
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Имя Фамилия

мы тоже дружище, мы тоже

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4
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searneak

Да надо сваливать эту шваль, это уже край реально (из России)

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1
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Madegghead

Мариуполь?

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–2
4 комментария
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Совершенный бокал

скину и сюда

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Валера спас Россию

Зато в цирке.

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5
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Значительный фитиль

в ближайшее время планирует подписать указ о признании ДНР и ЛНР... ИНОАГЕНТАМИ! Как вам такой плоттвист?

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42
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Фантастический историк

АХАХАХАХ

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1
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Классический холод

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ПОПРОСИЛИ

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36
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Ответственный дым

Простые деды + матвиенко

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4
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Коровка спасла Россию

*звук падающего рубля

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35
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Былое и думер

ветер в карманах россиян

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2
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Duck Dick

Пишу в легендарном треде

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23
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Ignatii Baguwk

В этом треде все на карандашике кстати

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6
1 комментарий
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Владимир Старик

Присоединяюсь

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1
3 комментария
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Илья Синица

Охуенно, прям чувствую себя героем мема "Как спят пацаны" :D

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23
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Еврейский украинец

Спонсор сегодняшних новостей - авиасейлс.

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22
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Праздничный завод

А неплохой ход, кстати.

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1
1 комментарий
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Biklifist

Совок 2.0 в действии.

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20
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Sun City

Сука ну куда ещё хуже. Всю жизнь превозмагаю из-за этого еблана

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18
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Alexander Kuznetsov

Благодаря нашему президенту начинаешь понимать, какого иметь главой семьи опустившегося лудомана, ставящего на зеро все, что еще осталось дома

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16
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Nai
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14
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Andrey Kurkov

Я как будто сплю, пиздец

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14
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Спокойный динозавр

В такие моменты я люблю русских чуть меньше. Терпите вы, а страдаем мы с Белорусами

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10
11 комментариев
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Владимир Старик

Так у белорусов Лукашенко. С поддержкой Кремля, канеш, но всё-таки вполне себе сам

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4
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Damir ReDevil

А мы не страдаем? Ценники в космос летят. Ебучие носки самого хуевова качества стоят как бигтейсти, вчера думал дошик пожрать чота соскучился, цена за полтос перевалила. Я ахуел! Он никогда так не стоил

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2
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Maxim Maximov

закупать баксы или все уже?

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1
7 комментариев
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Andrey Kurkov

Всем пока

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11
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Dmitry Pasyutin

пошла ты нахуй, экономика россии ебаная

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11
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Stan Majors
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10
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Бывший пистолет

Иностранным коллегам сообщил раньше чем своим гражданам, ясно всё с тобой.

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10
1 комментарий
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Игорь Грядунов

Просто интересно, что будет в конце

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8
7 комментариев
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Madao

вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов
 Какие же гниды и хуесосы.

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8
4 комментария
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Илья Щ

Рубль такой

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8
1 комментарий
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Дмитрий Грибоедов

Путин наш президент!

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–16
5 комментариев
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Грамотный Филипп

АХАХАХАХ ПИЗДЕЦ

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8
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Святий Миколай

лучше бы ему прописали таблетки

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8
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Николай Григорьев

Путин - черт галимый

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8
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Амид Сапилеп

Хуйло ебаное

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8
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TehD

Зимние олимпиады самые веселые

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5
1 комментарий
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Luppa Puppa

Ну как так? У меня билеты для съеба на конец марта куплены... Нельзя было потерпеть что ли?(

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4
4 комментария
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Eldar

https://www.youtube.com/watch?v=LKo0D8Ot4hY

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4
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Михаил Зеленин

Ну это было очевидно. Главный вопрос в каких границах!

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4
2 комментария
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Трансгендолет

Жалко что нормальные люди будут в заложниках у этих дегенератов и их поддерживающих

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4
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Ещё 109 комментариев
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Читать все 341 комментарий
Дьявол носит ZARA
2 2 комментария
39
Солидный хот-дог
Короче, блядь, по началу трансляции все уже понятно. Закрыл нахуй. Шиза

Все что вы копили на новый автомобиль уже не считается. Идите в пизду со своими 4 миллионами рублей

38 38 комментариев
31
Новости
Артём Мазанов
Члены Совбеза РФ поддержали идею признать ДНР и ЛНР. Путин пообещал «принять решение» сегодня Статьи редакции

Медведев считает, что «подавляющее большинство» россиян признание «ДНР и ЛНР поддержали бы». Матвиенко добавила: «Время пришло».

383 383 комментария
95
Новости
They Say I Say
Бывший сотрудник ФБК выступил на суде над Навальным в качестве свидетеля обвинения. Он рассказал о давлении следствия

Команда Навального обвиняла его в сливе базы адресов электронной почты сторонников Навального.

Несмотря на то, что я свидетель обвинения, я выступаю как свидетель защиты. Я считаю, что Навальный выступал в соответствии с действующим законодательством.

Федор Горожанко
Бывший сотрудник ФБК
32 32 комментария
118
Daffy Duck
Чисто дальний родственник приехал нажрался и рассказывает про геополитику
4 4 комментария
28
Новости
Артём Мазанов
Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР Статьи редакции

О необходимости признания он заявил во время обращения к нации.

Статья дополняется
249 249 комментариев
76
Интернет
Даша Лейзаренко
Резонанс: Заседание Совбеза РФ по вопросу признания ДНР и ЛНР Статьи редакции

Рунет следил за тем, как Путин по очереди опрашивал членов Совбеза о ситуации с Украиной. Что он там увидел — от часов Шойгу (отстающих на пять часов от прямого эфира) до возвращения Медведева и нерешительности Нарышкина.

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161 161 комментарий
210
Интернет
Paul Potseluev
Телепортирующийся генпрокурор, оборванный вздох Золотова и оговорившаяся Матвиенко: склейки «прямого эфира» совбеза РФ

Валентина Матвиенко во время своей речи перепутала Севастополь с Украиной. Пришлось, видимо, прямо в «прямом эфире» добавлять склейку. Режиссёр трансляции — настоящий мастер.

38 38 комментариев
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